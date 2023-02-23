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«Спросил у Айкела, где костюм купить – мне потом счет на 20 косарей выставили». Интервью с лидером молодой банды «Баффало»

Баффало Баффало
Сборная Швеции по хоккею Сборная Швеции по хоккею
Расмус Далин Расмус Далин
Алекс Так Алекс Так
Кайл Окпосо Кайл Окпосо
Тейдж Томпсон Тейдж Томпсон
Дон Грэнато
Эрик Карлссон Эрик Карлссон
Фрелунда Фрелунда
Хенрик Лундквист Хенрик Лундквист
Никлас Лидстрем Никлас Лидстрем
Юэль Лундквист Юэль Лундквист
Роджер Реннберг
Маттиас Самуэльссон Маттиас Самуэльссон
Пол Биссоннетт Пол Биссоннетт
Хоккей Хоккей

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции Sports.ru: вы находитесь в блоге Hockey Books, который перевел две огненных автобиографии – Фила Эспозито и Шона Эйври, умную книгу про хоккейную аналитику, книгу о молодежном хоккее, а еще периодически выкладывает расшифровки хоккейного подкаста. Поддержите авторов плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные переводы чаще появлялись в вашей ленте.

Что-то мы тут с вами с головой нырнули в былые времена. Так блог и нафталином пропахнуть может.

Поэтому сегодня давайте вернемся к современности. В гости к чиклетсам ненадолго заглянул защитник «Баффало» Расмус Далин. Разговор состоялся еще перед Матчем звезд, но вышел только в середине февраля.

Если вы устали от лонгридов про 80-е, то вам определенно сюда. Здесь и атмосфера более расслабленная, и сама беседа гораздо короче обычной.

Напоминаю, если вам нужны автобиографии Шона Эйври и Фила Эспозито в формате EPUB, а также другие книжки, напишите мне здесь, в личку на Sports.ru. Для этого надо сначала добавить меня в друзья. Всего книжек на данный момент шесть. Помимо старины Шона и Фила это:

- «Пока Горят Огни» про молодежный хоккей в Канаде (мой личный фаворит) - «Хоккейная Аналитика» - Автобиография Тео Флери (мой первый перевод, по нынешним меркам кривоватый, но кто-то его сохранил) - Сюрприз (приятный)

Если хочется помочь проекту материально, внизу есть номер карты. Донаты, скажу честно, мотивируют, как ничто другое. Самые ценные рубли в жизни, правда. Я как представлю, что кому-то не лень все это читать, а потом еще куда-то лезть номер карты вбивать, так сразу тепло становится. И хочется перевести весь интернет к чертовой матери :)

Дальше – слово Полу «Бизу» Биссоннетту, Райану «Уиту» Уитни и РА (Rear Admiral или Контр-Адмирал – это прозвище Брайана Макгонагала, со-ведущего подкаста). Иногда голос подает и продюсер Майк Гринелл, а также Мэтт Мерли. Впереди километры букв. Читайте на свой страх и риск.

РА: С удовольствием приветствуем нашего сегодняшнего гостя, который согласился к нам заглянуть, несмотря на позднее приглашение. Этого защитника выбрали под первым общим номером на драфте 2018 года. Он попал в символическую сборную новичков и был номинирован на «Колдер Трофи». Он проводит уже свой пятый сезон в НХЛ и в грядущие выходные примет участие во втором для себя Матче Звезд.

Огромное спасибо, что заглянул на подкаст Spittin’ Chiclets. Итак – Расмус Далин! Как дела, дружище? Спутали мы твои планы, да?

Далин: Спасибо. Вы мне позвонили вчера после игры где-то в полночь. Но я рад, что приехал. Здорово приехать в теплую погоду. Во Флориде классно.

Уит: А какие у тебя планы-то были? Ты ведь собирался чем-то заняться, но все сорвалось?

Далин: Должен был на Багамы лететь с пацанами.

Биз: Вот те на! С пацанами выезд сорвался! Братан, ты как сказал «с пацанами», у меня аж сердечко защемило. С пацанами! (в оригинале «with the boys», где у слова «boys» особая романтика, почитаемая в хоккейных кругах – прим. пер.)

(все смеются) 

Уит: Если бы он сказал «с семьей», ты бы и глазом не моргнул. А «с пацанами» ты сразу такой, типа, ЧТО?! ДА КАК ТАК?! 

(все смеются)

Далин: Зато я рад, что пришел к вам. Будет круто.

Биз: Да, у нас тут неплохо. Болельщики «Баффало» охренеют, когда выйдет этот выпуск. Мы всегда сначала тизер постим. Где-то за день до выпуска, чтобы люди знали, кто к нам в гости приходил. У нас вот [Кайл] Окпосо был – болельщики очумели! Вашей команде сейчас вообще удалось вдохнуть жизнь в поклонников «Сэйбрс».

Далин: Это точно. В городе сейчас потрясающая атмосфера. Болельщики здорово нас поддерживают. Надо продолжать в том же духе. Мне многое доводилось слышать про болельщиков «Баффало» в былые годы. Хотелось бы воссоздать ту атмосферу.

РА: Да ты уже в какой-то степени это испытал. Я вижу, ты состоишь в «Мафии Биллс» (На Расмусе кепка команды NFL «Баффало Биллс», болельщиков которой принято называть именно так – прим. пер.). Наверняка видел зимой, как в городе умеют болеть, пусть для команды все и закончилось не лучшим образом.

Далин: Обидное поражение, да («Биллс» вылетели во втором раунде плей-офф – прим. пер.). Но, как говорится, всегда есть следующий сезон. У нас есть Джош Аллен (квортербэк «Биллс» – прим. пер.), так что в городе смотрят в будущее с оптимизмом.

Уит: Кто из игроков «Сэйбрс» лучше всего справился бы с тем, чтобы сломать в прыжке стол перед игрой «Биллс»? (болельщики «Биллс» славятся разной абсурдной ерундой. Например, одного мужичка обливают кетчупом и горчицей. Сломать же стол в прыжке и вовсе стало, наверное, самой узнаваемой фишкой. Настолько, что это даже отразили в графике трансляцииприм. пер.)

(Биз смеется) 

Далин: Думаю, Алекс Так отлично подходит на эту роль.

(все смеются, кивают) 

Далин: Он и на матчи «Биллс» часто ходит, и с болельщиками зависает. Так что выберу его.

Биз: Его там еще и кетчупом с горчицей поливают.

Уит: Точняк! Как там этого чувака зовут? Кетчуп Рон? Или как-то так? (его зовут Кен Джонсон, известен по прозвищу Пинто Рон Кенниприм. пер.)

Далин: Так и зовут.

Уит: А, вы знакомы?

Биз: Знакомы? Да они по кентам!

(все смеются)

РА: Как я уже сказал, для тебя это пятый сезон. Самому, наверное, не верится? Ты пришел в лигу в 18 лет. Для тебя время так же быстро пролетело, как и для остальных?

Далин: Да уж, даже не верится. Такое ощущение, что моя карьера только началась – так быстро время пролетело. Зато я многому научился за эти годы. Пришлось пройти через многое, но я не жалуюсь. Было весело. Но, да, время летит быстро.

РА: Давай поговорим про Дона Гранато и его роль в становлении команды. Тебе довелось поработать уже с несколькими тренерами. С его приходом команду перестало лихорадить. Как ему удалось вселить в вас уверенность в своих силах?

Далин: Дон – лучший. Его подход в том, что молодежь должна играть без страха. Не надо бояться поражений – надо просто выходить и играть. Тэйдж Томпсон, Дилан Козенс, другие молодые ребята – все рванули вперед. Все дело в нашей системе. Если мы уступаем в счете, Дон на нас не орет. Он говорит, чтобы мы играли в свой хоккей, не забивали себе голову лишним и боролись в каждом эпизоде. Мы так и делаем. Вроде пока получается.

Биз: И для тебя, как для атакующего защитника, наверное, здорово не только слышать одобрение со стороны тренера, но играть по системе, где у вас полностью развязаны руки в зоне атаки. У вас же вся пятерка в сайклинге участвует – это что-то с чем-то!

Далин: Согласен. Оуэн Пауэр там вообще круги наматывает.

Биз: (смеется) Ага.

Далин: Да и нападающие часто оказываются на позиции защитника. Это часть нашей игры. Мы любим играть в атаку. Уверен, это классно смотрится со стороны.

Уит: Давай вернемся к истокам. Про тебя много говорили еще даже до драфта. Ты занимался какими-то другими видами спорта в детстве? В хоккее у тебя все стало получаться с первой же минуты? Как ты вообще попал в хоккей?

Далин: Я всегда любил хоккей. Я всегда был одним из лучших, где бы ни играл…

Уит: Ну я больше про самые истоки спрашивал. Ты ведь начинал в команде родного города?

Мерли: Давай я перехвачу. Просто этот вопрос часто всплывает. Про разницу между шведской и американской программами молодежного хоккея. Можешь подробно расписать шведскую систему? Я вот знаю, что у вас в командах младшего возраста донашивают форму за старшими командами. И так ты идешь по ступенькам вверх по вертикали условной «Фрелунды».

Уит: И все детство играешь за одну и ту же команду.

Мерли: Во-во. У меня не было такого опыта, но я уверен, что всем в мире было интересно про это послушать. Потому что вы, шведы, развиваетесь куда большими темпами. И это в стране с населением девять миллионов человек (на самом деле, почти 10,5 – прим. пер.).

Далин: Спасибо за добрые слова. На вершине вертикали у нас команда-А, как мы ее называем. Потом идут U20, U18, U16 и так далее вплоть до я не знаю…

Уит: U8.

Далин: Да, U8, все верно. Такая же система была и в моем родном городе. Но местная команда не выступает на высшем уровне в профессиональном хоккее. Вы, наверное, лучше меня можете рассказать про эту систему. А то меня сегодня английский что-то подводит.

Уит: То есть «Фрелунда» перетащила тебя к себе?

Далин: Мне тогда 15 было. Это команда SHL, так что у них школа сильнее той, где я играл до этого.

Мерли: Наверное, это команда по типу той, где я в том году играл. Первый дивизион какой-нибудь? (Мерли отыграл несколько матчей в составе «Кувленда» во втором дивизионе – прим. пер.

Далин: Третий Дивизион.

Мерли: А я вот во втором в том году играл.

Далин: Ну вот у нас команда еще хуже. 

Уит: У вас люди в команде, поди, еще и на работу ходили.

Мерли: Да, чувак прям посреди игры ушел, потому что там где-то трубу прорвало.

(все смеются)

Далин: Так вот я попал во «Фрелунду». Выступал за команду U18, когда мне было 15. Так моя карьера пошла в гору, и я довольно быстро попал в команду-А.

Мерли: Я, кстати, видел его тогда. Тебе лет 16, что ли, было. Летал по площадке в маске и на финтах отправлял в буфет 30-летних мужиков. Уверен, они тебе голову потом хотели оторвать.

Биз: Я по TSN это видел. Съемка уровня VHS. На картошку какую-то снимали. 

Далин: Чувствовал себя суперкрутым тогда. Хотя сейчас вспоминаю то время – такой я дурак, конечно, был.

(Биз смеется)

Уит: Ну не знаю, не знаю… Как по мне, так это круто было.

Мерли: Кто у вас тогда из ветеранов играл во «Фрелунде»? Кто тебя взял под крыло в команде-А?

Далин: Брат Хенрика Лундквиста – Юэль.

Уит: А он же там легенда, да?

Далин: Так и есть. 

Биз: Он же тоже вратарь?

Уит: Не, нападающий.

Биз: А я думал вратарь.

Уит: Он же даже на Олимпиаду ездил со всеми энхаэловцами, по-моему (не ездил, но зато был капитаном сборной на Играх 2018-го, а также трижды взял золото чемпионата мира – прим. пер.).

Далин: Он был капитаном сборной на чемпионатах мира, несмотря на приехавших энхаэловцев (в 2014-м и 2017-м – прим. пер.). Он настоящая душа «Фрелунды» и шведского хоккея. Еще там был тренер Рогер Реннберг – не уверен, как его правильно по-английски произносить. Он здорово мне помог. Я был молодым. Он запросто мог мне запретить играть подобным образом. А он, наоборот, всегда подбадривал. Мол, выходи, играй, получай удовольствие. Это мне здорово помогло. Но Юэль Лундквист, наверное, внес главный вклад.

РА: Сколько тебе было лет, когда ты поставил себе цель попасть в НХЛ?

Далин: Примерно в то же время, когда ко мне стало приходить понимание, что я свяжу жизнь с хоккеем. Все ведь об этом мечтают.

Уит: Но ведь в Европе хватает ребят, чья главная цель – попасть в команду-А.

Далин: Да. 

Уит: А ты, получается, был достаточно хорош и насмотрелся хайлайтов НХЛ, в итоге решив, что хочешь перебраться за океан.

Далин: Во «Фрелунде» вообще такой подход, что молодым говорят не останавливаться на уровне команды-А. Там хотят, чтобы нас как можно больше в НХЛ играло. Я считаю, что во «Фрелунде» одна из лучших программ подготовки хоккеистов в мире.

Уит: Задам быстренько один вопрос. В Швеции же тепло летом? Ты же в детстве не играл в хоккей летом? Или со льда не вылезал?

Далин: Со льда не вылезал.

Уит: Вот как?

Далин: Бегал с подкатки на подкатку.

Уит: То есть в этом плане стало по-другому. Раньше вроде не так было.

Биз: Когда к нам приходил Окпосо, он восторгался твоим трудолюбием и тем, как ты постоянно оттачиваешь свое мастерство. Такое ощущение, что ты с молодых ногтей всецело посвятил себя хоккею. Было такое, что ты прям цели перед собой ставил? Хочу уйти под первым общим номером на драфте. Хочу стать лучшим. Такой у тебя характер? Ни минуты без дела?

Далин: Да я бы не сказал. Я просто люблю хоккей. Просто люблю проводить время на катке с ребятами. Мне нравится дух соперничества – вот это главное. Играем в гольф или во что бы то ни было – я просто получаю удовольствие и соревнуюсь. Думаю, отсюда и результат.

РА: Ты копировал стиль каких-нибудь шведских защитников или прорубал себе путь сам?

Далин: Уф, да таких игроков много было. [Никлас] Лидстрем, [Виктор] Хедман, [Эрик] Карлссон… В Швеции уйма отменных защитников. Вообще есть ощущение, что шведская система подготавливает много классных защитников. Будто всех защитников подталкивают к тому, чтобы играть в атаке, как Эрик Карлссон и не только. Думаю, это началось с Лидстрема.

РА: В НХЛ есть защитники, за которыми ты пристально следишь?

Далин: Я вообще хоккей люблю смотреть. Сейчас, конечно, особенно интересно следить за Эриком Карлссоном. (улыбается) Я, конечно, пытаюсь за ним угнаться, но…

Уит: Стараешься изо всех сил!

Далин: Стараюсь изо всех сил, но за ним тяжело угнаться. Биз: У вас случайно не делают ставки на то, кто из вас больше очков наберет? Где-нибудь в командном чате, например?

Далин: Нет. Да я и не хочу. Он ведь все равно победит. 

(Биз смеется)

Уит: Плюс, зная его, мы понимаем, что он будет играть только по-крупному.

Далин: Это точно.

Биз: Вы вообще регулярно общаетесь? Делишься с ним какими-то мыслями? Можно назвать его твоим наставником?

Далин: Нууу… в каком-то смысле, да. Мы иногда общаемся. Летом вот к нему в гости съездил. Хорошо тогда поболтали о том, о сем. Нет такого, чтобы я ему звонил каждый вечер и советовался. Он классный парень. Достойный пример для подражания.

Уит: Современная НХЛ несколько изменилась. У многих игроков есть семьи. Но в вашей команде какая-то прорва молодых чуваков. На выездах наверняка на ужин ходите человек по 11-12?

Далин: Да, лучше и не придумаешь.

Уит: Даже не верится, сколько у вас на ведущих ролях человек младше 25.

Далин: Выезд – это прекрасно.

(все смеются, заговорищецки переглядываются)

Далин: Да я серьезно. Мы ужинаем толпой человек в 15.

Биз: В кредитку играете? (все скидывают свои карточки в общую кучу, затем из нее вытягивается случайная, с которой и оплачивается весь счет – прим. пер.)

Далин: Полный отстой, когда такая толпа собирается.

Уит: Проиграл, поди, недавно по-крупному? 

Далин: Да.

(все смеются)

Биз: Тут, кстати, недавно одну команду спалили на том, что они играли в ненастоящую кредитку. Ну то есть неважно какую карточку вытащили – все равно все поровну делят. Вы же таким не занимаетесь, я надеюсь? 

Далин: …что?!

Биз: Прикинь!

Уит: Да-да-да. В «Сиэтле» в том году не играли в кредитку.

Биз: В демку играли!

Уит: Тянули кредитку из кучи, чтобы узнать проигравшего – но чисто для интереса. Не уверен, что прям так было, но они точно не играли в кредитку. Мне это [Джордан] Эберле рассказывал. Видимо, с этого сезона стали играть. Вот и пошли победы.

(все смеются)

Далин: Новичков хлебом не корми – дай в кредитку сыграть.

Уит: И они всегда проигрывают.

Далин: Именно! Всегда проигрывает тот, кто больше всех агитирует.

Мерли: Кто придумал – тот и профукал. Каждый раз одно и то же. 

Далин: И не говори. Магия прям. В общем, иногда, конечно, прилетает от старших, но мне нравится на выезде играть.

Уит: Ты всегда считался атакующим игроком, а в этом году натурально попер. Но ты в этом году и в обороне лучше стал играть. Ставил себе цель прибавить в этом? Типа, очки я набирать умею. Пора выходить на новый уровень и играть против ведущих игроков соперника. 

Далин: Я всегда хотел так играть. Когда Донни пришел в команду, он стал выпускать меня против ведущих игроков соперника. Со временем я понял, как лучше распоряжаться своим игровым временем, как играть против главных технарей… Когда играешь против таких соперников, это уже само по себе придает тебе уверенности в себе. Просто потому, что ты понимаешь, что можешь превзойти их в единоборстве. На это просто нужно время. Так что спасибо моим тренерам Дону и Марти [Уилфорду].

Биз: В последнее время ты стал играть пожестче, чего тебе, может быть, не хватало в прошлом. Стал проводить мощные силовые. Помню, например, в прошлом году ты с [Остоном] Мэттьюсом сцепился в Гамильтоне. 

Далин: Ну… да… Даже не знаю…

Уит: Вспомнить не может.

Биз: Я что, слишком глубоко копнул?

Далин: Да не. Что тут сказать – люблю повеселиться на льду. Какой только ##### не бывает на льду, верно? Не имею ничего против его действий. На его месте запросто мог оказаться и я. Это часть игры. Так что мне плевать. 

Мерли: Ты проводишь на льду много времени. Ты следишь как-то за тем, когда будут коммерческие паузы? Используешь это как-то в свою пользу?

Далин: Если честно, я ненавижу коммерческие паузы.

Биз: ДА #####! ДЕРЖИ ПЯТЮНЮ! Я уже сколько раз об этом говорил! Полная #####! Давно пора это до Гэри донести. Как там его зовут? Ким Чен Беттмен? Слыхал про такого?

(все смеются) 

Биз: Поздравляем с 30-й годовщиной, Гэри!

Далин: Да просто иногда из-за этих пауз ритм рвется. Только наберешь ход и ждешь, что с минуты на минуту будет пауза. Иногда мне это нравится, иногда – прям ненавижу.

Биз: А потом еще четвертую тройку выпускают. Пфф!

(Мерли смеется)

Уит: Все как Биз – калеки.

Биз: Я и говорю – калеки. 

Уит: Хотя уже нет, кстати. Сейчас в четвертых тройках такие щеглы играют.

Биз: Да я понимаю. Это я так. Над собой прикалываюсь.

Уит: Ты вот говоришь, что любишь хоккей. Тебе, наверное, непросто пришлось в первые пару лет в лиге? Команда часто проигрывала. Никак не мог выбросить это из головы? Или наоборот сохранял позитивный настрой и работал над собой? Или все же тяжко было в первые годы? 

Далин: И то, и другое.

Уит: Проигрывать же надоедает, верно? 

Далин: Конечно. Проигрывать – отстой. Но мы всегда были уверены в том, что наступят времена получше. Посмотрите на Тэйджа и остальную молодежь. Мы через все прошли вместе. Мы всегда верили, что со временем станем лидерами команды и что все изменится. Мы всегда себя этим мотивировали и упорно трудились. Лучшее еще впереди.

Уит: Биз уже упомянул, что у нас было интервью с Окпосо. Он довольно эмоционально рассказывал через что ему пришлось пройти. Я сразу понял, что на такого человека можно положиться. У вас молодая команда, и он ветеран, у которого правильный подход ко всем, верно?

Далин: Он лучший. Серьезно.

Уит: Командный игрок?

Далин: Однозначно. Если надо что-то сказать, он молчать не будет. А так он всегда в хорошем настроении. Подкалывает всех не меньше молодых. Потрясающий капитан.

Уит: Кто у вас главный клоун?

Далин: Хммм…

Уит: Видимо, Так? Раз ты говоришь, что сломать стол в прыжке – это по его части.

Далин: Тэйдж тоже клоун. У него рот вообще не закрывается никогда. Или вот Дилан Козенс. Он тоже в последнее время превратился в идиота.

Уит: Освоился!

Далин: (смеется) Так и есть. Юморной чувак. То же самое про Пэйтона Кребса можно сказать.

Биз: Обычно на какой-нибудь тусе, когда все нажираются в хламину, молодые ребята, до этого стеснявшиеся, наконец, раскрываются. Тут тот же случай?

Далин: Ну… да. Да, так и было.

Биз: И сразу после этого чуваку обычно дают новую погремуху.

Далин: Так и есть. Еще Маттиас Самуэльссон. У него тоже порой не все дома, но зато с ним не соскучишься.

Биз: Паша, один из наших операторов, говорит, что Сэм Райнхарт ему рассказывал одну историю про твой дебютный сезон. Говорят, ты как-то 20 косарей на костюмы потратил… 

Далин: Это [Джек] Айкел во всем виноват!

Биз: (улыбается) Так-так-так.

Уит: Сразу стрелки стал переводить!

Далин: Ну реально. У меня вообще не было костюмов. Спросил у Айкела, где мне костюм купить. Давай, говорит, я тебя с человечком одним познакомлю. Приходит этот чувак ко мне домой, показывает все. Вот это, говорит, возьми, вон то. А потом выставляет счет на 20 косарей! За три костюма!

(все смеются)

Уит: Ты что, заранее не мог сказать?!

Биз: ЗА ТРИ?!

Далин: Да, за три!

Биз: Ох, ## твою мать!

Уит: (смеется) Биз, это, походу, тот чувак из Монреаля был (история про монреальского портного всплывала в том числе в интервью Никиты Задороваприм. пер.).

Биз: Наверняка все костюмы одергивать надо постоянно.

(Мерли смеется)

Далин: В общем, три костюма за 20 косарей. Откуда у меня такие деньги? Мне подойдет что-нибудь и подешевле.

Биз: Да уж. При Гэри это весь твой подписной бонус за первый общий номер на драфте.

(все смеются)

Биз: Клубы того и гляди игрокам скоро не зарплату будут платить, а взаймы деньги давать.

Уит: Ты вот упомянул Томпсона. Не знаю, видел ли ты одно завирусившееся видео. Он там минуты четыре просто доминирует на льду. Смотришь и глазам своим не веришь. Это началось еще в том году, а теперь он вне всяких сомнений стал суперзвездой.

Далин: Согласен.

Уит: Соперников позорит.

Далин: Однозначно. Особенно вратарей. Я давно понял, что он суперталантливый игрок с сумасшедшим броском. Донни дал ему шанс, он почувствовал себя уверенней. Вы бы видели, что он на тренировках вытворяет! Играем двусторонку или 3-на-3 – он просто разрывает. Прям как в играх сейчас. Так что тут вопрос, скорее, в психологии был.

РА: Ты таких счастливых болельщиков «Баффало», можно сказать, никогда не видел, как в этом году. Ведь сейчас все зависит от вас самих в плане выхода в плей-офф.

Далин: Да, в Баффало сейчас потрясающая атмосфера. Перед одним матчем у нас чествовали [Райана] Миллера. В прошлом году поднимали баннер Ар-Джея (RJ – он же Рик Дженнерет, легендарный комментатор домашних матчей «клинков». Ла-ла-ла-ла-лафонтейнприм. пер.). Когда у нас собирается аншлаг – это чума.

Биз: Да, у вас там прям маньяки какие-то.

Далин: Я видел, как вы у нас участвовали в каком-то турнире по уличному хоккею.

Мерли: Кубок Чиклетс!

Далин: А, да? Эх, жаль меня там не было.

Уит: В Баффало любят спорт.

Далин: Это точно.

Биз: Что это был за матч, когда ты счел сравнял… Вы, кажется, 6:5 в овертайме победили. Я смотрел ту встречу. Меня поразило, насколько у вас болельщики вовлечены в игру. Даже так скажу: если у вас на трибунах аншлаг, а на льду отличный матч – это лучшая атмосфера в мире спорта (видимо, Биз имеет ввиду матч против «Миннесоты», который состоялся 7 января 2023 года – прим. пер.).

Далин: Согласен. У нас бывает волна по трибунам кругов 50 проходит. Одно удовольствие играть для таких болельщиков.

Мерли: И все бухают.

Биз: Естественно. До поросячего визга. Убираются в муку. 

(все смеются)

Биз: Можно ли сказать, что команда перенастроилась на новый лад с приходом Така? Он же там местный.

Уит: И хотел играть за «Баффало».

Биз: Да, чтобы играть «Баффало», к этому должна лежать душа. Многие ведь не хотят там играть. Трудно привлечь туда свободных агентов. Но у города есть определенный шарм. Мне кажется, что это вышло на новый уровень с приходом Така.

Далин: Однозначно. Его приход стал настоящим глотком свежего воздуха. Бывает, что не знаешь как подступить к незнакомому человеку, но с ним такого не было. Он пришел весь на позитиве, типа, ща мы всем покажем, обожаю Баффало, я отсюда родом! Игроки такого плана отлично вписываются в команду. Все говорят про Тэйджа – и правильно делают. Но и Так берет на себя много работы.

Уит: Он с его передач часто забивает.

Далин: Здорово следить за его игрой. Он внес неоценимый вклад в команду. 

Биз: Он же к нам тоже заходил.

Уит: Отличное интервью получилось.

Биз: Он рассказывал, как работал над мастерством с индивидуальным тренером, что он изменил в своем катании… В общем, он тоже постоянно работает над собой. Уверен, остальных это тоже подталкивает двигаться вперед и выкладываться на тренировках.

Далин: Мне кажется, у нас вообще такая культура в команде. У нас полсостава на 20 минут раньше на тренировку приходят. Да, мы, конечно, молодые, но все же. Трудолюбие заложено в нашу культуру. Команда сейчас на подъеме, а Так – наш лидер. И он в этом прекрасен.

Уит: Это вообще свойственно молодым командам. Пацанам нечем заняться, вот они и играют до опупения в джусбоя (англ. Juice Boy – соревнование, где участвующие бросают вратарю с усов. Бросают один раз, если есть отскок, то можно попробовать добить шайбу в сетку. Играют до последнего не забившего. Проигравший затем должен обойти всю команду и предложить по стаканчику газировки или сока. Есть разные вариации игры. Например, Moustache Boy – здесь проигравший должен месяц отращивать усы. Есть Magazine Boy – проигравший должен в каждую туалетную кабинку положить журнал. Есть Stick Boy – проигравший носит после тренировки клюшки всей команды – прим. пер.).

Уит: С катка вообще никто не хочет уходить. В АХЛ такого полно. И это офигенно. 

Мерли: Да-да-да, у нас в «Уилкс-Бэрри» такое было.

Биз: В итоге приходится игроков со льда за шкирку выкидывать. Пацаны, все понимаем, но у физиотерапевтов семьи есть, так что давайте сворачивайтесь.

(все смеются)

Далин: У нас примерно так и есть. Не могу здесь не отметить Эрика Комри. Вратари же обычно пулей с тренировки вылетают. А он как раз любит на льду задержаться.

Биз: Как только пойдет слушок, что какой-то варя готов по три часа на льду проводить – он потом на контракте до конца жизни будет.

(все смеются)

Биз: Команд за 16 сыграет.

Уит: Только если одна из них не подпишет его надолго.

Биз: Именно.

Мерли: Вот тебе прикол про Алекса Така, кстати. Он же рос через два дома от легенды «Баффало» Тима Коннолли.

Далин: Вот как?

Мерли: Да, прям через два дома. Поэтому он и стал болеть за «Сэйбрс». Поэтому он с такой душой и играет за «Сэйбрс». Я это вспомнил к тому, что Коннолли играл в эпоху, когда команда выступала с козьей головой на груди (так в народе называют лого «Баффало» из 90-х – прим. пер.). Вы сейчас тоже иногда в той форме играете. Не знаю какая у вас в ней статистика, но скажу тебе как ставочник…

Уит: Я же говорил об этом недавно. Там пять побед и одно поражение – что-то в таком духе.

Мерли: Да-да-да, там что-то вроде шести побед даже. Вы как-то заряжаетесь энергией что ли, когда видите эту форму в раздевалке?

Далин: И болельщиков она будто тоже еще больше заряжает.

Уит: Да вам вообще эту форму основной стоит сделать.

Далин: Согласен. Она клевая.

Мерли: Действительно, играйте в ней до тех пор, пока не проиграете.

Биз: А еще пиво по 50 центов начните продавать. У вас тогда волна вообще без перерыва по трибунам будет ходить.

Уит: И арене тогда хана.

Мерли: Я уже много раз говорил: если «Биллс» или «Сэйбрс» выиграют чемпионский титул – город сгорит до тла. Не будет больше города.

РА: Ты уже в курсе, чем на выходных занимаешься? В смысле в каких конкурсах будешь участвовать?

Биз: Ааа, ты про конкурсы. Я не сразу понял.

Уит: РА такой, типа, братан, че дальше делаешь? А? А?! Мож, потусим? 

(все смеются)

Далин: Меня почему-то поставили на силу броска.

Биз: Так это самый крутой конкурс.

Уит: Ну ты же бросаешь где-то 95 миль в час? Все, что больше 90, уже хорошо. А вот 87 – это уже проблема. 

Биз: Да, если что, скажешь, что бросал не в полную силу, вышел на расслабоне. Зато не надо круги наматывать и выдумывать там что-то с клюшкой.

Далин: Могло быть хуже, да, согласен. Просто не хочу опозориться. Но, думаю, справлюсь (в итоге Расмус занял второе место в конкурсе, уступив на 0,9 своему соотечественнику Элиасу Петтерссону – прим. пер.).

Уит: Что ж…

Мерли: Погоди, у меня еще вопрос есть!

Биз: Давай-давай, продолжаем!

Мерли: Не могу не спросить у шведа. Что есть такого в Швеции, чего тебе особенно не хватает в Америке, и что есть такого в Америке или Баффало, чего тебе особенно не хватает в Швеции?

Далин: Шаурма.

Мерли: Точно!

Далин: Шаурма – это прям хорошо.

Мерли: Шведская шаурма – это тема. Ты в лаваше любишь или на тарелке?

Далин: И то, и другое.

Мерли: Понял.

Уит: Это блюдо для тех, кто бухает допоздна?

Мерли: И под бухач, и на завтрак после бухача отлично заходит. Я себе обычно заказываю одну в лаваше и одну на тарелке. Потому что хочу и то, и другое.

Далин: Да, классная штука.

Биз: А почему в ИКЕА шаурму не продают?

Уит: Потому что там фрикадельки.

Мерли: Да, там фрикадельки. Хороший вопрос. Даже не знаю, почему там не продается шаурма. 

Биз: Пора протест устроить. За замену фрикаделек на шаурму.

Далин: (смеется) Точно.

Биз: В новости федерального масштаба попадем!

(все смеются)

Биз: Прикинь, ты стоишь такой у ИКЕА с плакатом.

Уит: А его агент как раз с ИКЕА ведет переговоры о рекламном контракте. Все коту под хвост.

Биз: Вы бы с Хэнком (Хенриком Лундквистом – прим. пер.) точно бы обрадовались, если бы там стали продавать шаурму.

Далин: Да, он наверняка тоже любит шаурму. Еще я скучаю по Гетеборгу. Это один из лучших городов мира. А вот в Швеции я больше всего скучаю по… 

Уит: «Биллс».

Мерли: Вообще я тебя пытался подтолкнуть к ответу «крылышки». Крылышки Баффало же! Я потом как раз про них спросил бы.

Биз: Переоцененная штука?

Далин: Да не, отличная.

Уит: Смотри-ка, Биз, он понимает, что не надо злить своих болельщиков.

Биз: Одним предложением мог бы всех против себя настроить.

Мерли: Где лучшие крылья в Баффало? Давай поставим тебя в трудную ситуацию.

Биз: Моргни два раза, если болельщики держат тебя в заложниках.

Далин: Да не.

Биз: Да я серьезно.

(все смеются)

Далин: Где лучшие крылья, говоришь… Пожалуй, в Bar-Bill.

Мерли: Наслышан. 

Биз: Давайте его на детекторе лжи проверим.

(все смеются)

Биз: Гринелли, заноси детектор лжи! 

Уит: Сейчас женщина зайдет и скажет, что на этом интервью окончено. В общем, чувак, поздравляем тебя с успешно идущим сезоном. Мы – ну или по крайней мере я – притапливаем теперь за «Баффало». Будем надеяться, что вы попадете в плей-офф. Здорово, что ваши матчи больше не проходные. Поздравляем и с тем, что тебя пригласили на Матч Звезд. 

Далин: Спасибо, ребята.

Биз: Не за что. Ты красавчик.

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Фото: REUTERS/Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports; eastnews.ru/AP Photo/Jeffrey T. Barnes, Derek Cain/Getty Images/AFP; Instagram/rasmusdahlinn

2 комментария

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EastKing
Ответ slamber
Отличный автор, не понимаю как писать в личку , но могли бы скинуть книги Вами переведенные
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
slamber
Отличный автор, не понимаю как писать в личку , но могли бы скинуть книги Вами переведенные
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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