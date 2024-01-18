Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала

Что не так с Федором Гордеевым.

Борьба за место в плей-офф на Востоке пошла по новому сценарию: КХЛ объявила , что «Сибирь» получила четыре технических поражения и лишена четырех очков. Из-за нарушения лимита на легионеров.

В четырех играх регулярки-2023/24 «Сибирь» использовала четырех иностранцев: Тревор Мерфи (Канада), Тэйлор Бек (Канада), Энди Андреофф (Канада), Федор Гордеев (Россия/Канада), в котором и была проблема.

В заявке на сезон количество легионеров не ограничено, но на конкретный матч – максимум трое.

«Сибирь» потеряла четыре матча и четыре очка. Выпали из зоны плей-офф

Так прямо сейчас выглядела бы таблица Востока без снятия очков с «Сибири».

Актуальный вид.

«Сибирь» опережала «Нефтехимик» на четыре очка с матчем в запасе – то есть шла с преимуществом в борьбе за восьмое место, пускающее в плей-офф. Как раз этот отрыв и съело наказание.

Почему клуб потерял четыре очка, хотя получил четыре технических поражения? Все упирается в результаты сыгранных матчей . КХЛ обратила внимание на эти: «Авангард» (1:2), «Барыс» (5:4, ОТ), «Барыс» (1:0, бул), «Автомобилист» (1:6). Клуб проиграл два из четырех матчей в основное время. Соответственно, за них снимать с команды нечего, а вот четыре заработанных бала за победы в овертайме и по буллитам аннулировали.

Счет проигранных матчей «Сибири» остается прежним. Во всех перечисленных играх сохраняются и очки, набранные игроками (это может быть важно и в рейтингах, и для получения бонусов за результативность по контрактам). Ответственность за число иностранцев в заявке лига возлагает на клуб.

Важный итог истории – «Сибирь» теряет доминирующую позицию в борьбе за восьмое место Востока. Так дополнительные шансы получают «Нефтехимик» и «Амур».

Что произошло: Гордеев пока не может играть за сборную России. Не позволяет спортивное гражданство

Разбирательство началось из-за Федора Гордеева. Это защитник «Сибири», который перешел в клуб перед стартом сезона-2023/24. 24-летний Гордеев приехал в Россию из американской ECHL, там выступал два года. Всю карьеру Федор проводил в Америке и Канаде. В момент подписания «Сибирь» подчеркивала : у него два гражданства – России и Канады.

Сам Гордеев подтверждал это еще в 2017-м: «На самом деле у меня два паспорта – канадский и российский. Я родился в Омске, а в семилетнем возрасте с семьей переехал в Канаду». В России Гордеев не появлялся с детства – с девяти лет. Хотя утверждал, что при возможном выборе сборных легко согласился бы играть за Россию.

В КХЛ существует автоматизированная проверка игроков, включенных в заявку на конкретный матч. Лига признает: в данном случае она не сработала и не обозначила Гордеева иностранцем. Российский паспорт Гордеева вопросов не вызывает – все упирается в его спортивное гражданство. По нему и определяется, может ли хоккеист представлять сборную России.

Подробности выяснились во время детального изучения. Теперь лига подтвердила, что Гордеев прямо сейчас не имеет права играть за Россию. Ключевая строчка из объяснения от КХЛ: «При этом о легионерском статусе игрока Федора Гордеева клубу было известно во время заявки на сезон» . «СЭ» пишет, что теперь «Сибирь» еще и заплатит два миллиона рублей штрафа.

Гордеев не заигран ни за одну сборную, но имеет американское спортивное гражданство. Клубы подают заявку на сезон в августе. По Федору существовал такой расклад: гражданство – Россия, спортивное гражданство – США. Такие данные клуб и отправил в ФХР. Они занесены в базу данных, хотя на сайте КХЛ указывается только обычное гражданство. У Гордеева там – Россия.

«Матч ТВ» выяснил подробности, почему «Сибирь» неожиданно получила наказание. Клуб спохватился в декабре: подал заявку на получение Гордеевым российского спортивного гражданства. ФХР ее одобрила, но легионером он быть не перестал. По регламенту смена спортивного гражданства возможна раз в год – после заявки на сезон его уже не поменять.

В первом сезоне КХЛ уже был случай с потерей очков из-за нарушения лимита на легионеров. Тогда пострадал «Витязь». В игре с «Трактором» (3:1) в 2008-м клуб получил техническое поражение, потому что выставил пять канадских игроков. Тогда регламент предусматривал наличие в заявке максимум четырех иностранцев. «Витязь» заплатил 500 тысяч рублей.

Все становится понятнее на других примерах. В январе канадец Брендан Лайпсик получил российское гражданство, но по регламенту остается легионером до старта сезона-2024/25. Для избавления от статуса иностранца ему как раз важно сменить спортивное гражданство. Поэтому для СКА в такой ситуации все по-прежнему: в заявке Лайпсик пока считается легионером.

Зато «Динамо» идеально сработало в случае с защитником Бреннаном Менеллом. Летом ему выдали российский паспорт – тогда же Менелл поменял и спортивное гражданство. Все процедуры завершились до подачи заявки на сезон . Это позволило «Динамо» уже в регулярке-2023/24 заявлять на любой матч трех легионеров (Пакетта, О’Делла и Уила) вместе с Бреннаном.

Похожая ситуация и в «Ладе», где летом оказался Остап Сафин. В интервью Sports.ru Сафин рассказывал , почему не считается легионером: «Я принес загранпаспорт, свидетельство о рождении, и мне все сделали за 4 дня. Все было очень быстро. После этого уже сменил спортивное гражданство, отдал все документы в федерацию хоккея, мне все оформили».

Гордеев – основной защитник «Сибири». И яркий герой первых месяцев регулярки КХЛ

Федор Гордеев выставлял кандидатуру на драфт НХЛ в 2017-м. Там попал в «Торонто» (141-й номер).

Гордеев все время жил в Канаде, но в НХЛ так и не пробился. Даже на уровне АХЛ он провел всего семь матчей в сезоне-2020/21. Куда чаще Федор мелькал в OHL и ECHL, где с разными командами даже попадал в плей-офф. Максимальный результат – 33 очка за регулярку.

Гордеев сменил позицию. Он вспоминал в интервью «Чемпионату»: «Можно сказать, что в НХЛ я был задрафтован как нападающий. Учитывая мой рост, тренеры решили, что будет лучше для меня играть в защите». «Сибирь» подписывала Гордеева уже в роли защитника с яркими атакующими навыками. Тогда никто не предполагал, что переход приведет к скандалу.

Наказание для «Сибири» могло быть и серьезнее, но по разным причинам в матчах за клуб не всегда выходили другие легионеры . Защитник Мерфи еще в сентябре надолго вылетел из-за травмы, Тэйлор Бек пропускал игры из-за болезни. В статусе иностранца Федор Гордеев провел за «Сибирь» 42 матча, в которых набрал 7 очков (2+5). В среднем он играл по 18 минут за матч.

Каждый гол Гордеева в регулярке-2023/24 – важный эпизод. Он принес «Сибири» победу над «Авангардом» (4:3), когда на последней минуте матча набросил шайбу в сторону ворот (вратарь не справился). Там у Гордеева еще и был ассист. Позже Федор забил после сольного прохода в матче со «Спартаком» (4:3). Он сделал счет 3:2, а голевой пас Гордееву отдал вратарь Красоткин.

В «Сибирь» Гордеев приходил под уже бывшего тренера Дэвида Немировски. Они познакомились и встретились в Торонто. Федор объяснял ход переговоров с «Сибирью» в интервью RT: «Был удивлен интересу со стороны тренера, но он сказал, что уже наслышан обо мне. Более того, полностью обрисовал план на грядущий сезон». Поэтому Гордеев согласился на переезд в Россию.

Гордеев запомнился не только результативными действиями. В матче против «Амура» (1:2, бул) он получил 5+20 за атаку сзади в эпизоде с Кириллом Слепцом. Позже КХЛ отдельно наказала Федора денежным штрафом. Гордеев неудачно играл в матчах с «Автомобилистом» – в двух случаях зарабатывал полезность -2. Он закончил так и октябрьскую встречу против ЦСКА (3:6).

Последний раз Гордеев играл за «Сибирь» 19 декабря в матче с «Ладой» (2:1, ОТ). Тот матч стал первым после паузы для защитника Мерфи, но в нем «Сибирь» регламент не нарушила. Андреофф пропустил игру против «Лады» по семейным обстоятельствам. В следующей встрече с «Ладой» (1:4) 21 декабря Андреофф снова не сыграл, но вместе с ним пропал и Гордеев.

Видимо, тогда клуб окончательно осознал будущие возможные проблемы с лимитом.

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Фото: РИА Новости /Александр Кряжев; vk.com/hcsibir1962