В сети завирусилось видео, из которого становится ясно, что атмосфера в «Челси» хуже некуда🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️
Даже тренировку в понедельник отменили.
Речь о видео, на котором игроки «Челси» выходят из туннеля на матч против «Саутгемптона», проигранном в итоге со счетом 0:1.
Официальный аккаунт «Челси» в Твиттере загрузил это видео с подписью: «Давайте приступим к делу!»
Но многие фанаты отметили отсутствие у футболистов энтузиазма и командного духа – всех пытался взбодрить Аспиликуета, но толку было немного.
Вот самые яркие комментарии болельщиков «синих»:
«Напоминает мне, как я ходил на урок физкультуры в понедельник утром»
«Похоже, что это группа случайных людей в одной команде».
«Нет, похоже, их заставляют работать бесплатно, делая что-то, что они терпеть не могут. Братья мои, вам платят миллионы за то, что вы играете в футбол перед 40 000 человек. Вы должны быть в восторге от каждой игры».
«Только у Аспи есть желание. У всех остальных нет. Я могу ошибаться, очевидно, но я ничего не чувствую от этих парней».
Позже стало известно, что по каким-то причинам тренировка команды в понедельник была отменена.
Ждать новых информационных бомб от американских владельцев?
Так слить Тухеля, понакупить игроков атаки и ни одного чистого напа, влить кучу бабла в непонятных игроков линии пз и зщ и пригласить тренера который никогда не тренировал топ клуб это конечно…
Верните Тухеля…