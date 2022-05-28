«Каролина» превратила простой прием в супероружие. Правда, оно работает только дома

Учимся правильно меняться.

«Каролина» – пока что главный феномен плей-офф НХЛ. Да, есть «Тампа», есть «Эдмонтон» и гигачад Макдэвид, но банда придурков цепляет своим результатом: у них 0 поражений дома и 0 побед в гостях. Это совпадение? Кажется, что нет.

Первым аномалию заметил комментатор Андрей Менг, который в силу профессии смотрит очень много хоккея: когда у «Каролины» получается играть в наложения звеньев, то матч неизменно заканчивается победой. Когда наложений нет – «ураганы» проигрывают. Цифры полностью подтвердили это наблюдение, но сначала – немного правил хоккея.

По ходу матча составы полевых игроков меняются двумя способами.

Первый – прямо по ходу игры, и здесь главное четко считать до 5, чтобы судьи не выписали 2 минуты за нарушение численного состава.

Второй – во время остановки матча, которая фиксируется свистком арбитра. И здесь есть четкая, регламентированная процедура смены составов.

• Арбитр дает сигнал гостевой команде о замене составов – гости меняются первыми, и по правилам НХЛ у них есть 5 секунд, чтобы произвести смену. После 5 секунд арбитр поднимает руку – поменять состав гости не могут до возобновления игры.

• Далее у домашней команды есть 8 секунд, чтобы произвести смену – по истечении этого времени судья опускает руку, менять состав нельзя до возобновления игры.

• Если команды пытаются произвести смену после сигнала арбитра или хитрят, выпуская на лед больше 5 игроков, арбитр выносит предупреждение – следующее нарушение может привести к малому штрафу за задержку игры.

Преимущество домашней команды – смена после соперника, то есть у тренерского штаба хозяев есть немного времени, чтобы выпускать свои тройки под конкретного соперника. Но это лишь часть домашнего успеха «Каролины» – важно не только преимущество в сменах, но и кто выходит на площадку.

У «Каролины» есть две опции по закрытию лидеров – это Джейкоб Слэвин, которого справедливо считают одним из лучших защитников НХЛ, и тройка Нидеррайтер – Стаал – Фаст, которая проделывает огромный объем работы.

Вот так тройка Стаала играла серию против «Бостона». Что сразу бросается в глаза: огромная разница при игре в равных составах дома и на выезде – в Бостоне защитная тройка «Каролины» не пересекалась с лидерами соперника, и команда проиграла все три гостевых матча. В домашних же встречах главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор не давал соперникам дышать – вариации первого звена с Дебраском и Пастрняком справа постоянно выходили против тройки Стаала и не могли возить «Каролину».

Секрет успеха – в хорошем балансе. Джордана Стаала довольно часто критикуют за несоответствие его контракта результативности, но он один из лучших оборонительных центров лиги. Дорогой контракт не влияет ни на силу его рук, которая помогает вырывать шайбу на точке, ни на его габариты, которыми он роняет соперников или укрывает шайбу у бортов.

На флангах у него Нино Нидеррайтер и Йеспер Фаст. Фаст полностью соответствует своей фамилии – это быстрый, настырный форчекер, агрессивно идущий в прессинг и мешающий соперникам начинать атаки. У Фаста всего 4 минуты штрафа за сезон – Род Бринд’Амор, который сам был отличным двусторонним игроком, хвалит шведа за умение активно играть клюшкой и не хватать удаления.

Сюда идеально вписывается Нино Нидеррайтер – швейцарца сложно назвать идеальным оборонительным форвардом, но у него есть определенный уровень дисциплины, бросок и голевое чутье. Когда третье звено «Каролины» атакует – именно Нидеррайтер создает большую часть опасных моментов и дольше других работает с шайбой.

Против «Рейнджерс» происходит примерно то же самое – главная опасность и потенциал команды из Нью-Йорка сосредоточены в Артемии Панарине и звене Мики Зибанежада. И вот как работала тройка Стаала в пяти матчах серии против «Рейнджерс».

Все очень похоже на серию с «Бостоном»: дома тройка Стаала накрывает лидеров и плотно их опекает (в последнем матче разница бросков вообще +8 в пользу тройки Джордана), а вот в гостевых играх начинаются проблемы – штаб Галлана уводит лидеров от их опекунов, и даже если удается не пропустить в очном противостоянии (матч 3), то тройка соперников все равно набирает очки, поскольку получает более легкие смены.

Аналогичная ситуация с Джейкобом Слэвином, который много играет дома против Панарина – опекает Артемия очень плотно, но на выезде Хлебушка выводят из-под удара лучшего защитника «Каролины».

И сбежать от этого не получится – ведь поменять тройку на выезде специально под Панарина «Каролина» может только после вбрасывания (когда игра возобновилась) или проброса (что случается не так часто). А смена на ходу зависит от множества факторов – развития вашей атаки или контроля шайбы соперником, ведь только безумец поедет меняться, когда Панарин схватил шайбу и готовится лететь в вашу зону.

И эта фишка делает «Каролину» уязвимой – ее смертельное оружие одновременно является слабым местом. И пока Род Бринд’Амор не доказал, что знает, как с этим справиться.

Фото: REUTERS/James Guillory