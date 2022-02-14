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Кацалапов брал медали Олимпиад с Ильиных и Синициной, называет Сочи-2014 храмом. Но именно с Викой они – пара мечты

Габриэла Пападакис Габриэла Пападакис
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танцы на льду
Фигурное катание Фигурное катание

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли вторую медаль Олимпиады-2022. В турнире танцоров выше оказались только космические французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

И Вика, и Никита выступали в Сочи-2014, но с другими партнерами – спустя 8 лет они покорили Олимпийские игры уже вместе.

На домашней Олимпиаде-2014 Кацалапов катался с Еленой Ильиных.

Молодой дуэт был одним из самых перспективных – чемпионы мира среди юниоров, серебряные призеры Евро. В Сочи они взяли золото в командном турнире и бронзу в личном, а произвольная «Лебединое озеро» запомнилась многим.

После успешных Игр последовал нервный чемпионат мира, где Ильиных с Кацалаповым могли выиграть, но в итоге остались без медалей. Уже во время турнира пошли слухи, что дуэт распадется. Так и произошло.

Синицина параллельно тоже разошлась с Русланом Жиганшиным (в Сочи они были лишь 16-ми).

И образовалась пара, которая сегодня принесла России серебро.

«Нельзя сравнивать Олимпиады: в Сочи была Лена Ильиных, теперь – моя дорогая Виктория». Россия выиграла золото, но проигравших фигуристов много 🤷‍♂️

Вика с Никитой сразу поладили и на льду смотрелись красиво и нежно. Но успех пришел не сразу: они не попадали на главные старты, в 2018-м пропустили Олимпиаду.

И только с сезона-2018/19 Синицина и Кацалапов – безоговорочные лидеры российских танцев и в мировом топе. Они – чемпионы мира и двукратные победители Евро.

У них совместное золото командника в Пекине-2022. А в личном турнире они выступили даже лучше, чем Кацалапов с прежней партнершей.

«Сочи – храм в моей голове, особенная Олимпиада. Наверное, такой уже не будет. Тогда была Лена Ильиных, сейчас моя дорогая Виктория. Это две разные жизни», – объяснял Никита.

Четыре голубых глаза – так их прозвала хореограф Марина Зуева. И это меткое описание прекрасно подходит нежной паре.

Наших опередили только невероятные Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Французы дотерпели до золота, хотя могли взять его еще четыре года назад. Тогда на их пути встала не досадная оплошность с раскрывшимся платьем, а один из лучших дуэтов в истории – канадцы Тесса Виртью и Скотт Моир.

Возможно, самая изящная пара фигурного катания: Пападакис и Сизерон изменили танцы, но проиграли Олимпиаду

В Пекин Пападакис и Сизерон ехали только за победой, и в этот раз Олимпиада им покорилась. Французы уезжают из Китая с двумя мировыми рекордами, золотом и сбывшейся мечтой.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 226,98

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 220,51 

3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 218,02

4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 214,77

5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 207,05

6. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 205,07...

14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 179,82

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Matthew Stockman, Clive Mason; East News/The Yomiuri Shimbun via AP Images; РИА Новости/Григорий Сысоев; REUTERS/Susana Vera, Aleksandra Szmigiel; globallookpress.com/Han Yan/Xinhua

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