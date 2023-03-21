Неожиданные результаты.

Если бы не видеоповторы VAR, то «Юнайтед» шел бы на пятом месте АПЛ, а «Ливерпуль» свалился бы на восьмое. К таким выводам пришли журналисты The Sun, которые оценили 84 вмешательств системы в принятие решений на поле: засчитанных голов − 10, отмененных голов − 35, поставленных пенальти − 20 (11 забито, 9 − нет), отмененных пенальти − 9, перебитых пенальти − 1, красных карточек − 6, отменено красных карточек − 3, отменено потенциальных красных карточек − 1 (Габриэл/Бэмфорд)

Таблицу привели к тому виду, как будто бы эти решения внесены и приняты не были.

«Юнайтед» и «Тоттенхэм» в реальности идут на третьем и четвертом месте, но если бы не новые технологии, то «красные дьяволы» бы свалились на пятое место, «шпоры» заняли их строку, а четвертым бы стал «Ньюкасл». «Брайтон» дышал бы сильно в спину с отставанием в два балла.

Лидерство «Арсенала» не было бы столь убедительным − всего три очка вместо нынешних восьми. «Ливерпуль» бы променял шестое место на восьмое, а также отминусовал бы себе целых пять очков.

«Лидс», «Ноттингем Форест» и «Эвертон» − команды, которые меньше всего выиграли от VAR.

Самое поразительное, что только семь команд из двадцати сохранили бы свои нынешние позиции. Это два лидера, четыре аутсайдера и 11-ая «Астон Вилла».