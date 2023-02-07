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👨🏻 «У «Челси» и «Блэкберн» были белые владельцы, так что все в порядке». Фаны «Сити» возмущены лицемерием АПЛ. Они обвиняют лигу в «привилегии белых» 🫢

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Нам не понять.

«Манчестер Сити» оказался в серьезных неприятностях после того, как Премьер-лига обвинила их в крупных финансовых правонарушениях.

Горожане обвиняются в финансовых нарушениях за период в девять лет.

Chelsea fan's 'racist rant' at Raheem Sterling sparks police investigation | Sport | The Times

Если они будут признаны виновными, то могут столкнуться с серьезными наказаниями, такими как вычет очков и даже вылет в Чемпионшип.

Болельщики «Манчестер Сити» крайне расстроены и считают, что такое отношение к их клубу несправедливо, особенно, на фоне трат «Челси».

Самые популярные комментарии.

💭 Foz97: «Мне кажется смешным, что об этом будет объявлено через неделю после того, как «Челси» потратил 600 млн».

💭 Joltarts: «Какие расследования? Мы тратим 50 миллионов на нападающего, и все потеряли голову. «Челси» не будет расследован, потому что они являются частью старой элиты».

💭 Aim_016: «Забавно, как это всегда происходит с нами, будто «Реал Мадрид», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ» не делали то же самое. В тот момент, когда мы начинаем выигрывать, все хотят сказать, что мы купили лигу, но когда это делает «Челси», то они талантливые. Шутка».

💭 Patrickk_Batemann: «Ни для кого не секрет, что владельцы вложили значительные средства в первые годы, и все же они продолжают поднимать вопрос о нарушениях снова и снова. Как будто мы не знаем об этом, так что вы пытаетесь доказать? «Челси» сделал это в начале 2000-х годов, как и «Блэкберн». Они ничего не могут поделать с тем, что клуб сейчас находится в завидном финансовом положении. Таким образом, лучшее, что они могут сделать, чтобы запятнать наши достижения, это отобрать победы 2009-2016 годов».

💭 Runnerswanted: «Ах, но у «Челси» и «Блэкберн» были белые владельцы, так что все в порядке».

6 комментариев

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Ramin Mamedov
самое смшеное, что Сити по сути кроме Грилиша за 120 млн, за всех остальных платили более менее нормальные деньги.. конечно Мангаля за 50 млн это перебор, но все таки тот же Челси уже в этом году 2-3 игроков за подобных ценник купили, которые точно не стоят этих денег..
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2ran
Нет уж, тут BLM не прокатит)
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mansur_axe
Все команды в свое время тратили много денег, мы все прекрасно помним когда доминировала Серия А, Потом помним доминацию ЛА Лиги и сейчас доминирует АПЛ, но почему то никто не помнит что за всеми успехами Серии А, Ла Лиги стояли огромные деньги, россыпь звезд нельзя собрать одним только желанием. Только Бавария может похвастать малым вложением+большие успехи.
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Дмитрий Турецкий
Это ж надо было приплести сюда цвет кожи! Хотя.. на западе это уже обязательно.Расисты приплели расизм.
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А.В. Бубнов
Арабы стали чёрными?
Не, ребятки, тут что-то другое.
И что именно, не секрет)
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Dj_dale
С козырей пошли)
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