«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал из-за отмены гола в ворота СКА на последней секунде

Нарушили процедуру вбрасывания.

«Локомотив» проиграл СКА (1:2) в уникальном матче регулярки КХЛ. Команда перебросала соперника 51:12, но не взяла даже очко. В воротах СКА во втором матче подряд вышел Маттссон – сделал 50 сэйвов и забрал третью победу в регулярке-2023/24. Единственный гол Маттссон пропустил от защитника «Локомотива» Герната, а другую шайбу Ярославля отменили судьи.

«Локомотив» нарушил процедуру вбрасывания – Никитин ярко отреагировал на судейское решение

Как все развивалось: Красковский выиграл вбрасывание в зоне СКА, сразу за этим – бросок по воротам от Рафикова. Шайба пересекла линию ворот на отметке 59:59, хотя счет времени шел уже на доли. Главный арбитр сразу показал рукой – гол «Локомотива» засчитан. Куда важнее оказался жест лайнсмена, который в тот момент находился в круге вбрасывания. Он поднял руку уже после гола, но потянулся к свистку сразу после вбрасывания.

Вот сам гол:

Жест лайнсмена, который не все сразу заметили:

Саркастическая улыбка Игоря Никитина на скамейке «Локомотива»:

Под нарушением процедуры вбрасывания подразумеваются несколько возможных причин: неправильное положение игроков, физический контакт или игра коньком. За этим внимательно следит именно лайнсмен, поэтому в матче «Локомотива» и СКА изначально получилось недопонимание. В момент гола все смотрели за временем и поведением главного арбитра.

Судьи подъезжали к тренеру «Локомотива» Никитину, чтобы объяснить решение. После матча он рассказал об этом так: «Пушкин отдыхает. Я так скажу. Есть, конечно, ошибки. Все их допускаем. Мы люди. Но есть моменты, которые ошибкой назвать нельзя. Две команды сражались. Мне кажется, это должно быть [отдано] на откуп хоккею, а не порнобизнесу, #####, такому».

Кажется, лайнсмен нашел физический контакт игроков. Они зацепились клюшками. Плюс важно движение ногой Красковского: в момент вброса шайбы он заехал в круг вбрасывания. Но до конца разобраться в эпизоде можно только после разъяснения от КХЛ: обычно лига публикует объяснения по подобным спорным моментам.

Никитин много говорил об игровых деталях: «По матчу – без комментариев. Игроки СКА грамотно оборонялись, не давали создавать моменты. Мы должны реализовывать те моменты, которые есть. С одной шайбой непросто выигрывать. Мы и пять забрасывали и непросто выигрывали».

Общий смысл такой: «Локомотив» владел преимуществом, но голевых эпизодов было мало.

СКА совсем недавно пропускал подобную шайбу – и тогда все было легально. 6 ноября «Спартак» забил победный гол СКА (3:2) на последней секунде матча. Тогда Ротенберг обвинил во всем новичков СКА: не привыкли к системе и закрыли обзор собственному вратарю. В воротах СКА в том матче играл Никита Серебряков – в каждой игре он пропускает минимум по две шайбы.

Так Серебрякову забивал «Спартак». Шайба «Локомотива» Матссону – почти один в один:

Ротенберг не видит схожих особенностей в этих голах. Его впечатления от шайбы «Локомотива» связаны с правильным решением арбитров. Возможную ошибку Ротенберг не нашел, хотя ранее критиковал работу судей: «Судья сразу поднял руку – соперник этого не заметил. Здесь нет никакого спорного момента. Если бы судья не поднял руку, тогда да, был бы спорный момент».

Тренер СКА не учитывает такой факт: лайнсмен действительно поднял руку, но не в момент броска. Сделать это раньше ему не позволили находившиеся рядом игроки. Но нарушение зафиксировано, поэтому гол отменен.

СКА выиграл пять матчей подряд и поднялся в таблице, разница шайб в этих играх – 19:10

● Ротенберг снова говорит о том, что команды мало отдыхают. Считает, что возвращение «Лады» в КХЛ повлияло на календарь: «Когда матчи идут через день, причем кто-то играет больше дома, кто-то меньше, нужно отдать должное всем игрокам нашей лиги. Они летают и играют через день, такого не было никогда в истории – ни в советское время, ни даже в прошлом году».

● Победную шайбу в игре с «Локомотивом» забросил Алекс Гальченюк. До этого Гальченюк не забивал с 4 ноября (матч против «Витязя», 3:2 бул). У СКА весь сезон идет ротация состава. Гальченюк, Рендулич и другие лидеры уже оставались вне заявки. Арсений Грицюк вообще не играет с 9 ноября. Сергей Толчинский выходит, но участвует в таких опасных эпизодах.

● В конце октябре-начале ноября СКА проиграл 4 из 5 матчей. Тогда клуб располагался на границе зоны плей-офф, но победная серия все изменила. СКА взял 5 побед подряд с общей разницей шайб 19:10. В одну шайбу выигрывали у «Локомотива» (2:1) и «Трактора» (4:3, ОТ). В четырех играх СКА забрасывал минимум по 4 шайбы, но матч с «Локомотивом» стал исключением.

● Теперь СКА закрепляется в зоне плей-офф: пятое место на Западе, 36 очков за 31 матч. На девятой строчке там же идет «Сочи» – команда провела 33 игры и набрала 29 очков. Впереди СКА ожидает важнейший отрезок в сезоне, который окончательно определит все расклады. Клуб сыграет в домашней серии против ЦСКА, «Спартака», «Торпедо», «Динамо» и «Витязя».