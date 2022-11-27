Как хоккей 3х3 стал форматом будущего: кто ходит, чем отличается от классики и какие у него проблемы

Россия провела турнир первой в мире, но не выиграла.

– Дочь, тебе понравилось?

– Нет, я уже от этого устала.

Таким семейным диалогом завершался вечер пятницы на трибунах «ЦСКА-Арены», где впервые на серьезном международном уровне опробовали формат 3х3. Все это происходило в рамках Кубка Первого канала, и помимо России, Казахстана и Беларуси – участников основного турнира – пригласили еще и Китай.

Матчи уложились в несколько часов одного дня: полуфиналы, а затем сразу за третье место и кубок. Всего четыре игры, но не обошлось без сенсации: Россия – только третья, чемпион – Беларусь.

Что надо знать о формате 3х3: игра без силовых приемов, периоды по 7 минут, за нарушения – буллиты

Все уже привыкли к овертаймам 3-на-3 в хоккее: они официально появились в 2015 году в НХЛ, а через год попали и в КХЛ. Причем только в нашей лиге появился тренд менять голкипера на полевого и играть дополнительное время с пустыми воротами.

Формат 3х3 поддерживает эту историю, но все же сильно отличается от классических хоккейных матчей. Главное, что нужно знать:

Участвуют меньше игроков (на КПК – 2 вратаря, 4 защитника, 8 нападающих);

Классических силовых приемов нет (объятия у бортов – максимум);

Каждый из трех периодов длится по 7 минут;

Пробросы не фиксируются, вратари почти не забирают шайбу;

Удалений не бывает, за каждое нарушение – буллит;

Можно снимать вратаря и играть вчетвером в любое время.

Преимущества такого формата: матчи короче и больше динамичность. Хорошая команда может нанести за игру 30-40 бросков. Зедержек во времени почти нет, нет реклам. Например, когда сборная Китая пропустила шайбу в конце матча – сразу взяла паузу, сняла вратаря и пустила еще. Этой остановки игры болельщики практически не ощутили.

Формат 3х3 удерживает зрителей. Средняя продолжительность обычного хоккейного матча – 2,5 часа. В хоккее 3х3 за это время можно провести три игры и сделать 20-минутные перерывы для фанатов. Кстати, пауза между периодами здесь – всего две минуты, что позволяет болельщикам не выключаться. По времени матч 3х3 получается как один период обычного хоккея.

Перерывы между играми позволяют устраивать шоу без ограничений, что в теории очень удобно для организаторов и болельщиков. Сюда умещаются выступления звезд, активности для болельщиков (диктор заводит их и прямо во время игры) на трибунах и вне их – дети успевают сыграть, например, в настольный хоккей.

Владислав Третьяк отмечал, что хоккей 3х3 интересен непредсказуемостью и постоянными моментами у ворот – для этого он и вводится. Кубок Первого канала подтвердил его слова: за 4 матча – 31 шайба в основное время (ФХР считает 32 – с буллитами), но больше половины из них (19) пришлись на мощную встречу за третье место (9:2) и финал (7:1). Игра при 3х3 может удивить в любой момент. Беларусь и Китай отыграли два периода с общим счетом 1:0, а в третьем вместе накидали еще семь шайб.

Новый формат в России полноценно стали развивать летом – КХЛ тогда проводила тренировочный лагерь с участием 68 игроков, среди которых были и звездные игроки Толчинский, Голдобин, Каменев. Идут громкие разговоры о том, что за 3х3 будущее хоккея, но все же пока это кажется второстепенным соревнованием, а для игроков – хорошей тренировкой в лучшем случае.

Каким был 3х3 на Кубке Первого канала: звезды из фигурки, ошибка в графике и уход зрителей

• Болельщики опаздывали на турнир, потому что полуфинальный матч Россия – Казахстан стоял в расписании вторым. Из-за этого получились огромные очереди на досмотр, а трибуны на игре Беларусь – Китай едва заполнились наполовину. Зрители по большей части пришли на сборную России, хотя отдельные фанаты нашлись у каждой команды. Параллельно все изучали правила.

• Матчи оправдали ожидания в плане динамики – сборная Китая играла без вратаря уже во втором периоде матча с Россией. С непредсказуемостью тоже проблем не было. В игре Россия – Казахстан возникла ошибка в графике реализованных буллитов, из-за чего казахстанский вратарь не сразу поверил в победу: разводил руки перед скамейкой, когда остальные радовались выходу в финал.

• ФХР и другие организаторы сейчас упираются в цифру 10083 – официальное количество болельщиков на турнире 3х3. Но на нее надо смотреть глубже. К началу турнира, как мы говорили, многие опоздали, а к финалу заметная часть уже разошлась: трибуны начали пустеть еще по ходу матча за третье место, когда бронза России стала очевидной. Поэтому на решающей игре не помогали даже включения диктора – они проходила в атмосфере тишины.

Трибуны в конце матча за третье место.

• К концу турнира происходящее действительно приелось зрителям – не только девочке из начала текста. Некоторые открыто признавали: приехали на 3х3 только из-за участия России – поэтому не спешили возвращаться с фудкортов и смотреть на другие игры. Турниру явно не хватило известных игроков для привлечения внимания к самому хоккею – присутствие Мичкова пока не работает на широкую аудиторию.

• Зато с шоу вокруг – никаких проблем. Организаторы позвали на 3х3 Александру Трусову и Марка Кондратюка – фигуристка провела символическое вбрасывание, наградила лучших хоккеистов и показала короткую программу. Кондратюк тоже поучаствовал в шоу-программе и выступил отдельно. Кажется, что оставшихся на финал зрителей удержал на арене именно он.

• По атмосфере 3х3 отличается от привычного хоккея перекосом в сторону спокойного просмотра. Зрители на трибунах радовались за всех и одновременно никого не выделяли. В целом все походило на необычный вечер для отдыха, который когда-нибудь точно захочется повторить. Не хватало только реального интереса к спорту и реальной мотивации.

Откуда вообще возник формат 3х3 и почему он скоро будет даже на Олимпиаде

Но турнир «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3» действительно интересен как явление. Впервые в истории хоккей такого формата вышел на международный уровень и собрал несколько сборных.

И это заметный прогресс на фоне слухов о включении 3х3 в олимпийскую программу уже с 2030 года, которое продвигает президент ИИХФ Люк Тардиф. Его мнение: новый формат привлечет к просмотру молодежь и удержит ее. Тестировать 3х3 международная федерация планирует на юношеской Олимпиаде-2024 в Пхенчхане: соберут сборные с 11-е по 20-е места в рейтинге, проведут между ними турнир – и этот опыт используют на будущих соревнованиях.

Роман Ротенберг – один из тех, кто зацепился за идею Люка Тардиффа. Тот опробовал 3х3 на юношеских играх в Лозанне еще в 2020-м, а с подачи Ротенберга турниры такого формата стали чаще проводиться в России. В итоге внутренний российский эксперимент сейчас опередил ИИХФ и впервые был проведен на таком высоком уровне.

Кубок Первого канала – подходящий момент для пробы 3х3. Мероприятие проходило под популярным брендом, но без серьезных соперников – в обычном формате играем с Беларусью и Казахстаном (от России U25 отказались). Хоккей 3х3 позволил закрыть паузу и добавить матчей.

Кстати, в новом формате сохраняются тренды обычного хоккея. Роман Ротенберг, который активно продвигает новинку, привлекает в состав России игроков из системы СКА – в итоге вышло больше половины (8 из 14). Еще трое представляли «Динамо», по одному – «Витязь», «Спартак» и ЦСКА. Проявить себя здесь могли те, кто еще окончательно не заявил о себе в классическом 5х5.

Новый формат считается хоккеем будущего, но сама идея играть 3х3 не нова – тренировки в таком виде проходили еще в сборной СССР, хоть на глобальную площадку тогда не переносились. НХЛ ранее уже скидывала 3х3 на Матч звезд женского хоккея – и в тот момент все красиво организовала.

Элементов шоу в ближайшее время станет еще больше. Россия познала медиафутбол (следите за ним на Sports.ru), но через формат 3х3 подобная задумка реализуется и в хоккейном варианте. Организовать новую лигу в своем летнем выступлении пообещал основатель медийного чемпионата по футболу Николай Осипов, который хочет теперь сделать смотрибельным и привлекательным и хоккей.

Выход 3х3 на уровень Олимпиады актуален из-за реального примера в другом виде спорта. Международный олимпийский комитет официально включил баскетбол 3х3 в программу Токио. Получилось интересно: там открылись новые баскетбольные звезды, которые не показали себя ярко в обычном варианте игры. Из этого резко выросло отдельное спортивное направление.

Фото: fhr.ru; РИА Новости/Алексей Филиппов, Сергей Гунеев