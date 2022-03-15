«Это ради моей совести – чтобы смотреть в глаза русским». Знакомьтесь с норвежцем Ваттердалем, который ярко поддержал наших

В Норвегии неожиданно поддержали Россию: Ойвинд Ваттердал из комитета спортсменов Национального олимпийского комитета выступил радикально против отстранения.

Что это за фигура в норвежском спорте и почему он осуждает санкции в отношении наших?

Что произошло: норвежец покинул должность, потому что не согласился с отстранением России (и не хочет вести себя как политик)

Мировой спорт постепенно привыкает соревноваться без сборной России. Еще в конце февраля МОК рекомендовал отстранить наших – и большинство спортивных федераций послушалось.

Норвегия была против приезда российских лыжников на этапы Кубка мира в Драммен и Осло – поэтому еще удивительнее, что оттуда пришла поддержка.

Ойвинд Ваттердал – представитель комитета спортсменов НОК Норвегии, а также заместитель Астрид Якобсен (олимпийская чемпионка возглавляет комитет). До недавнего времени Ойвинд входил и в правление, хоть и без права голоса. Это важно: Ваттердал – не функционер и в масштабах большой организации почти ничего не решает, но это не мешает ему высказываться:

«Мое решение принято на основании призыва Норвежского олимпийского комитета запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. Это решение резко противоречит моим ценностям и представлениям о том, каким должен быть спорт. Я не хочу ассоциироваться с ним, поэтому ухожу в отставку».

При этом Ваттердал подчеркнул, что не поддерживает какие-либо политические решения России, а ведет речь только о спорте: «Это чрезвычайно важное решение. Его принимали накануне Паралимпийских игр и этапов Кубка мира».

Норвежец покинул правление, но останется в комитете спортсменов (хотя и оттуда планирует уйти после истечения срока в 2023-м): «Я не жду, что это к чему-то приведет, я делаю это ради моей же совести, чтобы заступиться за моих российских коллег, чтобы я мог смотреть им в глаза».

Уже в разговоре с российской прессой норвежец дал развернутое объяснение:

«Это ужасная ситуация для любых спортсменов, когда их отстраняют. Зрители платят нам, чтобы мы соревновались, мы должны демонстрировать свои навыки. Но многие люди в исполнительном комитете ведут себя как политики, а я представляю лишь спортсменов.

Я хотел выразить несогласие с тем, что НОК Норвегии принял такое решение. Я не поддерживаю исключение любого спортсмена – вне зависимости, откуда он. Я получил много хороших откликов, это показывает, что это решение было оправданным».

Ватердал добился снятия важного ограничения для норвежских спортсменов – и праздновал поднятием флага над домом

34-летний Ваттердал не просто так оказался в комитете спортсменов. Он долгое время занимался лыжным ориентированием – в Норвегии это очень популярная дисциплина. На счету Ваттердала 19 медалей чемпионата страны, 8 из которых – золотые. Последняя победа случилась в 2019-м – Ойвинд взял эстафетное золото. Выступал и на международных соревнованиях, ездил даже на Аляску.

В 2013-м Ваттердал пришел в спортивную политику Норвегии, затем попал в комитет спортсменов НОК, а в мае 2019-го вместе с его главой Астрид Якобсен избрался в члены правления.

Ойвинда знают как большого энтузиаста в борьбе за права спортсменов. Пожалуй, его важнейшее и памятное дело: о снятии ограничений на использование симуляторов высотных условий – Ваттердал бился за это решение.

С 2003-го в Норвегии спортсменам запретили использовать симуляторы, имитирующие высоту, хотя в других странах такие устройства разрешены. В мае 2021-го запрет все-таки сняли – и Ваттердал отпраздновал его с размахом – даже поднял флаг Норвегии над своим домом: «Это великий день для норвежской спортивной демократии. День, когда торжествует справедливость и норвежским спортсменам предоставляются те же возможности, что и иностранным соперникам».

К тому времени Ваттердал уже завершил карьеру, но переживал из-за самого наличия ограничений:

«Только потому, что это было запрещено, я чувствовал себя растоптанным и притесненным, ведь у меня не было равных возможностей с иностранными конкурентами. В спорте много этических проблем, не думаю, что использование высотных симуляторов – одна из них».

У нас восторгаются норвежцем: Резцова благодарит, а Тихонов предлагает дать Героя России

В России принципиальность Ваттердала оценили:

• Олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова обратилась к норвежцу:

«Рада видеть, что не все на Западе, в частности в Норвегии, поддерживают незаконное и аморальное решение об исключении российских спортсменов из международных соревнований исключительно на основании того, что мы россияне. Ваш, господин Ваттердал, уход в отставку с поста члена Олимпийского комитета Норвегии в знак протеста против нашего исключения – сильный шаг, я его ценю».

• Тренер лыжников Юрий Бородавко считает, что Ваттердал покинул пост не по своей инициативе:

«Ваттердал пострадал за свои идеи. Просто за то, что он честный человек. Та русофобия, которая сейчас процветает, копилась годами, нашелся повод для такого выплеска негатива. Что касается того, что он ушел сам, нам всем знакомы такие формулировки. Принудительное «по собственному желанию».

• Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поблагодарила Ойвинда: «Спасибо огромное Ваттердалу, что он на нашей стороне. Нас ни за что жестко наказали. Хорошо, что еще есть люди, понимающие спорт и ситуацию с российской командой».

• Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова изумилась: «Удивительно, что там еще остались порядочные люди. Хороший поступок, смелый. Могу только выразить уважение этому человеку, потому что он отстаивает интересы мирового спорта».

• Ну а четырехкратный чемпион Игр Александр Тихонов предложил наградить:

«Это уникальный случай. Норвежцу надо присвоить звание Героя России. Тем более что норвежцы обычно, наоборот, устраивают скандалы и всем недовольны. Я преклоняюсь перед ним. Такие люди должны решать судьбы. Передайте Ваттердалу от меня слова благодарности. Это первый настоящий поступок от норвежцев за все время, что я живу».

Фото: twitter.com; instagram.com