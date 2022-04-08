«Говорят, я самая неумелая в танцах». Трусова пробует стрип-пластику – выбрала особый стиль и получила похвалу от Тарасовой

Александра Трусова пошла на танцы – в том числе для работы над второй оценкой в выступлениях. Зачем королеве четверных стрип-пластика?

Серебряный призер Игр-2022 досрочно завершила и без того скомканный сезон – отказалась от Кубка Первого канала и пока не выходила на большой лед после произвольной программы в Пекине.

«Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать», – объясняла она.

Хотя в двух шоу ее ждут – Саша появится и в туре нынешнего тренера Этери Тутберидзе, и на выступлениях бывшего шефа Евгения Плющенко.

Во время паузы Трусова не скучала: провела мастер-класс в Рязани, завела котенка, побывала в МГТУ им. Баумана и, конечно, тренировалась в «Хрустальном». А еще она больше месяца ходит на танцы – и это не просто увлечение: самая техничная фигуристка всерьез взялась за вторую оценку.

«Ко мне пришла Саша Трусова и сказала, расстроенная: мне говорят, что я самая неумелая в танцах, у меня ничего не получается. Честно скажу, более застенчивого чемпиона я еще не знала. Я ей пообещала, что скоро все изменится», – вспоминала хореограф Анастасия Юрасова.

Танцы для фигуристов – обычная практика. О том, что занятия помогают и на льду, рассказывала Виктория Синицина, а перед олимпийским сезоном французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон серьезно изучали вакинг (так появился их прекрасный ритм-танец).

Кажется, такой опыт необходим и Трусовой. Когда получаются все прыжки, равных в технической оценке ей нет, а вот в компонентах (в том числе презентации, грации, пластике) Саша не так сильна.

В Пекине-2022 Трусова проиграла Анне Щербаковой во многом из-за второй оценки: итоговый разрыв составил 4,22 балла, а компонентами Саша уступила 6,14. Без грубых ошибок в олимпийской произвольной она получила лишь на 0,35 балла больше, чем Камила Валиева, завалившая программу.

Если описывать катание Щербаковой и Валиевой, на ум сразу приходят эпитеты «воздушное, утонченное, изящное». Когда речь о Трусовой, то на первый план выходят сила, атлетизм и техника. В произвольной Пекина Саша полностью сосредоточилась на прыжках, будто забыв о второй оценке. И с весны началась работа над ошибками.

Трусова выбрала Frame Up Strip – это стиль стрип-пластики, созданный российским хореографом Настей Юрасовой – именно к «матери Frame Up» Саша и пошла. В отличие от плавного и тягучего стрип-дэнса, это направление характеризуется резкими и быстрыми движениями, а сама Юрасова описывает его как «стрип без рамок и ограничений».

Главная особенность стрипа – пластичные, грациозные и сексуальные движения: девушки надевают туфли на высоких каблуках, но почти не встают на ноги – основная часть танца проходит в партере. Это направление не надо путать со стриптизом – оно не предполагает раздевания, да и с хореографической точки зрения куда сложнее.

Юрасова придумала Frame Up Strip, когда устала от медленного и ограниченного в правилах стрип-дэнса – хотя базовые движения перешли из старого стиля в его новое ответвление. Настя участвовала в проекте «Танцы на ТНТ», выступала там в качестве хореографа, а также не раз побеждала на крупных соревнованиях. Так что Трусова выбрала лучшего преподавателя.

«Да, это не хореография, это всего лишь рутина на базовых элементах, но все же я с гордостью вам покажу Сашу. У нас все получается, Саш», – отметила Юрасова под видео с танцем фигуристки.

Кстати, на стрип-пластику недавно ходила другая серебряная медалистка Олимпиады – в марте видео с танцем выкладывала Евгения Медведева.

Замысел Трусовой поддержали в нашей фигурке – Саша получила комплименты от Александра Жулина, Татьяны Навки и Яны Рудковской.

«Я считаю, что стрип-пластикой заниматься хорошо в любом возрасте. Благодаря этим танцам у нее появятся новые возможности в фигурном катании, добавятся какие-то элементы, хорошо скажется на растяжке», – отметила Татьяна Тарасова.

Ну а главный неледовый хореограф «Хрустального» Алексей Железняков посетовал, что он не может преподавать такой стиль юным фигуристкам:

«Видео – бомба, ничего пошлого, ничего вульгарного, мне понравилось точно. Отлично, что ты пошла и смело попробовала что-то новенькое. Я знаю как хореограф, что такое для девушки почувствовать эту женскую, кошачью суть, это новое ощущение себя. Ты молодец! Одно жаль, если я вам такое в танц-зале буду давать, меня не поймут и уволят».

Если стремление останется, то, похоже, самой упорной фигуристке мира покорится и стрип-пластика.

Фото: globallookpress.com/Enrico Calderoni/AFLO