«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете, чем она отличается от настоящей сборной России?

Кажется, их видит только Жамнов.

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга победила во всех матчах на Кубке Первого канала и взяла трофей. Общая разница шайб – 15:7. Напоминаем: вместе с ней там участвовали Беларусь, Казахстан и команда «Звезды и ВХЛ». В заключительной игре «Россия 25» уверенно обыграла Казахстан (5:2). Пять из шести индивидуальных наград забрали хоккеисты «России 25».

Такой результат сборной достигнут без лучших игроков КХЛ: Ротенберг не позвал главного бомбардира лиги Владимира Ткачева из «Авангарда». Из «Спартака» к нему не приехали Николай Голдобин и Павел Порядин. Вот часть объяснения по их отсутствию от тренера «Спартака» Алексея Жамнова: «Давайте начнем с того, что это сборная «Россия 25», а не национальная команда» .

Что же тогда это вообще за команда?

Чем «Россия 25» отличается от настоящей сборной России – вот понятное объяснение по фактам

● Изначально ФХР создала Россию U25 – команду с четкой возрастной границей. Осенью 2022-го Россия U25 превратилась в «Россию 25», которую и возглавил Роман Ротенберг. Идейный посыл был одним: «Россия 25» собирает в составе молодых звезд, но попасть туда все-таки может любой. Цифра 25 в такой ситуации – формальный средний возраст. Его превышение допускается.

● Именно Ротенберг продвигает «Россию 25» на всех уровнях. Ее участие планировалось еще на Кубке Первого канала-2022, но там акценты сместились на основную сборную. В истории «России 25» состоялось всего 12 матчей. Весной команда Ротенберга сыграла серию встреч с Беларусью и заехала на турнир в Казахстан. Общая статистика: 10 побед и 2 поражения (оба – от Беларуси).

● Весенняя Суперсерия из матчей с Беларусью (так ее называл сам Ротенберг) выглядела экспериментом. С точки зрения внимания все получилось удачно: «Россия 25» собирала полные трибуны в Туле, Красноярске и других городах. Во многом из-за этого «Россия 25» попала на Кубок Первого канала, а эксперимент там уже перерос в важный проект (по-прежнему временный).

● Впервые Кубок Первого канала полноценно проводился в Санкт-Петербурге, но не собрал ни одного аншлага. «Ледовый» вмещает 12500 зрителей, матчи СКА на этой арене в среднем посещают 11-12 тысяч зрителей. Смотрим посещаемость всех матчей с участием «России 25» – до этой отметки она ни разу не дотянула: «Звезды и ВХЛ» (6217 человек), Беларусь (10985), Казахстан (10414).

● Кубок Первого канала-2023 – первое важное соревнование в истории «России 25» . Решение по ее участию вместо России принимал тренерский совет ФХР. Турнир полноценно перенесли в Санкт-Петербург и выбрали для участия «Россию 25». Отдельное голосование касалось кандидатуры главного тренера: Роман Ротенберг прошел единогласно и безальтернативно.

● «Россия 25» отличается от настоящей сборной целями существования : спортивные чиновники показывают ее командой молодых звезд, которых все еще надо развивать. Борис Михайлов прояснял, почему их тренирует Ротенберг: «Я считаю, что даже в нынешних условиях нужен тренер сборной. Но нужен не на постоянной основе, а на турнир, который проходит. Сейчас это турнир Первого канала».

● У «России 25» есть базовый клуб – СКА. Весной Ротенберг привлек в «Россию 25» 19 игроков из клуба, сейчас – 15. Отсюда и такое количество индивидуальных призов, оставшихся за игроками СКА: лучший игрок (Зыков), лучший вратарь (Серебряков), ценный игрок (Глотов), лучший защитник (Никишин). Плюсом к ним идет бомбардир Грицюк, представлявший «Звезд и ВХЛ».

● Куда пропала настоящая национальная сборная России? Ее последним турниром был Кубок Первого канала-2022, где Россия играла как раз под руководством Жамнова. Сборная заняла там второе место, а потом больше нигде не выступала. Контракт Жамнова с ФХР завершился – после этого он ушел в клубную работу. «Россия 25» под руководством Ротенберга заменила Россию.

● Россия не выигрывала Кубок Первого канала с 2020 года. Победа «России 25» подается продолжением традиции настоящей сборной – и не просто так. Путаница возникает из-за публичного продвижения: на афишах, в объявлениях, по телетрансляции – везде «Россию 25» часто называли просто сборной России. Не заметили разницу и пришедшие на матчи болельщики.

● «Россия 25» в период отстранения нужна для того же, что и настоящая сборная. Так об этом сказал Владислав Третьяк в комментарии для Sports.ru: «Каждый год в декабре перед сборной стоит одна задача: выиграть на глазах своих болельщиков, и при этом показать наш фирменный атакующий хоккей». Он считает, что команда Ротенберга выполнила все запланированное.

● После игры против Беларуси Ротенберг говорил: «То, что мы имеем возможность играть с таким сильным соперником, очень важно для нас на этом этапе. Готовимся вернуться на чемпионаты мира, на Олимпиаду». Тут важно понимать, что «Россия 25» – это все-таки сборная-функция. Пока она сохраняет работу института сборных ФХР, но подходит лишь для таких выставочных турниров.

● Когда страна вернется на международные соревнования, возродится и настоящая сборная России. Не факт, что в таких условиях проект «России 25» Ротенберга вообще останется. Перед объявлением об участии «России 25» на Кубке Первого канала Майоров проговаривал ключевое: тренерское совмещение возможно только сейчас. У Ротенберга – контракт в СКА на пять лет.

Ротенберг переносит на «Россию 25» детали работы в СКА: поэтому у них так много схожих тенденций

«Россия 25» забросила 15 шайб за три матча – по пять в каждом. Ротенберг продвигал атакующий хоккей «России 25» еще весной. Тогда сравнивал его с подходом в СКА: «Мы внедряем систему игры, которую вижу я лично. И мы обсуждали ее в Федерации хоккея России. Это микст советского и современного хоккея. В нашем исполнении вы это видели в нынешнем сезоне в СКА».

В регулярке-2022/23 команда Ротенберга забросила 243 шайбы и действительно стала самой результативной в КХЛ. Тогда она выиграла и Кубок Континента, но в новом сезоне у Ротенберга возникли проблемы. В СКА серьезно изменился состав – и даже серия побед из 11 матчей не дает преимуществ в сравнении с прошлым. Вопросы по игре СКА теперь возникают регулярно.

Они же перенеслись и на «Россию 25».

После игры против Казахстана (5:2) Ротенберг ярко выступил публично: «Заманили – это наша культура русская такая. Даже великий полководец Суворов, который не проиграл ни одной битвы, говорил, что надо сначала тактически заманить противника. Так и шведов они заманивали, это военная наука. Следуем нашим традициям». Эти слова относятся к слабому старту матчей.

За всеми победами «России 25» на Кубке Первого канала скрывается один сюжет: сборная всегда пропускала первой. Подобное происходило в играх с командой «Звезды и ВХЛ» и со сборной Казахстана. В матче против Беларуси (5:3) «Россия 25» вообще проигрывала 2:3 еще за три минуты до финальной сирены. Положительный итог: все эти матчи россияне все равно выиграли.

СКА Ротенберга в регулярке-2023/24 демонстрирует что-то похожее. Победная серия завершилась в игре с «Автомобилистом» (2:3, бул), где СКА проигрывал 0:2. Взять очко помогла замена вратаря при счете 0:2 в первом периоде. СКА несколько раз за сезон проворачивал одну историю: менял голкипера после неудачного начала игры, отыгрывался и добивался подходящего результата.

В «России 25» на Кубке Первого канала Ротенберг хотя бы обходился без такой опции и переворачивал игру стартовым планом – все матчи отыграл Никита Серебряков. На традиционные сложности это не повлияло, хотя Ротенберг объяснял их настроем: «Вы видели сборную Беларуси, которая вчера сыграла матч жизни. Сборную Казахстана, которая сегодня сыграла матч жизни».

Ротенберг победил с «Россией 25» на Кубке Первого канала, но нельзя переоценивать значение этого турнира. Глобально этот успех ничего не значит, потому что Кубок Первого канала больше не связан даже с Евротуром. По сути – это выставочный турнир. Ничего не значило и доминирование его СКА в регулярке-2022/23, потому что Кубок Гагарина оно клубу в итоге не принесло.

Зато можно радоваться вот такой локальной победе:

Кубок Первого канала-2023 по хоккею

«Россия 25» – Казахстан – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

0:1 – 7 Михайлис (Гатиятов)

1:1 – 14 Сафонов (Конюшков, Хайруллин)

1:2 – 21 Бекетаев (Муратов)

2:2 – 30 Глотов (Зыков, Конюшков)

3:2 – 33 Сорокин (Сафонов, Никишин)

4:2 – 35 Зыков (Хайруллин, Карпухин)

5:2 – 43 Зыков (Глотов, Хайруллин)

Положение команд: «Россия 25» – 6 (3), Беларусь – 3 (3), Казахстан – 2 (3), «Звезды и ВХЛ» – 2 (3).

Фото: ФХР