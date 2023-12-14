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📹Каррагер раскритиковал дебютанта «Сити» за артистизм, а Ричардс заступился за парня. Майка не знал, что против него готов компромат 😂

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Попался на удочку не впервые.

В студии CBS Sports никогда не бывает скучно. Не стал исключением и вчерашний вечер, во время которого Кейт Абдо, Тьерри Анри, Майка Ричардс и Джейми Каррагер разбирали второй день последнего круга группы Лиги чемпионов.

Когда дошло до матча «Црвены Звезды» и «Манчестер Сити» (2:3) на экране показали эпизод, который заставил взять слово легенду «Ливерпуля». Каррагер возмутился тем, что молодой дебютант «Сити» Майка Хэмилтон очень артистично упал в чужой штрафной. Джейми не особо спорил насчет того, что его прихватывали, но отметил, что игрок повел себя не очень красиво.

Майка Ричардс сразу же вступился за своего тезку, но он не подозревал, что на самого экс-защитника «Сити» уже был припасен смешной компромат.

«Как вы думаете, у кого он [Майка Хэмилтон] научился такому?» − Каррагер явно смаковал то, что покажут далее.

На экран вывели момент из матча «Астон Виллы» и «Сток Сити», в котором Майка Ричардс просто невероятным образом симулировал фол. Англичанин так высоко подлетел и выпрямил ноги, что Каррагер закричал: «Что это такое? Я никогда не видел ничего подобного. Почему настолько высоко?»

Карта Майки была бита. Кроме затяжного фирменного смеха Ричардс ничего сказать в свое оправдание не смог.

4 комментария
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Вот это я понимаю профи в телевидении , их участие это всегда стендап
+10
0
+10
Ответ Marco Verrati
Вот это я понимаю профи в телевидении , их участие это всегда стендап
Ну, помимо стендапа, там так-то чемпион мира, чемпион Европы и два обладателя ЛЧ. Ну и Ричардс )))
+5
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+5
Майка Ричардс как настоящая рыба высоко поднял "хвост" из двух ног, другим футболистам-дельфинам еще нужно поучиться такой технике)
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