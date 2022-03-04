Кубок мира сам идет к Непряевой: финал отменили, а главная конкурентка снялась – но у FIS осталась опасная лазейка

Финал Кубка мира по лыжным гонкам все-таки отменили – и, похоже, Наталья Непряева победит в общем зачете, несмотря на пропуск концовки сезона.

Считаем расклады.

Претенденток на трофей еще много, но реально обогнать Непреяву они вряд ли смогут

Непряева, как и вся сборная России, покинула Кубок мира после этапа в финском Лахти.

Классное выступление в начале сезона, а главное, победа в «Тур де Ски» обеспечили крупный задел перед соперницами. Конечно, если бы не мартовское отстранение, Наталья уверенно взяла бы трофей – она сохранила форму и мотивацию после Олимпиады (гонки в Лахти это показали).

Но раз Непряева уже в России, то шансы преследовательниц повышаются – математически 6 спортсменок могут ее обогнать. Так выглядит общий зачет перед субботним марафоном в Осло:

1. Наталья Непряева (Россия) – 973

2. Джесси Диггинс (США) – 721 (отставание 252)

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 688 (отставание 285)

4. Хайди Венг (Норвегия) – 598 (отставание 375)

5. Майя Далквист (Швеция) – 583 (отставание 390)

6. Анамария Лампич (Словения) – 583 (отставание 390)

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 580 (отставание 393)

Теперь в розыгрыше официально 400 очков (с финалом было бы на 380 больше). Получается, Далквист, Лампич и Пярмякоски ошибаться нельзя вообще – чтобы взять Кубок мира, каждой нужно побеждать в оставшихся трех личных гонках, квалификации спринта, выиграть эстафету с командой и быть первой на всех бонусных отсечках.

Далквист и Лампич сразу выбывают, так как пропускают марафон. В чудо от Пярмякоски не верится из-за высокой конкуренции.

Если рассуждать объективно, то все шансы на победу в гонке 5 марта у Терезы Йохауг: она хочет красиво завершить карьеру, вряд ли кто-то помешает – марафонщицы сильнее в лыжах нет. Победа норвежки сразу вычеркнет финку из претенденток на Кубок мира.

Венг устроит второе место в Осло, при этом все бонусные очки должна забрать именно она. После чего ей предстоит выиграть все оставшиеся гонки. Учитывая пропуск Олимпиады, отказ от спринтов и 19-е место в классической разделке в Лахти, вряд ли Хайди всерьез борется за трофей.

Круг претенденток сузился до двух – Диггинс и Андерссон.

Андерссон нужно выиграть все (тогда можно пропустить спринт), а Диггинс уже сдалась

Что входит в 400 разыгрываемых очков?

30 км, классический стиль, масс-старт – 100 очков за победу + 60 очков за бонусные отметки

Спринт, классический стиль – 100 очков за победу + 15 очков за первое место в квалификации

10 км, свободный стиль, раздельный старт – 100 очков за победу

Смешанная эстафета/смешанный командный спринт – 25 очков за победу идут в личный зачет

Гипотетически Диггинс или Андерссон могут пробежать две смешанные гонки в Фалуне и добавить еще 25 очков. Но старты проходят друг за другом в один день, выиграть оба – из разряда фантастики.

Для простоты подсчетов предположим, что в эстафетах девушки набирают максимум: шведки вполне могут выиграть длинную гонку, ну а для Диггинс найдут сильного напарника на спринт.

Таким образом, в личных гонках Андерссон нужно набрать 260 очков. И тут роль сыграет слабое место шведки – она не бегает спринты. В этом сезоне участвовала всего в двух – в рамках «Тур де Ски». Квалификацию ни в классике, ни в коньке не прошла, оказавшись оба раза в четвертом десятке.

Возможно, Эбба выйдет на спринт ради общего зачета, но это маловероятно. Впрочем, для первого места в Кубке мира спринт может и не понадобиться, но тогда нужен максимум в марафоне (все отметки + победа) и разделке. После Пекина-2022 Андерссон бежала одну гонку – 10 км классикой в Лахти, финишировала 6-й.

Если шведка не выиграет в Осло, а потом не выйдет на спринт в Фалуне, то поздравлять Непряеву можно уже 11 марта.

Куда больше шансов было у Диггинс: она ближе к Непряевой и более универсальна, чем Эбба. Об этом говорят и две медали Олимпиады-2022 – серебро в марафоне и бронза в спринте.

Но Джесси сама отказалась от борьбы за общий зачет, снявшись с марафона в Осло. Там разыгрывается больше всего очков – 160. Теперь, если даже она возьмет максимум в остальных гонках, ей не хватит 12 очков.

Любимый стиль американки – конек, в Норвегии побегут классикой. Но шансы у Диггинс все равно оставались – если бы она финишировала в марафоне 19-й и выше, то могла бы обойти Наталью. Теперь такой расклад невозможен. Отказ Джесси от марафона – пожалуй, логичный ход. Помимо не самого любимого стиля вопрос был к форме американки: после Игр она бежала все гонки, но ни разу не дотянулась до призов – 4-я, 20-я, 10-я.

Конечно, остается тот самый фантастический расклад с двумя эстафетами подряд. Но если Диггинс не рискнула с марафоном, то вряд ли пойдет на такую авантюру.

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Важно: в расписании этапа Кубка мира в Фалуне (11-13 марта) появилась строчка «Положение в общем зачете, женщины, 30 км». Такую приписку делают в многодневках. Если заключительный этап объединят в мини-тур, то в розыгрыш добавится 200 очков (но за победы в отдельных гонках Фалуна дадут 50 вместо 100), и это серьезно изменит расклады.

В пресс-релизе FIS говорится: «Расписание этапа корректироваться не будет, соревнования соответствуют первоначально запланированным форматам».

Sports.ru написал в FIS и оргкомитет этапа в Фалуне, чтобы уточнить формат заключительного этапа. Ответ пока не поступил.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst; РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов