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Как же не повезло поколению Трусовой и Щербаковой! За 3 сезона пропустили 2 ЧМ, Евро и 2 финала Гран-при

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Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная изменили фигурное катание – прыжковой революцией, доминированием, образом единой команды (ведь какое-то время из воспринимали именно как связку и называли ТЩК).

А еще вошли в историю как самое невезучее поколение наших фигурных звезд: столько топ-турниров по экстренным причинам не пропускал никто.

1. Трусова, Щербакова и Косторная дебютировали по взрослым в сезоне-2019/20: еще выступали Алина Загитова и Евгения Медведева, которые без элементов ультра-си пытались противостоять новой плеяде (и быстро сдались).

Именно тогда началось тотальное наступление фигуристок Тутберидзе. Да, Алина и Женя уже поставили победы «Хрустального» на поток, но вдвоем они не могли занять пьедестал, да и выигрывать все старты не получалось.

Трио Этери, заявившее о себе еще на чемпионате России-2019, не оставило соперницам шансов в первый сезон по взрослым. Сначала ТЩК выиграли все этапы Гран-при – у каждой по две победы; затем заняли пьедестал в финале. На чемпионате России-2020 снова на подиуме Щербакова, Косторная и Трусова, они же забрали медали Евро-2020.

Именно эта троица запустила новую эпоху в женском катании, показав: теперь без элементов ультра-си не победить. Щербакова и Трусова прыгали четверные, Косторная исполняла идеальные триксели.

2. К чемпионату мира-2020 они подходили в прекрасном тонусе: Трусова готовила убойную программу с пятью квадами, Косторная готовилась защищать статус лидера, а Щербакова стремилась к большой победе за пределами России.

Но жизнь оставила всех без главного старта – Канада, которая должна была принимать ЧМ, закрыла границы из-за коронавируса.

3. Пандемия изменила и следующий сезон. Серию Гран-при-2020 провели в скомканном формате – без финала, зарубежных звезд, в форме национальных соревнований. 

Сезон-2020/21 – пожалуй, самый странный и неоднозначный в истории нашего фигурного катания. Без турниров юниоров (их Гран-при вообще отменили), без крупных стартов, зато с побегами Трусовой и Косторной, с холодной войной между Плющенко и Тутберидзе.

Чемпионат Европы-2021 тоже отменили. А вот ЧМ в Стокгольме все-таки провели – без сильно сдавшей Косторной, без зрителей и со строгими мерами безопасности.

4. Когда пандемия превратилась в обыденность, вернулась и серия Гран-при: Международный союз конькобежцев (ISU) спас все этапы в сезоне-2021/22 – и у юниоров, и у взрослых. Но к финалу эпидемиологическая ситуация обострилась – штамм омикрон спровоцировал отмену финала.

К январю ситуацию взяли под контроль – чемпионат Европы-2022 состоялся. Кто-то удивился, что все медали оказались у россиянок? В этот раз без Косторной, но с идеальной Камилой Валиевой.

5. Даже не верится, но главный старт четырехлетия прошел с участием двух фигуристок из того самого неудачливого поколения (и обе взяли медали: у Щербаковой – золото, у Трусовой – серебро). Олимпиада-2022 запомнится как, возможно, самый драматичный турнир в истории, но его хотя бы провели.

«На первом плане – истерика, на втором – рыдающая девочка. А Щербакова с золотом никому не нужна». Прощаемся с Олимпиадой

6. А уже со следующим главным стартом – ЧМ-2022 – снова беда. Не для всех топ-фигуристов мира, как это было раньше, а для главных звезд женской одиночки. ISU отстранил сборную России от соревнований на неопределенный срок. Это решение больше всего скажется на женском катании – турнир, который проходит без лидеров, вряд ли кто-то назовет полноценным.

У Трусовой, Щербаковой и Косторной позади три взрослых сезона – и за это время для них состоялся всего один ЧМ, и шансом лучше всех воспользовалась Аня. У Саши так и нет ни одной большой победы, а Алена будто споткнулась в прогрессе и в борьбе с внутренними демонами.

К ЧМ-2023 Трусовой и Щербаковой будет уже по 18, Косторной – 19.

Разумеется, нынешнее наказание от ISU – удар не только по женскому одиночному. Год назад в Стокгольме Россия выиграла еще и соревнования в парах и танцах, а с Олимпиады – невероятно, это было всего 1,5 недели назад – привезла 6 медалей (2-3-1).

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Лучше всего о силе наших фигуристок говорят их выступления на тех редких соревнованиях, куда они приезжали за последний год:

• Чемпионат мира-2021: золото – Щербакова, серебро – Туктамышева, бронза – Трусова.

• Чемпионат Европы-2022: золото – Валиева, серебро – Щербакова, бронза – Трусова.

• Олимпиада-2022: золото – Щербакова, серебро – Трусова + золото Валиевой в команднике.

Если россиянки попадают на главный старт, они его выигрывают. А если не попадают, то какой смысл в турнире без них?

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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