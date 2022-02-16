Кто выкинул Америку с Олимпиады: 17-летний школьник, вратарь минского «Динамо» и парень, которого выгнали из «Нефтехимика»

Олимпиада подкинула нам первую действительно красивую сенсацию – крепкая сборная США, которую собрали из перспективных игроков студенческой лиги и усилили ветеранчиками из КХЛ, не смогла забить ни одного буллита сборной Словакии и вылетела уже в четвертьфинале.

А словаки идут дальше – и этот полуфинал для них первый со времен Ванкувера-2010, где они выдали великолепный турнир на остатках величия своего топового поколения.

Сейчас у словаков нет россыпи классных игроков, но есть отличная команда – сегодня они выжали из себя максимум и подарили своей маленькой стране несколько мгновений счастья.

Юрай Слафковски, 17 лет, 1+0

Главная звездочка этой сборной и, потенциально, лучший игрок Словакии на много-много лет вперед – Слафковски идет в фаворитах драфта НХЛ этого года, а такая мощная Олимпиада намекает на то, что его могут выбрать даже под первым номером. У него 5 шайб в 5 матчах – он лучший снайпер Игр прямо сейчас. Его путь на этом турнире чем-то напоминает легенду словацкого хоккея Мирослава Шатана – в 94-м тот набрал 9+0. Кажется, теперь у Шатана появился достойный наследник. Правда, в 1994-м словаки свой четвертьфинал проиграли России.

Марек Гривик, 30 лет, 1+0

Герой матча – сравнял счет на последней минуте, когда казалось, что США уже в шаге от полуфинала. У Гривика не самая яркая карьера – он много играл в фарм-клубе «Рейнджерс», отлично выступал в Швеции и дважды не впечатлил в КХЛ. В России Гривик выступал за «Витязь» и «Торпедо» – играл неплохо, но на легионера-лидера не тянул. Примечательно, что в четвертьфинале Гривик помог выбить своих бывших одноклубников – Энди Миле и Кенни Агостино, которые в этом сезоне вместе с Гривиком играли в «Торпедо».

Либор Гудачек, 31 год, 0+1

Человек удивительной судьбы: поиграл в этом сезоне сразу за четыре команды, а теперь помог Словакии прорваться в полуфинал. Год назад Гудачек стал лучшим бомбардиром «Нефтехимика», а в этом сезоне потерял место в составе – дошло до того, что словака отправили в фарм-клуб из ВХЛ. За «Ижсталь» Гудачек сыграл один матч и поехал в Европу – переждал несколько игр в швейцарском «Лугано», а потом вернулся в КХЛ уже в минское «Динамо».

Петер Цегларик, 26 лет, победный буллит

Еще один представитель КХЛ – Цегларик набрал 11 очков на ЧМ-2021 и получил контракт в омском «Авангарде», который искал стабильного снайпера на замену Риду Буше, после чемпионства уехавшему на жирный контракт в Ярославль. В «Авангарде» у Цегларика 25 очков за 39 матчей – на статус звезды он явно не наиграл, что не помешало словаку забить победный буллит в невероятно нервной серии послематчевых бросков.

Патрик Рыбар, 28 лет, 33 сэйва, 5/5 в серии буллитов

Золотую молодежь американского хоккея остановил средний вратарь из КХЛ, который играет за минское «Динамо» – 2,78 пропущенных за игру и слабенький процент отраженных бросков. Но, как это часто бывает, хорошая обстановка и короткий турнир отлично раскрывают даже средних игроков – на Олимпиаде Рыбар великолепен. Он начинал турнир запасным – сидел на лавке против финнов и шведов, вышел на Латвию и с тех пор не проигрывает – убрал американцев в серии буллитов, а перед этим засушил Германию. Перед битвой за медали у Словакии горячий вратарь. Есть и семейная история – отец Патрика, Павол Рыбар со сборной брал бронзу и серебро ЧМ, но до медалей Олимпиады не добрался – у сына есть шанс превзойти отца. Кстати, тренирует вратарей словацкой сборной герой золотого ЧМ-2002 Ян Лашак.

Крэйг Рэмзи, 70 лет, главный тренер

Лысый мужчина, который для сборной Словакии стал Профессором Х – опытнейший тренер работает с командой последние четыре года и уже возил ее на Игры в Пхенчхане. У Рэмзи больше тысячи матчей в НХЛ в качестве игрока и огромный опыт работы тренером на позиции главного и помощника – Словакия не играет в самый красивый хоккей на турнире, но грамотно использует свои ресурсы и уже прихлопнула довольно крепкого и бегущего соперника. А еще Рэмзи умеет обыгрывать сборную России – с поражения от Словакии начался наш путь к золоту Пхенчхана, а на ЧМ-2021 мы проиграли словакам впервые за 17 лет. Кажется, словаки имеют все шансы повторить путь сборной Германии-2018 – чтобы оказаться в финале ОИ, им нужен еще один хороший матч.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote; REUTERS/Brian Snyder