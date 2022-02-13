Фото дня: Валиева плачет на плече у Тутберидзе во время тренировки

Камила Валиева героически справляется с кошмаром, который обрушился на нее в Пекине-2022. Без помощи тренеров это было бы невозможно – Этери Тутберидзе всегда готова унять слезы, как это было на тренировке.

Валиева продолжает подготовку к личному турниру, который стартует уже 15 февраля. За день до этого объявят решение – выйдет ли она на лед после истории с положительной допинг-пробой.

Камила прыгает триксели и четверные прыжки, но на тренировках не всегда скрывает эмоции.

На одной из них Камила заплакала, разговаривая с Тутберидзе. Этери сразу же ее обняла, сказала что-то на ухо – Валиева закивала и даже улыбнулась. Бесценная поддержка.

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel; 1tv.ru/скриншоты