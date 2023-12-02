Наброс на ворота
Блог

«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете, чем она отличается от настоящей сборной России?

КХЛ КХЛ
сборная России U25
СКА СКА
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Сборная Казахстана по хоккею Сборная Казахстана по хоккею
Кубок Первого канала Кубок Первого канала
Владислав Третьяк Владислав Третьяк
Сборная России по хоккею с шайбой Сборная России по хоккею с шайбой
Борис Майоров Борис Майоров
Алексей Жамнов Алексей Жамнов
Хоккей Хоккей

Кажется, их видит только Жамнов.

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга победила во всех матчах на Кубке Первого канала и взяла трофей. Общая разница шайб – 15:7. Напоминаем: вместе с ней там участвовали Беларусь, Казахстан и команда «Звезды и ВХЛ». В заключительной игре «Россия 25» уверенно обыграла Казахстан (5:2). Пять из шести индивидуальных наград забрали хоккеисты «России 25».

Такой результат сборной достигнут без лучших игроков КХЛ: Ротенберг не позвал главного бомбардира лиги Владимира Ткачева из «Авангарда». Из «Спартака» к нему не приехали Николай Голдобин и Павел Порядин. Вот часть объяснения по их отсутствию от тренера «Спартака» Алексея Жамнова: «Давайте начнем с того, что это сборная «Россия 25», а не национальная команда».

Что же тогда это вообще за команда?

Чем «Россия 25» отличается от настоящей сборной России – вот понятное объяснение по фактам

● Изначально ФХР создала Россию U25 – команду с четкой возрастной границей. Осенью 2022-го Россия U25 превратилась в «Россию 25», которую и возглавил Роман Ротенберг. Идейный посыл был одним: «Россия 25» собирает в составе молодых звезд, но попасть туда все-таки может любой. Цифра 25 в такой ситуации – формальный средний возраст. Его превышение допускается.

● Именно Ротенберг продвигает «Россию 25» на всех уровнях. Ее участие планировалось еще на Кубке Первого канала-2022, но там акценты сместились на основную сборную. В истории «России 25» состоялось всего 12 матчей. Весной команда Ротенберга сыграла серию встреч с Беларусью и заехала на турнир в Казахстан. Общая статистика: 10 побед и 2 поражения (оба – от Беларуси).

● Весенняя Суперсерия из матчей с Беларусью (так ее называл сам Ротенберг) выглядела экспериментом. С точки зрения внимания все получилось удачно: «Россия 25» собирала полные трибуны в Туле, Красноярске и других городах. Во многом из-за этого «Россия 25» попала на Кубок Первого канала, а эксперимент там уже перерос в важный проект (по-прежнему временный).

● Впервые Кубок Первого канала полноценно проводился в Санкт-Петербурге, но не собрал ни одного аншлага. «Ледовый» вмещает 12500 зрителей, матчи СКА на этой арене в среднем посещают 11-12 тысяч зрителей. Смотрим посещаемость всех матчей с участием «России 25» – до этой отметки она ни разу не дотянула: «Звезды и ВХЛ» (6217 человек), Беларусь (10985), Казахстан (10414).

Кубок Первого канала-2023 – первое важное соревнование в истории «России 25». Решение по ее участию вместо России принимал тренерский совет ФХР. Турнир полноценно перенесли в Санкт-Петербург и выбрали для участия «Россию 25». Отдельное голосование касалось кандидатуры главного тренера: Роман Ротенберг прошел единогласно и безальтернативно.

«Россия 25» отличается от настоящей сборной целями существования: спортивные чиновники показывают ее командой молодых звезд, которых все еще надо развивать. Борис Михайлов прояснял, почему их тренирует Ротенберг: «Я считаю, что даже в нынешних условиях нужен тренер сборной. Но нужен не на постоянной основе, а на турнир, который проходит. Сейчас это турнир Первого канала».

● У «России 25» есть базовый клуб – СКА. Весной Ротенберг привлек в «Россию 25» 19 игроков из клуба, сейчас – 15. Отсюда и такое количество индивидуальных призов, оставшихся за игроками СКА: лучший игрок (Зыков), лучший вратарь (Серебряков), ценный игрок (Глотов), лучший защитник (Никишин). Плюсом к ним идет бомбардир Грицюк, представлявший «Звезд и ВХЛ».

● Куда пропала настоящая национальная сборная России? Ее последним турниром был Кубок Первого канала-2022, где Россия играла как раз под руководством Жамнова. Сборная заняла там второе место, а потом больше нигде не выступала. Контракт Жамнова с ФХР завершился – после этого он ушел в клубную работу. «Россия 25» под руководством Ротенберга заменила Россию.

● Россия не выигрывала Кубок Первого канала с 2020 года. Победа «России 25» подается продолжением традиции настоящей сборной – и не просто так. Путаница возникает из-за публичного продвижения: на афишах, в объявлениях, по телетрансляции – везде «Россию 25» часто называли просто сборной России. Не заметили разницу и пришедшие на матчи болельщики.

● «Россия 25» в период отстранения нужна для того же, что и настоящая сборная. Так об этом сказал Владислав Третьяк в комментарии для Sports.ru: «Каждый год в декабре перед сборной стоит одна задача: выиграть на глазах своих болельщиков, и при этом показать наш фирменный атакующий хоккей». Он считает, что команда Ротенберга выполнила все запланированное.

● После игры против Беларуси Ротенберг говорил: «То, что мы имеем возможность играть с таким сильным соперником, очень важно для нас на этом этапе. Готовимся вернуться на чемпионаты мира, на Олимпиаду». Тут важно понимать, что «Россия 25» – это все-таки сборная-функция. Пока она сохраняет работу института сборных ФХР, но подходит лишь для таких выставочных турниров.

● Когда страна вернется на международные соревнования, возродится и настоящая сборная России. Не факт, что в таких условиях проект «России 25» Ротенберга вообще останется. Перед объявлением об участии «России 25» на Кубке Первого канала Майоров проговаривал ключевое: тренерское совмещение возможно только сейчас. У Ротенберга – контракт в СКА на пять лет.

Ротенберг переносит на «Россию 25» детали работы в СКА: поэтому у них так много схожих тенденций

«Россия 25» забросила 15 шайб за три матча – по пять в каждом. Ротенберг продвигал атакующий хоккей «России 25» еще весной. Тогда сравнивал его с подходом в СКА: «Мы внедряем систему игры, которую вижу я лично. И мы обсуждали ее в Федерации хоккея России. Это микст советского и современного хоккея. В нашем исполнении вы это видели в нынешнем сезоне в СКА».

В регулярке-2022/23 команда Ротенберга забросила 243 шайбы и действительно стала самой результативной в КХЛ. Тогда она выиграла и Кубок Континента, но в новом сезоне у Ротенберга возникли проблемы. В СКА серьезно изменился состав – и даже серия побед из 11 матчей не дает преимуществ в сравнении с прошлым. Вопросы по игре СКА теперь возникают регулярно.

Они же перенеслись и на «Россию 25».

После игры против Казахстана (5:2) Ротенберг ярко выступил публично: «Заманили – это наша культура русская такая. Даже великий полководец Суворов, который не проиграл ни одной битвы, говорил, что надо сначала тактически заманить противника. Так и шведов они заманивали, это военная наука. Следуем нашим традициям». Эти слова относятся к слабому старту матчей.

За всеми победами «России 25» на Кубке Первого канала скрывается один сюжет: сборная всегда пропускала первой. Подобное происходило в играх с командой «Звезды и ВХЛ» и со сборной Казахстана. В матче против Беларуси (5:3) «Россия 25» вообще проигрывала 2:3 еще за три минуты до финальной сирены. Положительный итог: все эти матчи россияне все равно выиграли.

СКА Ротенберга в регулярке-2023/24 демонстрирует что-то похожее. Победная серия завершилась в игре с «Автомобилистом» (2:3, бул), где СКА проигрывал 0:2. Взять очко помогла замена вратаря при счете 0:2 в первом периоде. СКА несколько раз за сезон проворачивал одну историю: менял голкипера после неудачного начала игры, отыгрывался и добивался подходящего результата.

В «России 25» на Кубке Первого канала Ротенберг хотя бы обходился без такой опции и переворачивал игру стартовым планом – все матчи отыграл Никита Серебряков. На традиционные сложности это не повлияло, хотя Ротенберг объяснял их настроем: «Вы видели сборную Беларуси, которая вчера сыграла матч жизни. Сборную Казахстана, которая сегодня сыграла матч жизни».

Ротенберг победил с «Россией 25» на Кубке Первого канала, но нельзя переоценивать значение этого турнира. Глобально этот успех ничего не значит, потому что Кубок Первого канала больше не связан даже с Евротуром. По сути – это выставочный турнир. Ничего не значило и доминирование его СКА в регулярке-2022/23, потому что Кубок Гагарина оно клубу в итоге не принесло.

Зато можно радоваться вот такой локальной победе:

Кубок Первого канала-2023 по хоккею

«Россия 25» – Казахстан – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

0:1 – 7 Михайлис (Гатиятов)

1:1 – 14 Сафонов (Конюшков, Хайруллин)

1:2 – 21 Бекетаев (Муратов)

2:2 – 30 Глотов (Зыков, Конюшков)

3:2 – 33 Сорокин (Сафонов, Никишин)

4:2 – 35 Зыков (Хайруллин, Карпухин)

5:2 – 43 Зыков (Глотов, Хайруллин)

Положение команд: «Россия 25» – 6 (3), Беларусь – 3 (3), Казахстан – 2 (3), «Звезды и ВХЛ» – 2 (3).

Камбэк «России 25» Ротенберга против Беларуси – спасли почти проигранный матч ценой сотрясения у Атанасова

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?

Почему звезды КХЛ не хотят ехать к Ротенбергу – в сборную России

Фото: ФХР

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий