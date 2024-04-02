Основной вратарь «Трактора» получил травму – без него команда рассыпалась и проиграла «Локомотиву»

Есть ли теперь шансы?

«Трактор» проиграл «Локомотиву» (2:5) в первом матче полуфинальной серии. На развитие игры повлияла травма основного вратаря «Трактора» Зака Фукале. Во втором периоде Фукале опустился на колено и сыграл клюшкой – через секунду в него въехал Максим Шалунов. Фукале долго не поднимался, врачи оказывали помощь на льду, а затем Зак все-таки ушел в раздевалку.

Так это произошло:

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Вокруг потери Фукале интересен контекст. «Локомотив» к моменту его травмы уже вел со счетом 2:1. Все шайбы команды забросили еще в первом периоде. Во втором отрезке «Трактор» имел моменты при равной игре, но без Зака все сломалось. Вместо него появился 24-летний Сергей Мыльников. Тот находится в ротации третий сезон, но с ним результаты «Трактора» страдают.

В регулярке-2023/24 Мыльников отыграл 19 матчей, в которых команда выиграла всего четыре раза. В этой статистике не учитываются некоторые встречи с заменами, но общую картину они не меняют. Главное: «Трактор» совсем не рассчитывал на Мыльникова в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Его появление в ярославском матче только подтвердило разницу в классе с Фукале.

Мыльников вошел в игру на отметке 34:28. Он продержался сухим менее двух минут:

Почти сразу «Локомотив» получил большинство, которое реализовал Красковский (38:29). Между этими шайбами за «Трактор» хотя бы отличился Михаил Котляревский – это последнее результативное действие команды в этой игре. В третьем периоде Мыльников пропустил еще раз. Он вроде бы перекрывал ближний угол, но шайба после броска Елесина все равно залетела.

Сразу после матча главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин не раскрыл детали по серьезности травмы Фукале: «Не знаю еще пока. Сказать ничего не могу». Он больше отмечал ошибки, которые привели к неудачному результату. Одно понятно уже сейчас: без Фукале «Трактор» выглядит абсолютно по-другому. В еще одну сенсацию плей-офф веры стало меньше.

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Зак Фукале проводит в составе «Трактора» первый сезон. До этого он все время выступал в североамериканских лигах. «Трактор» забрал Фукале из «Вашингтона», но на уровне НХЛ Зак последний раз выходил еще в сезоне-2021/22. Канадский голкипер постепенно выиграл конкуренцию и стал лидером «Трактора». Без него не было бы и шестого места на Востоке.

«Трактор» надеялся на Фукале во всех сериях розыгрыша Кубка Гагарина. В первом раунде команда прошла «Салават Юлаев» (4-2) и «Динамо» (4-0). Зак Фукале находился на льду во всех десяти матчах. Во второй игре в серии против «Динамо» (5:4, ОТ) он вообще отбил 46 бросков. Так Зак установил личный рекорд во всем сезоне-2023/24. Мыльников все время был запасным.

В регулярке Фукале не попадал в топы по статистике, но это объяснимо ротацией и турнирной ситуацией. В феврале у «Трактора» случилась неудачная серия: команда проиграла пять матчей подряд. Всего Фукале провел 46 матчей, в которых пропустил 95 шайб (92,3% отбитых бросков). К старту плей-офф результаты наладились (три победы), а Фукале заработал лишнюю уверенность.

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За десять матчей против «Салавата» и «Динамо» Фукале даже улучшил личные статистические показатели (93,5%). По надежности из оставшихся в плей-офф вратарей его опережали только Илья Набоков («Металлург», 94,8%) и Евгений Аликин («Автомобилист», 94,5%). Игроки «Трактора» регулярно признавали Фукале лучшим – в среднем он отбивал по 35+ бросков.

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин тоже отмечал значимость Фукале, но призывал никого не выделять: «У нас команда. Мы никого не хвалим. Сегодня у нас один лидер, завтра – другой». Он говорил так после четвертой встречи против «Динамо» (5:4, 4-0), когда полевые игроки «Трактора» заблокировали 41 бросок. Они сильно помогали Фукале в каждом матче.

Важная история вокруг Зака Фукале – его яркое поведение в раздевалке. В плей-офф-2023/24 у «Трактора» появилась традиция: после побед команда разрывает форму на манекене – под ней находится мотивирующая надпись. Фукале вывел это на другой уровень: он по тому же манекену еще и бьет. После потери Зака игровые перспективы «Трактора» уже не выглядят так ярко.

Забываем про манекен?

Фото: vk/traktor_chelyabinsk