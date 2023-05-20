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Сумасшествие из 3-го английского дивизиона: «Шеффилд» отыгрался с 0:4 и вышел в финал плей-офф🔥🔥🔥

Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
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В списке великих камбэков прибыло.

«Шеффилд Уэнсдей», «Питерборо», «Болтон» и «Барнсли» заняли с 3-го по 6-е места в Первой лиге Англии (3-й по силе дивизион), но только одной достанется место в Чемпионшипе.

В первом матче «Питерборо» уверенно обыграл «Шеффилд» и, казалось, обеспечил себе место в финале. Но не тут-то было – «Уэнсдей» не только отыграл 4, но и победил в серии пенальти.

Отметим, что во второй паре команды сыграли только один матч, который закончился ничьей 1:1.

9 комментариев

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Michael Kazmin
К слову о посещаемости матчей третьей лиги.
+30
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+29
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Samsonov_24_4_11_15
То, как английские фаны празднуют голы - до мурашек)
+27
0
+27
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Agent Smith
И даже тут эта Уэнсдей, сколько можно!😡⚽️
+5
-2
+3
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Ювенский Туринтус
Третий дивизион, а поддержка на уровне АПЛ. Англия космос, конечно
+1
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+1
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Jedemdasseine
У меня есть знакомая болельщица Шеффилд Уэнсдэй, с собственно Шеффилда, так мы списались сегодня, говорит гулянка была на всю катушку там=)
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Artem Gavrishov
Эпично! Красавцы!
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Lionel Van Damme
Блин как на родном чемпионате области… только народу раз в 1000 больше
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kickass
И сразу в голове заиграла музыка...
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jimmilee**
Сразу видно матч без фанайди - безопасность ни к черту)))
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