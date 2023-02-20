В сети завирусилось видео, из которого становится ясно, что атмосфера в «Челси» хуже некуда🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️

Даже тренировку в понедельник отменили.

Речь о видео, на котором игроки «Челси» выходят из туннеля на матч против «Саутгемптона», проигранном в итоге со счетом 0:1.

Официальный аккаунт «Челси» в Твиттере загрузил это видео с подписью: «Давайте приступим к делу!»

Но многие фанаты отметили отсутствие у футболистов энтузиазма и командного духа – всех пытался взбодрить Аспиликуета, но толку было немного.

Вот самые яркие комментарии болельщиков «синих»:

«Напоминает мне, как я ходил на урок физкультуры в понедельник утром»

«Похоже, что это группа случайных людей в одной команде».

«Нет, похоже, их заставляют работать бесплатно, делая что-то, что они терпеть не могут. Братья мои, вам платят миллионы за то, что вы играете в футбол перед 40 000 человек. Вы должны быть в восторге от каждой игры».

«Только у Аспи есть желание. У всех остальных нет. Я могу ошибаться, очевидно, но я ничего не чувствую от этих парней».

Позже стало известно, что по каким-то причинам тренировка команды в понедельник была отменена.

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