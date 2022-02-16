Чудо в биатлоне: у наших женщин – серебро Олимпиады (и это со штрафным кругом!)

Биатлонисты удивляют на Олимпиаде в Пекине. В женской эстафете взяли серебро – приятный сюрприз от Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной.

Эстафета считается российским видом. Биатлонистки на Олимпиадах почти всегда оказывались в призах. Исключение – два последних турнира: в Сочи-2014 наши финишировали вторыми, но медаль забрали, в Пхенчхане-2018 четверка не набралась из-за жестких критериев допуска.

И вот в Пекине россиянки, наконец, вышли бороться за медали. Хотя команда не выглядела фаворитом – куда предпочтительнее смотрелись шведки, норвежки или немки. Но уже с первого этапа было понятно – сегодня и Россия поучаствует в розыгрыше наград.

Ирина Казакевич провела этап в свою силу – не слишком отстала на лыжне, а в стрельбе даже добавила. Два дополнительных патрона – неплохой результат для биатлонистки, которая часто заходит на штрафные круги.

Второй этап в исполнении Кристины Резцовой получился образцовым: всего один доп и ураганная скорость на трассе – даже быстрая норвежка Тириль Экхофф уступила Кристине 7 секунд ногами.

Лидерство сборной России в эстафете – уже традиционный и очень тревожный сценарий на этих Играх. Накануне в мужской мы упустили золото. А у женщин первое место после двух этапов и вовсе было сюрпризом.

В отличие от мужской гонки, где на третьем этапе бежал надежный Цветков, у женщин этот отрезок был самым непредсказуемым. И не зря. Светлана Миронова не справилась со стойкой и зашла на круг. Но даже с ошибкой Россию осталась в тройке, а отставание от лидировавших шведок не выглядело катастрофическим.

Ульяна Нигматуллина и ее стальные нервы – лучшее сочетание для финишного этапа. И в Пекине она выдала мощное выступление: отлично стреляла, бежала на уровне лидеров, а в концовке традиционно добавила.

Невероятно, но наша женская сборная – вторая!

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

Женщины

Эстафета

1. Швеция (Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) – 1:11.03,9 (0+6)

2. Россия (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) – 12,0 (1+7)

3. Германия (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Дениз Херманн) – 37,4 (0+6)

4. Норвегия (Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанн) – 50,7 (2+8)

5. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Самэула Комола, Федерика Санфилиппо) – 1.33,1 (0+5)

6. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон) – 2.13,0 (2+10)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; REUTERS/Kim Hong-Ji; Gettyimages.ru/Matthias Hangst