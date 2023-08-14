Могут появиться в будущем.

Среди футбольных болельщиков и некоторых экспертов не утихают споры насчет того, почему «Челси» тратит так много и им за это не прилетают санкции от УЕФА. В то время как многие другие европейские клубы вынуждены сильно экономить или вовсе продавать игроков, чтобы вписаться в ФФП.

С момента прихода в лондонский клуб Тодда Боули, «Челси» стал заключать долгосрочные контракты, чтобы распределить расходы. Это творческая бухгалтерская практика, которую используют для балансировки бухгалтерских счетов путем постепенного списания первоначальной стоимость игрока в течение срока действия его контракта.

Однако в УЕФА уже отреагировали на это решение. Теперь клубы могут предлагать игрокам хоть двадцатилетние контракты, но списания расходов будут ограничены пятилетним периодом.

В долгосрочной перспективе это удар по «Челси». Однако в краткосрочной это не проблема, так как клуб не участвует в этом сезоне в еврокубках.

Футбольный финансовый эксперт Киран Магуайр объяснил все в кратком посте в Твиттере: «Продолжительность контракта может быть любой. Амортизация по правилам УЕФА, не АПЛ, ограничена с этого лета пятью годами. Для «Челси» это не проблема, так как он не играет в Европе».

После окончания прошлого сезона «Челси» провел чистку состава. На данный момент из клуба ушло 12 игроков, за которых были получены деньги. Сейчас был отдан в аренду Кепа Аррисабалага, а Ромелу Лукаку, Конор Галлахер, Иан Матсен, Трево Чалоба, Хаким Зиеш и Каллум Хадсон-Одои могут еще уйти.

Получается, что «синие» все предусмотрели. Отсутствие еврокубков пока спасает клуб от санкций, а большой ростер позволяет зарабатывать на продажах.