Полосатый Хоккей
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Кто выкинул Америку с Олимпиады: 17-летний школьник, вратарь минского «Динамо» и парень, которого выгнали из «Нефтехимика»

Крэйг Рэмзи
Патрик Рыбар Патрик Рыбар
Петер Цегларик
Марек Гривик
Сборная США по хоккею Сборная США по хоккею
Либор Гудачек Либор Гудачек
Юрай Слафковски Юрай Слафковски
Сборная Словакии по хоккею Сборная Словакии по хоккею
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Олимпиада подкинула нам первую действительно красивую сенсацию – крепкая сборная США, которую собрали из перспективных игроков студенческой лиги и усилили ветеранчиками из КХЛ, не смогла забить ни одного буллита сборной Словакии и вылетела уже в четвертьфинале.

А словаки идут дальше – и этот полуфинал для них первый со времен Ванкувера-2010, где они выдали великолепный турнир на остатках величия своего топового поколения.

Сейчас у словаков нет россыпи классных игроков, но есть отличная команда – сегодня они выжали из себя максимум и подарили своей маленькой стране несколько мгновений счастья.

Юрай Слафковски, 17 лет, 1+0

Главная звездочка этой сборной и, потенциально, лучший игрок Словакии на много-много лет вперед – Слафковски идет в фаворитах драфта НХЛ этого года, а такая мощная Олимпиада намекает на то, что его могут выбрать даже под первым номером. У него 5 шайб в 5 матчах – он лучший снайпер Игр прямо сейчас. Его путь на этом турнире чем-то напоминает легенду словацкого хоккея Мирослава Шатана – в 94-м тот набрал 9+0. Кажется, теперь у Шатана появился достойный наследник. Правда, в 1994-м словаки свой четвертьфинал проиграли России.

Марек Гривик, 30 лет,  1+0

Герой матча – сравнял счет на последней минуте, когда казалось, что США уже в шаге от полуфинала. У Гривика не самая яркая карьера – он много играл в фарм-клубе «Рейнджерс», отлично выступал в Швеции и дважды не впечатлил в КХЛ. В России Гривик выступал за «Витязь» и «Торпедо» – играл неплохо, но на легионера-лидера не тянул. Примечательно, что в четвертьфинале Гривик помог выбить своих бывших одноклубников – Энди Миле и Кенни Агостино, которые в этом сезоне вместе с Гривиком играли в «Торпедо».

Либор Гудачек, 31 год, 0+1

Человек удивительной судьбы: поиграл в этом сезоне сразу за четыре команды, а теперь помог Словакии прорваться в полуфинал. Год назад Гудачек стал лучшим бомбардиром «Нефтехимика», а в этом сезоне потерял место в составе – дошло до того, что словака отправили в фарм-клуб из ВХЛ. За «Ижсталь» Гудачек сыграл один матч и поехал в Европу – переждал несколько игр в швейцарском «Лугано», а потом вернулся в КХЛ уже в минское «Динамо».

Петер Цегларик, 26 лет, победный буллит

Еще один представитель КХЛ – Цегларик набрал 11 очков на ЧМ-2021 и получил контракт в омском «Авангарде», который искал стабильного снайпера на замену Риду Буше, после чемпионства уехавшему на жирный контракт в Ярославль. В «Авангарде» у Цегларика 25 очков за 39 матчей – на статус звезды он явно не наиграл, что не помешало словаку забить победный буллит в невероятно нервной серии послематчевых бросков.

Патрик Рыбар, 28 лет, 33 сэйва, 5/5 в серии буллитов

Золотую молодежь американского хоккея остановил средний вратарь из КХЛ, который играет за минское «Динамо» – 2,78 пропущенных за игру и слабенький процент отраженных бросков. Но, как это часто бывает, хорошая обстановка и короткий турнир отлично раскрывают даже средних игроков – на Олимпиаде Рыбар великолепен. Он начинал турнир запасным – сидел на лавке против финнов и шведов, вышел на Латвию и с тех пор не проигрывает – убрал американцев в серии буллитов, а перед этим засушил Германию. Перед битвой за медали у Словакии горячий вратарь. Есть и семейная история – отец Патрика, Павол Рыбар со сборной брал бронзу и серебро ЧМ, но до медалей Олимпиады не добрался – у сына есть шанс превзойти отца. Кстати, тренирует вратарей словацкой сборной герой золотого ЧМ-2002 Ян Лашак.

Крэйг Рэмзи, 70 лет, главный тренер

Лысый мужчина, который для сборной Словакии стал Профессором Х – опытнейший тренер работает с командой последние четыре года и уже возил ее на Игры в Пхенчхане. У Рэмзи больше тысячи матчей в НХЛ в качестве игрока и огромный опыт работы тренером на позиции главного и помощника – Словакия не играет в самый красивый хоккей на турнире, но грамотно использует свои ресурсы и уже прихлопнула довольно крепкого и бегущего соперника. А еще Рэмзи умеет обыгрывать сборную России – с поражения от Словакии начался наш путь к золоту Пхенчхана, а на ЧМ-2021 мы проиграли словакам впервые за 17 лет. Кажется, словаки имеют все шансы повторить путь сборной Германии-2018 – чтобы оказаться в финале ОИ, им нужен еще один хороший матч.

США – Словакия 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0)
Дата проведения
16 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Слафковски (Черешняк, Регенда)
1:1 – 20 Абруцезе (Бенирс, Кэмпфер)
2:1 – 29 Хентгес (Пербикс, Смит)
2:2 – 60 Гривик (Чайковски, Гудачек)
Вратари: Манн 34/36 – Рыбар 33/35.

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Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote; REUTERS/Brian Snyder

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