Стартовал чемпионат мира по фигурному катанию – самый неоднозначный турнир сезона. Без российских спортсменок лидерство захватила японка Каори Сакамото.

Главный везунчик года неистово радовалась высоким оценкам в короткой: стучала коньками по полу и не верила глазам. Каори идет за титулом?

Стартовый протокол женского турнира без россиянок – странное зрелище: наши девушки – флагманы фигурного катания на протяжении двух олимпийских циклов. Хотя интрига, наоборот, обострилась, и вопрос «Кто из русских победит у женщин?» превратился в «Кто победит у женщин?»

По короткой программе не слишком заметно снижение технического уровня. Ведь даже на Олимпиаде никто из россиянок не прыгнул чисто тройной аксель – единственный элемент ультра-си, разрешенный в короткой: Валиева ошиблась, Трусова привычно упала, а Щербакова и вовсе им не владеет.

На чемпионате мира три фигуристки заявили триксель – японки Мана Кавабе и Вакаба Хигучи и кореянка Ю Ен. Но никто его не исполнил. И без того конкуренция оказалась высокой, а лидеры не затерялись бы и при наших: любая фигуристка из топ-5 короткой в Монпелье попала бы в сильнейшую разминку на Играх.

Главная звезда чемпионата мира – Каори Сакамото, которая взяла бронзу Пекина-2022, не пустив Валиеву на пьедестал и избавив МОК от трудностей с награждением. Японка не только удержала отличную форму, которая была в Китае, но и прибавила в уверенности.

Программа в порядке, получилось даже чуть лучше, чем на Олимпиаде: 80,32 против 79,84 – это личный рекорд. Впервые в карьере Сакамото преодолела гроссмейстерский порог в 80 баллов за короткую, таким до сих пор не может похвастаться даже Трусова.

80,32 – это больше, чем у Щербаковой на Играх-2022 (80,20), так что повод для радости весомый. Каори даже не поверила – подскочила с дивана в КиКе и подошла поближе.

Потом затопала – эмоции переполняли.

«Поскольку российских фигуристок здесь нет, меня вдруг стали считать претенденткой на золотую медаль. Поначалу я не была в лучшей форме, и мне было трудно себя заставить, но за несколько дней моя мотивация поднялась. Дело не в результате, просто это последний раз, когда я катаю эти две программы, поэтому хотела выложиться по полной. Это тема моего сезона. Я на 100% довольна».

Жест говорит: «Это точно я сделала? Первая?»

Потрясла кулачками.

И в конце выдохнула – первый шаг к титулу сделан.

Этот сезон – лучший в карьере Сакамото. Ей и правда невероятно везет – на Играх посыпалась Валиева, а в Монпелье россиянок нет. Но это не умаляет достижений Каори – она выступает стабильно и уверенно. А с таким прокатом, как сегодня, все равно была бы в топе на любом турнире.

Завершится ли сказочный сезон золотом – узнаем 25 марта. А пока Сакамото с неплохим запасом опережает Луну Хендрикс и Мэрайю Белл.

Фото: REUTERS/Juan Medina