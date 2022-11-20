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«Я боролся за выживание с рождения». В Жиру никто не верил: скамейка во второй лиге, свист фанатов Бензема на поле

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Заиграл в сборной только после 25.

На ЧМ-2022 Оливье Жиру дошел до рекорда по голам за Францию (51 мяч).

Впервые он сыграл официальный матч за сборную только в 2012 году. На международном уровне Жиру раскрылся лишь за пару месяцев до 26-летия. Его история не типичный путь молодого таланта. Все наоборот: Жиру много лет толкался за шансы и даже наверху регулярно чувствовал себя чужим.

Главный тренер родного клуба Жиру не поверил, что тот потянет уровень второй лиги

На момент первого вызова в сборную Жиру стоил 13 миллионов евро. Лето 2012 года стало ярчайшим моментом его жизни: трансфер  в «Арсенал» на фоне сенсационного чемпионства «Монпелье». Перед этим он забил 21 гол и сделал 12 ассистов в сезоне Лиги 1 – до сих пор самый результативный год в карьере.

Дорога к топ-клубу вышла длинной и запутанной. Жиру вырос в коммуне Фрож рядом с Греноблем. Занимался в академии «Гренобля» и там же начинал карьеру. Клубы до трансфера в «Монпелье»: «Гренобль», «Истр» (аренда), «Тур». Скауты «Тура» первыми разглядели в Жиру талант. Клуб предложил «Греноблю» 150 тысяч евро двумя траншами – и получил легкое согласие.

«Гренобль» до сих пор переживает из-за ухода Жиру. Есть несколько версий развития той скандальной истории. Банальные факты: тренер Мехмед Баждаревич не поверил, что Жиру сильнее других форвардов «Гренобля». При нем он сыграл 17 матчей в Лиге 2 (два – в стартовом составе) и забил два мяча. Игровое время в чемпионате в сезоне-2006/07 – 343 минуты: то есть в среднем по 20 минут, чтобы показать себя. 

Известные слова Баждаревича в адрес Жиру: «У тебя не тот уровень, чтобы играть в Лиге 2. Тем более – в Лиге 1». Потом Баждаревич опровергал, что говорил их в таком варианте. Ругал журналистов за вырывание фразы из контекста. Жиру отреагировал по-своему: в 2011-м сделал хет-трик против «Сошо». Который тренировал Баждаревич.

Работники молодежки «Гренобля» позже обращали внимание на особенности развития Жиру. И сравнивали его с Фегули, который сам ушел из «Гренобля» в 2010-м. Они выглядели по-разному: Фегули в юности считался феноменом, Жиру – только крепким талантом. Зато с ним сработало позднее раскрытие (до этого не помогла и аренда), а Фегули потерялся: к январю 2023 года он ждет перехода в «Карагюмрюк».

Газета Ouest-France делала репортаж о жизни и карьере Жиру. Важные вещи из этого материала: в молодежке «Гренобля» было много технически одаренных футболистов, но они не пробились на высокий уровень. Жиру выделялся среди них другим: он с детства приходил на тренировки раньше всех – и работал над ударом.

Жиру не обижается на «Гренобль» и мечтает увидеть его в Лиге 1, где клуб последний раз играл в 2010-м. Год назад в расположении сборной Жиру проводил прямой эфир в соцсетях – и сказал там о мыслях завершить «Гренобле» в карьеру, красиво замкнув цикл своей истории.

Жиру написал автобиографию и ушел в религию – это его способ борьбы с давлением мира

В 2008-м «Тур» получил в лице Жиру бомбардира на будущее. Сравните его новое игровое время (3314 минут) и показатели в «Гренобле»: за прорывной сезон-2009/10 Жиру забил за «Тур» 21 гол и сделал семь ассистов в Лиге 2. Стал лучшим бомбардиром турнира и показал себя. Медиа, фанаты, другие клубы – все теперь восхищались Жиру и ждали его перехода в заметную команду.

Сам Жиру до сих пор вспоминает время в «Туре» и даже записывает видео в поддержку проекта развития. Говорит: «Начиная с «Тура», я встречал по жизни нужных людей». Жиру считает, что в тот момент ему помогла судьба. «Тур» не поднялся в Лигу 1 – Жиру остался с ним. Там тренерский штаб в него поверил и дал возможность играть без ограничений.

Дальнейший путь Жиру мог быть совсем другим: в 2010-м «Тур» договаривался не только с «Монпелье». На Жиру выходили «Мидлсбро» и «Селтик». Он летал в Шотландию и склонялся к этому варианту, но расклад изменила шутка президента «Монпелье»: «Что ты будешь там делать? Играть против «Килмарнока»?»

Позднее, уже в «Арсенале» после первой французской славы, Жиру столкнулся с теми же проблемами из прошлого: никто не видел в нем звезду. Особенно это проявлялось на фоне лондонского успеха Тьерри Анри. Фанаты давили, журналисты пропускали через сравнения каждый винт его характеристик. На этом фоне портились отношения с женой – она подозревала в возможной измене. Жиру извинился через твиттер и замял громкий личный скандал.

По-настоящему популярным у фанатов Жиру не стал нигде. По телосложению он ставил себя в один ряд с Холандом, но выделял важное отличие: у того есть взрывная скорость (таких все любят). По заочным битвам с конкурентами Жиру чаще всего проигрывал по тем или иным критериям – это создавало лишнее давление. Во время матчей Жиру справляется с ним так: пишет инициалы детей на руке и время от времени смотрит туда.

Еще Жиру нашел себя в религии: ходит в христианскую церковь и подталкивает к этому окружающих. Но уважает всех – рассказывал на примере финала Лиги Европы в Баку: «Под формой у меня была футболка с надписью «Я люблю Иисуса». Хотел показать ее после гола. Но игра проходила в Азербайджане. Мы были в мусульманской стране, и этот жест мог быть неверно истолкован».

В 2020 году Жиру выпустил автобиографию «Всегда верь в это». Там есть важные тезисы о том, что футболисты – товар. Но общий посыл такой: «Не сдавайтесь. Действуйте настойчиво, уверенно и смиренно. Верьте в себя и в жизнь. Никогда не позволяйте ничему и никому встать на пути ваших амбиций». Жиру считает, что сам много раз проходил через жизненную несправедливость.

Друзья называют Жиру фениксом из Гренобля, Бензема – гонщиком в картинге

The Times ставил такой заголовок к интервью с Жиру: «Я боролся за выживание с рождения». Внутри – его рассказ о том, что его зачатие вышло случайно. Родители Жиру дистанцируются от прессы и не разговаривают о карьере сына. Жиру помогает его брат – он поспособствовал увлечению футболом. Профессионально играл сам, но закончил в 20 лет и стал диетологом.

Ромен Жиру прямо повлиял на карьеру младшего брата. Объяснял собственное завершение карьеры тем, что не справился с системой. Говорил много лишнего и не реализовал талант, хотя в молодежке выдерживал уровень Анелька и Анри. Его задачи – удержание от проблем и помощь для Оливье Жиру в сложные моменты. Он консультирует Жиру и даже формирует его диету.

Голы – это не главное. Карьерный девиз Жиру: «Делайте дерьмо, которое люди не замечают». Это отсылка к тому, почему для форварда важно работать на команду. На ЧМ-2018 Оливье Жиру ни разу не забил, но его брат восхищался командной работой. И подчеркивал связь с Жиру через игру: «20 лет назад футбол для меня закончился, а еще через 20 мой брат стал чемпионом мира».

Фанаты и журналисты постоянно сравнивают Жиру с фениксом, который восстает из пепла. Однажды он ярко ответил на вопрос об этом: «Некоторые друзья смеются, потому что они называют меня фениксом из Гренобля. Это комплимент, потому что такой статус означает, что независимо от обстоятельств я не сдаюсь. Когда меня вызывают, главное – выполнить работу».

Жиру стал одним из лидеров сборной Франции из-за постоянных проблем Бензема. На ЧМ-2022 это объясняется обострением травмы, выбывшей Бензема из турнира. На других турнирах – скандалом с дисквалификацией. Сравнения с Бензема сопровождают всю карьеру Жиру, а в команде он фактически занимал его место. За это фанаты Бензема даже освистывали Жиру на Евро-2016.

Сам Бензема переживал, когда Жиру выходил на поле. Люди всегда видели принижение его роли, хотя прямые нападки от Бензема – редкость. Он привычно выделял его работу, но все голевые достижения объяснял просто: тот выходит на поле. Зато всем запомнилось странное сравнение с «Формулой-1», когда Бензема охарактеризовал Жиру гонщиком из картинга. Ответ – смех Жиру.

К 36 годам Жиру выигрывал титулы во всех странах, где выступал. В Англии не случилось чемпионства, но набралось сразу четыре победы в Кубке (три – с «Арсеналом»). С «Челси» Жиру брал два главных еврокубка. В «Милане» уже есть чемпионский трофей, хотя клуб не считался основным фаворитом сезона. Со сборной выиграл чемпионат мира.

Теперь Жиру давно обошел по голам Бензема, чье место якобы подкараулил. И обходит Анри, с которым проигрывал вечные сравнения. Неплохо для человека, который появился в сборной только после 25 лет. Ведь даже когда в Жиру не верил никто – в Жиру верил только он сам.

Анри вот-вот потеряет рекорды по голам и ассистам за Францию. Все равно великий – Зидан называл его самым техничным в истории

Помогите Франции выиграть второй ЧМ подряд. Сыграйте за действующих чемпионов и приведите их к трофею

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Alex Grimm, Clive Rose; gf38.fr; East News/FRANK PERRY / AFP; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency

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