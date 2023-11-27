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Упс, похоже у Мудрика проблемы: ему поступили угрозы из-за возможных отношений с российской фитнесс-моделью😱

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Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Футбол Футбол

Молодые люди «спалились» в соцсетях.

На днях футболист Челси опубликовал видео своего полета на вертолете над Парижем. Некоторые болельщики заметили, что за пару часов до этого подобным видео поделилась российская фитнес-модель Виолетта Грачева.

Сразу же стало известно, что Мудрик комментировал и лайкал посты Грачевой.

Фанаты тут же отправились в комментарии к Мудрику и начали писать там угрожающие комментарии.

Это не первая такая история, связанная с Виолеттой - недавно ей приписывали роман с Андреем Мостовым - и тоже на основе активности в соцсетях.

Виолетта Грачева (Берт): горячие фото девушки футболиста Матиаса Норманна
Виолетта Грачева (Берт): горячие фото девушки футболиста Матиаса Норманна
Виолетта Берт встречается с Мостовым: вот это фото!

54 комментария

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Reanimation
Молодец девчуля, несет мир в обе стороны конфликта в это непростое время))
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Alex
Молодой футболист тусит с грудастой инстаграмщицей! Никогда такого не было, и вот опять! Возмутительно низкий уровень гражданской ответственности, Михаил!
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alexei_toporov
Ответ Reanimation
Молодец девчуля, несет мир в обе стороны конфликта в это непростое время))
Вместо дипломатов можно отправлять эскортниц на переговоры
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Полуэктов Пётр
Ответ RealFlector
плин, никак не могу понять - неужели такой тип женщин кому-то нравится? там же прямо на лице интеллект написан. жопа, грудь и губы - это все, что у нее есть. постареет - будет абсолютно никому не нужна.
А почему вам интересна её старость?
Молодая шикарная девка. Она хочет развлекаться, тусить с богатыми парнями, заниматься с ними сексом. Они хотят того же.
Зачем вам её интеллект и уж тем более думать о том, что будет, когда она постареет?
Ни одна из сторон в данном взаимодействии не подразумевает совместную жизнь до старости. Дайте людям спокойно кайфовать и развлекаться, отключайте эту духоту.
+42
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+35
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arkanoid
Михайло ходячий фэйспалм)
+26
-1
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АдминБЦ
Внешность и... эээ... род занятий девушки напомнили классический диалог:

- Чем ты занимаешься?
- Я профессиональная инстаграм-модель.
- Прекрасно. А я профессиональный гонщик в Need for Speed.
- Но ведь такой профессии не существует!
- Как видишь, у нас много общего.
+17
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Olenyuksi
Ответ RealFlector
плин, никак не могу понять - неужели такой тип женщин кому-то нравится? там же прямо на лице интеллект написан. жопа, грудь и губы - это все, что у нее есть. постареет - будет абсолютно никому не нужна.
Ну это как тачку на прокат взял. Оу, на такой еще не гонял, можно попробовать. При их возможностях меняй хоть каждый день.
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Bolvan
Пластмассовая кукла
+19
-7
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Плеймейкер87
Текст не заметил в материале:)
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Николай Козлов
Ответ RealFlector
плин, никак не могу понять - неужели такой тип женщин кому-то нравится? там же прямо на лице интеллект написан. жопа, грудь и губы - это все, что у нее есть. постареет - будет абсолютно никому не нужна.
>>>там же прямо на лице интеллект написан>>>

Шопенгауэра и Пуччини обсуждать с такой дамой так себе идея. И жениться на такой даме, возможно, так себе идея. Но можно же догадаться, что он там не за этим.
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RealFlector
плин, никак не могу понять - неужели такой тип женщин кому-то нравится? там же прямо на лице интеллект написан. жопа, грудь и губы - это все, что у нее есть. постареет - будет абсолютно никому не нужна.
+15
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tankstar
Ответ Alex
Молодой футболист тусит с грудастой инстаграмщицей! Никогда такого не было, и вот опять! Возмутительно низкий уровень гражданской ответственности, Михаил!
Самое главное, что этим он ВЫРАЖАЕТ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ. То есть, украинцам и россиянам даже трахацца низзя.
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Александр Аствацатуров
Неделю назад она была замечена с Мостовым из Зенита. А теперь с этим).

напоминает анекдот:

Хорошо пилоту. Прилетает в аэропорт, а его девушка ждет.
Хорошо моряку. Приходит в порт, а его девушка ждет.
Хорошо машинисту. Приезжает на вокзал, а его девушка ждет.

тяжело девушке.... с аэропорта на вокзал, с вокзала в порт.
+5
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Hitgoe Himgob
Сиськи вне политики!
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rhett-butler
Давно у нас эскорт называется фитнес моделями?
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Pavlo Pedko
MAKE L❤VE N☮︎T WAR !
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sonny91
Ответ RealFlector
плин, никак не могу понять - неужели такой тип женщин кому-то нравится? там же прямо на лице интеллект написан. жопа, грудь и губы - это все, что у нее есть. постареет - будет абсолютно никому не нужна.
во первых-а кто считает что футболисты умные люди?(исключения конечно есть), анекдоты про это есть. во вторых-а почему бы в молодости не покуралесить с такой? он же свободен наверно
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Kranmeister
Ответ Плеймейкер87
Текст не заметил в материале:)
АНАЛогично!
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proeast
Так она же тупо услуги оказывает😁👀
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Николай Лихачев
Вот это дама просто яд))
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Kapitan Klos
Растет и ширится "мягкая сила" России! В ответ на недостойные русофобические выпады недружественных кругов и стран Россия продвигает фитнесс-модели из Лондона и интернационалистов из Махачкалы, Игры Дружбы (а также Счастья, Любви и Скрепности) и спорт высочайших внутрироссийских достижений. Так победимъ!
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МТБ
Ответ tankstar
Самое главное, что этим он ВЫРАЖАЕТ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ. То есть, украинцам и россиянам даже трахацца низзя.
Да шо там трахаться, судя по всеми, если человек посмел родится в РФ, то независимо от его взглядов и деятельности он по умолчанию враг, а значит с ним нельзя вообще никак контактировать, даже рядом в самолёте сидеть и даже лайки ставить
+2
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Товарищ Наркотик
Ответ Alex
Молодой футболист тусит с грудастой инстаграмщицей! Никогда такого не было, и вот опять! Возмутительно низкий уровень гражданской ответственности, Михаил!
Не женится же, а так чисто зубы ей почистит пару раз и норм
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Rio de Janeiro
Ответ Поцелуй Оздоева
Инстаграм её посмотрел.
Не было такого) Его хейтят лишь из-за национальности девушки
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Rio de Janeiro
Ответ Поцелуй Оздоева
Думаю, там в другом проблема. Она публично поддержала воблу.
Откуда вы знаете что поддержала?
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МТБ
Ну, пусть с Зинченко это обсудит.

А вообще, может у них мозг проснётся, хоть немного
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SergFed71
Перемудрил…
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Поцелуй Оздоева
Я ей тоже лайки ставил - когда меня заподозрят?
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Renki
Это, скорее, поп-модель...
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Timur_A
Мораль:
Соцсети - зло.
Если кто-то хочет до тебя #########, то твои аккаунты соцсетях в совокупности с аккаунтами лиц с тобой связанных, снабдят его всей необходимой для этого информацией.
+1
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Поцелуй Оздоева
Ответ Rio de Janeiro
Не было такого) Его хейтят лишь из-за национальности девушки
Чекни сториз.

А то, что хейтят за национальность - да, тоже уже проверил. Но воблу поддерживала.
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breeze1989
Ответ RealFlector
плин, никак не могу понять - неужели такой тип женщин кому-то нравится? там же прямо на лице интеллект написан. жопа, грудь и губы - это все, что у нее есть. постареет - будет абсолютно никому не нужна.
Постареет и все равно останется привлекательней своих ровесниц и многих девушек помоложе.
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desolate
Ответ RealFlector
плин, никак не могу понять - неужели такой тип женщин кому-то нравится? там же прямо на лице интеллект написан. жопа, грудь и губы - это все, что у нее есть. постареет - будет абсолютно никому не нужна.
Мужик, мы все постареем и будем никому не нужны, камон
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МТБ
Ответ RealFlector
плин, никак не могу понять - неужели такой тип женщин кому-то нравится? там же прямо на лице интеллект написан. жопа, грудь и губы - это все, что у нее есть. постареет - будет абсолютно никому не нужна.
Кому-то нравятся. Ну обычно тем, у кого на лбу написано тоже самое.

Тем более эта просто эскортница, считай аксессуар
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МТБ
Ответ Александр Аствацатуров
Неделю назад она была замечена с Мостовым из Зенита. А теперь с этим). напоминает анекдот: Хорошо пилоту. Прилетает в аэропорт, а его девушка ждет. Хорошо моряку. Приходит в порт, а его девушка ждет. Хорошо машинисту. Приезжает на вокзал, а его девушка ждет. тяжело девушке.... с аэропорта на вокзал, с вокзала в порт.
Она вообще пару лет назад с Норманном встречалась.
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Namid87
Ха,общность жён и подруг не при коммунизме,а при капитализме только бывает...
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tankstar
Ответ МТБ
Да шо там трахаться, судя по всеми, если человек посмел родится в РФ, то независимо от его взглядов и деятельности он по умолчанию враг, а значит с ним нельзя вообще никак контактировать, даже рядом в самолёте сидеть и даже лайки ставить
Я тут написал комментарий в Фейсбуке на тему был ли пенальти в матче Италия Украина, где мне не показалось, что нарушение не тянуло на пен, так там сразу два комментария про сборную России прилетело. Я пишу - при чём тут вообще Россия? Ну и меня отправили "вслед за российским военным кораблем". Больные люди.
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МТБ
Ответ Поцелуй Оздоева
Думаю, там в другом проблема. Она публично поддержала воблу.
Ну, она тупенькая экортница, которая вообще ни на что не влияет. Она тупо бегает по футболистам и красиво живёт в Европе. Её поддержка чего-либо вообще ни на что не влияет, она скажет примерно что угодно и где угодно.
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ЧИКО
Ответ Fona
Что за уровень журналистики, как можно взять европейский город с малой застройкой и город, полный высотных небоскребов как одинаковую сторис? Еще и в разное время суток и на одинаковой высоте Не удивлен, что автор такого опять Алексей Федоров
А кто ещё может быть??? Этот человек, кровь которого пропитана сплетнями и ерундой… зачем ему дают право вообще появляться, не то что писать… я говорю об этом каждый раз, но публикация мрази продолжается…. Человек весь день сидит и копается в этих информациях… разве это не действует на психику????
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Van BilVit
Может промеж этих мячиков хоть попадет
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charly001
Неплохая ж у нее
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Tigo_Volchara93
Сначала мудрик отправлял ракеты, телепат хочет свою ракету вонзить
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горбатый видеосудья
идеологическая диверсия ФСБ
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Fona
Что за уровень журналистики, как можно взять европейский город с малой застройкой и город, полный высотных небоскребов как одинаковую сторис? Еще и в разное время суток и на одинаковой высоте
Не удивлен, что автор такого опять Алексей Федоров
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peter_shor
негативный кейс
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kitprologic
тупик...
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endrioo
Поматросит кошелек Мудрика и бросит.
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