Упс, похоже у Мудрика проблемы: ему поступили угрозы из-за возможных отношений с российской фитнесс-моделью😱
Молодые люди «спалились» в соцсетях.
На днях футболист Челси опубликовал видео своего полета на вертолете над Парижем. Некоторые болельщики заметили, что за пару часов до этого подобным видео поделилась российская фитнес-модель Виолетта Грачева.
Сразу же стало известно, что Мудрик комментировал и лайкал посты Грачевой.
Фанаты тут же отправились в комментарии к Мудрику и начали писать там угрожающие комментарии.
Это не первая такая история, связанная с Виолеттой - недавно ей приписывали роман с Андреем Мостовым - и тоже на основе активности в соцсетях.
Молодая шикарная девка. Она хочет развлекаться, тусить с богатыми парнями, заниматься с ними сексом. Они хотят того же.
Зачем вам её интеллект и уж тем более думать о том, что будет, когда она постареет?
Ни одна из сторон в данном взаимодействии не подразумевает совместную жизнь до старости. Дайте людям спокойно кайфовать и развлекаться, отключайте эту духоту.
- Чем ты занимаешься?
- Я профессиональная инстаграм-модель.
- Прекрасно. А я профессиональный гонщик в Need for Speed.
- Но ведь такой профессии не существует!
- Как видишь, у нас много общего.
Шопенгауэра и Пуччини обсуждать с такой дамой так себе идея. И жениться на такой даме, возможно, так себе идея. Но можно же догадаться, что он там не за этим.
напоминает анекдот:
Хорошо пилоту. Прилетает в аэропорт, а его девушка ждет.
Хорошо моряку. Приходит в порт, а его девушка ждет.
Хорошо машинисту. Приезжает на вокзал, а его девушка ждет.
тяжело девушке.... с аэропорта на вокзал, с вокзала в порт.
А вообще, может у них мозг проснётся, хоть немного
Соцсети - зло.
Если кто-то хочет до тебя #########, то твои аккаунты соцсетях в совокупности с аккаунтами лиц с тобой связанных, снабдят его всей необходимой для этого информацией.
А то, что хейтят за национальность - да, тоже уже проверил. Но воблу поддерживала.
Тем более эта просто эскортница, считай аксессуар
Не удивлен, что автор такого опять Алексей Федоров