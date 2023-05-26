Оба зажгли в этом сезоне.

Мэттью Ткачак – главная звезда «Флориды», в этом сезоне он выбил 109 очков в регулярке и сейчас результативно играет в плей-офф. Параллельно 25-летний ровесник Ткачака баскетболист Джейсон Тейтум почти вытащил вместе с «Бостоном» серию с «Майами», но все-таки проиграл полуфинал плей-офф НБА.

Парни постоянно поддерживают друг друга.

Ткачак и Тейтум провели вместе три года: дружили, соревновались на физкультуре и снимали видео на ютуб

Chaminade College Preparatory School – название одной из самых известных школ Сент-Луиса. Там существует целая система внеклассных занятий. Так, в Chaminade есть более 70 спортивных команд по 19 видам спорта. Подростками туда попали и Тейтум с Ткачаком. Между ними всего три месяца разницы в возрасте. Теперь оба выросли и прославляют школу в главных лигах мира.

Ткачак был в одном классе с Тейтумом три года – с шестого по девятый классы. Джейсон задержался подольше. Там он заработал репутацию практичного и приземленного парня – так его характеризовал и Ткачак. В одном из разговоров с Тейтумом даже высказал ему: «Ты намного лучше, чем кто-либо, кого я когда-либо видел». Кажется, эти слова в итоге оказались правдой.

В детские годы Ткачак регулярно подмечал достижения Тейтума в твиттере – репостил и лайкал посты с новостями о нем. Позже Мэттью вспоминал, что еще в то время Джейсон пообещал ему однажды попасть в НБА. Их школа известна и другими выпускниками: в разные годы там учились баскетболист Брэдли Бил, хоккеисты Бен Бишоп и Крис Уайдман.

Сохранилась школьная фотография, где легко узнаются Тейтум (слева) и Ткачак (справа):

Десять лет назад Тейтум завел ютуб-канал, где показывал школьные будни. Сейчас там сохранились два ролика, которые собрали по несколько миллионов просмотров. На одном из них Ткачак засветился вместе с другими ребятами – они обсуждали баскетбол во время обычного урока физкультуры в девятом классе. Мнение Тейтума: Ткачак и все остальные – отличные парни.

Calgary Sun раскрывал историю их взаимоотношений еще в 2018 году. Мэттью давал комментарий о дружбе с Тейтумом: «Мы всегда шутили, что в старшем возрасте станем агентами друг друга в спорте». Джейсон помнит Ткачака забавным подростком, который постоянно улыбался. Они выделяли подготовленность друг друга и усердие в учебе – без этого в Chaminade не удержаться.

Ткачак – один из немногих школьных друзей Тейтума, с кем он остается на связи. Они занимались по разным программам, но иногда пересекались в том числе и на хоккейной площадке. Тейтум ничего не понимал в хоккее, поэтому вставал в ворота. Там он неудачно бросал вызов Ткачаку, но потом реабилитировался в баскетболе. В нем выходили один на один – у Мэттью не было шансов.

Оба считали себя спортивными лидерами и предсказывали друг другу успешную карьеру. Все получилось.

Ткачак участвует в баскетбольных шоу и связан с Батлером – это один из его любимых игроков

ESPN рассказывал, что школьное пересечение Ткачака и Тейтума – не совсем уникальное явление. Например, баскетболист «Кливленда» Дариус Гарланд учился вместе с игроком в американский футбол Джаленом Рэмси. Обоих выбирали в первом раунде драфта. Пара Ткачак-Тейтум могла бы выделиться еще сильнее, но все испортило это поражение «Бостона».

Теперь «Майами Хит» переживает за «Флориду» в финале Кубка Стэнли. Перед стартом серии против «Вегаса» в твиттере «Майами» появилась такая запись: «Привезите этот Кубок домой». Символично, что именно «Майами» выбил из плей-офф НБА «Бостон» Тейтума, но у Ткачака и там есть отдельная связь: он выделяет Джимми Батлера в числе своих любимых баскетболистов.

Мэттью вспоминал это, когда попадал на баскетбольное шоу NBA on TNT. Во время серии «Майами» и «Бостона» он общался с Шакилом О’Нилом, Кенни Смитом, Чарльзом Баркли и ведущим Эрни Джонсоном. Шутил, что дружба с Тейтумом и географическое пересечение клуба с «Майами» через штат Флорида поставили его в тяжелое положение на баскетболе.

Тут еще и Батлер в мае вышел на тренировку в джерси с фамилией Ткачака. Все игроки «Флориды» порадовались, а Мэттью сравнил турнирный путь «Майами» и «Флориды» в НБА и НХЛ: «Их положение похоже на наше. Они как аутсайдеры: идут в каждую серию и просто верят в команду. Он [Джимми Батлер] стал одним из лидеров на этом пути – эмоциональным лидером».

Другие отсылки к баскетболу сопровождают Ткачака и в плей-офф НХЛ. Во второй игре серии с «Каролиной» он забросил победную шайбу в овертайме и сразу убежал в подтрибунку вместе с партнерами. Сейчас эту радость называют фирменной для Ткачака, но такое часто происходит в баскетболе. Например, так поступает игрок из НБА Бадди Хилд – делал это уже несколько раз.

Во время пандемии Sportsnet снимал семью Ткачака и создавал с братьями челленджи. В одном из выпусков Мэттью и Брэди сыграли друг с другом в уличный баскетбол. Мэттью в какой-то момент уступал брату со счетом 2:7, потом сравнял, но проиграл 7:10. Разносторонность Ткачака там проявлялась и по-другому – через гольф, хоккей на траве и остальные подобные развлечения.

Фото: East News/AP Photo/John Locher, Frank Gunn/The Canadian Press via AP; instagram.com/matthew_tkachuk; twitter.com/MiamiHEAT; globallookpress.com/Georgia Soares/Keystone Press Agency