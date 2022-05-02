Видели Водорезову на льду? Олимпиада в 12 лет, прозвище «девочка с хвостиками» и поддержка тренера, которого обвиняли в домогательствах

Алена Косторная перезапускает карьеру у легендарной Елены Буяновой (Водорезовой).

Тренер и сама прошла непростой путь в фигурном катании: дебютировала на стартах намного раньше нынешних звезд, единственная поддерживала Станислава Жука, когда его обвиняли в домогательствах, а еще боролась с болезнью, несовместимой со спортом.

Попала в секцию по блату, на Олимпиаде-1976 ее звали «дочь полка» (но есть и другое прозвище – «девочка с хвостиками»)

Елена Водорезова (девичью фамилию тренера знают куда больше) из спортивной семьи: мама занималась гимнастикой, отец – баскетболом. В фигурное катание она попала почти случайно – бабушка привела на открытый каток в Москве, потому что туда ходил внук ее подруги: пока дети катались, женщины болтали на трибунах.

Елене понравилось – попросилась в секцию: пришла на просмотр в ЦСКА, но ее не взяли. Тут помогли связи родителей: «Оказалось, что мой папа учился в институте физкультуры вместе с директором этой школы. И по блату меня взяли».

Она быстро прогрессировала и к 10 годам уже выиграла первый турнир. Тогда тренер предложила перейти к Станиславу Жуку – главному специалисту советской фигурки. Он уже привел к золоту Олимпиады-1972 Ирину Роднину и Алексея Уланова, считался гуру парного катания; но опыта работы с одиночницами у Жука не было, да и таких юных спортсменок он не тренировал в принципе. Водорезова без энтузиазма восприняла предложение:

«Не хотела переходить. Когда мне это сообщили, я была в полном шоке, – вспоминала она в программе «10 фотографий». – Я знала, что Жук тренирует пары, а я не собиралась быть парницей. Когда узнала, что он оставит меня одиночницей, стало полегче, но все равно настораживало, что там катались такие звезды – было бы тяжело».

Жук считался новатором, никогда не останавливался, и для него работа с Водорезовой была серьезным вызовом. До нее у советских фигуристок не было ни одной медали крупных международных стартов.

За два сезона с Жуком Елена прибавила – выиграла чемпионат СССР среди юниоров, затем и первые в жизни международные соревнования – турнир на призы газеты «Московские новости». Причем там обошла американку Уэнди Бердж, которая была 4-й на предыдущем чемпионате мира. В интервью перед выходом на лед Водорезова по-детски призналась, что не видит в сильной фигуристке соперницу: а потом выступила и доказала, что права.

Федерация пошла на риск и единственную квоту на крупные турниры отдала Елене. Так Водорезова в 12 лет оказалась на Олимпиаде-1976 – она самая юная советская спортсменка на Играх за всю историю. С дебютом не сложилась: 12-е место в Инсбруке – во многом из-за провала на обязательных фигурах (18-й результат).

Зато с произвольной был порядок – 5-я:

Водорезову считают флагманом прыжковой революции 70-х: она исполняла каскад двойной флип – тройной тулуп, и еще на чемпионате Европы-1976 стала первой фигуристкой, прыгнувшей три тройных в программе. В те времена не все мужчины шли на такую сложность.

«Я была несовершенна, свой фурор сделала на прыжках. Помню, когда я прыгала, зал ахал, потому что прыжки были очень высокие», – рассказывала Водорезова в «Судьбе человека».

Жук словно предвидел, куда пойдет фигурное катание, и делал ставку именно на прыжки: «Не случайно, что после выступления Лены в 1976-м на Олимпийских играх даже мужчины-одиночники немножко всколыхнулись, потому что где-то и им стало стыдно, что они прыгают два тройных прыжка.

Лена своим катанием, можно сказать, сделала эпоху. Когда я взялся за это дело, хотелось не просто сделать результат нашей одиночницы. Для тренера интересно создать веху в фигурном катании. Веху в нашем катании, которая бы толкнула дальше и международное».

В Инсбруке Водорезова очаровала – в команде ее звали «дочь полка», все оберегали и помогали. А американский вещатель ABC показал в эфире выступления пятерки лучших и Елены – приятное исключение для советской фигуристки. Юная, стройная девочка восхищала сложностью программ и внешней хрупкостью: в начале карьеры Водорезова выступала с фирменной прической – двумя хвостиками. Так ее и запомнили – «девочка с хвостиками».

«Уже в школе у меня были эти хвостики – мама так делала. Поэтому потом автоматом они были и в спорте. Заплетать одну косичку мне не нравилось самой. А началось все с маминых рук».

Принесла СССР первую медаль, защищала тренера, когда его обвиняли в аморальном поведении

В 1976-м Водорезова выиграла взрослый чемпионат СССР. Вообще, на внутренних стартах у нее абсолютная доминация: пять раз выступала на чемпионате Союза и пять раз побеждала.

Популярность после Игр росла – узнавали на улицах, брали интервью. В Москву даже приезжало японское телевидение ради сюжета о Водорезовой: «Японцы очень любили меня, приехали. На тот момент я жила в коммунальной квартире. Когда они вошли туда, то были в легком шоке, не могли понять – где же в итоге я живу, в какой из комнат».

Вместе с телевизионщиками был и представитель ЦСКА, который отметил, что положение надо спасать. Так семья получила двухкомнатную квартиру возле катка. Интересно, что ситуация повторилась в 2018-м – когда японцы снимали сюжет про олимпийскую чемпионку Алину Загитову, они удивились, в какой маленькой квартирке живет звезда фигурного катания.

Первый большой успех Водорезовой пришелся на 1978-й: сейчас в это сложно поверить, но до того советские фигуристки не завоевывали медалей на чемпионатах Европы и мира. Неприятную традицию нарушила как раз Елена: на турнире в Страсбурге заняла третье место, хотя чуть не пропустила награждение – думала, что не попадет в медали, и ушла с катка.

Ее поймали рядом с автобусом в гостиницу и обрадовали: есть бронза. Водорезова не поверила, но поспешила на каток – переоделась и все-таки получила первую большую медаль в карьере.

Тандем Водорезова – Жук прогрессировал с каждым годом: они пробовали новые прыжки, работали и над фигурами – слабой стороной Елены. Не последнюю роль в слаженности сыграло полное доверие: «Он понимал, что я очень маленькая. Конечно, он пытался быть помягче, но это было ему несвойственно, но он пытался».

Главная проверка их отношений случилась уже после карьеры Водорезовой. В 1986-м на Жука в ЦК КПСС поступило письмо-донос, в котором его обвиняли в аморальном поведении и приставаниях к ученицам.

Письмо инициировала хореограф Марина Зуева, а подписали все ученики Жука. Все, кроме Водорезовой. Она написала отдельное, в котором защищала тренера и говорила, что обвинения ложные.

«У нас всех есть свои слабости, никто не идеален. Это учитель, который вывел меня в люди, все знают Водорезову только благодаря нему. Он столько сделал для меня, – говорила она в фильме «Звезды московского спорта». – На тот момент он мог лишиться средств к существованию. Я считаю, что это было несправедливо, потому что он принес огромное количество медалей для СССР. Этот человек не имел права быть нищим. И это нормальное отношение спортсмена к тренеру».

Жук все же ушел из ЦСКА, но пенсию ему оставили – возможно, повлияло письмо Водорезовой. Говорят, когда Жук чего читал, то даже заплакал. После того, как Елена вступилась за тренера, поползли слухи об их романе: «Моя мама очень переживала из-за этого. Я ее успокаивала: дуракам бесполезно объяснять, умные и так поймут».

Она признавала, что у тренера были проблемы с алкоголем, но о домогательствах речи никогда не шло – ни к ней, ни к другим фигуристкам. На протяжении всей карьеры Водорезовой они сохраняли хорошие отношения, хотя Елена иногда критиковала выбор музыки и спорила с Жуком:

«Он пророчески мне сказал: ты будешь очень хорошим тренером. Я спросила: я? Я никогда не буду работать тренером!»

Боролась с тяжелой болезнью, покорила чемпионат мира, а после Олимпиады закончила

Во многом на отношения Водорезовой и Жука повлияла ситуация с болезнью: после успешного сезона-1977/78 у Елены обнаружили ревматоидный полиартрит. Эта хроническая аутоиммунная болезнь поражает ткани суставов и очень плохо поддается лечению.

Карьера 15-летней фигуристки оказалась под угрозой – полгода она почти не ходила.

«Было очень страшно поначалу, потому что я не могла держать в руках ни блюдце, ни чашку. Я не могла поднять это, не говоря о том, чтобы кататься. Меня сразу положили в больницу, я очень долго лежала, врачи были категорически против, чтобы я каталась. Но я знала, что я все равно буду кататься».

Жук навещал ее в больнице, а когда Водорезова вернулась на лед, разработал комплекс щадящих тренировок. Побороться болезнь полностью не получилось – Елена часто попадала с больницу, делала перерывы в несколько месяцев, но не бросала спорт.

Почти три сезона она не выступала, но в 1980-м все же выиграла чемпионат СССР. Пропуски стартов случались так часто, что Елене приходилось обманывать федерацию: якобы она ухаживает за больной мамой – ведь разговоры о частых болезнях самой Елены вызывали еще больше вопросов.

Полноценное возвращение состоялось в 1982-м. Очередная – уже четвертая – победа на внутреннем чемпионате, бронза Евро и 5-е место ЧМ. Сезон-1982/83 – самый успешный в карьере Водорезовой. Она взяла серебро ЧЕ, а затем выиграла первую медаль ЧМ в истории СССР в женском катании (оставив на 4-м месте саму Катарину Витт).

В то время Елена уделяла больше внимания фигурам – настолько их подтянула, что к концу карьеры выигрывала эту часть соревнований. Одной из первых исполняла бильман, работала над скольжением, а вот с прыжками стало хуже – в произвольной шла всего на один тройной.

Спустя 8 лет после дебюта на Олимпиаде Водорезова отправилась на свои вторые Игры – в Сараево-1984. Она не выступала весь сезон, да и вообще не хотела ехать на Игры – уговорила федерация. В обязательных фигурах Елена лидировала, но оказалась лишь второй – все из-за судей. Четверо поставили ее на первое место, четверо – на второе, а специалист из Бельгии почему-то на 12-е. После Олимпиады его отстранили от судейства.

Из-за ошибок в короткой и произвольной Елена опустилась на 8-е место в итоговом протоколе. И после Олимпиады завершила карьеру.

«На эту Олимпиаду я не хотела ехать, но руководители меня уговорили, сказали: надо. Надо – значит надо. Я поехала. Обидно, потому что я могла быть в тройке».

По словам Водорезовой, она ушла не из-за поражения и даже не из-за болезни, а потому что устала – 9 лет была главной фигуристкой страны, справлялась с давлением и ответственностью, добывала квоты для команды.

«Я уже встречалась с будущим мужем, ждала, знала, что у меня будет свадьба. Я была очень счастлива, поэтому не успела огорчиться, что закончила. Все у меня было прекрасно, с удовольствием вошла в новую жизнь».

***

Через несколько лет Водорезова (под фамилией Буянова) вернулась в фигурное катание – уже тренером. Мечту об олимпийском золоте она воплотила с ученицей: Аделина Сотникова первой в истории российского и советского фигурного катания выиграла личный турнир на Играх-2014.

Сама Водорезова прошла через тяжелые испытания, бремя лидерства, популярность. Все это происходит и с ее новой подопечной – чемпионкой Европы Алены Косторной. Елена перезапустила собственную карьеру после тяжелого периода, а теперь поможет в этом и Алене?

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов, РИА Новости, Сергей Гунеев, Миранский, Александр Вильф