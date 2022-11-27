Наброс на ворота
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Как хоккей 3х3 стал форматом будущего: кто ходит, чем отличается от классики и какие у него проблемы

Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Люк Тардиф Люк Тардиф
Сборная Китая по хоккею Сборная Китая по хоккею
Сборная Беларуси по хоккею Сборная Беларуси по хоккею
ИИХФ ИИХФ
сборная Казахстана по хоккею сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
Хоккей 3х3
Хоккей Хоккей

Россия провела турнир первой в мире, но не выиграла.

– Дочь, тебе понравилось?

– Нет, я уже от этого устала.

Таким семейным диалогом завершался вечер пятницы на трибунах «ЦСКА-Арены», где впервые на серьезном международном уровне опробовали формат 3х3. Все это происходило в рамках Кубка Первого канала, и помимо России, Казахстана и Беларуси – участников основного турнира – пригласили еще и Китай.

Матчи уложились в несколько часов одного дня: полуфиналы, а затем сразу за третье место и кубок. Всего четыре игры, но не обошлось без сенсации: Россия – только третья, чемпион – Беларусь.

Что надо знать о формате 3х3: игра без силовых приемов, периоды по 7 минут, за нарушения – буллиты

Все уже привыкли к овертаймам 3-на-3 в хоккее: они официально появились в 2015 году в НХЛ, а через год попали и в КХЛ. Причем только в нашей лиге появился тренд менять голкипера на полевого и играть дополнительное время с пустыми воротами.

Формат 3х3 поддерживает эту историю, но все же сильно отличается от классических хоккейных матчей. Главное, что нужно знать:

  • Участвуют меньше игроков (на КПК – 2 вратаря, 4 защитника, 8 нападающих);
  • Классических силовых приемов нет (объятия у бортов – максимум);
  • Каждый из трех периодов длится по 7 минут;
  • Пробросы не фиксируются, вратари почти не забирают шайбу;
  • Удалений не бывает, за каждое нарушение – буллит;
  • Можно снимать вратаря и играть вчетвером в любое время.

Преимущества такого формата: матчи короче и больше динамичность. Хорошая команда может нанести за игру 30-40 бросков. Зедержек во времени почти нет, нет реклам. Например, когда сборная Китая пропустила шайбу в конце матча – сразу взяла паузу, сняла вратаря и пустила еще. Этой остановки игры болельщики практически не ощутили.

Формат 3х3 удерживает зрителей. Средняя продолжительность обычного хоккейного матча – 2,5 часа. В хоккее 3х3 за это время можно провести три игры и сделать 20-минутные перерывы для фанатов. Кстати, пауза между периодами здесь – всего две минуты, что позволяет болельщикам не выключаться. По времени матч 3х3 получается как один период обычного хоккея.

Перерывы между играми позволяют устраивать шоу без ограничений, что в теории очень удобно для организаторов и болельщиков. Сюда умещаются выступления звезд, активности для болельщиков (диктор заводит их и прямо во время игры) на трибунах и вне их – дети успевают сыграть, например, в настольный хоккей.

Владислав Третьяк отмечал, что хоккей 3х3 интересен непредсказуемостью и постоянными моментами у ворот – для этого он и вводится. Кубок Первого канала подтвердил его слова: за 4 матча – 31 шайба в основное время (ФХР считает 32 – с буллитами), но больше половины из них (19) пришлись на мощную встречу за третье место (9:2) и финал (7:1). Игра при 3х3 может удивить в любой момент. Беларусь и Китай отыграли два периода с общим счетом 1:0, а в третьем вместе накидали еще семь шайб.

Новый формат в России полноценно стали развивать летом – КХЛ тогда проводила тренировочный лагерь с участием 68 игроков, среди которых были и звездные игроки Толчинский, Голдобин, Каменев. Идут громкие разговоры о том, что за 3х3 будущее хоккея, но все же пока это кажется второстепенным соревнованием, а для игроков – хорошей тренировкой в лучшем случае.

Каким был 3х3 на Кубке Первого канала: звезды из фигурки, ошибка в графике и уход зрителей

• Болельщики опаздывали на турнир, потому что полуфинальный матч Россия – Казахстан стоял в расписании вторым. Из-за этого получились огромные очереди на досмотр, а трибуны на игре Беларусь – Китай едва заполнились наполовину. Зрители по большей части пришли на сборную России, хотя отдельные фанаты нашлись у каждой команды. Параллельно все изучали правила.

• Матчи оправдали ожидания в плане динамики – сборная Китая играла без вратаря уже во втором периоде матча с Россией. С непредсказуемостью тоже проблем не было. В игре Россия – Казахстан возникла ошибка в графике реализованных буллитов, из-за чего казахстанский вратарь не сразу поверил в победу: разводил руки перед скамейкой, когда остальные радовались выходу в финал.

• ФХР и другие организаторы сейчас упираются в цифру 10083 – официальное количество болельщиков на турнире 3х3. Но на нее надо смотреть глубже. К началу турнира, как мы говорили, многие опоздали, а к финалу заметная часть уже разошлась: трибуны начали пустеть еще по ходу матча за третье место, когда бронза России стала очевидной. Поэтому на решающей игре не помогали даже включения диктора – они проходила в атмосфере тишины.

Трибуны в конце матча за третье место.

• К концу турнира происходящее действительно приелось зрителям – не только девочке из начала текста. Некоторые открыто признавали: приехали на 3х3 только из-за участия России – поэтому не спешили возвращаться с фудкортов и смотреть на другие игры. Турниру явно не хватило известных игроков для привлечения внимания к самому хоккею – присутствие Мичкова пока не работает на широкую аудиторию.

• Зато с шоу вокруг – никаких проблем. Организаторы позвали на 3х3 Александру Трусову и Марка Кондратюка – фигуристка провела символическое вбрасывание, наградила лучших хоккеистов и показала короткую программу. Кондратюк тоже поучаствовал в шоу-программе и выступил отдельно. Кажется, что оставшихся на финал зрителей удержал на арене именно он.

• По атмосфере 3х3 отличается от привычного хоккея перекосом в сторону спокойного просмотра. Зрители на трибунах радовались за всех и одновременно никого не выделяли. В целом все походило на необычный вечер для отдыха, который когда-нибудь точно захочется повторить. Не хватало только реального интереса к спорту и реальной мотивации.

Откуда вообще возник формат 3х3 и почему он скоро будет даже на Олимпиаде

Но турнир «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3» действительно интересен как явление. Впервые в истории хоккей такого формата вышел на международный уровень и собрал несколько сборных.

И это заметный прогресс на фоне слухов о включении 3х3 в олимпийскую программу уже с 2030 года, которое продвигает президент ИИХФ Люк Тардиф. Его мнение: новый формат привлечет к просмотру молодежь и удержит ее. Тестировать 3х3 международная федерация планирует на юношеской Олимпиаде-2024 в Пхенчхане: соберут сборные с 11-е по 20-е места в рейтинге, проведут между ними турнир – и этот опыт используют на будущих соревнованиях.

Роман Ротенберг – один из тех, кто зацепился за идею Люка Тардиффа. Тот опробовал 3х3 на юношеских играх в Лозанне еще в 2020-м, а с подачи Ротенберга турниры такого формата стали чаще проводиться в России. В итоге внутренний российский эксперимент сейчас опередил ИИХФ и впервые был проведен на таком высоком уровне.

Кубок Первого канала – подходящий момент для пробы 3х3. Мероприятие проходило под популярным брендом, но без серьезных соперников – в обычном формате играем с Беларусью и Казахстаном (от России U25 отказались). Хоккей 3х3 позволил закрыть паузу и добавить матчей.

Кстати, в новом формате сохраняются тренды обычного хоккея. Роман Ротенберг, который активно продвигает новинку, привлекает в состав России игроков из системы СКА – в итоге вышло больше половины (8 из 14). Еще трое представляли «Динамо», по одному – «Витязь», «Спартак» и ЦСКА. Проявить себя здесь могли те, кто еще окончательно не заявил о себе в классическом 5х5.

Новый формат считается хоккеем будущего, но сама идея играть 3х3 не нова – тренировки в таком виде проходили еще в сборной СССР, хоть на глобальную площадку тогда не переносились. НХЛ ранее уже скидывала 3х3 на Матч звезд женского хоккея – и в тот момент все красиво организовала.

Элементов шоу в ближайшее время станет еще больше. Россия познала медиафутбол (следите за ним на Sports.ru), но через формат 3х3 подобная задумка реализуется и в хоккейном варианте. Организовать новую лигу в своем летнем выступлении пообещал основатель медийного чемпионата по футболу Николай Осипов, который хочет теперь сделать смотрибельным и привлекательным и хоккей.

Выход 3х3 на уровень Олимпиады актуален из-за реального примера в другом виде спорта. Международный олимпийский комитет официально включил баскетбол 3х3 в программу Токио. Получилось интересно: там открылись новые баскетбольные звезды, которые не показали себя ярко в обычном варианте игры. Из этого резко выросло отдельное спортивное направление.

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Фото: fhr.ru; РИА Новости/Алексей Филиппов, Сергей Гунеев

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