Ice Dream
Блог

😇 Что вытворяет Нюландер! Его победный гол в овертайме – невероятный слалом

Миннесота Миннесота
Торонто Торонто
Остон Мэттьюс Остон Мэттьюс
Вильям Нюландер Вильям Нюландер
Кирилл Капризов Кирилл Капризов
НХЛ НХЛ
NHL Global Series
Хоккей Хоккей

В НХЛ завершилась Global Series-2023 – четыре игры регулярного сезона, которые принимала Швеция. Впервые Global Series запустили в ноябре 2017-го: тогда в Стокгольме сыграли «Колорадо» и «Оттава». Цель такого далекого путешествия – дать фанатам из Европы посмотреть на лучшие клубы НХЛ. В этом году  – «Торонто», «Оттава», «Миннесота» и «Детройт». 

Непривычное дневное время, заруба «Миннесоты» и «Торонто» и в качестве главного героя – шведский гений Вильям Нюландер (1+1), который за 17 матчей набрал 27 очков.

Но обо всем по порядку.

В самом начале игры защитник «Миннесоты» Джон Мэрилл внезапно вывел «Уайлд» вперед – и после «Миннесота» в атаке как будто растворилась.

«Мэйпл Лифс» доминировали в первом периоде, но сравняли только в большинстве – правда, уже на первых секундах усилиями суперсвязки Нюландер – Мэттьюс. Вильям спокойно принял шайбу у правого круга вбрасывания и отдал на пятак, где ее занес в ворота Остон. Для Мэттьюса это 14-й гол, и он догнал нападающего «Виннипега» Кайла Коннора в списке снайперов (14).

Нюландер же благодаря передаче продлил результативную серию до 17 матчей подряд и повторил рекорд Коннора Макдэвида (17 игр в сезоне-2021/22). Для шведа эта Global Series вообще складывается идеально: два гола и три ассиста – причем вторая шайба пришлась на овертайм с «Уайлд», где Вильям выдал шикарный проход на высочайшей скорости.

«У него такая уверенность, он чувствует, что может перевернуть игру в любой момент. В важных эпизодах он был на шаг впереди, наверное, поэтому мы набрали четыре очка», – признался главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

Уверенности у Нюландера в Швеции, где за него болели семья и друзья, стало еще больше. Вильяму пришлось достать 90 билетов, чтобы все близкие увидели его игру на арене.

Такая поддержка помогла: теперь швед на пятом месте в списке лучших бомбардиров НХЛ, позади – Никита Кучеров и Артемий Панарин, а от лидирующего Куинна Хьюза лишь одно очко.

Если с «Торонто», в целом, все в порядке, то «Миннесота», кажется, попала в яму. «Уайлд» проиграли пятый матч подряд – а пока в ноябре у команды лишь две победы.

Суперзвезда клуба Кирилл Капризов против «Мэйпл Лифс» вообще не набрал очков – хотя был одним из самых активных в команде (4 броска, «+2» к полезности). Но как минимум один шикарный момент Капризов упустил: в концовке второго периода Матс Зукарелло вырезал Кириллу идеальную передачу – прямо на крюк, но россиянин не переиграл вратаря Джозефа Уолла.

Сразу после этого момента режиссер трансляции показал на трибунах дочь певца Дмитрия Маликова – Стефанию. Ее реакция на момент говорит о многом:

По слухам, пара давно встречается – но Капризов не афиширует отношения с дочерью певца. Но, вероятно, после такого, выводы напрашиваются сами.

У звезды «Уайлд» сейчас непростой период: в матче с «Оттавой» Кирилл не реализовал буллит, а в шведской поездке заработал лишь одно очко (ассист с «Оттавой). Третий матч подряд без заброшенных шайб: в последний раз Капризов забивал десять дней назад – в ворота «Баффало». Даже при таких скромных показателях Кирилл до сих пор третий в списке лучших бомбардиров «Миннесоты» (15 очков) после Эрикссона Эка (15 очков) и Матса Зукарелло (19).

Дальше у «Миннесоты» шестидневная пауза, затем – домашняя игра с «Колорадо». Отличное время, чтобы перезагрузиться.

Миннесота – Торонто 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)
Дата проведения
19 ноября, 16.00, «Avicii Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Меррилл (Зукарелло-Асен, Росси)
1:1 – 12 Мэттьюс (Райлли, В. Нюландер)
1:2 – 18 Найз (Джиордано, Марнер)
1:3 – 44 Райлли (Марнер, Мэттьюс)
2:3 – 46 Миддлтон (Эрикссон Эк, Фолиньо)
3:3 – 48 Зукарелло-Асен (Брудин, Фэйбер)
3:4 – 63 В. Нюландер (Райлли)
Вратари: Флери 21/25 – Уолл 33/36.

Фото: Claudio Bresciani/Global Look Press

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artman
Что вытворяет Нюландер? Ломает хребет стратегии Торонто
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Двестик Двестик
Интересная нынче гонка бомбардиров. Ещё наверняка с эдмонтонщины ребята подтянутся.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Новокщенов
Когда не хочешь отдавать рекорд сезона Панарину
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Don_Krebs
Защитник очень странно себя повел, зачем-то ломанулся в центр, хотя Нюландер объезжал его с фланга. Но да, швед в этом сезоне очень хорош, берет на себя игру, пасует, забивает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DonBrazzo
Норм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иволгин
Оуэн Типпет из Филы претендует на 7 млн и получит их с высокой долей вероятности, у Нюландера сейчас меньше. 10ку не факт, что дадут, некуда впихивать ее, а с какой стати он должен соглашаться на меньшее после 13,5 Мэтьюсу?
Несправедливо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ramil_27
Ответ Иволгин
Оуэн Типпет из Филы претендует на 7 млн и получит их с высокой долей вероятности, у Нюландера сейчас меньше. 10ку не факт, что дадут, некуда впихивать ее, а с какой стати он должен соглашаться на меньшее после 13,5 Мэтьюсу? Несправедливо
Даже на десятку соглашаться это уже скидон клубу) по факту Нюландер сейчас стоит в районе ~12
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jodye II
Ответ Иволгин
Оуэн Типпет из Филы претендует на 7 млн и получит их с высокой долей вероятности, у Нюландера сейчас меньше. 10ку не факт, что дадут, некуда впихивать ее, а с какой стати он должен соглашаться на меньшее после 13,5 Мэтьюсу? Несправедливо
Объективности ради, если брать тройку Марнер, Мэтьюз и Нюландер, то за один и тот же период (с сезона 16/17 - по сей день) Марнер и Мэтьюз выбили средний показатель 1.10+ очков за матч, а Вильям 0.86, стабильно проигрывая по очкам из сезона в сезон.
При этом подписался он на год-два раньше своих товарищей
7м на тот момент вполне адекватный контракт
Если продолжит в таком же темпе, то предложение 10м на уровне Марнера будет достойным и оправданным
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джон Мщузавсех
Ответ Don_Krebs
Защитник очень странно себя повел, зачем-то ломанулся в центр, хотя Нюландер объезжал его с фланга. Но да, швед в этом сезоне очень хорош, берет на себя игру, пасует, забивает.
Это был швед Юха Мешок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий