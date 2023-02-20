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В сети завирусилось видео, из которого становится ясно, что атмосфера в «Челси» хуже некуда🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️

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Сесар Аспиликуэта Сесар Аспиликуэта
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Даже тренировку в понедельник отменили.

Речь о видео, на котором игроки «Челси» выходят из туннеля на матч против «Саутгемптона», проигранном в итоге со счетом 0:1.

Официальный аккаунт «Челси» в Твиттере загрузил это видео с подписью: «Давайте приступим к делу!»

Но многие фанаты отметили отсутствие у футболистов энтузиазма и командного духа – всех пытался взбодрить Аспиликуета, но толку было немного.

Вот самые яркие комментарии болельщиков «синих»:

«Напоминает мне, как я ходил на урок физкультуры в понедельник утром»

«Похоже, что это группа случайных людей в одной команде».

«Нет, похоже, их заставляют работать бесплатно, делая что-то, что они терпеть не могут. Братья мои, вам платят миллионы за то, что вы играете в футбол перед 40 000 человек. Вы должны быть в восторге от каждой игры».

«Только у Аспи есть желание. У всех остальных нет. Я могу ошибаться, очевидно, но я ничего не чувствую от этих парней».

Позже стало известно, что по каким-то причинам тренировка команды в понедельник была отменена.

Ждать новых информационных бомб от американских владельцев?

5 комментариев

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Роман Дягилев
Ответ Алексей Коптев
Представляю как все кто это видео "завирусил" входят в понедельник в свой офис переполненные эмоциями. Подбадривая идущих рядом. "Давай давай, мы сможем, мы отправим это письмо все вместе!"
Сравнил работу в офисе (за зарплату, которую футболисты за пару часов получают) с игрой в футбол. Те, для кого футбол рутина - успешными футболистами не становятся. Вот среди этих кислых лиц же заряженный Аспиликуэтта нашелся.
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Алексей Коптев
Представляю как все кто это видео "завирусил" входят в понедельник в свой офис переполненные эмоциями. Подбадривая идущих рядом. "Давай давай, мы сможем, мы отправим это письмо все вместе!"
0
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0
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Sergey Tikhomirov
Хотелось бы передать привет Мудрику от всех болельщиков Арсенала и пожелать здоровья и много много деняк!
+2
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Royal Watcher
Боэли конечно….
Так слить Тухеля, понакупить игроков атаки и ни одного чистого напа, влить кучу бабла в непонятных игроков линии пз и зщ и пригласить тренера который никогда не тренировал топ клуб это конечно…
Верните Тухеля…
+5
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+4
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rch55twy4m
Кажется Поттер все таки не был готов к большой команде…
+3
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+2
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