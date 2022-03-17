Великим Ягра сделали отец, талант и нелюбовь к коммунистам – так он стал главным европейцем в истории НХЛ

В ноябре 2019 года мы начали сериал про легенд НХЛ, которых Овечкин обходит в снайперской гонке. Первым его героем стал Люк Робитайл - тогда Александр занял 12-е место по голам в истории, и это уже казалось очень крутым. Но всего за 2,5 года Овечкин дотянулся до главных легенд: вытеснил Яромира Ягра из топ-3, а впереди остались только два канадца – Горди Хоу и Уэйн Гретцки.

Яромир Ягр – главный европеец в истории сильнейшей хоккейной лиги. Четвертое – теперь уже – место в истории НХЛ по голам, второе – по набранным очкам и какой-то потрясающий микс из мастерства, мощи и невероятной харизмы.

Спортивные судьбы Овечкина и Ягра переплелись не сейчас, а гораздо раньше. Они были соперниками в российской Суперлиге во время локаута-2004, именно Ягра Овечкин свалил эпичным хитом на Олимпиаде в Ванкувере, а самое интересное то, что Ягр имел непосредственное отношение к появлению молодого «динамовца» в «Вашингтоне» – чех запустил невероятную цепочку событий, которая привела нас к одному из величайших моментов в истории мирового хоккея.

По-другому и быть не могло, ведь Ягр – хоккей во плоти.

Ягра назвали в честь деда – он умер в 1968 году, когда советские танки вошли в Прагу

Будущий символ Чехии не знал своего деда – тоже Яромира Ягра, который не дожил до рождения внука во многом из-за политических процессов, кипевших внутри государства.

Чехословакия была одной из стран, в которых после окончания мировой войны к власти пришли коммунисты – на послевоенных выборах чешская коммунистическая партия заняла первое место, сформировала коалиционное правительство с социал-демократами и занялась постройкой чехословацкого социализма.

Путь к счастью трудящихся оказался тернист: в 1948-м коммунисты вывели на улицы своих сторонников и превратили коалиционное правительство в филиал чешской компартии, а дальше провели коллективизацию, успешно нашли предателей внутри коммунистического блока и запустили культ личности на минимальных настройках – если сравнивать с товарищами из СССР и Китая.

Предателей нашлось в избытке – талантливое поколение хоккейной сборной Чехии обвинили в измене, пытали, а следом отправили на урановые рудники.

Семью Ягра репрессии тоже не обошли стороной: у Яромира-старшего отобрали ферму, почти весь скот, оставив сарай и дом с небольшим двориком. Родители хоккеиста живут там до сих пор – это лучшая память о том, что случилось. Дед умер во время Пражской весны – в те же дни, когда советские танки вошли в столицу Чехословакии. Бабушка часто рассказывала маленькому Яромиру историю семьи, а он пронес ее через всю карьеру – 68-й номер был не столько про ненависть к Советам, сколько про память о родном человеке, который так и не увидел успехи внука.

Ягр не был идеальным гражданином из страны соцблока – он где-то раздобыл фотографию президента США Рейгана и носил ее в своем школьном дневнике, а учителям оставалось только хвататься за голову.

«Нас учили, как советских людей: что США плохие и хотят разбомбить нас, а СССР – наш друг и мешает Штатам нас бомбить. Отец никогда не обсуждал со мной все эти вещи, потому что боялся, что я могу сболтнуть лишнего. Только бабушка рассказывала мне о том, что случилось с моим дедом», – вспоминал Ягр в интервью в 1992-м.

У Яромира была мечта: стать знаменитым и посмотреть мир. Это было сложно осуществить – его отец вкалывал на ферме и в угольной шахте. Но в Чехословакии 70-х было две касты людей, часто бывавших в других странах: спортсмены и артисты. Как вспоминал сам Ягр, родственники признали, что пел он довольно паршиво, но в спорте мог бы чего-то добиться – так в его жизни появился хоккей.

Позже Ягр поймет, что хоккей – легальный способ победить СССР, но в 8 лет он просто получал удовольствие от любимой игры. Его отец сделал все, чтобы сын добился успеха – из сына фермера он вырастил одного из лучших атлетов в истории НХЛ.

От дома Ягров до фермы неподалеку от Кладно – 10 км по дороге. Отец брал велосипед и ехал до фермы, Ягр – бежал за ним. Дальше – кормил куриц и скотину, помогал отцу и неистово упражнялся.

Когда Ягр подрос, отец сделал ему штангу из задней оси трактора, играл с ним до ночи во дворе между амбарами и заставлял качать ноги.

«Отец говорил мне много приседать. Я приседал – 1000 раз в день. И работал на ферме, так что игра в хоккей для меня была развлечением. В шесть лет я доминировал – отец попросил тренера поставить меня против десятилеток, чтобы я выглядел средне на их фоне. Он очень хотел, чтобы мне ничего не давалось легко», – вспоминал Ягр.

Поражения только усиливали его мотивацию: он еще сильнее упражнялся в отцовском амбаре и грезил Америкой. Ягр знал про НХЛ – знакомый привез ему плакат со звездой «Эдмонтона» Уэйном Гретцки, а другой постер и вовсе был почти вне закона – на нем было фото чешской теннисистки Мартины Навратиловой, которая сбежала из страны и стала одной из лучших спортсменок мира.

В 15 лет Ягр дебютировал за взрослую команду из Кладно, а уже через год зарабатывал хоккеем больше, чем отец. В 18 Яромир поехал на ЧМ в составе сборной Чехословакии – на том турнире играли Стив Айзерман, тройка Хомутов – Быков – Каменский, а лучшим голкипером турнира назвали Доминика Гашека. Тогда же Ягр понял – он не хуже лучших советских и канадских хоккеистов.

Драфт Ягра – детектив. Мог оказаться в «Ванкувере», врал, что останется в Чехии еще на пару лет

Яромир Ягр стал первым хоккеистом в истории Чехии и Словакии, которому не пришлось бежать из страны, чтобы играть в НХЛ. Но в «Питтсбург» его привела очень интересная цепочка событий.

«Пингвины» по итогам сезона-1989/90 получили пятый выбор на драфте – Лемье и Коффи тащили как могли, но вратари команды не выручали даже по меркам веселой НХЛ конца 80-х. Так что команда закончила регулярку на дне своего дивизиона и не попала в плей-офф.

«Питтсбург» очень хотел Ягра – скауты клуба приметили чеха в том числе и на последнем ЧМ (он играл в тройке с Бобби Холиком и Робертом Райхелом), а падение Железного занавеса открывало возможность получить талантливого игрока без особых проблем.

Первым выбирал «Квебек» – и менеджеры совсем не хотели брать еще одного европейца первым номером. За год до этого клуб взял Матса Сундина – «Юргорден» потребовал от канадцев компенсацию в 800 тысяч долларов за переход, и шведский здоровяк еще один сезон провел в Европе. Поэтому в 1990-м менеджмент собирался вложиться в перспективного силового нападающего Оуэна Нолана.

Дальше начинались проблемы – «Ванкувер» думал о Ките Примо, но мог поменять решение. Чего хотели «Филадельфия» и «Детройт», уже тративший свои пики на русских звезд, предсказать не мог никто. Фактически «Питтсбург» играл в рулетку: либо Ягр доживал до пятого выбора, либо ехал в другую команду.

Не помог даже отчаянный шаг – у Пола Коффи заканчивался контракт и один из лучших атакующих защитников лиги требовал по новому контракту больше 1 млн долларов за сезон. «Питтсбург» решил, что лучше включить в сделку с «Ванкувером» истекающий контракт Коффи и пятый пик, но все сорвалось в последний момент.

Перед драфтом генеральный менеджер «Питтсбурга» Крэйг Патрик грустил – шансы взять Ягра были близки к нулю, но он все равно напряженно слушал, как конкуренты объявляют свои выборы на драфте.

«Квебек» – Оуэн Нолан, «Ванкувер» – Петр Недвед (чех, который сбежал в Северную Америку), «Детройт» – Кит Примо, «Филадельфия» – Майк Риччи, «Питтсбург» – Яромир Ягр.

Спустя годы драфт-1990 превратится в фильм «Что здесь делает Майк Риччи?» – но «Флайерс» тогда в него верили. А Крэйг Патрик с плохо скрываемым удовольствием следом произнес фамилию 18-летнего паренька из Кладно.

Что произошло? Правда выяснится спустя 26 лет – в интервью FoxSports ее раскроет все тот же Патрик: «На интервью перед драфтом он говорил командам, что планирует еще пару лет играть в Чехии. Нам он сказал, что готов приехать в команду хоть завтра. Я думаю, это стало причиной, по которой другие клубы отказались от него. Почему он так себя вел? За нас играл Марио Лемье».

Сразу после драфта Патрик посадил Ягра и его семью в самолет и отвез их в Питтсбург, чтобы показать город, в котором будет играть их сын – через неделю переговоров родители дали добро, а «Кладно» получил 200 тысяч долларов компенсации.

Тяжело адаптировался в НХЛ, считал себя круче Линдроса, а его связка с Лемье крушила всех подряд

Первый сезон Ягра в Северной Америке – типичная история талантливого европейца, который приехал покорять Америку.

Первый матч он начал в первом звене, а закончил – в четвертом.

Во втором – забил гол вторым броском.

А дальше – турбулентность, из которой он выбирался моментами. В это сложно поверить сейчас, но Ягр не забивал целый месяц – 16 матчей подряд. В Чехии он был звездой, в «Питтсбурге» – сидел под Стивенсом, Малленом, Токкетом и Рекки.

Яромир совсем не говорил на английском и банально ленился: «Они отправили меня в школу, хотя я не видел в ней никакого смысла. Я сидел там по 8 часов, не зная ни слова на английском, а каждые 45 минут приходил новый учитель. У меня даже не было словаря, чтобы посмотреть нужное слово. «Питтсбург» нанял учителя на курс в 6 недель, но я бросил после четырех».

Это привело к тому, что чех выстроил стену между собой и остальной раздевалкой – в какой-то момент он чуть не расплакался у шкафчика после одного из матчей. Еще одна показательная история: тренеры объясняли, какой загиб крюка допустим правилами, а Яромир думал, что от него требуют больше бросать по воротам.

К середине сезона он и близко не выглядел будущей звездой лиги – скорее, хандрящим парнем, который планирует вернуться в Европу и снова быть лидером. К счастью для всех, менеджмент «Питтсбурга» нашел решение проблемы – за защитника Джима Кайта выменяли работящего центра Иржи Хрдину из «Калгари».

У Хрдины не было бешеной результативности, но было два важных плюса: он умел играть в защите и был чехом, говорившим на английском, так что у Ягра наконец-то появился человек, с которым можно поболтать в раздевалке. Иржи помог Яромиру наладить быт и играл с ним в настолки, чтобы новичок быстрее запоминал разные слова – 45 из 57 очков в дебютном сезоне Ягр набрал после перехода Хрдины.

А дальше был первый плей-офф и Кубок Стэнли – Ягр выглядел солидно даже за спинами Лемье, Фрэнсиса и Рекки, а в финальной серии против «Миннесоты» отдал пять голевых передач.

Лучший эпизод того похода – довольное лицо Ягра, и фраза: «Элвис покинул здание!» с Кубком Стэнли над головой.

Год спустя «Питтсбург» собрал тройку Стивенс – Лемье – Ягр, которую тут же окрестили «Горизонт» – все игроки были выше 6 футов (182 см), и их было невозможно затолкать в силовой борьбе или отнять шайбу.

Лемье – элитный распасовщик, который видел игру на шаг вперед.

Стивенс – силовик в расцвете, который был готов забодать любого соперника.

И Ягр – самая элегантная задница НХЛ, которая перла к воротам как танк, укрывала шайбу у бортов, а эгоизм молодого чеха идеально подходил желанию Лемье поделиться шайбой с партнером.

Скотти Боумэн, сменивший умершего от рака Боба Джонсона прямо посреди сезона, так описывал связку Лемье и Ягра: «Когда Марио получает шайбу, он думает: «Куда мне ее доставить?». Он отдаст шайбу и окажется в лучшей позиции для атаки. Когда Яромир получает шайбу, он думает: «Куда я могу с ней двигаться?». Он напоминает мне Мориса Ришара – оба вингеры, у которых куча вариантов в голове и которые не продумывают свои ходы заранее, что делает их непредсказуемыми для соперника».

Ягр почувствовал свою силу – требовал больше времени на площадке и в большинстве, так что «Питтсбургу» пришлось обменять Марка Рекки. Во втором раунде роскошная атака «Питтсбурга» напоролась на «Рейнджерс» – Джо Маллен повредил колено, Лемье сломали руку и били в каждой смене, чтобы он хотя бы не бросал по воротам.

В 6 матчах против «Рейнджерс» Ягр забил два победных гола, а «Бостон» проскакал всего за 4 игры – 3 гола, пять передач и ни разу не ушел в минус по полезности. В финале чеха ждал суровый «Чикаго» Майка Кинэна – та команда лупила всех подряд и скидывала перчатки при каждом удобном моменте, но тогда сгорела «Питтсбургу» со счетом 0-4.

Почему? Сложно побеждать, когда Ягр устраивает вот такое.

«Величайший гол, что я видел», – скажет после матча Лемье.

«Извините, я не очень хорошо говорю на английском, чтобы описать этот гол», – хохоча заявит Ягр.

В 20 лет у него было два титула – такого не исполняли ни Уэйн Гретцки, ни Горди Хоу.

Он почувствовал себя звездой – еще по ходу второго чемпионского сезона он подходил к Боумэну и угрожал, что через год уйдет в «Сан-Хосе» и будет там главным игроком, а за месяц до старта тренировочных лагерей перед сезоном-1992/93 он сидел дома на ферме и рассуждал о том, что пляжи и красивые девушки лучше кубков.

«Эрик Линдрос может быть хорошим игроком, но он не в 15 раз лучше меня. Если меня не хотят подписывать, значит я им не нужен. Я больше не считаю «Питтсбург» своей командой. Я люблю наших фанатов, но если у клуба нет денег, то обменяйте меня. Я хочу туда, где тепло. У меня два Кубка Стэнли – мне не нужны перстни, мне нужны море, пляж и девушки».

Менеджмент «Питтсбурга» не сможет расстаться со своим новичком – зарплату Ягра поднимут в три раза, а их связка с Лемье продолжит наводить ужас на защитников.

Когда Лемье пропустил целый год, восстанавливаясь от проблем со спиной и курса химиотерапии, Ягр предложил тренеру сдвинуть СуперМарио на фланг, а в центре оставить Рона Фрэнсиса – в этом сочетании Ягр собрал 149 очков (лучший результат в карьере), но Лемье был еще круче – 161 балл и 50 шайб за 50 матчей после всех проблем со здоровьем. Тем удивительнее, что эта невероятная тройка в плей-офф вылетела от серенькой «Флориды», которая в итоге дотерпела до финала.

После ухода Лемье Ягр стал главной звездой «Питтсбурга» – оказалось, что его тело и стиль игры вполне подходят для сверхжесткой эпохи капканов и зацепов, и он выдал серию мощнее 149 очков за регулярку – чех взял 4 «Арт Росс Трофи» подряд.

«У меня было преимущество – я любил играть на бортах. Был готов играть против силовиков. Не боялся получить удар. Я чувствовал, что сильнее. С четырех лет я работал на ферме. В тренажерном зале ты можешь сделать перерыв между подходами, но на ферме нет перерывов – ты должен закончить работу», – объяснял Ягр.

В его хайлайтах есть место и красивым обводкам, и кистевым броскам, но гораздо чаще – великолепная работа на пятаке и раскаты из углов с последующим завершением. В Омске Ягру придумают звучное прозвище – Жопа. Его партнер по «Питтсбургу» Кевин Стивенс будет более политкорректным: «У него лучшее хоккейное тело».

Для той части Пенсильвании, что болела за «Питтсбург», он стал настоящим идолом – когда Ягр заходил в бар, вокруг него появлялся десяток красивых девушек, его черный Camaro знал каждый полицейский штата, а в одном из интервью чех упомянул, что любит шоколадные батончики Kit Kat – на следующий день к домашней арене привезли партию из нескольких тысяч шоколадок.

Вместе с популярностью росла и зарплата Ягра: за последние 2 года в «Питтсбурге» он заработал около 20 млн, но команда так ничего и не выиграла. Не помогло даже возвращение Лемье, который пытался спасти «пингвинов» от банкротства и стал совладельцем клуба.

При всей популярности Ягра продажи абонементов после ухода Марио упали почти на треть, клуб заключил плохой телеконтракт и тупо не выплачивал зарплату – лучшему игроку в истории команды просто не отдали больше 20 млн, положенных по контракту. Кроме того, во время летнего отдыха на родине, где Ягра обожали после золота Нагано-98, он умудрился ляпнуть, что «разница между Чехией и Питтсбургом – как между раем и адом» – после возвращения в Северную Америку Яромир попал под волну хейта. В сезоне-2000/01 «Питтсбург» сенсационно дополз до финала конференции с все еще горячим Ягром и магией Лемье, который не играл в хоккей несколько лет, но это был конец – на контракт чеха у клуба просто не было денег. И его обменяли в «Вашингтон».

В «Вашингтоне» проиграл кучу денег в казино, получил огромный контракт и ничего не выиграл

Этап карьеры в «Кэпиталс» – едва ли не худший отрезок в карьере Ягра. Дело даже не в статистике, хотя чех ни разу не пробил хотя бы 80 очков за сезон – многие отмечали, что суперзвезда просто потеряла интерес к хоккею.

«Я не хочу возвращаться в то время. Не имеет значения, что я чувствую. Не важно, что я скажу. Люди не поймут меня, пока не окажутся в том положении, в котором оказался я. Я старался изо всех сил, пусть люди так и не считают», – так Ягр резюмировал свои годы в «Вашингтоне».

Тед Леонсис недавно приобрел клуб НХЛ и хотел заполучить в свою команду настоящую звезду – как раз подвернулся «Питтсбург», который в перерывах между новостями о банкротстве два года подряд выбивал «Вашингтон» из плей-офф.

Ягра, который набрал 121 очко за регулярку, разменяли на мешок шайб: Крис Бич, Росс Лупачук и Михал Сивек отправились в Пенсильванию довеском к 3 млн долларов, которые Лемье пустил в оборот. Леонсис же подмахнул контракт на 77 млн и 7 лет – на тот момент это было самым большим соглашением в НХЛ.

К Ягру прилагались опытные Оутс и Бондра, эксперты ставили на то, что команда станет чемпионом дивизиона, но «Вашингтон» даже не попал в плей-офф, а Ягр наскреб 79 очков.

Не помогло и подписание Роберта Ланга, с которым Ягр давно дружил – через год «Вашингтон» вылетел в первом раунде, хотя вел в серии 2-0, а Яромир при этом саботировал тренировки нового тренера Брюса Кэссиди.

У Ягра были проблемы важнее: в Лас-Вегасе его ждала кредитная линия на 500 тысяч в казино, а налоговая обнаружила, что нападающий не заплатил налогов почти на 3 млн долларов, и пригрозила ему конфискацией имущества.

Финансовые планы Леонсиса тоже провалились: он обещал фанатам кубок за пять лет, из-за Ягра поднял цены на билеты сразу на 15%, но не получил значительного роста посещаемости и продаж, что негативно сказалось на финансах команды. После провального старта сезона-2003/04 Леонсис психанул и устроил тотальную распродажу тяжелых контрактов: чтобы Ягр ушел в «Рейнджерс», владелец «Кэпиталс» доплатил 20 млн из своего кармана, а в столице приземлился реактивный Энсон Картер.

Трейд вдохнет в Ягра новую жизнь – он перезагрузится в Омске, выбьет 123 очка за «Рейнджерс», снова вернется в Россию и станет главным кочующим дедом в НХЛ. А его пофигизм в столице США обернется победой «Вашингтона» в драфт-лотерее.

***

Летом 2004-го «Кэпиталс» благодаря Ягру задрафтуют воспитанника московского «Динамо», в котором скауты видели феномен и будущую суперзвезду.

Неспокойной весной 2022-го Александр Овечкин обойдет великого чеха и станет лучшим снайпером НХЛ из Европы.

Круг замкнулся.

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Фото: Gettyimages.ru/Bruce Bennett, Jim McIsaac, Denis Brodeur/NHLI, Mitchell Layton; storymaps.arcgis.com