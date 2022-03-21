«Почему мы не мешаем трансспортсменам разрушать женский спорт?» В США экс-мужчина побеждает девушек в плавании – и они недовольны

В плавании с новой силой разгорается спор о правах трансгендеров и защите женского спорта. На главном студенческом турнире США победу одержала Лиа Томас. Еще несколько лет назад это был перспективный пловец Уилл.

1. Томас пришел в плавание в 5 лет и быстро набрал силу. В 2017-м поступил в Пенсильванский университет, входящий в элитную Лигу плюща. Там он продолжил плавать, причем весьма успешно.

Так, на дистанции 1000 ярдов вольным стилем (914 метров) в 2017-м Томас показал 6-е время в стране, в сезоне-2018/19 – лучшее время университета на дистанциях 500, 1000 и 1650 ярдов (457, 914 и 1508 м), а на соревнованиях Лиги Плюща брал медали.

Учитывая уровень студенческого спорта в США, 20-летний Томас казался претендентом на попадание в плавательную элиту.

2. Еще в последних классах школы Уилл сомневался в гендерной идентичности (если упрощать – чувствовал себя некомфортно в мужском теле). На первых курсах это ощущение лишь росло. В итоге Томас признался сперва себе, а потом и самым близким, что он – трансженщина.

Этим уже не удивишь в спорте – на Играх в Токио-2020 все запомнили тяжелоатлетку Лорел Хаббард, первую трансспортсменку.

Все международные федерации и МОК прописали правила перехода из мужского разряда в женский – он включает прием гормонов в течение определенного времени.

3. Томас взяла имя Лиа, но не торопилась с гормональной терапией – боялась, что это положит конец ее карьере в плавании. В мае 2019-го все же решилась: «Я принимала гормоны, зная и принимая, что могу больше не плавать. Я просто пыталась жить своей жизнью».

В сезоне-2019/20 Томас соревновалась с мужчинами, но уже идентифицировала себя с женщиной – это отражалось и во внешности: на заплывы Лиа выходила в купальнике.

По ее словам, выступать в компании парней было сложно – в первую очередь психологически. Ее воспринимали иначе, а результаты стремительно снижались – гормональная терапия меняла тело. Стартов с мужчинами в ее карьере было не так много.

4. Спустя год после перехода Томас осталась в плавании, но уже женском. Приняли ее не сразу. Часть команды открыто критиковала трансженщину, которая сохраняла преимущества, так как родилась мужчиной. Руководство университета, тренеры и другая часть сборной были на стороне Лии.

«Я женщина, как и все в команде. Я всегда считала себя просто пловцом. Это то, чем я долго занимаюсь, то, что я люблю. Я хожу в бассейн каждый день и выкладываюсь на максимум. Не обращаю внимания на негатив и ненависть. Я здесь, чтобы плавать», – философски отмечала Томас.

5. В начале декабря 2021-го родители спортсменок написали коллективное анонимное письмо в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA).

«На карту поставлена целостность женского спорта. Этот прецедент создает прямую угрозу для спортсменок в каждом виде. Где границы? Как это согласуется с обязательством NCAA по созданию справедливых условий для студентов-спортсменов?»

Один из родителей объяснил позицию писавших и отметил, что дело не в трансфобии:

«Мы поддерживаем Лию как трансженщину, надеемся, она проживет счастливую и насыщенную жизнь, потому что заслуживает этого. Но мы не можем стоять в стороне, пока она переписывает рекорды и устраняет биологических женщин из плавания. Если мы не обсудим это, такое произойдет во всех колледжах. И тогда женского спорта в том виде, в котором мы его знаем, больше не будет».

В руководстве университета и NCAA не прислушались к письму, а поддержали Томас.

6. Хотя чемпионат NCAA – главный студенческий турнир – мог пройти и без Лии. По правилам организации спортсмен может поменять гендерную категорию, если пройдет как минимум годовой курс заместительной гормонотерапии.

В феврале 2022-го Федерация плавания США выпустила новые требования по участию трансспортсменов во внутренних стартах. Кроме порога тестостерона в 5 нмоль/л (на Олимпиадах этот показатель выше – 10 нмоль/л), планировали ввести правило о 36 месяцах допуска к женским соревнованиям. Для Лии это было критично – к мартовскому чемпионату NCAA она принимала гормоны 34 месяца. Но в федерации отрицали, что решение связано с Томас.

За две недели до турнира NCAA отложила принятие правил, так как сжатые сроки, по мнению организации, рождали несправедливость.

7. И Томас все же выступила и одержала победу в первом дивизионе чемпионата NCAA. Лиа – первая трансженщина, выигравшая крупный старт.

В финальном заплыве на 500 ярдов она показала время 4.33,24. На 1,75 секунды Томас опередила серебряного призера Токио-2020 Эмму Веянт и установила лучший результат сезона. Впрочем, до студенческого рекорда Кэти Ледеки не хватило больше 9 секунд.

Томас вышла в финал и на других дистанциях, но там осталась без медалей.

8. Во время выступления Томас на чемпионате NCAA возле плавательного центра Технологического института Джорджии проходили акции протеста. Представительницы организаций, защищающих права женщин, были против участия Лии в соревнованиях. А выпускники и студенты поддерживали пловчиху.

То, что случай Томас привел к расколу, лучше всего показывают два комментария:

«Если бы Майкл Фелпс начал соревноваться как трансгендерная женщина, весь ад вырвался бы на свободу. Так почему же ничего не делается, чтобы помешать таким трансспортсменам, как Лиа Томас, разрушать женский спорт?» – написал известный британский журналист Пирс Морган.

«Я считаю, что относится к людям с уважением и достоинством важнее, чем когда-либо будет любой трофей или рекорд, поэтому у меня не будет никаких проблем, чтобы соревноваться с Томас», – сказала вице-чемпионка Токио-2020 Брук Форд.

По иронии судьбы именно Форд заняла 4-е место в победном заплыве Томас.

9. После церемонии награждения в интернете разошлась фотография, где Лиа стоит отдельно от пловчих, занявших места с 2 по 4. Высокая Томас одиноко стоит на верхней ступени (по нескольким источникам ее рост – 172 см, однако после чемпионата называлась цифра 185 см, что больше похоже на правду).

В этом тут же углядели протест со стороны ее соперниц. Все объяснила еще одна медалистка Игр-2020 Эрика Салливан, ставшая третьей:

«Я фотографировалась с самыми близкими подругами с Олимпиады (с Веянт и Форд). Это было уже после того, как мы сделали первое групповое фото с Томас. Новостные сайты вырвали фото из контекста».

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Так неоднозначно Лиа Томас попала в элиту плавания. Теперь она всерьез размышляет об Олимпиаде-2024:

«Я точно не знаю, каким будет мое будущее в плавании после этого сезона, но я хочу продолжать. Я хочу плавать и соревноваться такой, какая я есть».

Фото: REUTERS/Paul Rutherford-USA TODAY Sports, Brett Davis-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Hunter Martin / Contributor