Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду одолел «Аль-Таавун», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Охдуд»

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи 18-го тура.

24 января «Аль-Ахли» Рияда Мареза разгромил «Неом» (3:0) на выезде.

25 января «Аль-Хилаль» Малкома сыграл вничью с «Аль-Риядом» (1:1) в гостевом матче.

26 января «Аль-Наср» Криштиану Роналду одолел «Аль-Таавун» (1:0), «Аль-Иттихад» Карима Бензема – «Аль-Охдуд» (2:1).

Чемпионат Саудовской Аравии

18-й тур

Высшая лига. 18 тур
26 января 15:20, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Логотип домашней команды
Аль-Хазем
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Дамак
Матч окончен
Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
90’
+5’
Аль-Шаммари   Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
90’
+2’
Aboubacar Bah   Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
90’
+2’
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed   Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker
90’
+2’
  Аль-Дахиль
87’
  Кевин
80’
74’
Вада   David
72’
Мейте
Фабиу Мартинш   Аль-Сома
61’
59’
Naji   Шарахили
Al-Shanqiti
57’
49’
  Бедран
46’
Аль-Самири   Мейте
2тайм
Перерыв
45’
+8’
Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari
Фабиу Мартинш
38’
37’
Кевин
36’
Аль-Самири
27’
Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi
Miguel Carvalho Vianna   Аль-Хабаши
14’
Аль-Хазем
Бруну Варела, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Al-Shanqiti, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Miguel Carvalho Vianna, Розье, Aboubacar Bah, Фабиу Мартинш, Саюд, Аль-Шаммари
Запасные: Зайед, Аль-Хабаши, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Аль-Сома, Al Dhuwayhi, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Хайбари
1тайм
Дамак:
Кевин, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Аль-Кахтани, Вада, Силла, Аль-Самири, Naji
Запасные: Мейте, Аль-Багауи, Jawad Mansour Al Hassan, David, Hassan Ali Rabea, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Naser Al Ghamdi, Мохаммед, Шарахили
Подробнее
Высшая лига. 18 тур
26 января 17:30, King Abdullah Sports City
Логотип домашней команды
Аль-Иттихад Джидда
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Охдуд
Матч окончен
Ауар   Аль-Гамди
88’
87’
Аль-Аббас   Mohamed bin Nayef Al Jahif
Диаби   Аль-Шехри
87’
79’
Индже   Abdulaziz Saleh Al Hatila
79’
Бассогог   Saleh Mussad Mubarak Al Harthi
79’
Педроса   Mateo Borrell
Аль-Шенгити   Аль-Джулайдан
69’
Аль-Гамди   Аль-Биши
69’
64’
Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
59’
  Индже
46’
Al Yami   Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
2тайм
Перерыв
  Канте
43’
14’
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
  Ауар
12’
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Фабиньо, Данилу Перейра, Ауар, Аль-Гамди, Диаби, Думбия, Канте, Аль-Шенгити, Бензема
Запасные: Аль-Шангити, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Фаллатах, Аль-Биши, Аль-Нашри, Аль-Гамди, Аль-Шехри, Аль-Джулайдан, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi
1тайм
Аль-Охдуд:
Португал, Аль-Салем, Ibrahim Mohammed Ashi, Al Yami, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Индже, Педроса, Гюль, Бассогог, Аль-Аббас
Запасные: Mohamed bin Nayef Al Jahif, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi, Saud Salem Saud Al Yami, Аль-Наджар, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Mateo Borrell, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Аль-Кайди, Abdulaziz Saleh Al Hatila
Подробнее
Высшая лига. 18 тур
26 января 17:30, Al-Awwal Park
Логотип домашней команды
Аль-Наср Эр-Рияд
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Таавун
Матч окончен
90’
+6’
Эль-Махдиуи
Аль-Ганам   Аль-Наджди
90’
+6’
Бушаль
90’
+4’
90’
+4’
Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari
90’
+1’
Аль-Ахмад
Симакан
90’
+1’
Коман   Гариб
89’
Мане   Аль-Амри
88’
86’
Рамос де Соуза   Адам
79’
Фюльжени   Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn
Аль-Хайбари   Аль-Хассан
68’
Аль-Нассер   Бушаль
68’
63’
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli   Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
63’
Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel   Аль-Кахтани
46’
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
2тайм
Перерыв
Аль-Хайбари
45’
+5’
  Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary
45’
Брозович
33’
31’
Аль-Муфрадж
Аль-Нассер
10’
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Аль-Нассер, Мартинес, Симакан, Аль-Ганам, Жоау Феликс, Мане, Брозович, Аль-Хайбари, Коман, Роналду
Запасные: Аль-Акиди, Аль-Шарари, Аль-Хассан, Камара, Аль-Амри, Бушаль, Аль-Наджди, Маран, Гариб
1тайм
Аль-Таавун:
Маилсон, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Аль-Муфрадж, Аль-Ахмад, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Рамос де Соуза, Мартинес, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
Запасные: Адам, Атийя, Moustapha Sémbène, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Turki bin Abdul Aziz bin Mohammed Al Shaifan, Аль-Кахтани, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez, Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi
Подробнее
Высшая лига. 18 тур
24 января 13:25, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Халидж
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Матч окончен
90’
+1’
Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh   Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki
Хамзи
84’
83’
Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali   Majed Hani Abdullah
83’
Карлос   Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani
Канаба   Аль-Мутайри
82’
Паоло Фернандес   Хамзи
78’
Аль-Хамсаль
74’
Фортунис   Ассири
73’
Al-Khubrani
68’
59’
Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh
49’
Аль-Хаммами   Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani
2тайм
Перерыв
38’
Yaslam Balobaid
Al-Khubrani
31’
Аль-Халидж
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Аль-Хамсаль, Канаба, Курбелис, Масурас, Фортунис, Паоло Фернандес, Кинг
Запасные: Аль-Мутайри, Abdoulie Mboge, Raed Firas Al Shanqiti, Аль-Хайдари, Ассири, Al-Haydar, Хамзи, Abdullah Turki Al Zaynaldeen, Hussain Ali Al Sultan
1тайм
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Аль-Таин, Аль-Хаммами, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Сьерро, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Эрнандес, Карлос
Запасные: Abdullah Jaman, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Muhammad Turki A. Al Otaibi, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Majed Hani Abdullah, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani
Подробнее
Высшая лига. 18 тур
24 января 15:20, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Логотип домашней команды
Аль-Холуд
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Иттифак
Матч окончен
90’
+6’
Аль-Хатиб
Пинас
90’
+5’
90’
Нкота   Хинди
85’
Дембеле   Хайралла
83’
  Аль-Ганнам
Бахебри   Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
77’
70’
Дуда   Коста
Ндорам   Аль-Досари
63’
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri   Mansour Camara
57’
50’
  Аль-Ганнам
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
48’
46’
Faris Saeed Al Ghamdi   Аль-Ганнам
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Али
42’
Faris Saeed Al Ghamdi
  Ramiro Enrique Paz
16’
13’
Дуда
Аль-Холуд
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Дьомбер, Солан, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Бакли, Ндорам, Аль-Алива, Бахебри, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Аль-Досари, Аль-Сафари, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Аль-Досари, Alshammari, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Mansour Camara, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
1тайм
Аль-Иттифак:
Родак, Нкота, Аль-Отайби, Маду, Хендри, Аль-Хатиб, Faris Saeed Al Ghamdi, Али, Дуда, Вейналдум, Дембеле
Запасные: Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Majed Mohammed Yazid Dawran, Хинди, Аль-Ганнам, Коста, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Turki bin Tawfiq bin Hassan Al Mawlid Al Madani, Хайралла, Yasir Abdullah R. Al Shammari
Подробнее
Высшая лига. 18 тур
24 января 17:30, King Khalid Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Неом
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
Аль-Ахли Джидда
Матч окончен
90’
Кессиэ   Аль-Муваллад
89’
Маджраши
84’
Галено   Салех
83’
Аль-Хавсави   Бакор
82’
Аль-Хавсави
Буабре   Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor
81’
Хегази   Аль-Салули
81’
Аль-Брейк   Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi
80’
72’
Тоуни   Аль-Бурайкан
72’
Мийо   Гонсалвес
Аль-Фарадж   Аль-Хеджи
72’
Ляказетт   Бенрахма
72’
Аль-Фарадж
68’
67’
  Мийо
64’
  Марез
Аль-Досари
61’
55’
  Тоуни
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Кессиэ
Зезе
41’
Неом
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Коне, Аль-Фарадж, Родригес, Аль-Брейк, Буабре, Ляказетт
Запасные: Аль-Салули, Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor, Jaber, Бенрахма, Малайека, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Хеджи, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Al-Ali
1тайм
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Маджраши, Кессиэ, Аль-Джухани, Галено, Мийо, Марез, Тоуни
Запасные: Аль-Бурайкан, Гонсалвес, Yaseen bin Atiah bin Yaseen Al Zahri Al Zubaidi, Бакор, Аль-Муваллад, Салех, Аль-Санби, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Yazan Madani
Подробнее
Высшая лига. 18 тур
25 января 15:20, King Abdullah Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Нажма
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Аль-Кадисия
Матч окончен
90’
+2’
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat   Аль-Авджами
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi   Abdulwahid Ali Al Nakhli
90’
+2’
90’
+2’
Баа   Махнаши
Джасим   Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq
85’
Бутобба   Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
85’
81’
Киньонес   Ассири
81’
Аль-Джувайр   Хазази
73’
  Ретеги
62’
  Киньонес
  Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
57’
46’
Аль-Салем   Ретеги
Самир   Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
46’
2тайм
Перерыв
Аль-Хаусауи   Аль-Шаммари
22’
Аль-Хаусауи
11’
7’
  Флорес
Аль-Нажма
Виктор Брага, Аль-Хаусауи, Самир, Эль-Ямик, Al Hawsawi, Флорес, Джасим, Тиянич, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Бутобба, Лазаро
Запасные: Аль-Шаммари, Mohammed Mansour Yahya Mile, Аль-Энази, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Abdulwahid Ali Al Nakhli, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Аль-Мукайтиб, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
1тайм
Аль-Кадисия:
Кастельс, Аль-Шахрани, Начо, Такри, Вайгль, Аль-Джувайр, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Аль-Салем, Киньонес
Запасные: Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Аль-Кассар, Ретеги, Г. Альварес, Ассири, Аль-Авджами, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Махнаши, Хазази
Подробнее
Высшая лига. 18 тур
25 января 17:30, Prince Faisal bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Рияд
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Хилаль
Матч окончен
Ammar Nasser Al Harfi   Тармин
90’
+6’
Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti
90’
+1’
Лиа Оку
89’
  Talal Riyadh Al Shubili
89’
Силла   Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi
85’
Баеш   Sultan Ali Haroun
85’
80’
Аль-Досари   Канно
Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti
78’
68’
Аль-Ями   Сезар
68’
Маркос Леонардо   Аль-Досари
  Баеш
58’
49’
Маркос Леонардо
Сали   Лиа Оку
46’
2тайм
Перерыв
30’
Мари
26’
  Маркос Леонардо
Аль-Рияд
Борян, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Ammar Nasser Al Harfi, Баеш, Соро, Сали, Тозе, Силла
Запасные: Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Тармин, Аль-Шехри, Лиа Оку, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Alabsi, Аль-Саид, Talal Riyadh Al Shubili, Sultan Ali Haroun
1тайм
Аль-Хилаль:
Аль-Ями, Аль-Харби, Мари, Томбакти, Аль-Ями, Тео, Аль-Досари, Милинкович-Савич, Малком, Нуньес, Маркос Леонардо
Запасные: Канно, Сезар, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Мендаш, Аль-Хамдан, Патуйе, Аль-Авджами, Аль-Досари, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Подробнее
Высшая лига. 18 тур
25 января 17:30, Al Majma'ah Sports City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Фейха
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Фатех
Матч окончен
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi   Аль-Биши
90’
+6’
Сакала   Аль-Джауаи
90’
+5’
Бамасуд   Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
90’
+4’
Sabri Abdu H. Dahal   Аль-Рашиди
90’
+3’
Вильянуэва   Аль-Саафи
90’
+1’
  Сакала
88’
80’
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi   Ali bin Hassan Al Masoud
80’
Aljari   Fawaz Yousef Al Hamad
  Sabri Abdu H. Dahal
79’
70’
Al Swealem   Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
69’
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi   Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
67’
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi
2тайм
Перерыв
Вильянуэва
42’
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi
38’
38’
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
36’
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia   Mohammed Al-Sarnoukh
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Бензия, Сакала, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Аль-Рашиди, Аль-Биши, Al-Deqeel, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Аль-Джауаи, Аль-Саафи, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Харти, Ганвула
1тайм
Аль-Фатех:
Пачеко, Wesley Bruno Lima Delgado, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Жорже Фернандеш, Al Swealem, Aljari, Юссуф, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Саадан, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Батна
Запасные: Касим, Mohammed Al-Sarnoukh, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Ali bin Hassan Al Masoud, Mohamed Refat Galal Abdelmaksoud, Fawaz Yousef Al Hamad, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Бохари, Saad bin Fahad Al Sharfa
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему не было новости, что Киньонсен догнал Роналду в списке бомбардиров, при этом пробил меньше пенальти, ещё и играет в паре с Ретеги:))
И вновь Киньонес 😎 этот beast на ряду с Тоуни,лучшие напы на Ближнем Востоке
Ответ Никита Лутченко
Чемпионат двора
Есть такое,скорости как будто деды играют,тактика,схемы деревенское всё.
РПЛ на три головы лучше этой псевдо-футбола театральной постановки
Удивительно как люди рассуждают о футболе,совершенно на смотря матчи ! Касается это в первую очередь ☝🏼 КриштианОфилов,тик-ток герои и инстаграмные аналитики
Аль-Таавун несколько с Аль-Насром борется сколько с мячом,ужасающая игра на мяче
Таавун в наглую сливает игру
Автогол переписали на Криштика?. Там же касание "волосами" было. По блютузу. 🤣
Роналду снова, как на Чемпионате Мира 2022, показалось, что при голе он задел мяч своими нанокончиками ))
Малком сегодня сделает +10!:)
