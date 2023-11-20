Хулиганы напали на болельщиков «Тоттенхэма» в Китае, когда Сон Хын Мин забил гол в решающем квалификационном матче чемпионата мира

Несколько болельщиков «Тоттенхэма» подверглись нападению хулиганов в Китае, когда Сон Хын Мин забил дважды в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира.

Южная Корея доминировала в матче в Шэньчжэньском спортивном центре и выиграла со счетом 3:0.

Звезда «Тоттенхэма» Сон, который является капитаном своей сборной, оформил дубль в первом тайме, а Сын Хён Чжон забил третий гол, что приблизило корейцев к месту на чемпионате мира 2026 года.

Но результат не стал главной темой для разговоров после того, как были опубликованы кадры, снятые с трибун, показывающие несколько столкновений между болельщиками.

На кадрах видно, как болельщик в футболке «Шпор» под номером «7» с надписью «Won» вступил в перепалку с китайскими фанатами. Все кончилось тем, что его утащили с места к выходу с трибун.

Противостояние между Китаем и Южной Кореей стали одними из важнейших в Азии за последние годы.

Сон и его товарищи по команде извлекли из этого максимум пользы: они участвовали в последних десяти чемпионатах мира, а Китай дошел только до одного международного турнира, еще в 2002 году.