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При Боули «Челси» закупился на 1 млрд фунтов. Финансовый эксперт кратко объяснил, почему пока к клубу нет вопросов

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Могут появиться в будущем.

Среди футбольных болельщиков и некоторых экспертов не утихают споры насчет того, почему «Челси» тратит так много и им за это не прилетают санкции от УЕФА. В то время как многие другие европейские клубы вынуждены сильно экономить или вовсе продавать игроков, чтобы вписаться в ФФП.

С момента прихода в лондонский клуб Тодда Боули, «Челси» стал заключать долгосрочные контракты, чтобы распределить расходы. Это творческая бухгалтерская практика, которую используют для балансировки бухгалтерских счетов путем постепенного списания первоначальной стоимость игрока в течение срока действия его контракта.

Однако в УЕФА уже отреагировали на это решение. Теперь клубы могут предлагать игрокам хоть двадцатилетние контракты, но списания расходов будут ограничены пятилетним периодом.

В долгосрочной перспективе это удар по «Челси». Однако в краткосрочной это не проблема, так как клуб не участвует в этом сезоне в еврокубках.

Футбольный финансовый эксперт Киран Магуайр объяснил все в кратком посте в Твиттере: «Продолжительность контракта может быть любой. Амортизация по правилам УЕФА, не АПЛ, ограничена с этого лета пятью годами. Для «Челси» это не проблема, так как он не играет в Европе».

После окончания прошлого сезона «Челси» провел чистку состава. На данный момент из клуба ушло 12 игроков, за которых были получены деньги. Сейчас был отдан в аренду Кепа Аррисабалага, а Ромелу Лукаку, Конор Галлахер, Иан Матсен, Трево Чалоба, Хаким Зиеш и Каллум Хадсон-Одои могут еще уйти.

Получается, что «синие» все предусмотрели. Отсутствие еврокубков пока спасает клуб от санкций, а большой ростер позволяет зарабатывать на продажах.

2 комментария

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Кашшай Чакырович
Потратили 3 млрд с ведения ффп трансферный - баланс хуже чем у Сити и Мю ,но вопросов к ним нету ))) просто какой то позор футбола
+2
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+2
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Андрей Andrey
и что этот клуб выиграл ? 🤡😂 зато закупился. браво...
+1
0
+1
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