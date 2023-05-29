Теперь будет играть в СКА.

«Авангард» так и не повторил квалификационное предложение СКА по Арсению Грицюку – нападающий стал третьим игроком «ястребов», переехавшим в Питер в межсезонье. Пока Роман Ротенберг обыгрывал этот факт в своих соцсетях, сам Грицюк прощался с болельщиками: «На данном этапе наши пути расходятся, но Омск навсегда останется в моем сердце».

От «Авангарда» появился не менее теплый пост: «Спасибо за все годы в составе нашей команды! Желаем никогда не сходить с выбранного пути, не останавливаться в развитии, чтобы карьера шла только вверх, пусть получится завоевать как можно больше трофеев!».

СКА получил спортивные права на Грицюка, а «Авангарду» достанется за него приличная компенсация.

Грицюк выдал хорошую регулярку, но в решающий момент плей-офф потерялся

В сезоне-2022/23 «Авангард» дошел до финала Востока, где в пяти матчах отлетел от «Ак Барса». Грицюк – в отличие от других лидеров команды – не набрал в серии с Казанью ни одного очка, всего же – 3+1 за 11 игр плей-офф. Он вообще пропустил старт Кубка Гагарина-2023 – разумеется, из-за здоровья, хотя болельщики успели себе надумать разное: «Я читал, что в интернете писали, будто я не играл не из-за травмы, а из-за свадьбы (Арсений женился в конце февраля – Sports.ru). Глупости какие-то!».

Грицюк застал в «Авангарде» только три розыгрыша Кубка Гагарина, при этом прошлогодний получился у него куда ярче: 6+4 за 13 матчей. Самым же удачным с точки зрения командного успеха был плей-офф-2021: 20-летнему Арсению достались лишь крохи айстайма в трех играх, зато он с командой стал чемпионом.

Именно после того сезона молодому нападающему стали давать больше времени – и он выдал две весьма неплохие регулярки.

Может показаться, что нынешний чемпионат стал для него прорывным, но если присмотреться, то регулярка-2021/22 вышла даже лучше нынешней – 0,72 очка в среднем за матч против 0,6 и большее количество шайб. Тогда, кстати, статистика могла быть еще выше – но регулярку КХЛ сломали ради подготовки сборной к Олимпиаде, на которую поехал и Арсений.

На старте чемпионата-2022/23 у Грицюка не шла шайба в ворота, и он стал чаще действовать в подыгрыше – и все больше показывал себя как распасовщик. Заметную часть сезона провел во втором звене «Авангарда» – с Бродхерстом и Толчинским. Возможно, связку крайних русских нападающих воссоединят и в Питере – на этой же неделе Толчинский подписал контракт со СКА на пять лет.

Вообще то, что Омск потерял молодого игрока, стало сюрпризом. Вопрос о продлении его контракта поднимался на протяжении почти всего сезона – и в интервью руководство клуба уверяло, что хочет сохранить игрока, который думал еще год-два поиграть на родине, а не рваться за океан. В итоге стороны сначала не сошлись в цене (по инсайдам «Матч ТВ», игрок хотел 110 млн за 2 сезона, клуб не хотел платить больше 35-40 млн в год), а потом перешли в открытый конфликт. Агент Грицюка – Шуми Бабаев – обвинил во всем Хабибулина, который на тот момент занимал пост генерального менеджера «Авангарда». Вскоре его сменил Антон Курьянов, но, кажется, было уже поздно.

Интересно, что до конфликта игрок и его представители рассматривали только два варианта продолжения карьеры: новый контракт с «Авангардом» или отъезд в НХЛ. В 2019 году Арсения выбрал на драфте «Нью-Джерси» под общим 129-м номером. Но в нынешний молодой состав «Дэвилс» пробиться было бы трудно, так что вариант с Санкт-Петербургом подвернулся очень вовремя. Правда, и в СКА конкуренция будет серьезной: прямо сейчас на различных контрактах у команды 24 нападающих, а потолок зарплат превышен больше, чем на 100 млн (но в межсезонье такое разрешается).

«Авангард» отпустил Грицюка, хотя это не единственная проблема команды. Другие лидеры покидают Омск, тренер остался только после отказа других кандидатов, а главный человек в клубе – Александр Крылов – решил отойти от хоккея. Пока единственный управленец в «Авангарде» – это Антон Курьянов, который в прошлом сезоне отвечал за розыгрыш большинства.

Карьера Грицюка в «Авангарде»: чемпионство в дебюте, мечты об Омске, прогресс при Хартли

Переход в СКА – первый для Грицюка во взрослой карьере. До этого он играл только в системе «Авангарда», куда попал в 12 лет, переехав из Красноярска.

Дебютный год Арсения на взрослом уровне совпал с победой «Авангарда» в Кубке Гагарина. Он почти не играл в чемпионском плей-офф, но вообще тот год был для него максимально насыщенным: дебютировал в КХЛ и забил первый гол за «Авангард», набирал очки в Высшей лиге за «Кузню», немного провел в МХЛ, но главное – играл за молодежку Ларионова и на МЧМ (4-е место), и на Евротуре (победа на «Кубке Карьялы»).

При этом по регламенту он все равно считался чемпионом с «Авангардом». Выигранный трофей повез в родной Железногорск, который находится рядом с Красноярском.

Интересно, что Железногорск – закрытый город, куда можно попасть только по пропуску. Зато он весьма приветлив к своим земляками: однажды Грицюк выиграл голосование на лучшего игрока «Омских ястребов» из-за упоминания об этом в городской газете.

До этого лета жизнь игрока была в основном связана с Омском. Так происходило, даже когда «Авангард» еще выступал в Балашихе, ожидая открытия новой арены. Арсений оставался одним из тех, кто действительно хотел возвращения клуба в Сибирь: «Разумеется, я скучал, ведь в Омске иначе относятся к хоккею, чем в Москве».

В 2022 году Грицюк сыграл на Олимпиаде в Пекине. Он стремительно прогрессировал в «Авангарде» и набрал в свою первую полноценную регулярку 28 очков за 39 матчей – достойный результат и закономерный вызов в сборную. На самом турнире, куда, напомним, НХЛ не отпустила своих игроков, у Арсения 3 (1+2) очка, а его звездный час – победный буллит в ворота Швеции в полуфинале.

Кстати, здесь сказалась его работа в «Авангарде»: «У меня на буллитах была своя фишка, которую я много в КХЛ тренировал». В клубе же рассказывали, что нападающий перед сезоном специально готовился физически и настраивался на место в составе.

«Авангард» не удержал Грицюка в это межсезонье. Возможно, свою роль сыграл и фактор тренера. Клуб договаривался о возвращении Хартли, но тот в итоге отказался – оправдался стройкой дома. Возвращение Боба могло стать дополнительным аргументом в переговорах – нападающий регулярно вспоминал канадца и оставался с ним на связи: «Расстались большими друзьями. Боб сказал, что я в любой момент могу позвонить».

Такое отношение абсолютно понятно – Хартли оставался главным человеком во взрослой карьере Грицюка, они много беседовали индивидуально. И после таких разговоров Арсений стал по-другому воспринимать хоккей. Сам Боб говорил, что игроку надо добавить в агрессивности и научиться лучше отрабатывать в обороне.

История Грицюка могла быть похожа на случай Чинахова, который тоже раскрылся у Хартли, а теперь играет в НХЛ. Но Арсений все-таки выбрал другой вариант развития.

СКА – трамплин для Грицюка перед НХЛ. Клуб привычно собирает огромный состав, но с адаптацией будет попроще – вместе с ним рядом Дедунов и Толчинский, с которыми он играл в «Авангарде». К слову, на последнем Кубке Первого канала Арсений радовался, что его поставили в сборной в звено с Сергеем: «Нам нужно наигрывать связку, чтобы и в клубе показывать себя».

Кто ж знал, что через полгода речь будет идти совершенно о другом клубе.

Фото: instagram.com/a.gritsyuk_81; РИА Новости/Александр Кряжев, Владимир Астапкович; vk.com/hc_avangardomsk