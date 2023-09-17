24 комментария

Для «Сибири» эта шайба оказалась победной.

СКА проигрывал «Сибири» (0:2) уже в первом периоде. Тэйлор Бек оформил дубль и набрал очки в третьем матче подряд. На его второй гол повлияли эмоции игроков и тренерского штаба СКА. Команда контролировала шайбу в зоне «Сибири», но судья остановил игру: Лайпсик кричал на арбитров со скамейки – не соглашался с отсутствием свистка в моменте с его участием. И сам получил за это 2 минуты.

За 38 секунд до ухода на первый перерыв Лайпсик присел на скамейку штрафников из-за оскорбления судей и неспортивного поведения. Именно такая формулировка по удалению попала в протокол. Момент этим не завершился: Роман Ротенберг поддержал эмоции Лайпсика. Он разводил руками, что-то доказывал, показывал в сторону скамейки «Сибири» и на лед.

Из-за Ротенберга СКА тогда остался втроем. Объяснение: «Неспортивное поведение тренера команды». На матче работали главные судьи Владимир Мочалов и Павел Овчинников.

Вот они – эмоции главного тренера СКА:

«Сибирь» перед игрой считалась худшей командой регулярки по игре в большинстве. На 26 попыток – одна шайба (3,8%). На реализацию большинства 5 на 3 против СКА ушли секунды: Бэк забил первым же броском. Лайпсик только присел на скамейку штрафников, а уже вернулся. Удаление из-за Ротенберга команда отстояла – больше не пропустила в том меньшинстве.

Момент, который к этому привел:

Для «Сибири» все сложилось легко:

На старте сезона Роман Ротенберг постоянно критикует работу судей. Это одно из его оправданий серии поражений и худшего начала регулярки для СКА за 15 лет. КХЛ даже выписала Ротенбергу штраф 300 тысяч рублей, но он не остановился. Это произошло после матча «Торпедо» – СКА, когда в конце игры у нижегородской команды на площадке находился лишний хоккеист.

Интересно, что на предсезонном турнире имени Пучкова в матче СКА и «Автомобилиста» уже был момент, связанный с Ротенбергом, Лайпсиком и судьями. Роман говорил: «Почему Лайпсика не было в третьем периоде? Где-то нить игры упустили наши уважаемые судьи – иногда это приводит к травмам. Были моменты, которые разберем, обратимся в судейский корпус».

Отдельная история там же связана с выпадом Ротенберга в адрес тренера «Сибири» Немировски. Летом Ротенберг говорил: «Где-то он, наверное, в пивной лиге в Канаде работал». СКА выиграл тот матч со счетом 6:3, а «Сибирь» в общей сложности заработала 50 минут штрафа. Тренеру СКА не понравилась манера игры в той встрече – он называл грязным хоккей, в который она играла.

Теперь СКА проиграл пятый матч подряд. Удаление из-за эмоций Ротенберга прямо на это повлияло. В интервью после игры он сам обратил внимание на тот эпизод: «Мы просили посмотреть видео – нас удалили, меня и Брендана Лайпсика. Просили разобрать момент – почему не было удаления? Просто просьба к судьям такая – если мы просим посмотреть видео, наверное, можно посмотреть».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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