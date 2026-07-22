Панарин о самой глупой покупке: «Квартира на Манхэттене, онлайн. Подумал: «Нормальная хата», и бабах! Сейчас сильно ниже рынка, просто стоит, сдавать ее нельзя – конкретно встрял»

Панарин о самой глупой покупке: квартира на Манхэттене, онлайн.

Форвард «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин рассказал о самой необдуманной покупке в жизни.

– Какая была твоя первая покупка, когда ты заработал деньги?

– Ну, наверное, это был автомобиль – Infiniti G25.

– Ва у!

– Да, я сразу же я после «Волги» перепрыгнул. Хотя в 14 лет я на книжках ездил по городу Коркино – от полиции укрывался. Нарушал, в общем. Но дед не поощрял, он не знал. Я ему говорил: «Дай музыку послушаю». А сам – куда-нибудь [уезжал].

– А какая была самая дурацкая, необдуманная, может, какая-то глупая покупка?

– Квартира на Манхэттене, онлайн.

– В смысле, ты даже не пошел ее смотреть?

– Я был в России.

– И просто решил купить?

– Подумал: «Нормальная хата». И бабах!

– И что, ты ее сейчас продал?

– Нет, там сейчас сильно ниже рынка.

– То есть она просто стоит?

– Да. И сдавать ее нельзя, потому что это здание, которое веками стоит, и квартиры просто передаются – нельзя сдавать в аренду. Ну, конкретно встрял. Сейчас вся надежда на биткоин.

– Я так понимаю, ты уже сегодня начинаешь думать о том, что будешь делать, когда решишь завершить карьеру?

– Я всегда об этом думал. Еще когда в СКА играл в 21 год, уже думал: так, а что я, как я буду?

– Это был страх бедности?

– Да. Был страх потерять все, что я имею, и вернуться [к бедности], – сказал Панарин.