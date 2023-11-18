«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал из-за отмены гола в ворота СКА на последней секунде
Нарушили процедуру вбрасывания.
«Локомотив» проиграл СКА (1:2) в уникальном матче регулярки КХЛ. Команда перебросала соперника 51:12, но не взяла даже очко. В воротах СКА во втором матче подряд вышел Маттссон – сделал 50 сэйвов и забрал третью победу в регулярке-2023/24. Единственный гол Маттссон пропустил от защитника «Локомотива» Герната, а другую шайбу Ярославля отменили судьи.
«Локомотив» нарушил процедуру вбрасывания – Никитин ярко отреагировал на судейское решение
Как все развивалось: Красковский выиграл вбрасывание в зоне СКА, сразу за этим – бросок по воротам от Рафикова. Шайба пересекла линию ворот на отметке 59:59, хотя счет времени шел уже на доли. Главный арбитр сразу показал рукой – гол «Локомотива» засчитан. Куда важнее оказался жест лайнсмена, который в тот момент находился в круге вбрасывания. Он поднял руку уже после гола, но потянулся к свистку сразу после вбрасывания.
Вот сам гол:
Жест лайнсмена, который не все сразу заметили:
Саркастическая улыбка Игоря Никитина на скамейке «Локомотива»:
Под нарушением процедуры вбрасывания подразумеваются несколько возможных причин: неправильное положение игроков, физический контакт или игра коньком. За этим внимательно следит именно лайнсмен, поэтому в матче «Локомотива» и СКА изначально получилось недопонимание. В момент гола все смотрели за временем и поведением главного арбитра.
Судьи подъезжали к тренеру «Локомотива» Никитину, чтобы объяснить решение. После матча он рассказал об этом так: «Пушкин отдыхает. Я так скажу. Есть, конечно, ошибки. Все их допускаем. Мы люди. Но есть моменты, которые ошибкой назвать нельзя. Две команды сражались. Мне кажется, это должно быть [отдано] на откуп хоккею, а не порнобизнесу, #####, такому».
Кажется, лайнсмен нашел физический контакт игроков. Они зацепились клюшками. Плюс важно движение ногой Красковского: в момент вброса шайбы он заехал в круг вбрасывания. Но до конца разобраться в эпизоде можно только после разъяснения от КХЛ: обычно лига публикует объяснения по подобным спорным моментам.
Никитин много говорил об игровых деталях: «По матчу – без комментариев. Игроки СКА грамотно оборонялись, не давали создавать моменты. Мы должны реализовывать те моменты, которые есть. С одной шайбой непросто выигрывать. Мы и пять забрасывали и непросто выигрывали».
Общий смысл такой: «Локомотив» владел преимуществом, но голевых эпизодов было мало.
СКА совсем недавно пропускал подобную шайбу – и тогда все было легально. 6 ноября «Спартак» забил победный гол СКА (3:2) на последней секунде матча. Тогда Ротенберг обвинил во всем новичков СКА: не привыкли к системе и закрыли обзор собственному вратарю. В воротах СКА в том матче играл Никита Серебряков – в каждой игре он пропускает минимум по две шайбы.
Так Серебрякову забивал «Спартак». Шайба «Локомотива» Матссону – почти один в один:
Ротенберг не видит схожих особенностей в этих голах. Его впечатления от шайбы «Локомотива» связаны с правильным решением арбитров. Возможную ошибку Ротенберг не нашел, хотя ранее критиковал работу судей: «Судья сразу поднял руку – соперник этого не заметил. Здесь нет никакого спорного момента. Если бы судья не поднял руку, тогда да, был бы спорный момент».
Тренер СКА не учитывает такой факт: лайнсмен действительно поднял руку, но не в момент броска. Сделать это раньше ему не позволили находившиеся рядом игроки. Но нарушение зафиксировано, поэтому гол отменен.
СКА выиграл пять матчей подряд и поднялся в таблице, разница шайб в этих играх – 19:10
● Ротенберг снова говорит о том, что команды мало отдыхают. Считает, что возвращение «Лады» в КХЛ повлияло на календарь: «Когда матчи идут через день, причем кто-то играет больше дома, кто-то меньше, нужно отдать должное всем игрокам нашей лиги. Они летают и играют через день, такого не было никогда в истории – ни в советское время, ни даже в прошлом году».
● Победную шайбу в игре с «Локомотивом» забросил Алекс Гальченюк. До этого Гальченюк не забивал с 4 ноября (матч против «Витязя», 3:2 бул). У СКА весь сезон идет ротация состава. Гальченюк, Рендулич и другие лидеры уже оставались вне заявки. Арсений Грицюк вообще не играет с 9 ноября. Сергей Толчинский выходит, но участвует в таких опасных эпизодах.
● В конце октябре-начале ноября СКА проиграл 4 из 5 матчей. Тогда клуб располагался на границе зоны плей-офф, но победная серия все изменила. СКА взял 5 побед подряд с общей разницей шайб 19:10. В одну шайбу выигрывали у «Локомотива» (2:1) и «Трактора» (4:3, ОТ). В четырех играх СКА забрасывал минимум по 4 шайбы, но матч с «Локомотивом» стал исключением.
● Теперь СКА закрепляется в зоне плей-офф: пятое место на Западе, 36 очков за 31 матч. На девятой строчке там же идет «Сочи» – команда провела 33 игры и набрала 29 очков. Впереди СКА ожидает важнейший отрезок в сезоне, который окончательно определит все расклады. Клуб сыграет в домашней серии против ЦСКА, «Спартака», «Торпедо», «Динамо» и «Витязя».
- Дата проведения
- 18 ноября, 17.00, «Арена-2000»
- 0:1 – 14 Зыков (Поляков, Никишин)
- 1:1 – 35 Гернат (Сергеев, Андронов)
- 1:2 – 38 Гальченюк (Зыков, Алистров)
1. Красковский заехал ногой, да. Но сделал это после постановки клюшки на лед и самого вбрасывания. Если бы вы хоть раз играли в хоккей, вы бы поняли, какую фигню написали. Если бы он сделал, как вы описали, Красковский сел бы на задницу. А если бы, сдвинул ногу раньше, то судья бы банально не вбросил шайбу.
2. На втором скиншоте видно, что игрок Локо уже бросил, а судья еще только подносит свисток ко рту (наличие свистка во рту - это не сразу свисток, чтобы вы знали).
Будьте внимательны, пжлста, и не врите. А то нос будет как у Буратино Все же видно на видео.
Сколько хоккей смотрю - первый раз 0 вижу.
Вот такая она - система.
Ребят, главный хайп вечера, вы пять новостей нафигачили, а сделать один звонок эксперту, чтобы разобрать эпизод - лень? Серьёзно? Это ваша журналистика?
Очередное дно пробивает спортс. Все больше хайпа, все меньше экспертизы.
Итак, что на картинке? Шайба еще лежит на точке вбрасывания, она еще оспаривается, а нога Красковского уже пересекла центральную линию точки вбрасывания и сокращает возможную амплитуду движения клюшки Воробьева. Т.е. Красковский за счет этого движения ногой получает нелегальное преимущество в борьбе за шайбу. Так делать на вбрасывании нельзя.
И никакого эксперта, которого вы тут призываете чуть ниже, для осознания этого нарушения не надо. Нужно лишь искреннее желание разобраться, зоркие глаза и мужество признать неприятную для себя правду. У вас этого не получилось. Все на что вы сподобились - это несправедливые обвинения и минусики. И вот всегда так.
Ничего подобного. Шайба еще на точке вбрасывания, ее еще никто, кроме судьи, ни разу не коснулся, процедура вбрасывания не завершена. А вот Красковский ногой уже заехал в запрещенную зону, это нарушение правил.
По существу разговор, увы, пока не пошел. Ну или по крайней мере он не обоюдный. Потому что пока вы выдаете только оторванные от реальности измышления. Я могу и дальше тыкать носом в факты, но стоит ли продолжать? Мне кажется все и так должно быть понятно. Или нет?
.. ногой он въехал в центр кажется уже после того как шайба выпала из рук судьи .....тут конечно по кадрам надо смотреть в замедление, ...а может ещё что-то....в общем завтра или в понедельник объявят конкретно за что отменили....
1. Во время вбрасывания Красковский левой ногой не просто заехал в точку вбрасывания, а умудрился даже до Воробьева этой ногой доехать. Но так делать нельзя, это нарушение процедуры вбрасывания.
2. Линейный судья сразу же после вбрасывания начал подносить свисток к губам, а не после гола решил что надо зафиксировать нарушение, как пишут тут в истерике некоторые.
Что 1, что 2 пункт полностью подтверждаются видеоповтором.
3. Суть той самой истерики заключается в том, что эти персонажи требуют засчитать левый гол. Так сказать по понятиям. Ну или "на откуп хоккею". И параллельно эти же люди долго и пафосно рассуждают о честности в хоккее и судействе. И это прекрасно.
Кстати, не слышал этих персонажей после того, как Локомотив в первой, победной для него, игре сезона против СКА, полминуты играл с лишним игроком на площадке в ключевой момент матча. Где же вы тогда были, правдорубы и борцы за честное судейство? А тут все было чисто, а крик стоит такой, что аж уши закладывает.