Умер босс нашей фигурки Александр Горшков: каким великим спортсменом он был

Александр Горшков 12 лет возглавлял Федерацию фигурного катания России – одну из самых успешных в нашем спорте. 46 лет назад вместе с Людмилой Пахомовой они взяли первое олимпийское золото в истории танцев на льду.

Вспоминаем, как из бесперспективного перворазрядника Горшков вырос в выдающегося фигуриста. Этот текст впервые был опубликован на Sports.ru в 2021 году.

«Нас переводили одновременно все ниже и ниже, пока окончательно не свели к бесталанным»

С первым отбором у 7-летнего Горшкова забавно не сложилось: услышав, что тренеры любят волевых спортсменов, которые встают после падений, новичок переусердствовал – падал постоянно.

Некоторое время спустя случилась вторая попытка в секции: Горшков попробовал и одиночное, и парное катание, а потом перешел в танцы, составив тандем с Ириной Нечкиной – увы, без больших достижений.

К этому времени Людмила Пахомова была уже трехкратной чемпионкой СССР в дуэте Виктором Рыжкиным – именно он предложил Пахомовой оставить парное катание и зайти в танцы. Впрочем, до успешного дебюта с Рыжкиным на Людмилу тоже не делали ставку:

«С Милой нас связывала дружба с детства и совместное пребывание в группе бесперспективных спортсменов на стадионе Юных пионеров. Нас переводили одновременно все ниже и ниже, пока окончательно не свели к бесталанным, уменьшая время занятий на льду», – писала Татьяна Тарасова в книге «Четыре времени года».

Несмотря на неплохие результаты, Пахомова не видела будущего с Рыжкиным – он почти на 10 лет старше, вместе они не смотрелись на льду, а побеждали скорее из-за невысокой конкуренции в Союзе. Навязать борьбу лидерам из Британии не удавалось.

Когда Пахомова рассталась с Рыжкиным и пришла на каток к Елене Чайковской, то обратила внимание на Горшкова. Татьяна Тарасова вспоминала беседы с Людмилой – та сразу заметила красивого мальчика с печальными глазами:

«Саша Горшков был тогда настоящий крючок, весь согбенный, катался всегда с ужасными партнершами.

С первого же года их выступлений, глядя на Пахомову, было видно, какой спортсменкой она хочет стать, и не приходилось сомневаться, что она ею будет. И «крючок» Саша распрямился», – рассказывала Татьяна Анатольевна.

С перворазрядником возилась не только молодой тренер Чайковская, но и сама Пахомова. Первое время дуэт катался по 8-10 часов в день.

«Я прекрасно понимал, что мне придется работать в 10 раз больше, чем Людмиле. Что мне надо как можно скорее ликвидировать разницу в нашей технике», – рассказывал Горшков в программе «Наедине со всеми».

Результаты пришли не сразу: сначала новый дуэт дважды проиграл бывшему партнеру Пахомовой на чемпионате СССР. А с сезона-1968/69 Александр и Людмила вышли на новый уровень – взяли первые медали на чемпионатах Европы и мира.

После этого последовали 7 невероятных сезонов: рекорд по победам на чемпионатах мира держится до сих пор – 6 наград, столько же золотых они привезли с чемпионатов Европы. И наконец – стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в танцах на льду.

Еще в 1968-м Пахомову и Горшкова пригласили на демонстрацию танцев на Олимпиаду в Гренобль. Но только через 8 лет дисциплину включили в программу Игр, где советский дуэт взял золото.

Горшков приревновал Пахомову к британцу и позвал замуж – свадьбу сыграли после первой победы на ЧМ

Через год работы с Пахомовой Александр понял, что испытывает чувства к партнерше. Знаковым оказался их первый чемпионат Европы в Любляне: когда за Пахомовой начал ухаживать британец Малкольм Кэннон, Горшков почувствовал ревность. И через полтора месяца они с Людмилой уже были вместе.

После серебра на ЧМ-1969 Александр позвал партнершу замуж, но та сказала, что свадьба состоится только после победы на чемпионате мира.

В следующем году Пахомова и Горшков взяли первое золото на ЧМ – и через несколько месяцев поженились.

Вперед пару двигали не только чувства, но общая цель и любовь к фигурному катанию. Людмила и Александр – родоначальники так называемого русского стиля в танцах на льду. До их появления на международных турнирах катались в основном под классику – академичные, отточенные движения выглядели профессионально, но истории и эмоций в них почти не было.

Пахомова и Горшков переломили эту тенденцию – брали народную музыку и ставили совсем неожиданные для фигурного катания программы: «Соловей», «Вдоль по Питерской», «Озорные частушки». Именно благодаря ним пришла мода на танго – страстный танец до сих пор среди тем для программ.

Пожалуй, самая известная постановка дуэта – «Кумпарсита», это первая показательная программа Пахомовой и Горшкова. Ее создали еще в дебютном сезоне, но исполняли на протяжении всей карьеры. Музыку предложил муж Чайковской – Анатолий.

«Кто мы были в то время? Фигуристы, делающие первые самостоятельные шаги в танцах на льду. Мы не стремились к каким-то вершинам, не замахивались, упаси боже, на то, чтобы создать нечто, достойное чемпионов. Может, отсюда такая свобода, раскованность? Танец был поставлен за одну ночь. Хореографический рисунок не менялся все последующее время», – писала Пахомова в книге «Монолог после аплодисментов».

Еще один успех – постановка под вальс из балета «Маскарад»: фигуристы заслужили похвалу от автора – композитора Арама Хачатуряна:

«Меня поразило, что они удивительно почувствовали тот образ, который я вкладывал в это сочинение, когда писал музыку. По пьесе Лермонтова судьба Нины Арбениной предрешена – она должна погибнуть. Поэтому, хоть вальс и звучал на великосветском балу, я думал о нем, как о трагическом».

Помимо революции в музыкальном аспекте пара усложняла и техническую составляющую: новые шаги, поддержки и вращения. Они вышли на такой уровень, что судьи иногда сдерживали оценки, чтобы преимущество над конкурентами не выглядело подавляющим.

«После нескольких секунд в ванной почувствовал, что теряю сознание»

Один из критических, почти трагичных моментов для пары – инцидент в 1975-м: Горшков и Пахомова привычно выиграли Евро, а по пути из Швеции в Москву Александр ощутил боли в спине. Сначала подумали, что это обычная невралгия.

«В качестве лечения порекомендовали горячую ванну. После нескольких секунд пребывания в воде я почувствовал, что теряю сознание. Еле выбрался из ванной, почти дополз до кровати и отключился».

Оказалось, все куда серьезнее: лопнула спайка между легким и аортой – в левом легком скопилось около двух литров крови. Горшкову требовалась немедленная операция, причем сначала он отказывался: через месяц предстоял чемпионат мира в США. Разговоры с женой и Чайковской убедили его – под угрозой была не только карьера, но и жизнь.

Врачи скептически отнеслись к возвращению в спорт, говорили, что даже на бытовом уровне возникнут проблемы. Фигуристов это не остановило: они все же поехали в Америку – правда, выступили только с показательным номером. После чемпионата мира дуэт отправился в чемпионский тур.

Пока Пахомова и Горшков гастролировали по США, в Москве разошелся слух, что Александр умер, не выдержав серьезных нагрузок. Глава Олимпийского комитета Виталий Смирнов тут же позвонил за океан, и Горшкова подняли в два часа ночи, чтобы он лично подошел к телефону и успокоил босса.

Пережил смерть жены и возглавил ее благотворительный фонд

После Олимпиады-1976 в Инсбруке Пахомова и Горшков завершили карьеру.

«Решение уйти было внезапным, и поводом к нему послужило до сих пор незнакомое чувство – кататься не хочется. Мы понимали, что делаем что-то нелепое, несуразное, но не могли, и впервые не хотели сопротивляться наступившей апатии. И пришли к выводу, что бессмысленно пересиливать себя и делать механически то, во что мы привыкли вкладывать душу», – объясняла Людмила.

Горшков почти сразу устроился на работу в Госкомспорт, Пахомова пошла в тренеры. В 1977-м в семье родилась дочка Юлия – из-за новых забот Людмила и Александр даже придумали дежурства: первую половину ночи с ребенком проводил муж, вторую – жена.

Пахомова быстро прогрессировала как тренер: ее дуэты уже брали медали на чемпионатах Европы, а постановки полюбились судьям. В 1979-м у Людмилы обнаружили злокачественную опухоль лимфатической системы. Врачи требовали, чтобы она прекратила тренировать – долгое нахождение на холоде могло плохо сказаться на течении болезни. Да и работа слишком выматывала Пахомову, а надо было соблюдать режим.

Она отбивалась: «Мне интересна та жизнь, которую я живу». Поэтому сбегала на тренировки во время стационарного лечения, а в последние месяцы консультировала учеников в палате.

17 мая 1986-го Людмила Пахомова ушла из жизни. После этого Юлия жила с отцом, но большую роль в ее воспитании играла бабушка. А когда через несколько лет Александр женился второй раз, дочь совсем отдалилась.

«Был такой период. Ни у меня, ни у Юли не было желания выяснять отношения по этому поводу. Когда все нормализовалось, мы просто решили забыть об этом».

Со второй женой Горшков встретился тоже благодаря фигурному катанию – на один из турниров Ирина приехала как переводчица канадской команды. Тогда Александр еще переживал потерю супруги, и об отношениях речи не шло – лишь через пять лет они съехались и поженились.

Горшков построил успешную карьеру функционера: в 1984-м попал в состав техкома по танцам на льду, в 2001-м – в исполком ОКР, а с 2010-го возглавлял ФФКР.

Сегодня его, к сожалению, не стало. Ушел большой фигурист и уважаемый руководитель.

Фото: РИА Новости/Виталий Арманд, Михаил Мокрушин, Петросов, Дмитрий Донской, Юрий Сомов, Сергей Лидов; Gettyimages.ru/Allsport Hulton