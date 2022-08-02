Возможно, самый грязный игрок в истории НХЛ. Его ненавидели все, и любили все остальные

На смерть Брайана Марчмента.

«Любовь Брайана к хоккею на протяжении всей его жизни не имела границ, и он был одним из самых самоотверженных и свирепых людей, когда-либо игравших в хоккей», – такими словами «Сан-Хосе» простился с Брайаном Марчментом, который провел за «акул» половину своей карьеры. 6 июля он ушел из жизни в возрасте 53 лет.

Брайан был одним из самых жестких защитников в истории НХЛ, он всегда играл на грани и время от времени переступал ее. Он словно бродил по льду в поисках идеального хита, который мог бы перевернуть ход игры. Во многом поэтому его так ненавидели болельщики других команд. Например, «Далласа».

В сезоне-1997/98 Брайан, выступавший тогда за «Эдмонтон», уложил сразу трех игроков «Старс». Первой жертвой стал Грег Адамс, который вылетел на 20 игр. Второй – один из лучших бомбардиров «Старс» Майк Модано, он попал в лазарет на 10 игр. Оба получили одинаковые травмы – удары в колено. Третьей жертвой стал Джо Нуиндайк, которого Марчмент на всей скорости впечатал в борт в плей-офф. Травма Нуиндайка стала поворотным моментом и лишила «Даллас» шансов на Кубок Стэнли.

Марчмент остался безнаказанным, но фанаты его не простили. Брайан получил много писем с пожеланиями смерти, а также два звонка от незнакомцев с угрозами в отеле «Ойлерс» на следующий день. Во второй игре серии на «Реюньон Арене», домашней арене «Далласа», были вывешены таблички с надписями: «Убейте Марчмента».

НХЛ никак не реагировала на эти события. Вице-президент лиги Брайан Бурк проигнорировал травму Нуиндайка, хотя уже дважды наказывал Марчмента за грубую игру: в декабре защитник получил дисквалификацию на три игры и штраф в 1000 долларов за хит против Модано. А два месяца спустя Марчменту выписали еще 1000 за удар в колено нападающему «Каролины» Кевину Динину.

На тот момент за полные семь сезонов Марчмент был дисквалифицирован по разным причинам шесть раз.

«Люди думают, что я намеренно причиняю боль соперникам. Это неправда. Я бы солгал, если б сказал, что не хотел, чтобы они чувствовали удары. Я хочу быть уверен в том, что они их чувствуют, потому что каждый раз, когда я кому-то причиняю боль, я чувствую это. Но я не хочу, чтобы люди думали, что я парень, который хочет закончить чью-то карьеру. Нет ни одного игрока в лиге, к которому я бы не испытывал уважения», – объяснялся тогда Марчмент.

Так или иначе, судьба отомстила ему за грязную игру против хоккеистов «Далласа». Болельщики были в восторге, когда Марчмент сломал себя сам.

В той же серии плей-офф у одного из игроков «Старс» истекало штрафное время, и он акцентировано ударил по стеклу, когда Марчмент контролировал шайбу в средней зоне. Брайан заметил и поехал в сторону штрафного бокса, но в момент вброса шайбы в зону «Далласа» у него поехала опорная нога, и он ударился головой об открытую калитку бокса, нейтрализовав сам себя.

Марчменту было 28, когда он оказался в «Сан-Хосе» в результате второго за сезон обмена. Сначала, в декабре 1997-го, «Эдмонтон» отправил его в «Тампу», и это был совсем не проходной трейд – не каждый день меняют первого номера драфта (Роман Гамрлик) и одновременно еще троих первораундников (№4, №6 и №16). А в марте 1998-го он перешел из «Тампы» в «Сан-Хосе» – и тот обмен вообще был настоящим зрелищем. Там вообще участвовали только игроки из первого раунда и пики первого раунда (в частности, именно благодаря этой сделке «Лайтнинг» получили первый пик драфта-1998 и взяли Лекавалье). Так, Андрей Назаров оказался в «Тампе», а Брайан Марчмент – в «Шаркс».

Летом он подписал с «акулами» пятилетний контракт на 12 млн долларов (приличные деньги по тем временам). Дэррил Саттер, который тогда возглавлял «Сан-Хосе», в шутку называл Брайана: «Уважаемый человек, четвертый или пятый защитник».

Так оно и было. У Марчмента был лишь один план на игру – нейтрализовать соперника. Все время быть на чеку, как Уэйн Гретцки, Яромир Ягр или Теему Селянне. Эти парни причиняли боль соперникам голами и ассистами, а Марчмент причинял боль им. Он ждал на синей линии, когда противник опустит голову, чтобы нанести удар и выхватить шайбу. Действовал осмотрительно, держась в нейтральной зоне, чтобы видеть, будет ли соперник преследовать шайбу у свободных бортов.

Марчмент был опасен даже тогда, когда упускал соперника. Обычно он выставлял ногу, чтобы помешать тому уйти или покалечить его.

«Твой мозг говорит выставить ногу, иначе он пройдет мимо, убежит и выставит тебя идиотом. Если это что-то грязное, то так тому и быть», – признавался Брайан.

Так, в 1995 году в матче против «Эдмонтона» нападающему «Торонто» Майку Гартнеру досталось от Марчмента так сильно, что врачи диагностировали ему частичный разрыв легкого. Гартнеру пришлось добираться обратно до Торонто не самолетом, а поездом, поскольку перепады атмосферного давления были опасны для жизни.

После игры Марчмент сказал местному телевидению, что его удар по Гартнеру был «временем расплаты» за прошлую драку. Дело в том, что Брайан ненавидел «Мэйпл Лифс» с детства. В Скарборо, где он родился, считают «Торонто» самым заклятым противником. «Возможно, это мой самый чистый и грязный удар одновременно. Ему пришлось ехать домой на поезде», – не скрывая улыбки, говорил Марчмент.

«Репутация Брайана как тафгая выросла, поэтому игроки должны быть внимательны, когда он находится на льду, – говорил Брайан Брук. – Они должны научиться уходить от него».

Марчмента многие хотели заполучить, но при этом он был бомбой замедленного действия – неудивительно, что он сменил так много команд («Виннипег», «Эдмонтон», «Чикаго», «Сан-Хосе», «Тампа», «Колорадо», «Торонто», «Калгари»). «Он играет с огромным мужеством и решимостью. Я не был согласен со всеми обвинениями в его сторону, но одна из причин, почему мы обменяли его, была в том, что он мог причинить боль сопернику в любое время и получить дисквалификацию, это негативно сказалось бы на команде», – рассказывал генеральный менеджер «Эдмонтона» Глен Сатер.

Его коллега из «Далласа» Боб Гейни всячески осуждал выходки Марчмента: «Жесткий хоккей означает, что вы бросаете своему конкуренту вызов, а не выводите его из строя».

Темная сторона игры Марчмента вызывала страх и отвращение у соперников, но она была ценной для партнеров. Он мог выставить свою ногу противникам, но мог и подставить шею ради своей команды.

Все знали, кто такой Марчмент, и казалось, что абсолютно каждый хоккеист в НХЛ хотел сделать ему больно или хотя бы заставить его почувствовать боль. Но все же оставались те, кто проявлял отзывчивость по отношению к нему. Так, когда во время того злополучного плей-офф 1997 года против «Далласа» Марчмент ударился головой об дверь штрафного бокса и был в конвульсиях на льду, защитник «Старс» Крэйг Людвиг забрал одежду Брайана и отвез ее ему в больницу сразу после игры. Крэйг вспоминал, что в тот день просто не мог поступить иначе.

Из-за грязного стиля игры у Марчмента было прозвище Крыса – так его называли партнеры, соперники и тренеры. Но так звали не только Брайана, но и его отца. Джон Марчмент всю жизнь прожил в Скарборо и был менеджером местной хоккейной команды. Он отличался жесткостью, но в то же время удивительным спокойствием в критических ситуациях. Однажды он раскалывал железнодорожные шпалы на заднем дворе, как вдруг кончик его бензопилы зацепился за сетчатый забор. Пила начала танцевать вверх и вниз, и в конечном итоге задела левую руку Джона.

Лезвие остановилось у кости, прежде чем вскочить и нанести удар еще раз. Брайан, которому тогда было 8, отправился за полотенцем, а одна из его сестер побежала звать на помощь маму, Джоанну, чтобы отвести Джона в больницу. Когда Брайан вернулся, отец спокойно сказал ему принести не белое, а цветное полотенце, потому что он истекает кровью. «Мой отец никогда не кричал и даже не позволял слезе подступить к его глазу», – однажды рассказывал Брайан.

«Это была проста бензопила, какого черта», – говорил Джон, которому требовалось наложить около 160 швов.

Отец был для Брайана примером и моральным ориентиром. Джон часто критиковал сына, хотя никогда не высказывался по поводу его дисквалификаций и отстранений. Он больше беспокоился о его вспышках гнева вне льда, как это однажды было, когда Марчмент играл в «Чикаго». После разминки главный тренер «Блэкхоукс» Майк Кинэн сказал Брайану, что он не будет играть в матче. Марчмент был так зол, что ворвался в раздевалку, зашел в тренажерный зал, поднял гантель и швырнул ее в огромное зеркало, за что Марчмент был отстранен на несколько дней. Джон часто давал наставления сыну, и тот раз не был исключением. «Подобные вещи играют на руку тренеру. Ты должен использовать свои эмоции на льду», – говорил он ему.

Марчмент никогда не изменял своему агрессивному стилю. В 2000 году, играя за «Сан-Хосе», он нанес удар коленом в колено капитану «Эдмонтона» и своему хорошему приятелю Дагу Уэйту. Тот всю карьеру отличался невероятным спокойствием и хладнокровием, но тогда был взбешен и буквально набросился на Брайана. «У нас была связь, которую трудно разорвать», – сказал потом Даг.

Марчмент знал, что за ним наблюдали очень пристально. «Все, что получаю, я ожидаю, – говорил Брайан. – Я должен бы поныть по этому поводу, но я ожидаю этого. Ты не можешь что-то отдать, не забрав. Если я выхожу на лед и даю что-то парню, я не ожидаю, что этот парень придет за мной. Я ожидаю, что каждый парень в этой команде сделает это, если сможет».

Брайан вообще никогда не извинялся за свои грязные приемы. И всем недовольным отвечал легендарной фразой: «Если им это не нравится, пусть играют в теннис».

Он провел в лиге свыше 1000 матчей, забросил 40 шайб и отдал 142 передачи. Брайан закончил играть в 2006 году, но не собирался уходить из хоккея.

В «Сан-Хосе» предложили ему работу в системе клуба, и с 2007 года Брайан работал в «Шаркс» скаутом. Он занимался этим 15 лет и, наверное, продолжал бы и дальше, если бы не внезапная смерть.

В день, когда случилась трагедия, Брайан находился на драфте в Монреале. Он не жаловался на проблемы со здоровьем, у него не было каких-либо заболеваний, которые потенциально могли бы привести к смерти. У него осталась жена Ким, дочь Логан, а также сын Мэйсон Марчмент, который пошел по стопам отца и сейчас играет в НХЛ.

Несмотря на его чрезмерную грубость на льду, фанаты были шокированы смертью Марчмента. Твиттер и другие социальные сети были наполнены высказываниями в память о нем. Не остался в стороне и новый менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир: «Как для меня, так и для нашей организации, это очень грустный день. Он много значил для большинства людей, для наших игроков, для нашего штаба. Те, кто знали Брайана, видели, каким человеком он был. Честным, приземленным, любящим человеком, который заботился обо всех. Он находил время для каждого, кто приходил к нему».

Он знает Марчмента как никто другой. Грир играл с ним за «Эдмонтон» и не раз отмечал, что Брайан относился к нему с уважением, и благодаря ему он чувствовал себя в команде как дома. «Если мне что-то было нужно – например, ужин – вместо того, чтобы сходить куда-нибудь, он и его жена Ким приглашали меня к себе», – говорил Майк.

Брайан Марчмент не был образцом для подражания, но его трудолюбие, усердие и готовность пожертвовать собой ради команды вызывали уважение. Он был настоящим другом для каждого партнера по команде, а главное – всегда оставался честным и искренним парнем.

Покойся с миром, Брайан.

Фото: eastnews.ru/BRUCE BENNETT/Getty AFP; Gettyimages.ru/Robert Lachman/Los Angeles Times, Bob Leverone/Sporting News, Rick Madonik/Toronto Star, MARLIN LEVISON/Star Tribune