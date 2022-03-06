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Большунов – лучший в марафоне (но только в Демино), получил в подарок рыбу. А в это время на Кубке мира норвежский подиум

сборная Норвегии сборная Норвегии
Кубок мира
Глеб Ретивых Глеб Ретивых
сборная России (лыжные гонки) сборная России (лыжные гонки)
сборная России жен (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки)
Карим Халили Карим Халили
Деминский марафон
Наталья Непряева Наталья Непряева
лыжные гонки
Александр Большунов Александр Большунов
Дидрик Тонсет Дидрик Тонсет
Мартин Левстрем Ниенге Мартин Левстрем Ниенге
Шюр Рете Шюр Рете
Лыжи Лыжи

В концовке лыжного сезона традиционно проходят важные марафоны.

Вот и в воскресенье друг за другом состоялись два знаковых забега: норвежцы доминировали на Кубке мира в Холменколлене (без наших гонщиков), а в Демино/Рыбинске лучшим был Александр Большунов.

Большунов скучал по Холменколлену, Непряева говорила, что ей «подгадили» с Кубком мира

Открылся лыжный день коньковой гонкой в Ярославской области – на знаменитый Деминский марафон вышли больше четырех тысяч человек. Среди них – почти вся сборная России.

Международная федерация лыжных видов (FIS) отстранила команду от заключительных этапов Кубка мира. Но лидеры не растерялись, а тут же нашли замену – 50 км коньком в Демино.

Интриги ни в женской, ни в мужской гонке не получилось. Александр Большунов рванул в отрыв после 25 км и на финише привез всем почти 4 минуты.

«Сил много осталось. Можно было еще кружок пробежать. Расстраивает только то, что сегодня мы должны были бежать марафон в Холменколлене и там выигрывать. Но здесь намного круче, намного больше людей. Я здесь выиграл, да еще и с рекордом.

Стало ли чуть лучше после гонки? Все хорошо, потому что здесь нам все рады, много болельщиков, все подбадривают. Это очень здорово, болельщики прибавляют сил, находясь по всей трассе. Здорово здесь», – Большунов наслаждался гонкой, а потом получил в подарок сувенир от мастеров Рыбинска (деревянную рыбку).

«Называйте меня как хотите, но я себя великим не считаю». Чемпионская речь Александра Большунова, который покорил Олимпиаду

Вторым финишировал спринтер Глеб Ретивых, который пропускал Олимпиаду и сохранил силы. В шаге от подиума (4-е место) – биатлонист, призер Олимпиады-2022 Карим Халили. Биатлонный Кубок мира тоже проходит без наших.

У женщин с запасом победила Наталья Непряева – полторы минуты от второго места. После финиша она расстраивалась, что не ощутила в полной мере победы в общем зачете Кубка мира: «На самом деле немножко, конечно, подгадили мне. Не было такого ощущения победы, которое должно быть, наверное. Но удовлетворение есть – сезоном, проделанной работой».

Без наших на подиуме в Осло оказались одни норвежцы

Через пару часов после финиша в Демино в норвежском Холменколлене стартовал королевский марафон в рамках Кубка мира – без россиян и Йоханнеса Клэбо.

Удивительно – главный фаворит, лучший классист современности Ииво Нисканен финишировал лишь 4-м. А 4-кратный олимпийский чемпион Дарио Колонья, который проводил последнюю гонку в карьере, держался в лидирующей группе, но вылетел с трассы и упустил соперников.

Ну а подиум заняли норвежцы: выиграл Мартин Левстрем Ниенге, второй – Шюр Рете, третий – Дидрик Тонсет. Впервые с 1985-го пьедестал престижной гонки в Холменколлене полностью норвежский. 37 лет назад в тройке оказались Гейр Холте, Арильд Монсен и Пер Кнут Оланд.

Последний раз представители одной страны делали хет-трик совсем недавно – в 2019-м Большунов, Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков не оставили соперникам шансов. Да и год спустя важную гонку взял Большунов.

Но сегодня в королевской ложе Холменколлена поздравляли своих.

Гонка, которая принесла Непряевой Кубок мира: самой Натальи там не было, а Йохауг финишировала в слезах и с двумя флагами

Деминский марафон

Демино, Россия

50 км, свободный стиль

1. Александр Большунов – 1:44.04,0

2. Глеб Ретивых – 3.52,0

3. Рауль Шакирзянов – 3.53,0

4. Карим Халили – 3.53,0

5. Александр Гребенько – 3.54,0

6. Алексей Червоткин – 3.55,0

Кубок мира по лыжным гонкам

Осло, Норвегия

50 км, классический стиль

1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 2:03.27,3 

2. Шюр Рете (Норвегия) – 0,6

3. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 3,5

4. Ииво Нисканен (Финляндия) – 11,1

5. Вильям Поромаа (Швеция) – 11,2 

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 52,7 

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