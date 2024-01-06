Курьезный золотой гол в финале МЧМ: шайба летела параллельно воротам, но отскочила от конька вратаря

Матч завершился дракой – и победой США.

США U20 разгромила Швецию U20 (6:2) в финале МЧМ-2024. Ключевой момент случился во втором периоде. Нападающий сборной США Айзек Ховард оформил дубль при счете 1:1. Это его первые голы в плей-офф турнира – до этого была голевая передача в матче с Латвией (7:2).

Третий гол в матче от Ховарда получился необычным. Он простреливал на пятак почти с нулевого угла, но шайба зацепила конек вратаря.

Лучший игрок МЧМ-2024 Юнатан Леккеримяки позже отыграл одну шайбу, но тот гол Ховарда в итоге стал победным. Интересно, что шведы потом забрали большинство индивидуальных наград. Голкипер Хуго Хевелид признан лучшим вратарем турнира, Сандин Пелликка взял приз лучшему защитнику. Среди нападающих отметился Куттер Готье (12 очков за турнир, 2+10), хотя в финале он в протокол не попал.

В третьем периоде американцы забросили еще три шайбы. За 30 секунд до сирены на льду случилась массовая драка.

Выглядит жестоко.

Попадали прилично.

Но давайте к игровым деталям.

Нападающий США U20 Айзек Ховард забивал в пяти из семи матчей МЧМ-2024. Его единственный дубль до финала был в игре против Словакии (10:2). Вместе с Леккеримяки они установили лучший результат по голам на турнире (7).

Интересно, что за весь МЧМ Ховард сделал всего два асиста. Другим героем финала вместе с ним стал 18-летний Гэйб Перро. У него шайба и две передачи.

На МЧМ-2024 Перро отдал семь результативных пасов, столько же – еще у двух игроков.

Защитник сборной Швеции Маттиас Хевелид отметил важный фактор, повлиявший на результат финала с американцами: «Когда мы играем расслабленно, можем обыграть практически любую команду».

Он считает, что сборная напряглась и сломалась после четвертой шайбы США на старте третьего периода. После нее у шведов исчезла вера в камбэк.

Для Швеции это поражение стало вторым за турнир. 31 декабря команда проигрывала Финляндии в серии буллитов (4:5, бул) – общее выступление на МЧМ та игра не испортила. В плей-офф шведы прошли Швейцарию (3:2, ОТ) и Чехию (5:2). Игра с Чехией проходила на фоне ее сенсационного успеха против Канады (3:2). Именно чехи остановили в четвертьфинале одного из фаворитов.

До финала шведы пропускали на МЧМ-2024 в основное время максимум четыре шайбы.

Сборная США выиграла на МЧМ-2024 все семь матчей. Особенно яркими получились ее игры против Швейцарии (11:3) и Словакии (10:2). Единственная сложность – на предварительном раунде. Там американцы обыграли Чехию только в серии буллитов (4:3, бул). Сами чехи в итоге дошли до бронзы – забросили 4 шайбы за 50 секунд и перевернули встречу с Финляндией (8:5).

Американцы в каждой игре турнира забивали более двух голов – результат финала как раз и определила их яркая атака.

С 2004 года американцы сыграли уже семь игр за золотые медали МЧМ. В шести из них победили: 2004, 2010, 2013, 2017, 2021, 2024. Единственное поражение США было на МЧМ-2019 в игре с Финляндией (2:3). В главных матчах американцы четыре раза обыгрывали Канаду и дважды побеждали Швецию. Команды пересекались в финале МЧМ-2013 в Уфе. Итог того матча – 3:1 в пользу США.

Шведы последний раз выигрывали МЧМ в 2012-м, когда в финале встречались с Россией (1:0, ОТ). Победную шайбу тогда забросил Мика Зибанежад, который сейчас успешно играет за «Рейнджерс» в НХЛ. Начиная с того же 2004-го, шведы проиграли уже шесть из семи финалов. Предыдущая неудача – на МЧМ-2018 против Канады (1:3).

Европейские сборные не выигрывают МЧМ с 2019 года.

Рекордный матч за бронзу на МЧМ: чехи превратили 2:5 в 8:5! Забили четыре за 50 секунд

Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency, Larsson Rosvall/Keystone Press Agency, Michael Erichsen/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /BJORN LARSSON ROSVALL / TT NYHETSBYRAN