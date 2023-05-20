9 комментариев

В списке великих камбэков прибыло.

«Шеффилд Уэнсдей», «Питерборо», «Болтон» и «Барнсли» заняли с 3-го по 6-е места в Первой лиге Англии (3-й по силе дивизион), но только одной достанется место в Чемпионшипе.

В первом матче «Питерборо» уверенно обыграл «Шеффилд» и, казалось, обеспечил себе место в финале. Но не тут-то было – «Уэнсдей» не только отыграл 4, но и победил в серии пенальти.

Отметим, что во второй паре команды сыграли только один матч, который закончился ничьей 1:1.