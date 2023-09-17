24 комментария

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Ротенберг схватил удаление за споры и оставил СКА втроем. Сразу пропустили

Роман Ротенберг Роман Ротенберг
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Брендан Лайпсик Брендан Лайпсик
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Тэйлор Бек Тэйлор Бек
Хоккей Хоккей

Для «Сибири» эта шайба оказалась победной.

СКА проигрывал «Сибири» (0:2) уже в первом периоде. Тэйлор Бек оформил дубль и набрал очки в третьем матче подряд. На его второй гол повлияли эмоции игроков и тренерского штаба СКА. Команда контролировала шайбу в зоне «Сибири», но судья остановил игру: Лайпсик кричал на арбитров со скамейки – не соглашался с отсутствием свистка в моменте с его участием. И сам получил за это 2 минуты.

За 38 секунд до ухода на первый перерыв Лайпсик присел на скамейку штрафников из-за оскорбления судей и неспортивного поведения. Именно такая формулировка по удалению попала в протокол. Момент этим не завершился: Роман Ротенберг поддержал эмоции Лайпсика. Он разводил руками, что-то доказывал, показывал в сторону скамейки «Сибири» и на лед.

Из-за Ротенберга СКА тогда остался втроем. Объяснение: «Неспортивное поведение тренера команды». На матче работали главные судьи Владимир Мочалов и Павел Овчинников.

Вот они – эмоции главного тренера СКА:

 

 

«Сибирь» перед игрой считалась худшей командой регулярки по игре в большинстве. На 26 попыток – одна шайба (3,8%). На реализацию большинства 5 на 3 против СКА ушли секунды: Бэк забил первым же броском. Лайпсик только присел на скамейку штрафников, а уже вернулся. Удаление из-за Ротенберга команда отстояла – больше не пропустила в том меньшинстве.

Момент, который к этому привел:

Для «Сибири» все сложилось легко:

На старте сезона Роман Ротенберг постоянно критикует работу судей. Это одно из его оправданий серии поражений и худшего начала регулярки для СКА за 15 лет. КХЛ даже выписала Ротенбергу штраф 300 тысяч рублей, но он не остановился. Это произошло после матча «Торпедо» – СКА, когда в конце игры у нижегородской команды на площадке находился лишний хоккеист.

Интересно, что на предсезонном турнире имени Пучкова в матче СКА и «Автомобилиста» уже был момент, связанный с Ротенбергом, Лайпсиком и судьями. Роман говорил: «Почему Лайпсика не было в третьем периоде? Где-то нить игры упустили наши уважаемые судьи – иногда это приводит к травмам. Были моменты, которые разберем, обратимся в судейский корпус».

Отдельная история там же связана с выпадом Ротенберга в адрес тренера «Сибири» Немировски. Летом Ротенберг говорил: «Где-то он, наверное, в пивной лиге в Канаде работал». СКА выиграл тот матч со счетом 6:3, а «Сибирь» в общей сложности заработала 50 минут штрафа. Тренеру СКА не понравилась манера игры в той встрече – он называл грязным хоккей, в который она играла.

Теперь СКА проиграл пятый матч подряд. Удаление из-за эмоций Ротенберга прямо на это повлияло. В интервью после игры он сам обратил внимание на тот эпизод: «Мы просили посмотреть видео – нас удалили, меня и Брендана Лайпсика. Просили разобрать момент – почему не было удаления? Просто просьба к судьям такая – если мы просим посмотреть видео, наверное, можно посмотреть».

Фонбет Чемпионат КХЛ

СКА – Сибирь 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
17 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Бек ()
0:2 – 19 Бек (Аланов)
1:2 – 35 Зыков ()

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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24 комментария

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jindos
Йозеее Мариинооо! На Минск-Арене так и зарядим)
+22
0
+22
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Сергей Богодухов
Ответ pizzatcarizza
Комментарий удален пользователем
Кто в чем ошибся? Лайпсику заехал по морде Кадейкин...
+23
-1
+22
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Maxim Shumov
Опять систему засудили. Дожили - это теперь Йозеф Борисыч и его игроки не могут даже матом на судей орать? А дальше что - такой же потолок зарплат, как у холопских клубов??
+19
0
+19
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зильбер
Ответ Сергей Богодухов
СКА дно. Взяли какой то балласт из ЦСКА,Авагарда,металлурга и типа супер команда. Проиграли Сибири это уже вообще фуфло
сегодня играли два аутсайдера. И Сиба доказала, что лучше
+15
0
+15
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Сергей Богодухов
СКА дно. Взяли какой то балласт из ЦСКА,Авагарда,металлурга и типа супер команда. Проиграли Сибири это уже вообще фуфло
+15
-1
+14
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BlackHen
То что он главный тренер - это неуважение владельцев клуба к многочисленным болельщикам СКА и всем хоккейным болельщикам. Но им плевать на холопов, они хозяева.
+7
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Rio de Janeiro
Сколько бы хейта не было к СКА и Роме но для КХЛ 5 поражений Питера подряд только плюс в плане генерации интереса.Кстати, больше 6 в истории лиги СКА ещё не проигрывал так что скоро может быть историческое достижение Романа)
+7
0
+7
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Lari
И самый прикол в том, игрок Сибири не задел клюшкой Лайпсика, это был свой Кадейкин. Кадейкин тупица, мог подсказать своим орлам, чтоб не возмущались, может и не было бы удалений.
+7
0
+7
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Евгений Попов
это продолжается! всеобщий восторг!
+7
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Nikita Starostin
Практически вся арена аплодировала судьям, когда удалили этого тренирушку. Большая часть болельщиков ска понимают что он ноль
+4
0
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Василий Массанов
Ответ Сергей Богодухов
Кто в чем ошибся? Лайпсику заехал по морде Кадейкин...
Там в шлем попало, ничего криминального. А эмоции надо сдерживать, ты играешь в команде. Из-за твоих эмоций команда может конкретно пострадать. Что и было доказано в матче.
+4
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Отличник Ослов
В Зенит бы второго брата . Посмотреть на легенду Локомотива в деле .
+3
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Валерий Рзянин
Есть ощущение, что он реально думает, что чем ты громче орёшь и кроешь всех писюнами, тем его будут больше уважать и бояться. Команда победит, очки прибавятся, больлещики будут поддерживать.
Рома, нет!! Есть такая высоквалифицировная профессия ТРЕНЕР, а ты бабка с базара и хабалка неадекватная. Если только ома тебе говорят, уууу какой крутой мужчина.
+3
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pizzatcarizza
Ответ Сергей Богодухов
Кто в чем ошибся? Лайпсику заехал по морде Кадейкин...
виноват, когда в первый раз посмотрел показалось,что его сибирский игрок задел
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Система трещит по швам
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Дмитрий Гаврилин
комментарий удален
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Кирилл Дубасов
Ответ Василий Массанов
Там в шлем попало, ничего криминального. А эмоции надо сдерживать, ты играешь в команде. Из-за твоих эмоций команда может конкретно пострадать. Что и было доказано в матче.
Шикарно было доказано, за 7 секунд! я из Питера, любил СКА, но последние сезоны не хочется быть клоуном болея за это...
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Sever12
а по хлебалу то лайпсику зарядил свой, кадейкин ему попал.....
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Trash Talking
Ротенберг просто разваливает команду. Половина беды в том, что он неумелый управленец и тренер. Другая половина в том, что он этого не понимает. Раньше казался петрушкой, сейчас прям натуральным валенком.
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pizzatcarizza
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be3myasa
Блин Ромкин тренерский гений буксует(( Ну ничего, прорвемся!
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Виктор Войнов
А Ротенберга можно с лавки удалить, что ли ?
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andre.788@mail.ru
Ромка свое наверстает.
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Sergey Smolensky
Ответ зильбер
сегодня играли два аутсайдера. И Сиба доказала, что лучше
И это с учётом того, что игроки Сибири не вдупляют, как играть (особенно кто остался с прошлого года). Требований Марти уже нет, а как в атакующий хоккей играть - хз.
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