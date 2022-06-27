От банкротства – до Кубка Стэнли. История Джека Джонсона, которого предали самые близкие

Грустный эпизод из жизни чемпиона.

«Я все время думаю об этом. Если все сработает, то это только потому, что мои родители вставали в 4 утра, чтобы отвезти меня на каток перед школой. Я не был бы здесь, если б не они. Я так многим им обязан, что никогда не смогу с ними расплатиться», – так говорил Джек Джонсон в 2005 году ESPN.

Мы привыкли видеть, что молодые игроки, которые подписывают контракты в НХЛ, обеспечивают свою жизнь на долгие годы. Дорогие тачки, дома, брендовая одежда – не проблема даже для хоккеиста, который провел не особо много матчей в лучшей лиге мира. Но у Джека Джонсона все вышло не так.

Летом 2005-го «Каролина» выбрала на драфте молодого американского защитника – под третьим номером, сразу после Кросби и Бобби Райана. В «Харрикейнс» Джек Джонсон так и не попал, задержался на два года в студентах, а в 2007-м дебютировал в НХЛ уже игроком «Лос-Анджелеса».

Его стандартный контракт новичка предусматривал бонусы, за счет которых он мог уже в первые три года заработать до 6,5 млн долларов. Конечно, на все бонусы он не наиграл – «Кингс» были откровенно слабы, и у Джонсона адаптация в НХЛ шла не очень гладко (22 очка и полезность «-37» за первые два сезона, плюс полгода пропустил из-за травмы), но в составе худо-бедно закрепился и получил мостик на 2,85 млн за два года.

Там уже дела пошли получше, и задолго до истечения второго контракта «Кингс» выписали своему защитнику 30,5 млн на 7 лет. Правда, большую часть уже этого контракта Джек провел в «Коламбусе», куда его обменяли. После этого обмена «Лос-Анджелес» пошел за двумя кубками, а Джонсон застрял в Огайо.

Конечно, не центр вселенной, но Джек был на хорошем счету, много играл, и все, казалось, в порядке. Но в 2014 году Джек Джонсон вдруг объявил себя банкротом.

Тогда никто не мог понять, почему хоккеист с очень приличным долгосрочным контрактом оказался на мели. Все крупные американские медиа следили за историей Джонсона, пытаясь выяснить причины.

Columbus Dispatch в конце концов докопался, что долги защитника составляют от 10 до 15 млн долларов. Джонсон, который постоянно получал звонки от кредиторов, вместе со своей семьей обратился в суд, чтобы понять, откуда такие большие долги. Вскоре выяснилось, что их насобирали его родители – Джек-старший и Тина Джонсон.

Они полностью контролировали финансы сына с самого начала его карьеры в НХЛ, пытались выжать максимум даже из контракта новичка. Иногда прибегая к манипуляциям. Так, в 2008 году Джек прекратил сотрудничество со своим агентом Пэтом Бриссоном под влияниям отца. Джек Джонсон-старший убедил сына уволить агента из-за слишком высокого гонорара.

Появился новый агент – Алан Миллер. Ему молодой хоккеист очень понравился: он называл его «милым парнишкой» и сразу нашел с ним общий язык. Спустя какое-то время агент начал что-то подозревать и забеспокоился. «Он был полностью под контролем родителей», – говорил Миллер журналистам. Он разговаривал с Джеком, пытаясь донести свои сомнения по поводу этой ситуации. Но родители, узнав, что агент раскрыл их действия, незамедлительно настояли на его увольнении. Миллер проработал с Джонсоном меньше года.

В 2011-м, когда Джек заключил крупный семилетний контракт, он также подписал доверенность на свою мать, в которой было написано, что Тина Джонсон вправе распоряжаться финансами сына.

Вскоре после вступления доверенности в силу отец Джека приобрел новую «Феррари», а мать обновила обручальное кольцо с бриллиантом в шесть карат. Помимо этого, Тина взяла кредит под высокие проценты на сумму 15 млн долларов под залог следующего заработка сына. Большая часть этих денег была потрачена на виллу в «Манхэттен-Бич» в штате Калифорния.

Джек будто не замечал эти крупные покупки. Deadspin удалось выяснить, что родители говорили ему, будто все это было куплено на деньги с наследства от недавно умершего родственника. В тот момент у Джонсона, как ему тогда казалось, не было причин не верить родителям.

Зачастую нам кажется, что родители спортсменов только помогают им распоряжаться своими деньгами. Что они пытаются сделать все возможное, чтобы дети не чувствовали лишнего дискомфорта и чтобы больше сфокусировались на спорте. Но это точно не про родителей Джека Джонсона.

Тина и Джек-старший врали сыну, что звонки, которые ему поступают из-за долгов, – от мошенников, и что не стоит им верить. Они уверяли Джека, что волноваться не о чем и нужно сосредоточиться на хоккее. Он верил.

И только весной 2014-го Джек стал подозревать, что дело плохо. Из-за высоких долгов его зарплата исчезала на глазах. Ему пришлось отказаться от автомобилей и продать два своих дома.

Но окончательно все прояснилось, когда Джек обручился с Келли Куинн – сестрой квотербека Брэди Куинна. Именно тогда он решил стать финансово независимым. Родители совсем не обрадовались скорой помолвке сына и всячески пытались отговорить его и оттянуть свадьбу.

Джек перестал с ними общаться. Потом нанял нужных специалистов и адвокатов, которые помогли ему выбраться из долговой ямы. «Я выбрал людей, которые повели меня по неправильному пути, – рассказывал Джонсон, – Сейчас у меня появились люди, которые помогают мне все исправить. Это то, что я должен был сделать еще много лет тому назад».

Джонсон не стал настаивать на уголовном преследовании для своих родителей. Однако было очевидно, что их отношения не будут прежними.

«Я знаю много случаев, когда родители пытались обвести своих детей вокруг пальца. Но не встречал дела более уродливого, чем это», – говорил один из представителей НХЛ. Джек Джонсон смог пережить эту историю и продолжает играть в хоккей. Именно поэтому он попал в список номинантов на «Билл Мастертон Трофи» (приз за высокое спортивное мастерство и преданность хоккею). Правда, таких больших контрактов в его карьере больше не было и уже никогда не будет.

Джеку уже 35, позапрошлый сезон он почти целиком пропустил из-за травмы, а перед этим ни один клуб НХЛ не был готов дать ему даже минимальный контракт. «Завершение карьеры – это не всегда твой выбор, – говорил Джонсон. – Иногда просто никто не хочет дать тебе шанс».

К счастью, возник вариант с просмотром в «Колорадо», где уже был его давний партнер по американской сборной и однофамилец Эрик Джонсон. И вот тут все получилось как надо – впервые в своей карьере Джек попал в команду, которая реально претендовала на Кубок Стэнли.

Да, у него совсем узкая роль, ему доставалось совсем мало времени, но он играл. И выиграл! Его не сломали ни травмы, ни хоккейные неудачи, ни предательство самых близких людей на земле. И, кажется, этот Кубок Стэнли нужен был ему больше, чем любому другому из участников финала.

Фото: eastnews.ru/Lehtikuva/EAST NEWS, Douglas P. DeFelice/Getty AFP; Gettyimages.ru/Jeff Gross, Karl Gehring/The Denver Post