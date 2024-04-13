«Рексхэм» получил прямой промоут в английский Д3. Клуб Рейнольдса не играл там почти два десятилетия

Два за два года.

Сегодня валлийский «Рексхэм», принадлежащий двум голливудским звездам Райану Рейнольдсу («Дэдпул») и Робу МакЭлхенни («В Филадельфии всегда солнечно»), получил очередное повышение в классе. На этот раз команда официально поднялась из четвертого английского дивизиона в третий, в котором не была долгих девятнадцать лет.

Прямой промоут могут получить только три первых команды лиги. «Рексхэм» играл против абсолютного аутсайдера «Форест Грин» и разгромил его дома 6:0. В параллельном матче «МК Донс», претендовавший на одно из трех мест, проиграл 1:4 «Мэнсфилду» и за два тура до конца потерял шансы догнать валлийцев.

Удивительно, что клуб, который последние пятнадцать лет прозябал в пятом дивизионе, всего за два года смог без участия в плей-офф прыгнуть в третий.

Напомните, как Рейнольдс и МакЭлхенни оказались в «Рексхэме»

В феврале 2021 года Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни, давние друзья, официально закрыли сделку по покупке «Рексхэма», выложив за него 2,75 млн долларов. Несмотря на то, что до приобретения оба ни разу не были в Уэльсе, это не был слепой выбор. Сперва была проделана большая работа, а «Рексхэм» даже не был самым известным и именитым клубом в списке, но точно самым старейшим − третьим во всем мире.

Исполнительный директор «Рексхэма» Хамфри Кер рассказал, что специальная система подсчета баллов определила, какую именно британскую команду приобретут Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни. Еще один клуб был крайне близок к первому месту.

«Многие люди очень хвалили нас за то, что мы выбрали именно «Рексхэм», − сказал Кер в интервью The Athletic. − Оглядываясь назад, могу сказать, что в этом есть смысл. «Рексхэм» был одним из первых претендентов. Но мы сели и рассмотрели множество клубов, оценивая, подходят ли они для того, что мы надеемся сделать».

Кер признался, что наиболее близкие и предметные разговоры были о потенциальной покупке «Болтона».

«Для клуба такого размера, истории и инфраструктуры, они были доступны по очень низкой цене. Но мы посчитали, что это слишком крупная рыба».

Исполнительный директор валлийцев сказал, что после того, как «Болтон» отвергли, ввели процесс отбора, по которому каждый клуб ранжировался по системе баллов. Баллы начислялись на основании критериев, касающихся фанбазы, географии, социально-экономического статуса и материальной базы. Кер показал, что «Рексхэм» не набирал большого количества баллов, особенно из-за последнего пункта.

Низкий рейтинг материально-технической базы был обусловлен тем, что клуб не владеет своим домашним стадионом, а также у него нет специальной тренировочной базы для игроков.

Однако благодаря рейтингу фанбазы, географии и зоны охвата бывший клуб Национальной лиги взлетел на вершину, набрав 38 из 50 баллов.

Хамфри Кер также рассказал о том, что «Хартлпул» был очень близок, но набрал 36 очков: на два балла меньше, чем «Рексхэм». Эта команда из Лиги 2 оказалась в проигрыше из-за близости к грандам Чемпионшипа и АПЛ.

«Хартлпул» был не очень хорош с точки зрения географии, потому что они близки к Мидлсбро, к Сандерленду и Ньюкаслу. Это дает серьезное соревнование с большими клубами. Кажется, что они были близки, но звездами был предначертан «Рексхэм».

В начале местные болельщики довольно скептически отнеслись к тому, что их любимый клуб оказался в руках хоть и известных, но все-таки далеких от «соккера» американцев. Однако со временем некоторые жесты (личные встречи, покупка недвижимости в Уэльсе ) заставили их передумать.

Близость к Голливуду привлекла спонсоров и прокачала соцсети

Нельзя сказать, что официальные соцсети «Рексхэма» равны личным Рейнольдса и МакЭлхенни, однако новые владельцы с головой ушли в свой клуб, давая ему охваты через репосты. На Твиттер Райана подписаны 21,5 млн фолловеров, а Роб добавляет еще 1,1 млн. И это только в одной социальной сети.

Личные связи и два известных по всему миру имени не могли не привлечь новых спонсоров. К примеру, сейчас на футболках «Рексхэма» главным спонсором нанесена авиакомпания United Airlines − одна из крупнейших в США. Другим, не менее известным, спонсорам стала компания HP. За год до этого в валлийским клуб захаживал ТикТок.

Кроме этого Роб и Райан постоянно используют свои актерские навыки. Они записывали ролик с сэром Алексом Фергюсоном перед товарищеским матчем с «МЮ» во время тура по США, звали в клуб Гарета Бэйла , а также пытались наводить справки по Нани. И даже разозлили Джереми Кларксона , который также владеет клубом полупрофессиональной английской лиги. На первый же матч «Рексхэма» в Д4 пришел Хью Джекман . Также на трибунах видели режиссера «Мстителей» Джо Руссо и исполнителя роли Человека-Муравья Пола Радда.

«Рексхэм» критикуют за большой бюджет, но в Лиге 1 (Д3) команде будет тяжело

Британские болельщики те еще консерваторы, потому для них появление в низших дивизионах клуба, который не сводит концы с концами, это как красная тряпка для быка. По некоторым данным, у «Рексхэма» действительно самый большой зарплатный бюджет в Национальной лиге (Д4), однако руководство закладывалось на то, что бы как можно быстрее оказаться в дивизионе выше. Довольно странно предъявлять клубу за то, что он не беден.

Футбольный финансовый эксперт Киран Магуайр во время подкаста Fearless in Devotion рассказал, что в финансовый год, который завершился в июне 2023 года, расходы «Рексхэма» на зарплаты составляли 6,9 млн фунтов.

«Владельцы, безусловно, были полны решимости продвинуть «Рексхэм» в Национальную лигу (Д5), а в идеале − и в Лигу 2 (Д4). В Национальной лиге можно набирать игроков из Лиги 1, платить им зарплату Лиги 1 и в результате получить повышение, потому что там нет эквивалента финансового фэйр-плей. Это работает в Национальной лиге и в определенной степени работает в Лиге 2, поскольку вы можете перебить цену подавляющего большинства клубов, учитывая, что «Рексхэм» получает более высокие доходы. Я думаю, что в Лиге 1 вы достигаете плато, потому что, без всякого неуважения, вы не можете подписывать игроков на зарплату чемпиона. Средняя зарплата в Чемпионшипе составляет около 12-14 тысяч фунтов в неделю. Я примерно представляю, сколько платят в «Рексхэме», и это совсем не то».

Кажется, что пока третий английский дивизион − это потолок для тех средств и возможностей, который дают Рейнольдс и МакЭлхенни своему клубу. Однако есть ощущение, что владельцы придумают способ, как увеличить клубный бюджет. Возможно, что у валлийцев в сроком времени появится третий совладелец или новые богатые и известные спонсоры.

Пока же команда наслаждается тем, чего достигла. Сразу после сегодняшней победы болельщики хозяев по классике прорвались на поле и отпраздновали достижение вместе с футболистами.

А это уже сами футболисты не сдерживают эмоции в раздевалке.

Роб МакЭлхенни куда более частый гость на матчах «Рексхэма», чем Райан (все-таки у него более плотный график), но на сегодняшней игре отсутствовали оба. Это не помешало владельцам отреагировать на победу в соцсетях.

МакЭлхенни не смог найти слов.

А вот Рейнольдс написал больше слов и явно был тронут: «Если бы вы несколько лет назад сказали мне, что я буду плакать от радости по поводу футбольного матча, проходящего в Северном Уэльсе, вы были бы Робом МакЭлхенни. Поздравляю «Рексхем» и моего сопредседателя по преступлению (игра слов: соучастника преступления). Заполните город! Это путешествие всей нашей жизни».

Кажется, что у них все получится.