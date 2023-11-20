😇 Что вытворяет Нюландер! Его победный гол в овертайме – невероятный слалом

В НХЛ завершилась Global Series-2023 – четыре игры регулярного сезона, которые принимала Швеция. Впервые Global Series запустили в ноябре 2017-го: тогда в Стокгольме сыграли «Колорадо» и «Оттава». Цель такого далекого путешествия – дать фанатам из Европы посмотреть на лучшие клубы НХЛ. В этом году – «Торонто», «Оттава», «Миннесота» и «Детройт».

Непривычное дневное время, заруба «Миннесоты» и «Торонто» и в качестве главного героя – шведский гений Вильям Нюландер (1+1), который за 17 матчей набрал 27 очков.

Но обо всем по порядку.

В самом начале игры защитник «Миннесоты» Джон Мэрилл внезапно вывел «Уайлд» вперед – и после «Миннесота» в атаке как будто растворилась.

«Мэйпл Лифс» доминировали в первом периоде, но сравняли только в большинстве – правда, уже на первых секундах усилиями суперсвязки Нюландер – Мэттьюс. Вильям спокойно принял шайбу у правого круга вбрасывания и отдал на пятак, где ее занес в ворота Остон. Для Мэттьюса это 14-й гол, и он догнал нападающего «Виннипега» Кайла Коннора в списке снайперов (14).

Нюландер же благодаря передаче продлил результативную серию до 17 матчей подряд и повторил рекорд Коннора Макдэвида (17 игр в сезоне-2021/22). Для шведа эта Global Series вообще складывается идеально: два гола и три ассиста – причем вторая шайба пришлась на овертайм с «Уайлд», где Вильям выдал шикарный проход на высочайшей скорости.

«У него такая уверенность, он чувствует, что может перевернуть игру в любой момент. В важных эпизодах он был на шаг впереди, наверное, поэтому мы набрали четыре очка», – признался главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

Уверенности у Нюландера в Швеции, где за него болели семья и друзья, стало еще больше. Вильяму пришлось достать 90 билетов, чтобы все близкие увидели его игру на арене.

Такая поддержка помогла: теперь швед на пятом месте в списке лучших бомбардиров НХЛ, позади – Никита Кучеров и Артемий Панарин, а от лидирующего Куинна Хьюза лишь одно очко.

Если с «Торонто», в целом, все в порядке, то «Миннесота», кажется, попала в яму. «Уайлд» проиграли пятый матч подряд – а пока в ноябре у команды лишь две победы.

Суперзвезда клуба Кирилл Капризов против «Мэйпл Лифс» вообще не набрал очков – хотя был одним из самых активных в команде (4 броска, «+2» к полезности). Но как минимум один шикарный момент Капризов упустил: в концовке второго периода Матс Зукарелло вырезал Кириллу идеальную передачу – прямо на крюк, но россиянин не переиграл вратаря Джозефа Уолла.

Сразу после этого момента режиссер трансляции показал на трибунах дочь певца Дмитрия Маликова – Стефанию. Ее реакция на момент говорит о многом:

По слухам, пара давно встречается – но Капризов не афиширует отношения с дочерью певца. Но, вероятно, после такого, выводы напрашиваются сами.

У звезды «Уайлд» сейчас непростой период: в матче с «Оттавой» Кирилл не реализовал буллит, а в шведской поездке заработал лишь одно очко (ассист с «Оттавой). Третий матч подряд без заброшенных шайб: в последний раз Капризов забивал десять дней назад – в ворота «Баффало». Даже при таких скромных показателях Кирилл до сих пор третий в списке лучших бомбардиров «Миннесоты» (15 очков) после Эрикссона Эка (15 очков) и Матса Зукарелло (19).

Дальше у «Миннесоты» шестидневная пауза, затем – домашняя игра с «Колорадо». Отличное время, чтобы перезагрузиться.

Фото: Claudio Bresciani/Global Look Press