«Я не брошу на полпути». Новый номер Трусовой – исповедь после срыва на Олимпиаде

Почти два месяца прошло после олимпийской драмы Пекина. В феврале Александра Трусова, оставшись с серебром, говорила о ненависти к фигурному катанию.

Ее новая показательная программа отвечает на все вопросы: Саша остается, чтобы побеждать.

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Трусова вернулась на лед совсем недавно – 9 апреля на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Минске. Там она выступила с яркими номерами этого сезона, а теперь в Москве показала новую программу.

Когда Максим Траньков объявлял ее, то перечислил все запоминающиеся образы на льду: Круэлла, Чудо-женщина, Дейенерис Таргариен, а еще вспомнил прозвище «Русская ракета». Но в новом номере Саша совсем другая – нежная и невероятно искренняя.

Начиналась программа за пределами льда: Трусова стояла среди маленьких фигуристок.

Потом вместе с одной из девочек вышла на лед и помахала тем, кто остался.

Дальше добралась до середины катка, где села на стул. Зазвучала песня Елки «Не брошу на полпути».

Чтобы оценить, как Трусовой подходит эта композиция, достаточно взглянуть на текст:

Каждый из нас перед сном

Тонет в мыслях о том, что было бы, если

Выбрал другой путь во всем,

Либо не повстречал того, с кем ты вместе?

Даже если мир уходит из-под ног,

И даже если вместо солнца черный смог,

Ты продолжаешь строить путь свой из добра,

Ведь завтра будет лучше, чем вчера.

Я не брошу на полпути, не скажу, что не могу.

Как бы сложно ни было, я дойду, дойду.

Докажу себе, страху вопреки,

Я не брошу на полпути.

В этой показательной Саша смотрится очень органично. Удивительно, но за всю программу Трусова исполнила всего один прыжок. Впрочем, спокойная и мелодичная композиция больше располагает к другим элементам – это не дерзкая «Круэлла», где все заточено под прыжки.

Наряд тоже нетипичный для Трусовой: рваные джинсы, полупрозрачная белая рубашка и голубой топ. Саша любит сложные платья, необычные образы, а тут выбрала лаконичное сочетание.

В концовке Трусова вновь оказывается в середине катка на стуле.

И это тоже символично: для той девочки, которая изменила фигурное катание, но проиграла, все начинается заново.