Наброс на ворота
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«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал из-за отмены гола в ворота СКА на последней секунде

Игорь Никитин Игорь Никитин
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Роман Ротенберг Роман Ротенберг
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Нарушили процедуру вбрасывания.

«Локомотив» проиграл СКА (1:2) в уникальном матче регулярки КХЛ. Команда перебросала соперника 51:12, но не взяла даже очко. В воротах СКА во втором матче подряд вышел Маттссон – сделал 50 сэйвов и забрал третью победу в регулярке-2023/24. Единственный гол Маттссон пропустил от защитника «Локомотива» Герната, а другую шайбу Ярославля отменили судьи.

«Локомотив» нарушил процедуру вбрасывания – Никитин ярко отреагировал на судейское решение

Как все развивалось: Красковский выиграл вбрасывание в зоне СКА, сразу за этим – бросок по воротам от Рафикова. Шайба пересекла линию ворот на отметке 59:59, хотя счет времени шел уже на доли. Главный арбитр сразу показал рукой – гол «Локомотива» засчитан. Куда важнее оказался жест лайнсмена, который в тот момент находился в круге вбрасывания. Он поднял руку уже после гола, но потянулся к свистку сразу после вбрасывания.

Вот сам гол:

Жест лайнсмена, который не все сразу заметили:

Саркастическая улыбка Игоря Никитина на скамейке «Локомотива»:

Под нарушением процедуры вбрасывания подразумеваются несколько возможных причин: неправильное положение игроков, физический контакт или игра коньком. За этим внимательно следит именно лайнсмен, поэтому в матче «Локомотива» и СКА изначально получилось недопонимание. В момент гола все смотрели за временем и поведением главного арбитра.

Судьи подъезжали к тренеру «Локомотива» Никитину, чтобы объяснить решение. После матча он рассказал об этом так: «Пушкин отдыхает. Я так скажу. Есть, конечно, ошибки. Все их допускаем. Мы люди. Но есть моменты, которые ошибкой назвать нельзя. Две команды сражались. Мне кажется, это должно быть [отдано] на откуп хоккею, а не порнобизнесу, #####, такому».

Кажется, лайнсмен нашел физический контакт игроков. Они зацепились клюшками. Плюс важно движение ногой Красковского: в момент вброса шайбы он заехал в круг вбрасывания. Но до конца разобраться в эпизоде можно только после разъяснения от КХЛ: обычно лига публикует объяснения по подобным спорным моментам.

Никитин много говорил об игровых деталях: «По матчу – без комментариев. Игроки СКА грамотно оборонялись, не давали создавать моменты. Мы должны реализовывать те моменты, которые есть. С одной шайбой непросто выигрывать. Мы и пять забрасывали и непросто выигрывали».

Общий смысл такой: «Локомотив» владел преимуществом, но голевых эпизодов было мало.

СКА совсем недавно пропускал подобную шайбу – и тогда все было легально. 6 ноября «Спартак» забил победный гол СКА (3:2) на последней секунде матча. Тогда Ротенберг обвинил во всем новичков СКА: не привыкли к системе и закрыли обзор собственному вратарю. В воротах СКА в том матче играл Никита Серебряков – в каждой игре он пропускает минимум по две шайбы.

Так Серебрякову забивал «Спартак». Шайба «Локомотива» Матссону – почти один в один:

Ротенберг не видит схожих особенностей в этих голах. Его впечатления от шайбы «Локомотива» связаны с правильным решением арбитров. Возможную ошибку Ротенберг не нашел, хотя ранее критиковал работу судей: «Судья сразу поднял руку – соперник этого не заметил. Здесь нет никакого спорного момента. Если бы судья не поднял руку, тогда да, был бы спорный момент».

Тренер СКА не учитывает такой факт: лайнсмен действительно поднял руку, но не в момент броска. Сделать это раньше ему не позволили находившиеся рядом игроки. Но нарушение зафиксировано, поэтому гол отменен. 

СКА выиграл пять матчей подряд и поднялся в таблице, разница шайб в этих играх – 19:10

● Ротенберг снова говорит о том, что команды мало отдыхают. Считает, что возвращение «Лады» в КХЛ повлияло на календарь: «Когда матчи идут через день, причем кто-то играет больше дома, кто-то меньше, нужно отдать должное всем игрокам нашей лиги. Они летают и играют через день, такого не было никогда в истории – ни в советское время, ни даже в прошлом году».

● Победную шайбу в игре с «Локомотивом» забросил Алекс Гальченюк. До этого Гальченюк не забивал с 4 ноября (матч против «Витязя», 3:2 бул). У СКА весь сезон идет ротация состава. Гальченюк, Рендулич и другие лидеры уже оставались вне заявки. Арсений Грицюк вообще не играет с 9 ноября. Сергей Толчинский выходит, но участвует в таких опасных эпизодах.

● В конце октябре-начале ноября СКА проиграл 4 из 5 матчей. Тогда клуб располагался на границе зоны плей-офф, но победная серия все изменила. СКА взял 5 побед подряд с общей разницей шайб 19:10. В одну шайбу выигрывали у «Локомотива» (2:1) и «Трактора» (4:3, ОТ). В четырех играх СКА забрасывал минимум по 4 шайбы, но матч с «Локомотивом» стал исключением.

● Теперь СКА закрепляется в зоне плей-офф: пятое место на Западе, 36 очков за 31 матч. На девятой строчке там же идет «Сочи» – команда провела 33 игры и набрала 29 очков. Впереди СКА ожидает важнейший отрезок в сезоне, который окончательно определит все расклады. Клуб сыграет в домашней серии против ЦСКА, «Спартака», «Торпедо», «Динамо» и «Витязя».

Локомотив – СКА 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Дата проведения
18 ноября, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Зыков (Поляков, Никишин)
1:1 – 35 Гернат (Сергеев, Андронов)
1:2 – 38 Гальченюк (Зыков, Алистров)
Вратари: Исаев 10/12 – Маттссон 50/51.

Игрок «Салавата» забил головой в дерби – подставился под шайбу, которая летела мимо ворот

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33 комментария

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Алексей Романов
Честно это гол , поднял руку после гола - чистый гол.
+33
-5
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yulay
Не работает одна система, подключим другую ©Майкл Оливер
+24
-3
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Zver
прочитал статью, посмотрел видео. А в чем нарушение то?
+20
-3
+17
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dllllb
Позорище
+16
-3
+13
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BLIZZARD
Где вообще анализ нарушения, можно обычному зрителю, вдруг там оно действительно было? Ну кроме того, что СКА пропустил
+13
-1
+12
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Бросок Фли
Ответ fil_spb
Подведем итог: 1. Во время вбрасывания Красковский левой ногой не просто заехал в точку вбрасывания, а умудрился даже до Воробьева этой ногой доехать. Но так делать нельзя, это нарушение процедуры вбрасывания. 2. Линейный судья сразу же после вбрасывания начал подносить свисток к губам, а не после гола решил что надо зафиксировать нарушение, как пишут тут в истерике некоторые. Что 1, что 2 пункт полностью подтверждаются видеоповтором. 3. Суть той самой истерики заключается в том, что эти персонажи требуют засчитать левый гол. Так сказать по понятиям. Ну или "на откуп хоккею". И параллельно эти же люди долго и пафосно рассуждают о честности в хоккее и судействе. И это прекрасно. Кстати, не слышал этих персонажей после того, как Локомотив в первой, победной для него, игре сезона против СКА, полминуты играл с лишним игроком на площадке в ключевой момент матча. Где же вы тогда были, правдорубы и борцы за честное судейство? А тут все было чисто, а крик стоит такой, что аж уши закладывает.
К сожалению, вы врете по пунктам 1 и 2.
1. Красковский заехал ногой, да. Но сделал это после постановки клюшки на лед и самого вбрасывания. Если бы вы хоть раз играли в хоккей, вы бы поняли, какую фигню написали. Если бы он сделал, как вы описали, Красковский сел бы на задницу. А если бы, сдвинул ногу раньше, то судья бы банально не вбросил шайбу.
2. На втором скиншоте видно, что игрок Локо уже бросил, а судья еще только подносит свисток ко рту (наличие свистка во рту - это не сразу свисток, чтобы вы знали).

Будьте внимательны, пжлста, и не врите. А то нос будет как у Буратино Все же видно на видео.
+15
-3
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Elegante
Ротенберг не может, судья поможет)))))) Стыдоба конечно((((
+11
-3
+8
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AlexKovalev
19:0 по броскам в створ в 3 периоде.
Сколько хоккей смотрю - первый раз 0 вижу.
Вот такая она - система.
+9
-2
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zenitchyk
мне стыдно, что я болельщик СКА. так нельзя побеждать
+9
-3
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Бросок Фли
Какой-то пустой пост. Пара скринов и все.
Ребят, главный хайп вечера, вы пять новостей нафигачили, а сделать один звонок эксперту, чтобы разобрать эпизод - лень? Серьёзно? Это ваша журналистика?
Очередное дно пробивает спортс. Все больше хайпа, все меньше экспертизы.
+9
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fil_spb
Ответ Бросок Фли
К сожалению, вы врете по пунктам 1 и 2. 1. Красковский заехал ногой, да. Но сделал это после постановки клюшки на лед и самого вбрасывания. Если бы вы хоть раз играли в хоккей, вы бы поняли, какую фигню написали. Если бы он сделал, как вы описали, Красковский сел бы на задницу. А если бы, сдвинул ногу раньше, то судья бы банально не вбросил шайбу. 2. На втором скиншоте видно, что игрок Локо уже бросил, а судья еще только подносит свисток ко рту (наличие свистка во рту - это не сразу свисток, чтобы вы знали). Будьте внимательны, пжлста, и не врите. А то нос будет как у Буратино Все же видно на видео.
Не позорьтесь. Врете здесь только вы и вам подобные. Вот скриншот момента - https://ibb.co/b2rW7tQ

Итак, что на картинке? Шайба еще лежит на точке вбрасывания, она еще оспаривается, а нога Красковского уже пересекла центральную линию точки вбрасывания и сокращает возможную амплитуду движения клюшки Воробьева. Т.е. Красковский за счет этого движения ногой получает нелегальное преимущество в борьбе за шайбу. Так делать на вбрасывании нельзя.

И никакого эксперта, которого вы тут призываете чуть ниже, для осознания этого нарушения не надо. Нужно лишь искреннее желание разобраться, зоркие глаза и мужество признать неприятную для себя правду. У вас этого не получилось. Все на что вы сподобились - это несправедливые обвинения и минусики. И вот всегда так.
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Vasyamarch91
Какая же клоунада))) ну ничего - отлет в первом раунде команде обеспечен.
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fil_spb
Ответ Бросок Фли
Минусики мне не интересны. Если вы тут за плюсики трудитесь - мои соболезнования. Скриншот - отлично. Но читерство. Смотрите на других хоккеистов. Это уже игровой эпизод в разгаре, иначе тут еще ПЯТЬ человек явно нарушают))) Красковский выковыривал шайбу и это скриншот момента, когда она уже идёт в его сторону. Обратите внимание на плечо Воробьёва и его общее положение, чуть ли не на 90 градусов развернулся, он тоже давно в борьбе. В общем, похвально, что сделали скриншот, но опять мюхлюете, выбрав уже игровой момент, а не момент вбрасывания. Но уже хоть по существу пошел разговор, спасибо.
Вы опять врете. Вот тут - "это уже игровой момент, а не момент вбрасывания."

Ничего подобного. Шайба еще на точке вбрасывания, ее еще никто, кроме судьи, ни разу не коснулся, процедура вбрасывания не завершена. А вот Красковский ногой уже заехал в запрещенную зону, это нарушение правил.

По существу разговор, увы, пока не пошел. Ну или по крайней мере он не обоюдный. Потому что пока вы выдаете только оторванные от реальности измышления. Я могу и дальше тыкать носом в факты, но стоит ли продолжать? Мне кажется все и так должно быть понятно. Или нет?
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Эд..19
Ну повод перебросить был - левой ногой Красковский мешает игроку СКА добраться до шайбы. Весь хайп, как я понял, в том, что линейный поднял руку уже после гола. Ну там доли секунды были между вбросом и голом - не всякий же так моментально может среагировать. И там его толкают со всех сторон, не просто было сразу руку выбросить и свистнуть. Понимаю, что буду жестоко заминусован за позицию, отличающуюся от всеобщего гвалта против СКА, но старался казаться объективным.
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*MVP*
Ответ Zver
прочитал статью, посмотрел видео. А в чем нарушение то?
забили в ворота ска на последней секунде второй раз за сезон - это же позор. судьи посчитали, что если такое не засчитать, то никто и не заметит
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KaaTim
Ответ zenitchyk
мне стыдно, что я болельщик СКА. так нельзя побеждать
Такая же муть. Приношу свои извинения всему хоккейному сообществу за происходящий позор.
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stephan
Ответ BLIZZARD
Где вообще анализ нарушения, можно обычному зрителю, вдруг там оно действительно было? Ну кроме того, что СКА пропустил
Чистый гол. Оба игрока «зарубились» на вбрасывании. Лайнсмен нашел повод отменить гол. Дал бы он переиграть эпизод не будь гола? Думаю, что нет.
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Vadim Zaytsev
Ответ Zver
прочитал статью, посмотрел видео. А в чем нарушение то?
Да не было нарушения никакого, просто СКА после прецедента с пропущенной шайбой на последних секундах попросил судей больше такое не засчитывать. Если во время вбрасывания кто-то нарушает правила, то это всегда мгновенно и свистят. Ситуаций, когда после вбрасывания судья прождал секунды три (если не больше), а потом свистнул на вбрасывании - днём с огнём не сыщешь.
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pizzatcarizza
Ответ BLIZZARD
Где вообще анализ нарушения, можно обычному зрителю, вдруг там оно действительно было? Ну кроме того, что СКА пропустил
Ждем разбор момента в "Судейской" хах
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мик джагер
Ответ fil_spb
Подведем итог: 1. Во время вбрасывания Красковский левой ногой не просто заехал в точку вбрасывания, а умудрился даже до Воробьева этой ногой доехать. Но так делать нельзя, это нарушение процедуры вбрасывания. 2. Линейный судья сразу же после вбрасывания начал подносить свисток к губам, а не после гола решил что надо зафиксировать нарушение, как пишут тут в истерике некоторые. Что 1, что 2 пункт полностью подтверждаются видеоповтором. 3. Суть той самой истерики заключается в том, что эти персонажи требуют засчитать левый гол. Так сказать по понятиям. Ну или "на откуп хоккею". И параллельно эти же люди долго и пафосно рассуждают о честности в хоккее и судействе. И это прекрасно. Кстати, не слышал этих персонажей после того, как Локомотив в первой, победной для него, игре сезона против СКА, полминуты играл с лишним игроком на площадке в ключевой момент матча. Где же вы тогда были, правдорубы и борцы за честное судейство? А тут все было чисто, а крик стоит такой, что аж уши закладывает.
спорно конечно что отменили, непонятно точно за что, нужно ждать разъяснения от военной комнаты, или от департамента судейства..
.. ногой он въехал в центр кажется уже после того как шайба выпала из рук судьи .....тут конечно по кадрам надо смотреть в замедление, ...а может ещё что-то....в общем завтра или в понедельник объявят конкретно за что отменили....
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kutavlik
Судьи против хоккея, честного, принципиального!!!!
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sk0208827
Ска позор КХЛ. как возможен интерес к КХЛ когда происходят такие "ошибки" ? Я не спорю в НХЛ тоже ошибки бывают у судей, но справедливости ради ошибки с разными клубами , а не с одним
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fil_spb
Подведем итог:

1. Во время вбрасывания Красковский левой ногой не просто заехал в точку вбрасывания, а умудрился даже до Воробьева этой ногой доехать. Но так делать нельзя, это нарушение процедуры вбрасывания.

2. Линейный судья сразу же после вбрасывания начал подносить свисток к губам, а не после гола решил что надо зафиксировать нарушение, как пишут тут в истерике некоторые.

Что 1, что 2 пункт полностью подтверждаются видеоповтором.

3. Суть той самой истерики заключается в том, что эти персонажи требуют засчитать левый гол. Так сказать по понятиям. Ну или "на откуп хоккею". И параллельно эти же люди долго и пафосно рассуждают о честности в хоккее и судействе. И это прекрасно.

Кстати, не слышал этих персонажей после того, как Локомотив в первой, победной для него, игре сезона против СКА, полминуты играл с лишним игроком на площадке в ключевой момент матча. Где же вы тогда были, правдорубы и борцы за честное судейство? А тут все было чисто, а крик стоит такой, что аж уши закладывает.
+9
-9
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