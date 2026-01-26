Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду одолел «Аль-Таавун», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Охдуд»

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи 18-го тура.
24 января «Аль-Ахли» Рияда Мареза разгромил «Неом» (3:0) на выезде.
25 января «Аль-Хилаль» Малкома сыграл вничью с «Аль-Риядом» (1:1) в гостевом матче.
26 января «Аль-Наср» Криштиану Роналду одолел «Аль-Таавун» (1:0), «Аль-Иттихад» Карима Бензема – «Аль-Охдуд» (2:1).
Чемпионат Саудовской Аравии
18-й тур
Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
Аль-Шаммари Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
Aboubacar Bah Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker
Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari
Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi
Miguel Carvalho Vianna Аль-Хабаши
Аль-Хазем
Бруну Варела, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Al-Shanqiti, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Miguel Carvalho Vianna, Розье, Aboubacar Bah, Фабиу Мартинш, Саюд, Аль-Шаммари
Запасные: Зайед, Аль-Хабаши, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Аль-Сома, Al Dhuwayhi, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Хайбари
Дамак:
Кевин, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Аль-Кахтани, Вада, Силла, Аль-Самири, Naji
Запасные: Мейте, Аль-Багауи, Jawad Mansour Al Hassan, David, Hassan Ali Rabea, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Naser Al Ghamdi, Мохаммед, Шарахили
Аль-Аббас Mohamed bin Nayef Al Jahif
Индже Abdulaziz Saleh Al Hatila
Бассогог Saleh Mussad Mubarak Al Harthi
Аль-Шенгити Аль-Джулайдан
Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
Al Yami Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Фабиньо, Данилу Перейра, Ауар, Аль-Гамди, Диаби, Думбия, Канте, Аль-Шенгити, Бензема
Запасные: Аль-Шангити, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Фаллатах, Аль-Биши, Аль-Нашри, Аль-Гамди, Аль-Шехри, Аль-Джулайдан, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi
Аль-Охдуд:
Португал, Аль-Салем, Ibrahim Mohammed Ashi, Al Yami, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Индже, Педроса, Гюль, Бассогог, Аль-Аббас
Запасные: Mohamed bin Nayef Al Jahif, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi, Saud Salem Saud Al Yami, Аль-Наджар, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Mateo Borrell, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Аль-Кайди, Abdulaziz Saleh Al Hatila
Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari
Фюльжени Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel Аль-Кахтани
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Аль-Нассер, Мартинес, Симакан, Аль-Ганам, Жоау Феликс, Мане, Брозович, Аль-Хайбари, Коман, Роналду
Запасные: Аль-Акиди, Аль-Шарари, Аль-Хассан, Камара, Аль-Амри, Бушаль, Аль-Наджди, Маран, Гариб
Аль-Таавун:
Маилсон, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Аль-Муфрадж, Аль-Ахмад, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Рамос де Соуза, Мартинес, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
Запасные: Адам, Атийя, Moustapha Sémbène, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Turki bin Abdul Aziz bin Mohammed Al Shaifan, Аль-Кахтани, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez, Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi
Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki
Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali Majed Hani Abdullah
Карлос Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani
Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh
Аль-Хаммами Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani
Аль-Халидж
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Аль-Хамсаль, Канаба, Курбелис, Масурас, Фортунис, Паоло Фернандес, Кинг
Запасные: Аль-Мутайри, Abdoulie Mboge, Raed Firas Al Shanqiti, Аль-Хайдари, Ассири, Al-Haydar, Хамзи, Abdullah Turki Al Zaynaldeen, Hussain Ali Al Sultan
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Аль-Таин, Аль-Хаммами, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Сьерро, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Эрнандес, Карлос
Запасные: Abdullah Jaman, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Muhammad Turki A. Al Otaibi, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Majed Hani Abdullah, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani
Бахебри Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri Mansour Camara
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
Faris Saeed Al Ghamdi Аль-Ганнам
Аль-Холуд
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Дьомбер, Солан, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Бакли, Ндорам, Аль-Алива, Бахебри, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Аль-Досари, Аль-Сафари, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Аль-Досари, Alshammari, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Mansour Camara, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Аль-Иттифак:
Родак, Нкота, Аль-Отайби, Маду, Хендри, Аль-Хатиб, Faris Saeed Al Ghamdi, Али, Дуда, Вейналдум, Дембеле
Запасные: Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Majed Mohammed Yazid Dawran, Хинди, Аль-Ганнам, Коста, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Turki bin Tawfiq bin Hassan Al Mawlid Al Madani, Хайралла, Yasir Abdullah R. Al Shammari
Буабре Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor
Аль-Брейк Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi
Неом
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Коне, Аль-Фарадж, Родригес, Аль-Брейк, Буабре, Ляказетт
Запасные: Аль-Салули, Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor, Jaber, Бенрахма, Малайека, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Хеджи, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Al-Ali
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Маджраши, Кессиэ, Аль-Джухани, Галено, Мийо, Марез, Тоуни
Запасные: Аль-Бурайкан, Гонсалвес, Yaseen bin Atiah bin Yaseen Al Zahri Al Zubaidi, Бакор, Аль-Муваллад, Салех, Аль-Санби, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Yazan Madani
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat Аль-Авджами
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi Abdulwahid Ali Al Nakhli
Джасим Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq
Бутобба Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Самир Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
Аль-Нажма
Виктор Брага, Аль-Хаусауи, Самир, Эль-Ямик, Al Hawsawi, Флорес, Джасим, Тиянич, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Бутобба, Лазаро
Запасные: Аль-Шаммари, Mohammed Mansour Yahya Mile, Аль-Энази, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Abdulwahid Ali Al Nakhli, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Аль-Мукайтиб, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
Аль-Кадисия:
Кастельс, Аль-Шахрани, Начо, Такри, Вайгль, Аль-Джувайр, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Аль-Салем, Киньонес
Запасные: Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Аль-Кассар, Ретеги, Г. Альварес, Ассири, Аль-Авджами, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Махнаши, Хазази
Ammar Nasser Al Harfi Тармин
Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti
Силла Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi
Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti
Маркос Леонардо Аль-Досари
Аль-Рияд
Борян, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Ammar Nasser Al Harfi, Баеш, Соро, Сали, Тозе, Силла
Запасные: Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Тармин, Аль-Шехри, Лиа Оку, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Alabsi, Аль-Саид, Talal Riyadh Al Shubili, Sultan Ali Haroun
Аль-Хилаль:
Аль-Ями, Аль-Харби, Мари, Томбакти, Аль-Ями, Тео, Аль-Досари, Милинкович-Савич, Малком, Нуньес, Маркос Леонардо
Запасные: Канно, Сезар, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Мендаш, Аль-Хамдан, Патуйе, Аль-Авджами, Аль-Досари, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi Аль-Биши
Бамасуд Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Sabri Abdu H. Dahal Аль-Рашиди
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi Ali bin Hassan Al Masoud
Aljari Fawaz Yousef Al Hamad
Al Swealem Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia Mohammed Al-Sarnoukh
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Бензия, Сакала, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Аль-Рашиди, Аль-Биши, Al-Deqeel, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Аль-Джауаи, Аль-Саафи, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Харти, Ганвула
Аль-Фатех:
Пачеко, Wesley Bruno Lima Delgado, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Жорже Фернандеш, Al Swealem, Aljari, Юссуф, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Саадан, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Батна
Запасные: Касим, Mohammed Al-Sarnoukh, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Ali bin Hassan Al Masoud, Mohamed Refat Galal Abdelmaksoud, Fawaz Yousef Al Hamad, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Бохари, Saad bin Fahad Al Sharfa
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
