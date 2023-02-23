Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции Sports.ru: вы находитесь в блоге Hockey Books, который перевел две огненных автобиографии – Фила Эспозито и Шона Эйври, умную книгу про хоккейную аналитику, книгу о молодежном хоккее, а еще периодически выкладывает расшифровки хоккейного подкаста. Поддержите авторов плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные переводы чаще появлялись в вашей ленте.

Что-то мы тут с вами с головой нырнули в былые времена. Так блог и нафталином пропахнуть может.

Поэтому сегодня давайте вернемся к современности. В гости к чиклетсам ненадолго заглянул защитник «Баффало» Расмус Далин. Разговор состоялся еще перед Матчем звезд, но вышел только в середине февраля.

Если вы устали от лонгридов про 80-е, то вам определенно сюда. Здесь и атмосфера более расслабленная, и сама беседа гораздо короче обычной.

Напоминаю, если вам нужны автобиографии Шона Эйври и Фила Эспозито в формате EPUB, а также другие книжки, напишите мне здесь, в личку на Sports.ru. Для этого надо сначала добавить меня в друзья. Всего книжек на данный момент шесть. Помимо старины Шона и Фила это:

- «Пока Горят Огни» про молодежный хоккей в Канаде (мой личный фаворит) - «Хоккейная Аналитика» - Автобиография Тео Флери (мой первый перевод, по нынешним меркам кривоватый, но кто-то его сохранил) - Сюрприз (приятный)

Если хочется помочь проекту материально, внизу есть номер карты. Донаты, скажу честно, мотивируют, как ничто другое. Самые ценные рубли в жизни, правда. Я как представлю, что кому-то не лень все это читать, а потом еще куда-то лезть номер карты вбивать, так сразу тепло становится. И хочется перевести весь интернет к чертовой матери :)

Дальше – слово Полу «Бизу» Биссоннетту, Райану «Уиту» Уитни и РА (Rear Admiral или Контр-Адмирал – это прозвище Брайана Макгонагала, со-ведущего подкаста). Иногда голос подает и продюсер Майк Гринелл, а также Мэтт Мерли. Впереди километры букв. Читайте на свой страх и риск.

РА: С удовольствием приветствуем нашего сегодняшнего гостя, который согласился к нам заглянуть, несмотря на позднее приглашение. Этого защитника выбрали под первым общим номером на драфте 2018 года. Он попал в символическую сборную новичков и был номинирован на «Колдер Трофи». Он проводит уже свой пятый сезон в НХЛ и в грядущие выходные примет участие во втором для себя Матче Звезд.

Огромное спасибо, что заглянул на подкаст Spittin’ Chiclets. Итак – Расмус Далин! Как дела, дружище? Спутали мы твои планы, да?

Далин: Спасибо. Вы мне позвонили вчера после игры где-то в полночь. Но я рад, что приехал. Здорово приехать в теплую погоду. Во Флориде классно.

Уит: А какие у тебя планы-то были? Ты ведь собирался чем-то заняться, но все сорвалось?

Далин: Должен был на Багамы лететь с пацанами.

Биз: Вот те на! С пацанами выезд сорвался! Братан, ты как сказал «с пацанами», у меня аж сердечко защемило. С пацанами! (в оригинале «with the boys», где у слова «boys» особая романтика, почитаемая в хоккейных кругах – прим. пер.)

(все смеются)

Уит: Если бы он сказал «с семьей», ты бы и глазом не моргнул. А «с пацанами» ты сразу такой, типа, ЧТО?! ДА КАК ТАК?!

(все смеются)

Далин: Зато я рад, что пришел к вам. Будет круто.

Биз: Да, у нас тут неплохо. Болельщики «Баффало» охренеют, когда выйдет этот выпуск. Мы всегда сначала тизер постим. Где-то за день до выпуска, чтобы люди знали, кто к нам в гости приходил. У нас вот [Кайл] Окпосо был – болельщики очумели! Вашей команде сейчас вообще удалось вдохнуть жизнь в поклонников «Сэйбрс».

Далин: Это точно. В городе сейчас потрясающая атмосфера. Болельщики здорово нас поддерживают. Надо продолжать в том же духе. Мне многое доводилось слышать про болельщиков «Баффало» в былые годы. Хотелось бы воссоздать ту атмосферу.

РА: Да ты уже в какой-то степени это испытал. Я вижу, ты состоишь в «Мафии Биллс» (На Расмусе кепка команды NFL «Баффало Биллс», болельщиков которой принято называть именно так – прим. пер.). Наверняка видел зимой, как в городе умеют болеть, пусть для команды все и закончилось не лучшим образом.

Далин: Обидное поражение, да («Биллс» вылетели во втором раунде плей-офф – прим. пер.). Но, как говорится, всегда есть следующий сезон. У нас есть Джош Аллен (квортербэк «Биллс» – прим. пер.), так что в городе смотрят в будущее с оптимизмом.

Уит: Кто из игроков «Сэйбрс» лучше всего справился бы с тем, чтобы сломать в прыжке стол перед игрой «Биллс»? (болельщики «Биллс» славятся разной абсурдной ерундой. Например, одного мужичка обливают кетчупом и горчицей. Сломать же стол в прыжке и вовсе стало, наверное, самой узнаваемой фишкой. Настолько, что это даже отразили в графике трансляции – прим. пер.)

(Биз смеется)

Далин: Думаю, Алекс Так отлично подходит на эту роль.

(все смеются, кивают)

Далин: Он и на матчи «Биллс» часто ходит, и с болельщиками зависает. Так что выберу его.

Биз: Его там еще и кетчупом с горчицей поливают.

Уит: Точняк! Как там этого чувака зовут? Кетчуп Рон? Или как-то так? (его зовут Кен Джонсон, известен по прозвищу Пинто Рон Кенни – прим. пер.)

Далин: Так и зовут.

Уит: А, вы знакомы?

Биз: Знакомы? Да они по кентам!

(все смеются)

РА: Как я уже сказал, для тебя это пятый сезон. Самому, наверное, не верится? Ты пришел в лигу в 18 лет. Для тебя время так же быстро пролетело, как и для остальных?

Далин: Да уж, даже не верится. Такое ощущение, что моя карьера только началась – так быстро время пролетело. Зато я многому научился за эти годы. Пришлось пройти через многое, но я не жалуюсь. Было весело. Но, да, время летит быстро.

РА: Давай поговорим про Дона Гранато и его роль в становлении команды. Тебе довелось поработать уже с несколькими тренерами. С его приходом команду перестало лихорадить. Как ему удалось вселить в вас уверенность в своих силах?

Далин: Дон – лучший. Его подход в том, что молодежь должна играть без страха. Не надо бояться поражений – надо просто выходить и играть. Тэйдж Томпсон, Дилан Козенс, другие молодые ребята – все рванули вперед. Все дело в нашей системе. Если мы уступаем в счете, Дон на нас не орет. Он говорит, чтобы мы играли в свой хоккей, не забивали себе голову лишним и боролись в каждом эпизоде. Мы так и делаем. Вроде пока получается.

Биз: И для тебя, как для атакующего защитника, наверное, здорово не только слышать одобрение со стороны тренера, но играть по системе, где у вас полностью развязаны руки в зоне атаки. У вас же вся пятерка в сайклинге участвует – это что-то с чем-то!

Далин: Согласен. Оуэн Пауэр там вообще круги наматывает.

Биз: (смеется) Ага.

Далин: Да и нападающие часто оказываются на позиции защитника. Это часть нашей игры. Мы любим играть в атаку. Уверен, это классно смотрится со стороны.

Уит: Давай вернемся к истокам. Про тебя много говорили еще даже до драфта. Ты занимался какими-то другими видами спорта в детстве? В хоккее у тебя все стало получаться с первой же минуты? Как ты вообще попал в хоккей?

Далин: Я всегда любил хоккей. Я всегда был одним из лучших, где бы ни играл…

Уит: Ну я больше про самые истоки спрашивал. Ты ведь начинал в команде родного города?

Мерли: Давай я перехвачу. Просто этот вопрос часто всплывает. Про разницу между шведской и американской программами молодежного хоккея. Можешь подробно расписать шведскую систему? Я вот знаю, что у вас в командах младшего возраста донашивают форму за старшими командами. И так ты идешь по ступенькам вверх по вертикали условной «Фрелунды».

Уит: И все детство играешь за одну и ту же команду.

Мерли: Во-во. У меня не было такого опыта, но я уверен, что всем в мире было интересно про это послушать. Потому что вы, шведы, развиваетесь куда большими темпами. И это в стране с населением девять миллионов человек (на самом деле, почти 10,5 – прим. пер.).

Далин: Спасибо за добрые слова. На вершине вертикали у нас команда-А, как мы ее называем. Потом идут U20, U18, U16 и так далее вплоть до я не знаю…

Уит: U8.

Далин: Да, U8, все верно. Такая же система была и в моем родном городе. Но местная команда не выступает на высшем уровне в профессиональном хоккее. Вы, наверное, лучше меня можете рассказать про эту систему. А то меня сегодня английский что-то подводит.

Уит: То есть «Фрелунда» перетащила тебя к себе?

Далин: Мне тогда 15 было. Это команда SHL, так что у них школа сильнее той, где я играл до этого.

Мерли: Наверное, это команда по типу той, где я в том году играл. Первый дивизион какой-нибудь? (Мерли отыграл несколько матчей в составе «Кувленда» во втором дивизионе – прим. пер.)

Далин: Третий Дивизион.

Мерли: А я вот во втором в том году играл.

Далин: Ну вот у нас команда еще хуже.

Уит: У вас люди в команде, поди, еще и на работу ходили.

Мерли: Да, чувак прям посреди игры ушел, потому что там где-то трубу прорвало.

(все смеются)

Далин: Так вот я попал во «Фрелунду». Выступал за команду U18, когда мне было 15. Так моя карьера пошла в гору, и я довольно быстро попал в команду-А.

Мерли: Я, кстати, видел его тогда. Тебе лет 16, что ли, было. Летал по площадке в маске и на финтах отправлял в буфет 30-летних мужиков. Уверен, они тебе голову потом хотели оторвать.

Биз: Я по TSN это видел. Съемка уровня VHS. На картошку какую-то снимали.

Далин: Чувствовал себя суперкрутым тогда. Хотя сейчас вспоминаю то время – такой я дурак, конечно, был.

(Биз смеется)

Уит: Ну не знаю, не знаю… Как по мне, так это круто было.

Мерли: Кто у вас тогда из ветеранов играл во «Фрелунде»? Кто тебя взял под крыло в команде-А?

Далин: Брат Хенрика Лундквиста – Юэль.

Уит: А он же там легенда, да?

Далин: Так и есть.

Биз: Он же тоже вратарь?

Уит: Не, нападающий.

Биз: А я думал вратарь.

Уит: Он же даже на Олимпиаду ездил со всеми энхаэловцами, по-моему (не ездил, но зато был капитаном сборной на Играх 2018-го, а также трижды взял золото чемпионата мира – прим. пер.).

Далин: Он был капитаном сборной на чемпионатах мира, несмотря на приехавших энхаэловцев (в 2014-м и 2017-м – прим. пер.). Он настоящая душа «Фрелунды» и шведского хоккея. Еще там был тренер Рогер Реннберг – не уверен, как его правильно по-английски произносить. Он здорово мне помог. Я был молодым. Он запросто мог мне запретить играть подобным образом. А он, наоборот, всегда подбадривал. Мол, выходи, играй, получай удовольствие. Это мне здорово помогло. Но Юэль Лундквист, наверное, внес главный вклад.

РА: Сколько тебе было лет, когда ты поставил себе цель попасть в НХЛ?

Далин: Примерно в то же время, когда ко мне стало приходить понимание, что я свяжу жизнь с хоккеем. Все ведь об этом мечтают.

Уит: Но ведь в Европе хватает ребят, чья главная цель – попасть в команду-А.

Далин: Да.

Уит: А ты, получается, был достаточно хорош и насмотрелся хайлайтов НХЛ, в итоге решив, что хочешь перебраться за океан.

Далин: Во «Фрелунде» вообще такой подход, что молодым говорят не останавливаться на уровне команды-А. Там хотят, чтобы нас как можно больше в НХЛ играло. Я считаю, что во «Фрелунде» одна из лучших программ подготовки хоккеистов в мире.

Уит: Задам быстренько один вопрос. В Швеции же тепло летом? Ты же в детстве не играл в хоккей летом? Или со льда не вылезал?

Далин: Со льда не вылезал.

Уит: Вот как?

Далин: Бегал с подкатки на подкатку.

Уит: То есть в этом плане стало по-другому. Раньше вроде не так было.

Биз: Когда к нам приходил Окпосо, он восторгался твоим трудолюбием и тем, как ты постоянно оттачиваешь свое мастерство. Такое ощущение, что ты с молодых ногтей всецело посвятил себя хоккею. Было такое, что ты прям цели перед собой ставил? Хочу уйти под первым общим номером на драфте. Хочу стать лучшим. Такой у тебя характер? Ни минуты без дела?

Далин: Да я бы не сказал. Я просто люблю хоккей. Просто люблю проводить время на катке с ребятами. Мне нравится дух соперничества – вот это главное. Играем в гольф или во что бы то ни было – я просто получаю удовольствие и соревнуюсь. Думаю, отсюда и результат.

РА: Ты копировал стиль каких-нибудь шведских защитников или прорубал себе путь сам?

Далин: Уф, да таких игроков много было. [Никлас] Лидстрем, [Виктор] Хедман, [Эрик] Карлссон… В Швеции уйма отменных защитников. Вообще есть ощущение, что шведская система подготавливает много классных защитников. Будто всех защитников подталкивают к тому, чтобы играть в атаке, как Эрик Карлссон и не только. Думаю, это началось с Лидстрема.

РА: В НХЛ есть защитники, за которыми ты пристально следишь?

Далин: Я вообще хоккей люблю смотреть. Сейчас, конечно, особенно интересно следить за Эриком Карлссоном. (улыбается) Я, конечно, пытаюсь за ним угнаться, но…

Уит: Стараешься изо всех сил!

Далин: Стараюсь изо всех сил, но за ним тяжело угнаться. Биз: У вас случайно не делают ставки на то, кто из вас больше очков наберет? Где-нибудь в командном чате, например?

Далин: Нет. Да я и не хочу. Он ведь все равно победит.

(Биз смеется)

Уит: Плюс, зная его, мы понимаем, что он будет играть только по-крупному.

Далин: Это точно.

Биз: Вы вообще регулярно общаетесь? Делишься с ним какими-то мыслями? Можно назвать его твоим наставником?

Далин: Нууу… в каком-то смысле, да. Мы иногда общаемся. Летом вот к нему в гости съездил. Хорошо тогда поболтали о том, о сем. Нет такого, чтобы я ему звонил каждый вечер и советовался. Он классный парень. Достойный пример для подражания.

Уит: Современная НХЛ несколько изменилась. У многих игроков есть семьи. Но в вашей команде какая-то прорва молодых чуваков. На выездах наверняка на ужин ходите человек по 11-12?

Далин: Да, лучше и не придумаешь.

Уит: Даже не верится, сколько у вас на ведущих ролях человек младше 25.

Далин: Выезд – это прекрасно.

(все смеются, заговорищецки переглядываются)

Далин: Да я серьезно. Мы ужинаем толпой человек в 15.

Биз: В кредитку играете? (все скидывают свои карточки в общую кучу, затем из нее вытягивается случайная, с которой и оплачивается весь счет – прим. пер.)

Далин: Полный отстой, когда такая толпа собирается.

Уит: Проиграл, поди, недавно по-крупному?

Далин: Да.

(все смеются)

Биз: Тут, кстати, недавно одну команду спалили на том, что они играли в ненастоящую кредитку. Ну то есть неважно какую карточку вытащили – все равно все поровну делят. Вы же таким не занимаетесь, я надеюсь?

Далин: …что?!

Биз: Прикинь!

Уит: Да-да-да. В «Сиэтле» в том году не играли в кредитку.

Биз: В демку играли!

Уит: Тянули кредитку из кучи, чтобы узнать проигравшего – но чисто для интереса. Не уверен, что прям так было, но они точно не играли в кредитку. Мне это [Джордан] Эберле рассказывал. Видимо, с этого сезона стали играть. Вот и пошли победы.

(все смеются)

Далин: Новичков хлебом не корми – дай в кредитку сыграть.

Уит: И они всегда проигрывают.

Далин: Именно! Всегда проигрывает тот, кто больше всех агитирует.

Мерли: Кто придумал – тот и профукал. Каждый раз одно и то же.

Далин: И не говори. Магия прям. В общем, иногда, конечно, прилетает от старших, но мне нравится на выезде играть.

Уит: Ты всегда считался атакующим игроком, а в этом году натурально попер. Но ты в этом году и в обороне лучше стал играть. Ставил себе цель прибавить в этом? Типа, очки я набирать умею. Пора выходить на новый уровень и играть против ведущих игроков соперника.

Далин: Я всегда хотел так играть. Когда Донни пришел в команду, он стал выпускать меня против ведущих игроков соперника. Со временем я понял, как лучше распоряжаться своим игровым временем, как играть против главных технарей… Когда играешь против таких соперников, это уже само по себе придает тебе уверенности в себе. Просто потому, что ты понимаешь, что можешь превзойти их в единоборстве. На это просто нужно время. Так что спасибо моим тренерам Дону и Марти [Уилфорду].

Биз: В последнее время ты стал играть пожестче, чего тебе, может быть, не хватало в прошлом. Стал проводить мощные силовые. Помню, например, в прошлом году ты с [Остоном] Мэттьюсом сцепился в Гамильтоне.

Далин: Ну… да… Даже не знаю…

Уит: Вспомнить не может.

Биз: Я что, слишком глубоко копнул?

Далин: Да не. Что тут сказать – люблю повеселиться на льду. Какой только ##### не бывает на льду, верно? Не имею ничего против его действий. На его месте запросто мог оказаться и я. Это часть игры. Так что мне плевать.

Мерли: Ты проводишь на льду много времени. Ты следишь как-то за тем, когда будут коммерческие паузы? Используешь это как-то в свою пользу?

Далин: Если честно, я ненавижу коммерческие паузы.

Биз: ДА #####! ДЕРЖИ ПЯТЮНЮ! Я уже сколько раз об этом говорил! Полная #####! Давно пора это до Гэри донести. Как там его зовут? Ким Чен Беттмен? Слыхал про такого?

(все смеются)

Биз: Поздравляем с 30-й годовщиной, Гэри!

Далин: Да просто иногда из-за этих пауз ритм рвется. Только наберешь ход и ждешь, что с минуты на минуту будет пауза. Иногда мне это нравится, иногда – прям ненавижу.

Биз: А потом еще четвертую тройку выпускают. Пфф!

(Мерли смеется)

Уит: Все как Биз – калеки.

Биз: Я и говорю – калеки.

Уит: Хотя уже нет, кстати. Сейчас в четвертых тройках такие щеглы играют.

Биз: Да я понимаю. Это я так. Над собой прикалываюсь.

Уит: Ты вот говоришь, что любишь хоккей. Тебе, наверное, непросто пришлось в первые пару лет в лиге? Команда часто проигрывала. Никак не мог выбросить это из головы? Или наоборот сохранял позитивный настрой и работал над собой? Или все же тяжко было в первые годы?

Далин: И то, и другое.

Уит: Проигрывать же надоедает, верно?

Далин: Конечно. Проигрывать – отстой. Но мы всегда были уверены в том, что наступят времена получше. Посмотрите на Тэйджа и остальную молодежь. Мы через все прошли вместе. Мы всегда верили, что со временем станем лидерами команды и что все изменится. Мы всегда себя этим мотивировали и упорно трудились. Лучшее еще впереди.

Уит: Биз уже упомянул, что у нас было интервью с Окпосо. Он довольно эмоционально рассказывал через что ему пришлось пройти. Я сразу понял, что на такого человека можно положиться. У вас молодая команда, и он ветеран, у которого правильный подход ко всем, верно?

Далин: Он лучший. Серьезно.

Уит: Командный игрок?

Далин: Однозначно. Если надо что-то сказать, он молчать не будет. А так он всегда в хорошем настроении. Подкалывает всех не меньше молодых. Потрясающий капитан.

Уит: Кто у вас главный клоун?

Далин: Хммм…

Уит: Видимо, Так? Раз ты говоришь, что сломать стол в прыжке – это по его части.

Далин: Тэйдж тоже клоун. У него рот вообще не закрывается никогда. Или вот Дилан Козенс. Он тоже в последнее время превратился в идиота.

Уит: Освоился!

Далин: (смеется) Так и есть. Юморной чувак. То же самое про Пэйтона Кребса можно сказать.

Биз: Обычно на какой-нибудь тусе, когда все нажираются в хламину, молодые ребята, до этого стеснявшиеся, наконец, раскрываются. Тут тот же случай?

Далин: Ну… да. Да, так и было.

Биз: И сразу после этого чуваку обычно дают новую погремуху.

Далин: Так и есть. Еще Маттиас Самуэльссон. У него тоже порой не все дома, но зато с ним не соскучишься.

Биз: Паша, один из наших операторов, говорит, что Сэм Райнхарт ему рассказывал одну историю про твой дебютный сезон. Говорят, ты как-то 20 косарей на костюмы потратил…

Далин: Это [Джек] Айкел во всем виноват!

Биз: (улыбается) Так-так-так.

Уит: Сразу стрелки стал переводить!

Далин: Ну реально. У меня вообще не было костюмов. Спросил у Айкела, где мне костюм купить. Давай, говорит, я тебя с человечком одним познакомлю. Приходит этот чувак ко мне домой, показывает все. Вот это, говорит, возьми, вон то. А потом выставляет счет на 20 косарей! За три костюма!

(все смеются)

Уит: Ты что, заранее не мог сказать?!

Биз: ЗА ТРИ?!

Далин: Да, за три!

Биз: Ох, ## твою мать!

Уит: (смеется) Биз, это, походу, тот чувак из Монреаля был (история про монреальского портного всплывала в том числе в интервью Никиты Задорова – прим. пер.).

Биз: Наверняка все костюмы одергивать надо постоянно.

(Мерли смеется)

Далин: В общем, три костюма за 20 косарей. Откуда у меня такие деньги? Мне подойдет что-нибудь и подешевле.

Биз: Да уж. При Гэри это весь твой подписной бонус за первый общий номер на драфте.

(все смеются)

Биз: Клубы того и гляди игрокам скоро не зарплату будут платить, а взаймы деньги давать.

Уит: Ты вот упомянул Томпсона. Не знаю, видел ли ты одно завирусившееся видео. Он там минуты четыре просто доминирует на льду. Смотришь и глазам своим не веришь. Это началось еще в том году, а теперь он вне всяких сомнений стал суперзвездой.

Далин: Согласен.

Уит: Соперников позорит.

Далин: Однозначно. Особенно вратарей. Я давно понял, что он суперталантливый игрок с сумасшедшим броском. Донни дал ему шанс, он почувствовал себя уверенней. Вы бы видели, что он на тренировках вытворяет! Играем двусторонку или 3-на-3 – он просто разрывает. Прям как в играх сейчас. Так что тут вопрос, скорее, в психологии был.

РА: Ты таких счастливых болельщиков «Баффало», можно сказать, никогда не видел, как в этом году. Ведь сейчас все зависит от вас самих в плане выхода в плей-офф.

Далин: Да, в Баффало сейчас потрясающая атмосфера. Перед одним матчем у нас чествовали [Райана] Миллера. В прошлом году поднимали баннер Ар-Джея (RJ – он же Рик Дженнерет, легендарный комментатор домашних матчей «клинков». Ла-ла-ла-ла-лафонтейн – прим. пер.). Когда у нас собирается аншлаг – это чума.

Биз: Да, у вас там прям маньяки какие-то.

Далин: Я видел, как вы у нас участвовали в каком-то турнире по уличному хоккею.

Мерли: Кубок Чиклетс!

Далин: А, да? Эх, жаль меня там не было.

Уит: В Баффало любят спорт.

Далин: Это точно.

Биз: Что это был за матч, когда ты счел сравнял… Вы, кажется, 6:5 в овертайме победили. Я смотрел ту встречу. Меня поразило, насколько у вас болельщики вовлечены в игру. Даже так скажу: если у вас на трибунах аншлаг, а на льду отличный матч – это лучшая атмосфера в мире спорта (видимо, Биз имеет ввиду матч против «Миннесоты», который состоялся 7 января 2023 года – прим. пер.).

Далин: Согласен. У нас бывает волна по трибунам кругов 50 проходит. Одно удовольствие играть для таких болельщиков.

Мерли: И все бухают.

Биз: Естественно. До поросячего визга. Убираются в муку.

(все смеются)

Биз: Можно ли сказать, что команда перенастроилась на новый лад с приходом Така? Он же там местный.

Уит: И хотел играть за «Баффало».

Биз: Да, чтобы играть «Баффало», к этому должна лежать душа. Многие ведь не хотят там играть. Трудно привлечь туда свободных агентов. Но у города есть определенный шарм. Мне кажется, что это вышло на новый уровень с приходом Така.

Далин: Однозначно. Его приход стал настоящим глотком свежего воздуха. Бывает, что не знаешь как подступить к незнакомому человеку, но с ним такого не было. Он пришел весь на позитиве, типа, ща мы всем покажем, обожаю Баффало, я отсюда родом! Игроки такого плана отлично вписываются в команду. Все говорят про Тэйджа – и правильно делают. Но и Так берет на себя много работы.

Уит: Он с его передач часто забивает.

Далин: Здорово следить за его игрой. Он внес неоценимый вклад в команду.

Биз: Он же к нам тоже заходил.

Уит: Отличное интервью получилось.

Биз: Он рассказывал, как работал над мастерством с индивидуальным тренером, что он изменил в своем катании… В общем, он тоже постоянно работает над собой. Уверен, остальных это тоже подталкивает двигаться вперед и выкладываться на тренировках.

Далин: Мне кажется, у нас вообще такая культура в команде. У нас полсостава на 20 минут раньше на тренировку приходят. Да, мы, конечно, молодые, но все же. Трудолюбие заложено в нашу культуру. Команда сейчас на подъеме, а Так – наш лидер. И он в этом прекрасен.

Уит: Это вообще свойственно молодым командам. Пацанам нечем заняться, вот они и играют до опупения в джусбоя (англ. Juice Boy – соревнование, где участвующие бросают вратарю с усов. Бросают один раз, если есть отскок, то можно попробовать добить шайбу в сетку. Играют до последнего не забившего. Проигравший затем должен обойти всю команду и предложить по стаканчику газировки или сока. Есть разные вариации игры. Например, Moustache Boy – здесь проигравший должен месяц отращивать усы. Есть Magazine Boy – проигравший должен в каждую туалетную кабинку положить журнал. Есть Stick Boy – проигравший носит после тренировки клюшки всей команды – прим. пер.).

Уит: С катка вообще никто не хочет уходить. В АХЛ такого полно. И это офигенно.

Мерли: Да-да-да, у нас в «Уилкс-Бэрри» такое было.

Биз: В итоге приходится игроков со льда за шкирку выкидывать. Пацаны, все понимаем, но у физиотерапевтов семьи есть, так что давайте сворачивайтесь.

(все смеются)

Далин: У нас примерно так и есть. Не могу здесь не отметить Эрика Комри. Вратари же обычно пулей с тренировки вылетают. А он как раз любит на льду задержаться.

Биз: Как только пойдет слушок, что какой-то варя готов по три часа на льду проводить – он потом на контракте до конца жизни будет.

(все смеются)

Биз: Команд за 16 сыграет.

Уит: Только если одна из них не подпишет его надолго.

Биз: Именно.

Мерли: Вот тебе прикол про Алекса Така, кстати. Он же рос через два дома от легенды «Баффало» Тима Коннолли.

Далин: Вот как?

Мерли: Да, прям через два дома. Поэтому он и стал болеть за «Сэйбрс». Поэтому он с такой душой и играет за «Сэйбрс». Я это вспомнил к тому, что Коннолли играл в эпоху, когда команда выступала с козьей головой на груди (так в народе называют лого «Баффало» из 90-х – прим. пер.). Вы сейчас тоже иногда в той форме играете. Не знаю какая у вас в ней статистика, но скажу тебе как ставочник…

Уит: Я же говорил об этом недавно. Там пять побед и одно поражение – что-то в таком духе.

Мерли: Да-да-да, там что-то вроде шести побед даже. Вы как-то заряжаетесь энергией что ли, когда видите эту форму в раздевалке?

Далин: И болельщиков она будто тоже еще больше заряжает.

Уит: Да вам вообще эту форму основной стоит сделать.

Далин: Согласен. Она клевая.

Мерли: Действительно, играйте в ней до тех пор, пока не проиграете.

Биз: А еще пиво по 50 центов начните продавать. У вас тогда волна вообще без перерыва по трибунам будет ходить.

Уит: И арене тогда хана.

Мерли: Я уже много раз говорил: если «Биллс» или «Сэйбрс» выиграют чемпионский титул – город сгорит до тла. Не будет больше города.

РА: Ты уже в курсе, чем на выходных занимаешься? В смысле в каких конкурсах будешь участвовать?

Биз: Ааа, ты про конкурсы. Я не сразу понял.

Уит: РА такой, типа, братан, че дальше делаешь? А? А?! Мож, потусим?

(все смеются)

Далин: Меня почему-то поставили на силу броска.

Биз: Так это самый крутой конкурс.

Уит: Ну ты же бросаешь где-то 95 миль в час? Все, что больше 90, уже хорошо. А вот 87 – это уже проблема.

Биз: Да, если что, скажешь, что бросал не в полную силу, вышел на расслабоне. Зато не надо круги наматывать и выдумывать там что-то с клюшкой.

Далин: Могло быть хуже, да, согласен. Просто не хочу опозориться. Но, думаю, справлюсь (в итоге Расмус занял второе место в конкурсе, уступив на 0,9 своему соотечественнику Элиасу Петтерссону – прим. пер.).

Уит: Что ж…

Мерли: Погоди, у меня еще вопрос есть!

Биз: Давай-давай, продолжаем!

Мерли: Не могу не спросить у шведа. Что есть такого в Швеции, чего тебе особенно не хватает в Америке, и что есть такого в Америке или Баффало, чего тебе особенно не хватает в Швеции?

Далин: Шаурма.

Мерли: Точно!

Далин: Шаурма – это прям хорошо.

Мерли: Шведская шаурма – это тема. Ты в лаваше любишь или на тарелке?

Далин: И то, и другое.

Мерли: Понял.

Уит: Это блюдо для тех, кто бухает допоздна?

Мерли: И под бухач, и на завтрак после бухача отлично заходит. Я себе обычно заказываю одну в лаваше и одну на тарелке. Потому что хочу и то, и другое.

Далин: Да, классная штука.

Биз: А почему в ИКЕА шаурму не продают?

Уит: Потому что там фрикадельки.

Мерли: Да, там фрикадельки. Хороший вопрос. Даже не знаю, почему там не продается шаурма.

Биз: Пора протест устроить. За замену фрикаделек на шаурму.

Далин: (смеется) Точно.

Биз: В новости федерального масштаба попадем!

(все смеются)

Биз: Прикинь, ты стоишь такой у ИКЕА с плакатом.

Уит: А его агент как раз с ИКЕА ведет переговоры о рекламном контракте. Все коту под хвост.

Биз: Вы бы с Хэнком (Хенриком Лундквистом – прим. пер.) точно бы обрадовались, если бы там стали продавать шаурму.

Далин: Да, он наверняка тоже любит шаурму. Еще я скучаю по Гетеборгу. Это один из лучших городов мира. А вот в Швеции я больше всего скучаю по…

Уит: «Биллс».

Мерли: Вообще я тебя пытался подтолкнуть к ответу «крылышки». Крылышки Баффало же! Я потом как раз про них спросил бы.

Биз: Переоцененная штука?

Далин: Да не, отличная.

Уит: Смотри-ка, Биз, он понимает, что не надо злить своих болельщиков.

Биз: Одним предложением мог бы всех против себя настроить.

Мерли: Где лучшие крылья в Баффало? Давай поставим тебя в трудную ситуацию.

Биз: Моргни два раза, если болельщики держат тебя в заложниках.

Далин: Да не.

Биз: Да я серьезно.

(все смеются)

Далин: Где лучшие крылья, говоришь… Пожалуй, в Bar-Bill.

Мерли: Наслышан.

Биз: Давайте его на детекторе лжи проверим.

(все смеются)

Биз: Гринелли, заноси детектор лжи!

Уит: Сейчас женщина зайдет и скажет, что на этом интервью окончено. В общем, чувак, поздравляем тебя с успешно идущим сезоном. Мы – ну или по крайней мере я – притапливаем теперь за «Баффало». Будем надеяться, что вы попадете в плей-офф. Здорово, что ваши матчи больше не проходные. Поздравляем и с тем, что тебя пригласили на Матч Звезд.

Далин: Спасибо, ребята.

Биз: Не за что. Ты красавчик.

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Номер карты – 4274 3200 3863 2371

Фото: REUTERS/Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports; eastnews.ru/AP Photo/Jeffrey T. Barnes, Derek Cain/Getty Images/AFP; Instagram/rasmusdahlinn