Большунов – лучший в марафоне (но только в Демино), получил в подарок рыбу. А в это время на Кубке мира норвежский подиум

В концовке лыжного сезона традиционно проходят важные марафоны.

Вот и в воскресенье друг за другом состоялись два знаковых забега: норвежцы доминировали на Кубке мира в Холменколлене (без наших гонщиков), а в Демино/Рыбинске лучшим был Александр Большунов.

Большунов скучал по Холменколлену, Непряева говорила, что ей «подгадили» с Кубком мира

Открылся лыжный день коньковой гонкой в Ярославской области – на знаменитый Деминский марафон вышли больше четырех тысяч человек. Среди них – почти вся сборная России.

Международная федерация лыжных видов (FIS) отстранила команду от заключительных этапов Кубка мира. Но лидеры не растерялись, а тут же нашли замену – 50 км коньком в Демино.

Интриги ни в женской, ни в мужской гонке не получилось. Александр Большунов рванул в отрыв после 25 км и на финише привез всем почти 4 минуты.

«Сил много осталось. Можно было еще кружок пробежать. Расстраивает только то, что сегодня мы должны были бежать марафон в Холменколлене и там выигрывать. Но здесь намного круче, намного больше людей. Я здесь выиграл, да еще и с рекордом.

Стало ли чуть лучше после гонки? Все хорошо, потому что здесь нам все рады, много болельщиков, все подбадривают. Это очень здорово, болельщики прибавляют сил, находясь по всей трассе. Здорово здесь», – Большунов наслаждался гонкой, а потом получил в подарок сувенир от мастеров Рыбинска (деревянную рыбку).

Вторым финишировал спринтер Глеб Ретивых, который пропускал Олимпиаду и сохранил силы. В шаге от подиума (4-е место) – биатлонист, призер Олимпиады-2022 Карим Халили. Биатлонный Кубок мира тоже проходит без наших.

У женщин с запасом победила Наталья Непряева – полторы минуты от второго места. После финиша она расстраивалась, что не ощутила в полной мере победы в общем зачете Кубка мира: «На самом деле немножко, конечно, подгадили мне. Не было такого ощущения победы, которое должно быть, наверное. Но удовлетворение есть – сезоном, проделанной работой».

Без наших на подиуме в Осло оказались одни норвежцы

Через пару часов после финиша в Демино в норвежском Холменколлене стартовал королевский марафон в рамках Кубка мира – без россиян и Йоханнеса Клэбо.

Удивительно – главный фаворит, лучший классист современности Ииво Нисканен финишировал лишь 4-м. А 4-кратный олимпийский чемпион Дарио Колонья, который проводил последнюю гонку в карьере, держался в лидирующей группе, но вылетел с трассы и упустил соперников.

Ну а подиум заняли норвежцы: выиграл Мартин Левстрем Ниенге, второй – Шюр Рете, третий – Дидрик Тонсет. Впервые с 1985-го пьедестал престижной гонки в Холменколлене полностью норвежский. 37 лет назад в тройке оказались Гейр Холте, Арильд Монсен и Пер Кнут Оланд.

Последний раз представители одной страны делали хет-трик совсем недавно – в 2019-м Большунов, Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков не оставили соперникам шансов. Да и год спустя важную гонку взял Большунов.

Но сегодня в королевской ложе Холменколлена поздравляли своих.

Деминский марафон

Демино, Россия

50 км, свободный стиль

1. Александр Большунов – 1:44.04,0

2. Глеб Ретивых – 3.52,0

3. Рауль Шакирзянов – 3.53,0

4. Карим Халили – 3.53,0

5. Александр Гребенько – 3.54,0

6. Алексей Червоткин – 3.55,0

Кубок мира по лыжным гонкам

Осло, Норвегия

50 км, классический стиль

1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 2:03.27,3

2. Шюр Рете (Норвегия) – 0,6

3. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 3,5

4. Ииво Нисканен (Финляндия) – 11,1

5. Вильям Поромаа (Швеция) – 11,2

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 52,7