Нам не понять.

«Манчестер Сити» оказался в серьезных неприятностях после того, как Премьер-лига обвинила их в крупных финансовых правонарушениях.

Горожане обвиняются в финансовых нарушениях за период в девять лет.

Если они будут признаны виновными, то могут столкнуться с серьезными наказаниями, такими как вычет очков и даже вылет в Чемпионшип.

Болельщики «Манчестер Сити» крайне расстроены и считают, что такое отношение к их клубу несправедливо, особенно, на фоне трат «Челси».

Самые популярные комментарии.

💭 Foz97: «Мне кажется смешным, что об этом будет объявлено через неделю после того, как «Челси» потратил 600 млн».

💭 Joltarts: «Какие расследования? Мы тратим 50 миллионов на нападающего, и все потеряли голову. «Челси» не будет расследован, потому что они являются частью старой элиты».

💭 Aim_016: «Забавно, как это всегда происходит с нами, будто «Реал Мадрид», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ» не делали то же самое. В тот момент, когда мы начинаем выигрывать, все хотят сказать, что мы купили лигу, но когда это делает «Челси», то они талантливые. Шутка».

💭 Patrickk_Batemann: «Ни для кого не секрет, что владельцы вложили значительные средства в первые годы, и все же они продолжают поднимать вопрос о нарушениях снова и снова. Как будто мы не знаем об этом, так что вы пытаетесь доказать? «Челси» сделал это в начале 2000-х годов, как и «Блэкберн». Они ничего не могут поделать с тем, что клуб сейчас находится в завидном финансовом положении. Таким образом, лучшее, что они могут сделать, чтобы запятнать наши достижения, это отобрать победы 2009-2016 годов».

💭 Runnerswanted: «Ах, но у «Челси» и «Блэкберн» были белые владельцы, так что все в порядке».