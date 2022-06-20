«Закончился как хоккеист 4 года назад – выбрал тачки и гламурных телочек». Что вы писали о Ничушкине: хейт, поддержка и признание

Главный герой этого сезона.

Когда Валерий Ничушкин только прорвался в НХЛ, Яромир Ягр поделился впечатлениями от молодого русского бычка: «Лучший среди новичков – из тех, кого я видел – Валерий Ничушкин. Я посмотрел три матча с ним, мне понравилось, как он играет. Возможно, это были три его лучших матча в сезоне, но я сказал тогда: «Однажды этот парень станет лучшим в мире».

Через несколько лет карьера Ничушкина летела в пропасть, он выглядел средне и в КХЛ, а в НХЛ не забивал целый сезон – во «ВКонтакте» даже появился паблик, посвященный «королю челябинских рукожопов» и его безголевой серии. Назывался он просто: «Забил ли Ничушкин?».

Сейчас Валерий – главный паровозик штата Колорадо, который проводит лучший сезон в карьере и купается в обожании фанатов. И, без шуток, тащит «Колорадо» в плей-офф – даже суперзвезды этого состава «лавин» признают огромный вклад русского вингера в тот хоккей, который показывает лучшая команда Запада.

Парень, который не забивал целый сезон, сверкает в финале и находится в двух шагах от Кубка Стэнли – ради этого он прошел огромный путь, который в том числе зафиксирован в комментариях Sports.ru.

Давайте вспомним, что вы писали про Ничушкина с момента его шокирующей серии без заброшенных шайб.

Разумеется, над Валерием шутили.

Искали причины настолько слабой результативности.

Жестко хейтили.

И находили слова поддержки, которые редко добирались в топ комментариев.

Ждали его шайбу, как не ждал даже Хатико.

И дождались.

Ничушкин прошел через все это – нашел себя, заиграл в топовой команде на том уровне, который от него ждали еще со времен драфта. Как ему это удалось? Весь ответ – в одной цитате с Трибуны, которая навсегда закрепила образ Ничушкина в голове хоккейного фаната.