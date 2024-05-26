Итоги полуфиналов ЧМ-2024: Канада и Швеция разыграют бронзу, финальная пара – история

Остался решающий день.

25 мая на ЧМ-2024 прошли два полуфинальных матча. Каждая встреча – игра с уникальным сюжетом.

Что там происходило:

● Швеция – Чехия – 3:7. К 10-й минуте уже установился счет 2:2, а дальше оборона шведов сломалась. Все решилось на временном отрезке 2:58 во втором периоде, когда Чехия забила трижды. Последовавший за этим новый обмен шайбами уже ничего не определял. Чехия не пустила в финал команду, которая до этого за весь турнир вообще никому не уступала в счете.

● Канада – Швейцария – 2:3, бул. Швейцарцы повели 2:0 в первом периоде, но затем постоянно отбивались. Канадцы не реализовали несколько убойных моментов: выходы 1-в-0 и 2-в-0, три добивания с пятака за одну атаку. В третьем периоде швейцарские игроки так устали, что перед сиреной получили удаление за нарушение численного состава. Выстояли, а потом и победили!

Теперь Чехия и Швейцария сыграют в финале чемпионата мира. Впервые в истории подобных турниров сформировалась такая пара соперников в главной игре. Интересно, что Чехия не выигрывала золото с 2010 года. В том финале она обыграла Россию (2:1). У сборной Швейцарии победных финалов не было вообще никогда. Ее последнее достижение – серебро ЧМ-2018.

Герои полуфиналов ЧМ-2024: бывшие игроки КХЛ, 36-летний вратарь и нападающий «Каролины»

Чешский вратарь Лукаш Достал вроде бы привык к высокой бросковой нагрузке в матчах НХЛ. В плей-офф ЧМ даже по меркам матчей «Анахайма» ему приходилось сложно. За две встречи плей-офф против США и Швеции Достал пропустил три гола. В этих же матчах он в сумме сделал феноменальные 73 сэйва. Остались ли у Лукаша хотя бы какие-то силы на финальную игру?

Нападающий Лукаш Седлак уехал из «Трактора» после сезона-2021/22. В Челябинске он был одним из лидеров: в заключительной регулярке набрал 43 очка за 49 матчей. Потом Седлак предпринимал попытки закрепиться в НХЛ, но попал в чемпионат Чехии. Домашний лед помогает: Лукаш поучаствовал в трех шайбах (2+1) против Швеции, а еще судьи лишили его хет-трика.

Чехия за время турнира усилилась несколькими игроками, вылетевшими из плей-офф НХЛ. Мартин Нечас из «Каролины» оправдал приглашение одним ярким матчем. В полуфинале у него сразу 4 (1+3) очка. Затем Нечас рассуждал о болельщиках – поймал вдохновение. ЧМ-2024 уже идет на рекорды по посещаемости, но эффект трибун дает большое преимущество чехам.

У голкипера Швейцарии Леонардо Дженони весь турнир не происходило ничего подобного. Вдумайтесь: 70 минут на льду, буллитная серия и серьезное давление канадских звезд. 36-летний Дженони набрал 42 сэйва и затащил Швейцарию в полуфинал. Его партнеры после матча сокрушались, что этот парень так и не уехал в НХЛ. Всю карьеру он играет в родном чемпионате.

По стартовому отрезку матча могло показаться, что команды поменялись формами. Швейцария действовала острее, а в обеих шайбах в протоколе засветился Кевин Фиала . Он бы и стал героем, но игра дошла до буллитов. Там победный гол забил Свен Андригетто : это он в сезоне-2019/20 противоречиво отыграл год в омском «Авангарде» (62 матча, 29 очков). У Свена все в норме.

Что еще надо знать о ЧМ-2024

● Сборная России выиграла ЧМ-2014, когда в финале соперничала с финнами (5:2). Прошло десять лет. После этого на турнире побеждали лишь три сборные: Канада (4 раза), Швеция (2) и Финляндия (2). В 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса. Финальная раскладка ЧМ-2024 на фоне всей современной истории выглядит сенсационно.

● Швеция – единственная команда на ЧМ-2024, которая прошла групповой этап без очковых потерь (7 побед в основное время). В 1/4 финала она справилась с Финляндией лишь в овертайме (2:1, ОТ), а теперь вообще впервые проиграла. Поражение шведов в полуфинале кажется обидным, но необходимо уточнить: они не берут медали ЧМ с победного турнира 2018 года.

● Если не учитывать ЧМ-2024, Канада выходила в финал на семи из последних восьми турниров. Осечка случилась все в том же 2018-м. Удивительно, но тогда канадцы проиграли в полуфинале именно Швейцарии (2:3). Разница в том, что та встреча завершилась в основное время. Там же канадцы остались без медалей: уступили США (1:4) в матче за бронзу. Есть ли мотивация тут?

● Мэтт Болди (США) до сих пор лидирует в списке бомбардиров ЧМ-2024. За восемь матчей он набрал 14 (6+8) очков. В шестерку входят Брэди Ткачак (13) и Джони Годро (11) – его партнеры по сборной. Из оставшихся в турнире игроков к Болди ближе всего три швейцарца: Кевин Фиала (13), Роман Йоси (12) и Нико Хишир (11). Лучшим бомбардиром Чехии остается Роман Червенка (11).

● Как дела у Давида Пастрняка? Спойлер: все не очень. Пастрняк уговорил «Бостон», чтобы клуб отпустил его в Чехию на домашний турнир. За три матча Давид не набрал ни одного очка, а в игре против Швеции словил отрицательный показатель полезности (-2). Напоминаем: там сама Чехия забила семь голов. Возможно, мешают проблемы со здоровьем, но Пастрняк о них не говорит.

В день полуфинала против Швеции Пастрняк отмечал 28-летие. На следующие сутки он может взять трофей – и тогда все забудут его личные неудачи.

Фото: East News /Petr David Josek/Associated Press, MICHAL CIZEK/AFP; IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/Jari Pestelacci/Global Look Press