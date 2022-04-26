Наши олимпийцы в Кремле: к Путину попали только чемпионы (им советовали не брать телефоны), Валиевой налили лимонад вместо шампанского

Сегодня в Кремле награждали призеров Олимпиады в Пекине. Владимир Путин встретился только с чемпионами – вручил ордена и поздравил Камилу Валиеву с днем рождения.

А где была Саша Трусова и почему не приехали главные звезды – Анна Щербакова и Александр Большунов?

1. Изначально встреча планировалась на начало апреля, экипировщик олимпийской сборной Zasport даже назвал точную дату – 6-е. Затем все перенесли на конец месяца. И вот сегодня – 26 апреля – чемпионы и призеры пекинских Игр все-таки добралась до Кремля.

Кстати, смещали не только встречу, но и ее трансляцию – в итоге показали на полтора часа позже запланированного. Впрочем, все встречи прошли еще утром, хотя на «России 24» заявили, что эфир прямой.

2. У чемпионов и призеров была разная программа: только золотых медалистов позвали на встречу с президентом, остальные получили государственные награды из рук помощника президента России Игоря Левитина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Игорь Левитин, Александра Трусова и Дмитрий Чернышенко

За серебро и бронзу спортсменам вручали медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, за золото – «Орден Почета» и «Орден Дружбы».

Игорь Левитин вручает награду Эдуарду Латыпову

3. Спортсмены приехали в Кремль на автобусах. Во время ожидания пообщались с журналистами и, конечно, сделали селфи.

Лыжница Вероника Степанова и фигуристки Камила Валиева, Виктория Синицина и Анастасия Мишина (слева направо)

«Ждали этого дня довольно долго, два месяца. Для нас это возможность еще раз вспомнить Олимпиаду в Пекине, пережить эти эмоции. Они вспоминаются, переполняют внутри», – рассказал фигурист Владимир Морозов.

4. На важную встречу с президентом добрались не все. Оба российских чемпиона в личных видах ее пропустили.

Фигуристка Анна Щербакова отправилась на шоу Тутберидзе в Нижний Новгород, а у лыжника Александра Большунова было несколько причин для пропуска, среди которых называли и болезнь, и плановую операцию, и семейные обстоятельства.

Вообще, среди лыжников больше всего прогулявших – не приехали олимпийские чемпионы Сергей Устюгов, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

5. Встреча с Левитиным и Чернышенко оказалась более массовой: тут были не только сборные по хоккею и биатлону, но и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, министр спорта Олег Матыцин. А еще тренеры – Юрий Бородавко, Александр Жулин, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков.

Этери Тутберидзе не приехала. Ее отсутствие можно объяснить – она вместе с Щербаковой и другими фигуристами на шоу «Чемпионы на льду».

А вот награды от президента получали почти в камерной обстановке – присутствовали всего 9 спортсменов.

Открылась встреча речью Путина, в которой он вспомнил все победы России в Пекине:

«Очень рад вас видеть, поздравить с замечательным выступлением и вручить награды. Вы, безусловно, их заслужили своим талантом, упорным трудом, мастерством, своей преданностью спорту и его ценностям и идеалам.

Владимир Путин и Никита Кацалапов

Без всякого преувеличения, блестящие и волевые победы ваши, да и всех наших олимпийцев, российских спортсменов, стали настоящим украшением Игр. Многие болельщики – не только в нашей стране, но и во всем мире – смотрели на это с восхищением и радовались. И вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых лучших спортсменов мира».

6. Отдельное внимание президент уделил Камиле Валиевой – высказался по ситуации с допингом и поздравил с днем рождения (сегодня ей исполнилось 16).

Камила Валиева на встрече с президентом

«Конечно, вся страна, поклонники фигурного катания во всем мире по-особому переживали и за Камилу. Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций. Да в фигурном катании все эти средства и не нужны – мы с вами это прекрасно понимаем и знаем.

Давайте пока поздравим Камилу Валиеву с днем рождения, она отмечает его сегодня. У меня еще будет возможность это сделать в неформальной части».

Неформальная часть началась сразу после вручения наград – в зал внесли бокалы с шампанским. Сначала Путину...

...потом – спортсменам, для Валиевой заранее приготовили лимонад.

Лыжник Алексей Червоткин сравнил встречу после Пхенчхана и нынешнюю: «Сейчас все отличается от того, что было четыре года назад. Совсем другое количество участников, были все спортсмены в одном зале, а сейчас только победители. Тогда можно было взять с собой одного человека».

Регламент был строгим: «Летом не разрешали брать телефоны? Нам советовали оставить телефоны в другом зале. Все кадры будут сняты фотографами, их предоставят по запросу», – добавил он.

7. На этом программа не закончилась – Путин выступил с речью уже перед всеми: победителями и призерами Олимпиады-2022, а также перед паралимпийской сборной России, которую до Пекина не допустили.

Здесь президент выделил пять четверных Трусовой, выразил надежду, что Вик Уайлд продолжит карьеру в качестве тренера, и высказался насчет отстранения россиян:

«Особые слова нашим паралимпийцам – вы готовили предъявить свои достижения на Играх в Пекине. В открытой и честной борьбе подтверждать заслуженный статус сильнейших. И то, как все обернулось, конечно, не поддается никакой критике.

Отстранение атлетов России и Беларуси не только нарушило основополагающие принципы спорта, открыто и цинично были попраны базовые права человека. Всеобщая декларация прав человека, принятая генассамблеей ООН в 1948-м – там прямо все записано: дело не в статусе – не в политическом, правовом или международном статусе страны, которую представляет спортсмен, – дело в самом человеке – спортсмене. Попраны именно эти права.

Александра Трусова, Вероника Степанова, Ульяна Кайшева, Камила Валиева (слева направо, на переднем плане)

Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам – исходя из их гражданства и национальности. Это никак не совместимо с принципами олимпизма и паралимпизма.

Под видом рекомендаций были введены реальные санкции. К сожалению, все это показывает дальнейшую коммерциализацию – потому что очень большая зависимость от спонсоров, от денежных мешков и паралимпийского движения, и олимпийского. Эта коммерческая зависимость – путь к деградации».

Закончили все-таки на позитиве – президент рассказал о развитии спорта в России, вкладе в это чемпионов, а в конце все вместе послушали гимн.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков; vgtrk.ru/russiatv