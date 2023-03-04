В АХЛ было жарко.

Главный тренд хоккейного сезона-2022/23 – вратарские голы. Конечно, их история уходит корнями в начало прошлого века, когда голкиперы могли подключаться к атакам – но это был не тот хоккей, который мы знаем. Идеологом же новой волны вратарских голов можно назвать Игоря Шестеркина, который забросил так в МХЛ в 2013-м и не скрывает в интервью, что мечтает повторить это на взрослом уровне. Он заходил на гол несколько раз в НХЛ, последний раз – в конце января. Увы, мимо.

А вот его последователи более удачливы в этом сезоне. 17 января вратарь «Динамо» Илья Коновалов точно метнул шайбу в пустую сетку, через месяц это сделал Линус Улльмарк из «Бостона», не оставив шансов не дать ему «Везину» за регулярку. За несколько дней до этого другой швед – 19-летний Карл Линдбом из «Юргордена» – принимал на своем пятачке поздравления от партнеров. В пятницу в этот ряд встал новый герой – Петр Кочетков.

Вратарь, страховавший «Каролину» осенью и подписавший с ней новый контракт, сейчас играет в АХЛ – его спустили в «Чикаго Вулвс» в январе. Сегодня он уравнял количество матчей в сезоне в двух лигах (по 19) – и отметил это событие неожиданным образом: голом в меньшинстве. Разумеется, в самом конце матча броском в пустые ворота.

Чем это гол отличается от других вратарских? Яркими и чистыми эмоциями Петра – он словно выиграл Кубок Стэнли! Обязательно включите видео.

Он стал 20-м кипером, забивавшим в истории АХЛ. «Мой первый гол в карьере, давно ждал этого момента. Всем спасибо», – написал Петр в соцсетях после матча и открыл в комментариях перепись поздравляющих его вратарей: отметились Илья Ежов, Денис Костин, Алексей Мельничук.

Счет стал 3:0 – и Кочетков к голу мог добавить еще и сухарь. Оставалось продержаться всего 3:18, но 56 секунд спустя «Манитоба» все-таки реализовала большинство, подпортив вратарю настроение. Настолько, что на последней минуте матча он ввязался в драку с капитаном соперников Джимми Олиньи, но во вратарской экипировке драться с полевым не очень удобно, конечно.

Не то чтобы Петр был инициатором этого конфликта, но, опять же, его эмоции после схватки – бесценны.

Но все же для схватки вратарю стоит выбирать соперника своего амплуа – как сделал Ярослав Аскаров в параллельном матче против «Техас Старс» (что за день такой?!). В конце игры в центре площадки возникла массовая заварушка, и голкиперы тоже решили выпустить пар – тем более, что все судьи были заняты другими делами.

Бой с Реми Пуарье закончился для Аскарова поражением – они раньше повалился на лед.

Хотя, кажется, ни один из ударов так и не дошел до пункта назначения. Во всяком случае Ярослав выложил в соцсети такое фото:

Все участники упомянутых драк получили удаления до конца матча – забавно, что Кочеткову не хватило до хет-трика Горди Хоу только передачи. Хотя может быть Петр завел новый вратарский тренд: не просто гол, а гол + драка.