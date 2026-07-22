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  4. Панарин о самой глупой покупке: «Квартира на Манхэттене, онлайн. Подумал: «Нормальная хата», и бабах! Сейчас сильно ниже рынка, просто стоит, сдавать ее нельзя – конкретно встрял»

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Панарин о самой глупой покупке: «Квартира на Манхэттене, онлайн. Подумал: «Нормальная хата», и бабах! Сейчас сильно ниже рынка, просто стоит, сдавать ее нельзя – конкретно встрял»
Панарин о самой глупой покупке: квартира на Манхэттене, онлайн.

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин рассказал о самой необдуманной покупке в жизни.

– Какая была твоя первая покупка, когда ты заработал деньги?

– Ну, наверное, это был автомобиль – Infiniti G25.

– Вау!

– Да, я сразу же я после «Волги» перепрыгнул. Хотя в 14 лет я на книжках ездил по городу Коркино – от полиции укрывался. Нарушал, в общем. Но дед не поощрял, он не знал. Я ему говорил: «Дай музыку послушаю». А сам – куда-нибудь [уезжал]. 

– А какая была самая дурацкая, необдуманная, может, какая-то глупая покупка?

– Квартира на Манхэттене, онлайн.

– В смысле, ты даже не пошел ее смотреть?

– Я был в России.

– И просто решил купить?

– Подумал: «Нормальная хата». И бабах!

– И что, ты ее сейчас продал?

– Нет, там сейчас сильно ниже рынка.

– То есть она просто стоит?

– Да. И сдавать ее нельзя, потому что это здание, которое веками стоит, и квартиры просто передаются – нельзя сдавать в аренду. Ну, конкретно встрял. Сейчас вся надежда на биткоин.

– Я так понимаю, ты уже сегодня начинаешь думать о том, что будешь делать, когда решишь завершить карьеру?

– Я всегда об этом думал. Еще когда в СКА играл в 21 год, уже думал: так, а что я, как я буду?

– Это был страх бедности?

– Да. Был страх потерять все, что я имею, и вернуться [к бедности], – сказал Панарин. 

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал FAMETIME TV
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Комментарии

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у кого то глупая покупка - хата на манхеттене. у меня - клубника в несезон в ленте.
ОтветMax Volkov
у кого то глупая покупка - хата на манхеттене. у меня - клубника в несезон в ленте.
у меня - красный доширак (не является рекламой))
ОтветKrimax
у меня - красный доширак (не является рекламой))
Да ладно, красный же вкуснее зелёного
Она хотела бы жить на Манхэттене, но каждое лето он везет ее в Коркино
Вложился в рухлядь на Манхэттене, купил биткоин... Осталось только акциями Газпрома закупиться)
ОтветМаксим Федер
Вложился в рухлядь на Манхэттене, купил биткоин... Осталось только акциями Газпрома закупиться)
если закупаться газпромом то именно сейчас, когда они по доллару за штуку стоят. говорю как держатель с 2022го года котлеты по 330 и мучительных нескольких лет усреднения до 190. глобально с газпромом ниче не будет никуда он через 10-20 лет не денется. в отличии от сегежи какой нибудь или самолета.
ОтветMax Volkov
если закупаться газпромом то именно сейчас, когда они по доллару за штуку стоят. говорю как держатель с 2022го года котлеты по 330 и мучительных нескольких лет усреднения до 190. глобально с газпромом ниче не будет никуда он через 10-20 лет не денется. в отличии от сегежи какой нибудь или самолета.
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Вскоре самой глупой его покупкой будет надежда на биткоин. С его экономическим везением он ещё небось его по 100к долларов за штуку взял XD
ОтветViHaSo
Вскоре самой глупой его покупкой будет надежда на биткоин. С его экономическим везением он ещё небось его по 100к долларов за штуку взял XD
История покажет. Про биткоин по 20к так же говорили
Я уверен, из экспертов спортса можно собрать добротную пояснительную бригаду, поэтому не буду далеко ходить: что значит "нельзя сдавать" и "квартиры просто передаются"? И как это повлияло на цену - почему в момент покупки квартира стоила дороже, чем сейчас?
ОтветВладимир Данилов
Я уверен, из экспертов спортса можно собрать добротную пояснительную бригаду, поэтому не буду далеко ходить: что значит "нельзя сдавать" и "квартиры просто передаются"? И как это повлияло на цену - почему в момент покупки квартира стоила дороже, чем сейчас?
HOA (homeowners association, ассоциация владельцев квартир) может иметь очень жесткие правила относительно аренды. В историческом здании на Манхеттене, скорее всего, что-то вроде этого.
ОтветВладимир Данилов
Я уверен, из экспертов спортса можно собрать добротную пояснительную бригаду, поэтому не буду далеко ходить: что значит "нельзя сдавать" и "квартиры просто передаются"? И как это повлияло на цену - почему в момент покупки квартира стоила дороже, чем сейчас?
2 минуты с Алисой (неПанариной)

На самом деле формулировка «нельзя сдавать» не совсем точна: обычно речь не о полном запрете, а о разных ограничениях — иногда юридических, иногда практических. Я подобрала основные причины, из-за которых с какой-то квартирой могут возникнуть сложности. 

* **Локальные законы и правила дома.** В США правила сильно зависят от штата, города или даже конкретного жилого комплекса. Где-то действуют жёсткие нормы по содержанию жилья (строительные кодексы, санитарные стандарты), и если квартира им не соответствует (например, есть серьёзные нарушения безопасности или антисанитария), сдать её будет крайне сложно — арендодатели просто не захотят брать на себя риски, а инспекторы могут не дать разрешение. В некоторых сообществах есть свои внутренние правила (например, ограничения на количество жильцов, запрет на домашних животных или определённую деятельность в квартире), и если потенциальный арендатор им не соответствует, сделку не заключат. 
* **Субсидируемое жильё.** Если квартира участвует в государственной программе помощи (например, проект-базированная помощь HUD или ваучеры Section 8), к ней предъявляются особые требования. Жильё должно соответствовать стандартам качества HUD (Housing Quality Standards). Если оно им не отвечает, сдавать его в рамках такой программы нельзя — арендодателю придётся сначала устранить нарушения. Иногда собственники сознательно отказываются от участия в таких программах: им может не нравиться, что государственные инспекторы будут регулярно проверять их собственность, или есть другие бюрократические нюансы. 
* **Законы о недискриминации.** Здесь нюанс другой: закон не запрещает сдавать квартиру кому-то, но запрещает отказывать по определённым признакам (раса, национальность, пол, наличие инвалидности, источник дохода и т.п.). Например, нельзя открыто писать в объявлении «Только для белых» или отказывать арендатору с инвалидностью в доступе к квартире, если она приспособлена для проживания. Нарушение таких законов ведёт к судебным искам
* **Специфика типа жилья.** Некоторые форматы по своей природе имеют ограничения. Например, в кооперативах (co-ops) часто есть строгие правила совета директоров: они могут запрещать сдачу без своего одобрения, устанавливать лимиты на срок аренды или требовать, чтобы арендатор соответствовал определённым критериям.
* **Ограничения из-за краткосрочной аренды.** В отдельных городах и районах действуют жёсткие правила против краткосрочной аренды (через Airbnb и подобные сервисы). Там могут быть лимиты на количество дней в году, когда можно сдавать жильё, или вообще запрет для некоторых типов зданий. 

**Важное уточнение:** часто проблема не в том, что закон прямо запрещает сдавать конкретную квартиру, а в том, что риски для арендодателя слишком высоки (штрафы, судебные иски, сложности с поиском добросовестного арендатора), поэтому на практике такие варианты просто не рассматривают.

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Изменились ставки по ипотеке. Это один из самых мощных факторов. Когда ставки растут (как это было в США в 2022–2023 годах после периода низких ставок во время пандемии), ежемесячные платежи по кредиту увеличиваются. В результате многие покупатели откладывают сделку или выбирают более скромные варианты — спрос падает, и цены корректируются вниз.

Выросло предложение. Если на рынок одновременно выходит много новых объектов (например, люди решили переехать, инвесторы распродают активы или началось активное строительство), конкуренция между продавцами усиливается. Это тоже давит на цены. Иногда возникает так называемый «эффект блокировки»: домовладельцы, взявшие ипотеку по низкой ставке раньше, не хотят продавать, чтобы не брать новый кредит по высокой. Но со временем этот эффект ослабевает, и предложение всё равно растёт.

Ослаб спрос. На спрос влияют разные вещи. Например, если в регионе ухудшилась экономическая ситуация, выросла безработица или изменились миграционные потоки, людей, готовых покупать, становится меньше. Иногда спрос падает из-за общих экономических тревог — люди предпочитают сохранять ликвидность, а не вкладывать крупные суммы в недвижимость.

Изменилась оценка факторов стоимости. Со временем могут стать более очевидными какие-то нюансы конкретного объекта или района, которые раньше не учитывались в полной мере. Например, выяснилось, что в районе ухудшилась инфраструктура, появились проблемы с транспортом, или в доме обнаружили скрытые дефекты, которые снижают его привлекательность.

Прошла фаза рыночного перегрева. Бывает, что в какой-то момент на рынке возникает ажиотаж: слишком много покупателей, слишком мало объектов, все ждут роста цен. В такой ситуации цены могут «раздуться» выше реального уровня. Позже рынок корректируется — цены возвращаются к более устойчивому уровню.
"И сдавать ее нельзя..."
Добро пожаловать в западный мир, Нео. Наши люди привыкли что у нас купил квартиру и делай с ней что хочешь.

А там в большинстве случаев ты не совсем квартиру покупаешь, а что-то вроде места в кооперативе, кондоминиум, где не то что сдавать, кондей даже повесить нельзя (и не надо про центральный климатизатор, он работает еле-еле и и летом от него в нью-йорке нет толку).
ОтветVasily Stavchansky
"И сдавать ее нельзя..." Добро пожаловать в западный мир, Нео. Наши люди привыкли что у нас купил квартиру и делай с ней что хочешь. А там в большинстве случаев ты не совсем квартиру покупаешь, а что-то вроде места в кооперативе, кондоминиум, где не то что сдавать, кондей даже повесить нельзя (и не надо про центральный климатизатор, он работает еле-еле и и летом от него в нью-йорке нет толку).
Так продать потом и всего делов.
ОтветCube Litening C:68X
Так продать потом и всего делов.
Ну да делов то, но цена упала.

опять же сравнивая с нашим миром, где цены на недвижку только растут, и сдавать можно, другая история с точки зрения вложения в недвижимость.
С такими бизнес идеями Алиса не успеет развестись и ополовинить
Жить надо так чтобы «Нормальная хата». И бабах!
ОтветMoffo
Жить надо так чтобы «Нормальная хата». И бабах!
Жить надо так чтобы «Нормальная баба». И хахах!
Опять о своих бабах думает
Лихой парень, сидя в России - бабах и купил квартиру на Манхэттене, просто поглядев на нее в интернете))
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