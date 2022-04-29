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Несчастный случай на хоккейном ЮЧМ: судье порезали руку коньком, игру пришлось остановить

судьи
Логан Кули
ЧМ по хоккею юниорский
Сборная США по хоккею Сборная США по хоккею
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Сразу увезли на скорой.

Хроники ЮЧМ, на который не позвали Россию: Канада вылетела в четвертьфинале после триллера в матче с финнами, а остальные пары 1/4 дружно попрощались с интригой, поскольку три фаворита отгрузили соперникам 28 шайб, а пропустили только 4. При этом матч американцев – главного фаворита ЮЧМ в последние годы – с Латвией пришлось остановить из-за травмы судьи.

Эпизод произошел в концовке первого периода: Логан Кули, один из главных американских талантов на драфте НХЛ-2022, столкнулся с арбитром Лукасом Кольмюллером, а тот при падении порезался о конек игрока.

Порез оказался серьезным: судья скорчился от боли и быстро покатил на лавку, где ему оказали медицинскую помощь.

Когда кровь остановили, рефери переместился на носилки скорой помощи.

Матч был доигран: регламентом предусмотрен резервный арбитр, который заменил пострадавшего коллегу. В ИИХФ сообщили, что состояние судьи Лукаса Кольмюллера в норме, а его здоровью ничего не угрожает.

«У меня сердце в пятки ушло. Я в шоке. Никогда такого не чувствовал на хоккейном матче. Все случилось прямо передо мной, и я никогда в жизни не видел, чтобы кровь вот так хлестала. Не могу выбросить это из головы. Молюсь, чтобы с ним все было в порядке», — написал журналист The Athletic Скотт Уилер.

Кажется, в хоккее стоит придумывать новый элемент защиты — перчатки для судей, которые сохранят им пальцы и сухожилия.

А матч оказался менее интересным: американцы победили со счетом 13:3 и идут за очередным золотом ЮЧМ.

Неважно, три или пять легионеров будет в КХЛ. Сам лимит – это примитивное решение сложного вопроса

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