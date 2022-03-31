«Подарила Никите игровой компьютер – кажется, это мой косяк». Женский разговор с Викой Синициной – баня, платья, Кацалапов

Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели прекрасный сезон: олимпийское серебро Пекина-2022 в личном зачете, победа в команде, золото чемпионата Европы.

1 апреля дуэт появится в шоу «Влюбленные в фигурное катание». Накануне премьеры Мария Селенкова поговорила с Викторией о лучших платьях, страсти к моде и, конечно, о партнере.

«Хожу в баню каждую неделю. Еду голодная, там можно и селедку с картошкой взять»

– Так как мы спортсмены, хочется расслаблять свое тело, мышцы, а баня – один из лучших вариантов помимо массажа. Никита мне говорил: я хожу, мне нравится – и я тоже захотела в женский разряд. С тех пор хожу почти каждые выходные. В будни сложно себя собрать – организм слишком расслабляется, а во время тренировок это не очень хорошо. А в выходные – в самый раз. Часа три могу спокойно просидеть, мне очень нравится.

Плюс общественных бань – туда можно прийти в любое время. К тому же, иногда бывает – хочу сходить в баню одна, и общественная для этого отлично подходит.

Парюсь мягонько, лайтово, в меру. Иногда делаю парения, иногда процедуры: скрабы, массажи – расслабляюсь максимально.

Обычно в баню я еду голодная, там чаще всего беру креветки, чай и минералочку. А бывает, хочется, например, селедку с картошкой – то, что дома я обычно не ем.

«Ем 1-2 раза в сутки, ни в чем себя не ограничиваю»

– Когда мы тренировались в США, мне было 18-19 лет, менялось тело – я поправлялась. К тому же в Америке очень своеобразная еда – даже если ешь одни салаты и фрукты, все равно полнеешь. Там очень сложно, нужно есть правильную еду, покупать хорошие продукты, не напичканные разными препаратами.

Тогда я начала правильно питаться, пробовала множество способов, как найти подход к телу. Сидела и на рисе, и на твороге, и на гречке, и на мясе – на белке.

Нашла для себя такой вариант: 18 часов не ешь, а 6 часов ешь. В принципе у меня так и получается – я ем 1-2 раза в сутки. И я ни в чем себя не ограничиваю. Конечно, постоянно не ем ни пиццу, ни макароны, ни картошку, ни фаст-фуд – это бывает очень редко. Чаще всего – салаты, мясо, рыба, фрукты. Я безумная сладкоежка, люблю шоколад.

Что-то непривычное могу позволить после соревнований – можно сказать, это способ отпраздновать результаты, расслабиться. Готовишься к соревнованиям месяц, держишь себя в форме, а после выдыхаешь – на стрессе все равно худеешь, так что после турниров легко можно позволить себе все.

Соки для меня слишком сладкие, выберу их, только если совсем нечего пить. Газировку перестала покупать – пью только воду или минералку с газом. У спортсменов есть такое выражение, что от газировки садятся ноги: они быстро забиваются, устают. И я в какой-то момент бросила. Думала, будет тяжело без этих напитков, но я отвыкла, даже не хочется покупать снова.

Кстати, в Америке я подсела на холодные чай и кофе. Очень люблю – особенно летом – черный холодный кофе.

«Придумывать показательные программы интереснее. В шоу можно и поприкалываться, и поваляться на льду»

– Подготовка к шоу – в первую очередь постановка номеров: стараемся придумывать что-то интересное. Конечно, физическая подготовка кардинально отличается от соревновательной – чаще всего программы длятся не больше трех минут. К тому же в шоу мы не делаем такие сложные элементы. Есть разница и в эмоциях: на шоу мы более спокойны, расслаблены, получаем удовольствие, дарим его зрителям.

В создании показательного номера участвует вся команда: мы приходим на тренировку, каждый делится идеями. У меня много разной музыки, которую я слушаю в машине, или она просто играет в наушниках. Там такая солянка – иногда что-то попадается, и я думаю: о, а это же круто, подойдет под наше выступление. Прихожу на каток и показываю понравившуюся музыку, мы вместе обсуждаем. Точно так же делают и Никита, и наши тренеры.

Придумывать показательные намного интереснее, потому что нет рамок или границ. В соревновательных программах очень много правил, которые нельзя нарушать, а в шоу можно и поприкалываться, и поваляться на льду.

Мы обязательно поставим новые показательные – скоро все увидите.

«Всегда выбираю качественную ткань, поэтому мои платья на льду выглядят беспроигрышно»

– У меня несколько любимых нарядов. Первый – пачка от «Лебединого озера» для короткого танца, я безумно люблю балетные костюмы. Второй – черное платье для танго в сезоне-2018/19. Черные костюмы лучше всего смотрятся на льду – линии более четкие, длинные, резкие, черные платья – в самое сердце. И третий – комбинезон этого года, я в него влюблена. Когда я в очень хорошей форме, он выглядит идеально.

Почему иногда меняются наряды? Первая причина: когда платье шьется, ты в начале сезона представляешь себя в нем, а потом понимаешь, что оно либо сидит неудобно, либо еще что-то не так. И чтобы не перешивать костюм, мы решаем немного все разнообразить, придумываем новый.

Вторая причина более распространенная: очень много похожих платьев, совпадений в цветовой гамме, по фасону. В начале сезона в произвольном танце я выступала в синем платье. Еще в мае, когда мы ставили программу, я сразу сказала, что платье будет такого цвета – я это так вижу; со мной никто не спорил, все согласились.

А когда мы вышли на первые турниры – особенно международные – посмотрели на разминку и поняли: у всех девочек синие и серые платья. Сразу появляется ощущение – что-то не то. Хочется же выделяться, чтобы платья не были похожими. Поэтому мы придумали второе платье, которое отличалось от того, что я видела на других фигуристках.

Костюмами занимаемся я и мама Никиты, Ольга Кацалапова. Когда мы придумываем музыку, программу, образ – в голове всегда всплывает то, в чем бы хотели кататься. Мы смотрим много всевозможных показов, недели моды. Нужно отталкиваться от того, что сейчас модно, и знать, что устарело.

У меня есть знакомая художница, которой я скидываю идеи, могу даже сама нарисовать или прислать фотографии, и она уже собирает мелкие детали в один эскиз.

Пошив костюма – долгий процесс. Для этого нужно подобрать очень хорошие ткани. Бывает, что цвет неплохой, а материал сам по себе смотрится дешево. Я всегда выбираю очень качественную ткань, поэтому мои костюмы выглядят беспроигрышно.

«Есть желание попробовать себя в моде, начну со спортивной одежды»

– У меня есть желание попробовать себя в модной индустрии. Возможно, в ближайшее время реализую планы, начну со спортивной одежды. Мне это просто нравится. В свободное время на карантине я рисовала эскизы – целый альбом. На то, чтобы основательно заняться, нужны время и возможности. Сейчас этого нет, но как только появится, я попробую.

Я слежу за модой, у меня в телефоне много скриншотов с образами, которые мне нравятся: если нахожу что-то похожее – обязательно приобретаю. Но я не так часто выхожу на светские вечеринки, чтобы наряжаться. Выйти куда-то даже в выходные – большая редкость. Раньше на соревнованиях были классные банкеты. И там мы красиво одевались, даже был дресс-код – коктейльные или вечерние платья. Какая девочка не любит одеться красиво, надеть каблуки?

Мне редко помогают стилисты. Совсем недавно помогли одеться на ужин журнала HELLO! Я там была в красном платье, в которое просто влюбилась – оно было такое новогоднее, сказочное.

В повседневной жизни не всегда одеваюсь спортивно, но, конечно, не как на выход. Три вещи, без которых нельзя представить мой гардероб: джинсы, толстовка и кроссовки. Это база, которую можно надеть и пойти куда угодно.

«Лед – это сцена, нужно накраситься так, чтобы с трибуны были видны черты лица, глаза»

– Макияж и прическу для выступлений я обычно делаю сама. Заранее все продумываю: когда дома есть свободное время, пробую, экспериментирую. Бывает, что на соревнованиях что-то идет не так – надо переделать мейк, заколоть прическу. Для меня это как искусство, которым нужно владеть.

Соревновательный и повседневный макияж очень отличаются. Не скажу, что в обычной жизни я сильно крашусь: все-таки лед – это сцена, нужно быть яркой, чтобы с трибуны были видны черты лица, глаза.

В жизни я редко выхожу совсем без макияжа. Но элементарно наношу bb-крем, замазываю синяки и делаю брови – и все, повседневный макияж готов.

«Телеграм – будто личный дневник, который смотрят очень много людей»

– В соцсетях у меня всегда было много подписчиков, но раньше я была не так активна, и аудиторию это расстраивало. А когда я больше включилась в соцсети, то и подписчиков прибавилось – мне это нравится.

Из-за отсутствия инстаграма (деятельность запрещена в РФ – Sports.ru) жизнь очень изменилась. Вот есть свободные пять минут – ты автоматом заходишь в инстаграм. А сейчас такого нет. Мне даже телефон показал, что я на 20-30% меньше им пользуюсь. Сижу только в телеграме, очень редко захожу в другие соцсети. Конечно, по привычке хочется последить за фэшн-аккаунтами. Но думаю, есть и другие площадки, где можно найти такой контент.

К телеграму я сначала вообще относилась с опаской: это как будто личный дневник, который нужно вести, и одновременно его смотрит много людей. Не всегда у меня получается активно постить что-то, иногда я стесняюсь записывать видео, например. Мы ведь привыкли в других соцсетях быть идеальными, а телеграм более личный, настоящий. Там можно снять странное видео, где ты просто выглядишь повседневно – сейчас мне это уже нравится.

Нужно получше изучить эту платформу, и если есть возможность пообщаться с аудиторией напрямую – то почему бы и нет? Недавно написала: «Задавайте вопросы», и там сразу появилось больше ста комментариев. Очень сложно бывает ответить на все сразу.

«За 8 лет между Олимпиадами я изменилась на 80%. Осталась доброта и немного наивности»

– Не скажу, что после Олимпиады популярность сильно выросла. Пару раз меня узнавали на улице – было очень приятно. А так, чтобы кардинально что-то изменилось… Скорее, это больше внутреннее ощущение, удовлетворение.

Как я изменилась между первой и второй Олимпиадами? Ох, эти 8 лет. Я просто выросла. Когда приезжаешь на Игры девочкой в 17, такая наивная. За это время повзрослела, обросла, образно говоря, коркой. Пережила и прочувствовала на себе все плохие и хорошие моменты жизни.

Когда набираешься опыта, растешь морально, внутренне. За эти 8 лет я изменилась процентов на 80. Какие 20% остались? Доброта, немного наивности, желание по-детски веселиться, иногда дурачиться – но все это проявляется только с близкими.

В Сочи у меня было столько хотелок внутри, что я была готова карабкаться, работать все больше и больше. Сейчас, пройдя через все эти 8 лет, не скажу, что это пропало – до сих пор у меня есть цели и мечты, которые хочу воплотить в жизнь и работаю для этого. Для достижения целей нужно прикладывать максимум усилий. В этом плане мои взгляды и поведение не изменились. Я знаю, что просто так ничего не дается – нужно всегда трудиться.

Кстати, за эти годы я успела поработать с психологом, но недолго – год-полтора. Это помогает, но нужно обязательно найти специалиста, к которому по-настоящему расположишься.

«Мечтаю рекламировать Gucci или Dior»

– Я мечтаю рекламировать крупный бренд одежды. Обожаю Gucci, Chanel, Dior, Burberry. Так как я часто бываю на спортивном стиле, мне нравятся Off-White и Vetements. Очень хотела бы сотрудничать с каким-нибудь из этих брендов. Или с косметическими компаниями, потому что косметику я тоже люблю, у меня ее очень много.

Своя линия косметики? У меня есть ощущение, что ее сделать намного сложнее, чем одежду. Люди наносят это на свое лицо, и это должен быть максимально качественный и безопасный продукт, что обеспечить очень сложно. Тут надо не просто отшить партию костюмов, а привлечь целую команду химиков и других серьезных специалистов.

«Большинство спортсменов любят пляжный отдых: настолько устаем шевелиться, что хочется просто полежать»

– Сложно ответить на вопрос об отпуске и о том, что вообще будем дальше делать. Сейчас нужно выступить на шоу, а потом хоть куда-нибудь поехать отдохнуть, это немаловажно.

Могу уверенно сказать, что 90% спортсменов любят пляжный отдых. Мы настолько устаем двигаться, шевелиться, бегать, ходить, что нам просто хочется лечь на пляже, смотреть на море и отдыхать. И морально, и физически.

Хотя в прошлом году я съездила сначала на море, а потом приехала и с семьей отправилась в Питер на несколько дней. Там мы гуляли очень много – по 15 км и даже больше. Ноги сказали: спасибо, Вика, мы больше туда не поедем.

«У нас с Никитой договор: все, что было на льду, остается на льду»

– Помимо тренировок и отпуска у нас с Никитой много времени, которое мы можем проводить раздельно. Да, тренировки занимают немало часов, но идут, как правило, до 5 вечера. А после мы стараемся не надоедать друг другу, давать отдыхать, это важно.

Я более активна в выходные по сравнению с Никитой – мне обязательно надо куда-то поехать, что-то поделать. Он может сказать: я хочу сегодня полежать дома – тогда я спокойно иду развлекаться без него.

Когда два человека тренируются вместе, как бы ты ни пытался избегать ссор и споров, они все равно будут. Когда ты катаешься один, ты разве что с тренером можешь что-то не поделить. А здесь нас много: двое нас плюс тренерская команда. Конечно, мы ругаемся. И я считаю, это нормально, потому что у людей бывают разные мнения и нужно находить компромиссы. Бывает, что они сначала не находятся, тогда мы ругаемся сильнее. Но у нас одна цель, одно дело, одна работа, ради которой мы приходим на лед каждый день. И несмотря на плохое настроение или споры, мы обязаны идти и тренироваться.

У нас с Никитой устный договор: все, что было на льду, остается на льду, все, что было в жизни, остается в жизни.

Фигурное катание, когда ты катаешься на высоком уровне, это не хобби, это работа, к которой нужно относиться очень бережно и профессионально.

«Подарили Никите игровой компьютер. Кажется, это был мой косяк»

– Никита очень общительный, всегда знает, когда и что сказать. У него настолько быстро и резко срабатывает мозг, и он понимает, что нужно в данный момент сделать, сказать или показать, что меня это захватывает. Я не такая, я более медленная: что здесь происходит, что мне нужно ответить? Никита более смелый в отношении работы и разговоров. Я лучше иногда промолчу, чем влезу в разговор – а он обязательно скажет свое мнение. Я считаю, что это хорошие качества.

Что в нем раздражает? Все то же самое! На льду он бывает очень требовательным, это вдохновляет, но одновременно бывает тяжело. Он идеалист, все должно быть сделано на 100% и прямо сейчас.

Последние несколько лет Никита очень любит играть в «Доту». Я как девочка это не очень понимаю, – ну, а что тут поделаешь.

У нас очень много фигуристов играют, на карантине они собирались целой командой онлайн, играли – так все и затянулось. Еще я и Никитина мама подарили ему игровой компьютер. Мне кажется, это был мой косяк.

Мне Никита давал пару раз поиграть – я надевала эти наушники, просто в кого-то стреляла. Если тебе нравится играть, это и правда затягивает. Все равно спортсменам нужно как-то расслабляться, отвлекаться, чтобы мозг отдыхал. Каждый выбирает то, что ему по душе. Никита играет в компьютерные игры, я смотрю сериалы, хожу по магазинам – каждому свое.

«Перед Олимпиадой Жулин подарил автобиографию, но в Пекине я ее не читала»

– В Пекине бывали дни, когда нужно было себя чем-то занимать. Поспать в выходные до обеда все равно не удавалось, потому что каждый день утром нужно было сдавать пцр-тест. Мы с Никитой старались больше гулять по олимпийской деревне.

Конечно, я брала с собой книги, сериалы. Еще я люблю ютуб – смотрю ролики про моду, макияж, интервью со звездами.

У меня было две книжки, одну из них в аэропорту мне подарил Александр Вячеславович Жулин – автобиографию. Но я ее на Олимпиаде не читала и предпочла другую книгу, потому что не хотела отвлекаться и читать про опыт тренера на Олимпийских играх.

Что касается фильмов и сериалов, то на соревнованиях я смотрю что-то веселое: комедии, мультфильмы – это заряжает доброй энергетикой. Если смотреть драмы и плакать, то отдаешь всю внутреннюю силу.

К фильмам про фигурное катание отношусь очень скептически. Невозможно передать в фильме или сериале то, что происходит в жизни фигуриста или любого другого спортсмена. Именно про фигурное катание я смотрела из русских только, наверное, «Лед». Из зарубежных – «Тоня против всех» и какую-то комедию. А вот кино про другие виды спорта я люблю смотреть, они берут за душу.

В повседневной жизни редко прихожу домой и сижу без дела. Мне очень нравятся танцы, причем абсолютно разные направления – ты себя развиваешь, чувствуешь тело по-новому. Еще я хотела бы выучить какой-нибудь язык – например, это может быть китайский или французский. Это очень сложно, но думаю, в свое время к этому приду.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня; globallookpress.com/Zhang Yuwei/XinHua, Zhang Yuwei/XinHua; instagram.com/hello__ru; instagram.com/victoria_sinitsina