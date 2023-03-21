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Таблица АПЛ без решений VAR. Какие места бы занимали «Юнайтед», «Ливерпуль» и другие английские команды?

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Неожиданные результаты.

Если бы не видеоповторы VAR, то «Юнайтед» шел бы на пятом месте АПЛ, а «Ливерпуль» свалился бы на восьмое. К таким выводам пришли журналисты The Sun, которые оценили 84 вмешательств системы в принятие решений на поле: засчитанных голов − 10, отмененных голов − 35, поставленных пенальти − 20 (11 забито, 9 − нет), отмененных пенальти − 9, перебитых пенальти − 1, красных карточек − 6, отменено красных карточек − 3, отменено потенциальных красных карточек − 1 (Габриэл/Бэмфорд)

Таблицу привели к тому виду, как будто бы эти решения внесены и приняты не были.

«Юнайтед» и «Тоттенхэм» в реальности идут на третьем и четвертом месте, но если бы не новые технологии, то «красные дьяволы» бы свалились на пятое место, «шпоры» заняли их строку, а четвертым бы стал «Ньюкасл». «Брайтон» дышал бы сильно в спину с отставанием в два балла.

Лидерство «Арсенала» не было бы столь убедительным − всего три очка вместо нынешних восьми. «Ливерпуль» бы променял шестое место на восьмое, а также отминусовал бы себе целых пять очков.

«Лидс», «Ноттингем Форест» и «Эвертон» − команды, которые меньше всего выиграли от VAR.

Самое поразительное, что только семь команд из двадцати сохранили бы свои нынешние позиции. Это два лидера, четыре аутсайдера и 11-ая «Астон Вилла».

3 комментария

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Роман Марченко
Ответ WingerV
Без вар и судили бы иначе, сейчас судьи перестраховываются, зная, что всегда есть возможность на мониторе посмотреть.
вот именно, как можно игнорировать этот фактор?
+2
0
+2
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Makmerfi
А можно таблицу без судей? Или например с дополнительными 20 очками у Кристал пэлес? А потом, если бы играли без вратарей… у генераторов подобных таблиц слишком много времени))
+6
-1
+5
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WingerV
Без вар и судили бы иначе, сейчас судьи перестраховываются, зная, что всегда есть возможность на мониторе посмотреть.
+6
0
+6
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