Китай – вновь лидер КХЛ!

ЦСКА неожиданно проиграл «Куньлуню» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основные события пришлись на овертайм: вратарь Иван Федотов уехал на скамейку после выигранного вбрасывания, а ЦСКА не реализовал импровизированное большинство. Вместо этого – гол Джека Родуолда броском почти через всю площадку.

Как ЦСКА обычно играет с пустыми воротами в овертаймах – четвертое поражение в таком формате

В сезоне-2021/22 ЦСКА впервые попробовал игру без вратаря в овертаймах в матчах КХЛ. Идея пошла от Сергея Федорова и Евгения Корешкова. Корешков экспериментировал так еще в «Барысе», но именно в ЦСКА все переросло в тренд. Важная дата – 17 ноября 2021 года. В этот день все началось, когда ЦСКА снял вратаря в матче с «Динамо» (была ничья).

Первые такие овертаймы складывались для ЦСКА удачно. На стыке сезонов-2021/22 и 2022/23 клуб выиграл пять матчей подряд, когда менял вратаря на полевого игрока. За все время команда вообще проиграла только четыре овертайма без вратаря (буллиты не учитываем). Три поражения случились от СКА, «Нефтехимика» и «Салавата». Теперь добавился «Куньлунь».

Чаще всего ЦСКА использовал формат 4x3 в играх с «Нефтехимиком». Результаты: две победы и поражение. Против «Куньлуня» в сезоне-2022/23 овертайм не принес результата. Интересно, что всего пять овертаймов со снятым вратарем ЦСКА завершал вничью. Если брать игры с буллитами, в статистику ЦСКА добавляются еще четыре проигрыша и одна победа над «Амуром».

Сейчас Федоров связал решающий гол «Куньлуня» с технической недоработкой: игроки не добежали после отскока. Похожий эпизод был и против «Салавата» в сезоне-2022/23. Вратарь ЦСКА тогда поехал на скамейку, а полевые ошиблись перед воротами. Главный итог: перед плей-офф ЦСКА отказался от замены вратаря и уже тренировал формат 3х3.

Подсчитываем актуальную статистику по овертаймам со снятым вратарем у ЦСКА: 17 матчей, 8 побед, 5 ничьих, 4 поражения .

Зачем ЦСКА вообще так часто играет овертаймы без вратаря? Федоров объяснял: «Есть возможности в игре что-то потренировать. Сезон напряженный, мало времени для тренировок. Мы должны тренироваться, играя. Снятие вратаря – технический процесс». Он считает, что так команда получает реальное преимущество. Когда игра не идет, вратарь возвращается.

Другие клубы КХЛ – «Авангард», «Северсталь», «Салават», «Витязь» – берут пример с ЦСКА и сами проводят овертаймы с пустыми воротами. В НХЛ такое тоже разрешено, но массово не происходит. Влияет разница в правилах: если клуб НХЛ снимает вратаря в овертайме и пропускает шайбу, то не получает в таблицу даже одно гарантированное очко. Менять детали в правилах КХЛ из-за ЦСКА пока никто не собирается.

Что еще надо знать: ЦСКА всегда проигрывает в Мытищах, вратарь «Куньлуня» сделал 48 сэйвов

● Иван Федотов снова сыграл за ЦСКА. Он выходил в основе в трех из пяти матчей. В них ЦСКА дважды проиграл – «Ак Барсу» (2:5) и «Куньлуню» (2:3, ОТ). Единственная победа с Федотовым в составе была против «Нефтехимика», когда Иван пропустил гол за две минуты до конца. Всего он пока отбил 62 из 70 бросков после возвращения.

● Эта победа над ЦСКА стала для «Куньлуня» пятой за все время в КХЛ. Сергей Федоров работает в клубе с лета 2021 года. При нем ЦСКА постоянно проигрывает «Куньлуню» в гостях. В сезоне-2021/22 была победа «Куньлуня» в основное время – 2:1. На следующий год – по одной в овертайме и по буллитам. В двух из тех трех матчей в воротах «Куньлуня» играл Джереми Смит.

● Теперь Смит выдал уникальную игру – отбил 48 из 50 бросков. Особенно тяжелым получился третий период со статистикой по броскам 22:3 в пользу ЦСКА. В этом сезоне Смит и Джарасик делят игровое время в воротах «Куньлуня». Джереми начинал с двух матчей против «Спартака» и «Сочи». Он вернулся в состав после перерыва на две игры – их как раз проводил Джарасик.

● «Куньлунь» – единственная команда КХЛ, которая набрала восемь очков в регулярке-2023/24. Тут над учитывать количество проведенных матчей. Китайцы сыграли уже пять: единственное поражение – от «Ак Барса» (1:5). «Торпедо» идет вторым на Западе с максимальным результатом – шесть очков в трех матчах.

Уже после следующей игры Нижний может сравняться с «Куньлунем».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко