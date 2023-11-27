Упс, похоже у Мудрика проблемы: ему поступили угрозы из-за возможных отношений с российской фитнесс-моделью😱

Молодые люди «спалились» в соцсетях.

На днях футболист Челси опубликовал видео своего полета на вертолете над Парижем. Некоторые болельщики заметили, что за пару часов до этого подобным видео поделилась российская фитнес-модель Виолетта Грачева.

Сразу же стало известно, что Мудрик комментировал и лайкал посты Грачевой.

Фанаты тут же отправились в комментарии к Мудрику и начали писать там угрожающие комментарии.

Это не первая такая история, связанная с Виолеттой - недавно ей приписывали роман с Андреем Мостовым - и тоже на основе активности в соцсетях.