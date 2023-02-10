«Надо показать эту серию Беттмэну и сказать – вот к чему мы стремимся». Книга о лучшем хоккее в истории

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции Sports.ru: вы находитесь в блоге Hockey Books, который полностью перевел две огненных автобиографии – Фила Эспозито и Шона Эйври, очень умную книгу про хоккейную аналитику, книгу о молодежном хоккее с кучей интересных историй, а еще периодически выкладывает расшифровки самого крутого хоккейного подкаста. Поддержите авторов плюсами, подписками и комментариями, чтобы крутые переводы чаще появлялись на Трибуне и в вашей ленте.

Ну, понеслась.

А то все подкасты да подкасты – хоть ребрендинг блога делай.

Сегодня, конечно, пост заявочный, но зато важный – ведь вас ждет новая книжка! А это разве не праздник?

Никакого секрета здесь не было. Те из вас, кто регулярно читает блог – или интересуется его судьбой, бомбя меня в личке – давно знают, что на очереди работа известного канадского журналиста Эда Уиллиса «ГРЕТЦКИ НА ЛЕМЬЕ: История Кубка Канады 1987». Вышла в 2007-м, так что определенные пассажи сейчас вызывают улыбку.

Почему я взялся за эту книгу? Ну, во-первых, сам турнир. Кто не видел, тот узнает. Кто видел – не забудет. Люди редко в чем-то сходятся единогласно – уж тем более в хоккее. А тут какой-то поразительный консенсус. По обе стороны океана тот Кубок Канады считают однозначно лучшим хоккеем в истории. Если хочется поспорить, то знайте – вы в меньшинстве :)

Там ведь прекрасно абсолютно все. Составы, уровень, сценарий. Даже не знаю, сколько раз я в жизни видел три матча того финала. Последний, наверное, год-два назад. Мы любим собраться с Виталием Маграновым и смотреть всякое ретро. Это как хорошее кино. Вроде бы все знаешь наизусть, но каждый раз находишь какие-то новые детали.

Во-вторых, у меня эта книжка банально есть. Я ее еще в 2009-м купил, и что-то все руки не доходили. Я, кстати, не читаю предварительно то, что перевожу. Наискосок пробегаю разве что. Просто потому что мне потом не очень интересно переводить будет, а это все же, скорее, хобби. Она относительно небольшая – раза в два короче того же Эспозито. Так что все должно быть быстро и просто – опять же относительно.

Теперь важный момент – это в-третьих. Как я уже сказал, это работа канадского журналиста. Упор на два последних слова. Поэтому когда Эд рассказывает истории про кленовых – это вполне себе хорошая журналистика. А вот когда он пишет про советскую сборную... Ну это клюквенная клюква клюквы под клюквенном соусом, приготовленная шеф-поваром К.К. Клюквой. Я, например, прям в голос ржал на отдельных моментах – настолько там все карикатурно.

Ну, например.

«Трудно даже представить всю жестокость и бесчеловечность тихоновской системы, но еще сложнее понять, как игроки с этим справлялись. Безусловно, стоит отметить, что им выпала более счастливая доля, чем обычным гражданам, чья жизнь была мрачнее ночи в тюрьме».

Ну или.

«...игроки сборной Канады да и фактически все североамериканские болельщики смотрели на советских хоккеистов как на роботов Империи Зла – бездушных машин, запрограмированных на успех темным гением Тихоновым».

Или вот.

«В начале 80-х они представляли из себя машину – без единого технического изъяна, непоколебимую в подготовке и исполнении. Они играли с мрачным пониманием цели, но при этом их игра завораживала. Для большинства хоккеистов это был единственный положительный момент в выступлении под руководством Тихонова».

Лол, кек, сука, азаза.

В общем, понимаю, что этот дисклеймер надо будет давать еще не раз, но давайте это зафиксируем с самого начала. Перед нами не сакральный текст. И даже не дискредитирующий что-то там. Относитесь к нему легче. Про канадцев много прикольных историй. Про Советы – много первосортной клюквы, которая прекрасна тем насколько она плоха :)

И все это про классный турнир топовых сборных, чего так не хватает Никите Петухову.

Обычно я обильно перчу оригинальный текст какими-то примечаниями. Тут их будет не так много. Ну потому что какой смысл на каждую строчку про Советы писать разоблачение?

Так что давайте мы заранее все поймем, простим и просто вспомним сногсшибательный хоккейный турнир.

Напоминаю, если вам нужны автобиографии Шона Эйври и Фила Эспозито в формате EPUB, а также другие книжки (всего их 6 штук), напишите мне здесь – в личку на Sports.ru.

Если хочется помочь проекту материально, то внизу есть номер карты (а еще говорят на самом сайте как-то можно донатить, но я не вникал). Донаты, скажу честно, мотивируют как ничто другое. Самые ценные рубли в жизни, правда. Я как представлю, что кому-то не лень все это читать, а потом еще куда-то лезть номер карты вбивать, так сразу тепло становится. И хочется перевести весь интернет к чертовой матери :)

В ближайшие два месяца каждую пятницу будет выходить новая глава. Сегодня для затравки только пролог. Поехали!

Благодарность

Из хоккейных людей порой трудно вытащить историю. К счастью, с этим проектом все было иначе. Автор настоящей книги хотел бы выразить свою благодарность всем тем, с кем он проводил интервью, а также особенно отметить Майка Кинэна, Дэйла Хаверчака, Игоря Ларионова, Келли Хруди, Уэйна Гретцки и Жана Перрона за их время и откровенность; Джея Гринберга за предоставление ценного материала; Майка Армстронга за его любовь к хоккею; и Игоря Купермана за его безукоризненную проверку фактов.

Пролог

Идет последняя минута второго периода второго финального матча Кубка Канады 1987 года. Канадцы и русские уже два часа бьются, как Карфаген и Рим. Этот матч, величайший матч в истории хоккея, будет длиться еще два часа – он закончится только в середине второго овертайма, когда Уэйн Гретцки отдаст на Марио Лемье, тот забросит свою третью шайбу, Канада одержит победу со счетом 6:5, и счет в серии станет равным.

Гретцки отдал в этом матче пять результативных передач. Канада создала 45 голевых моментов, СССР – 38. Четырежды русские уступали в счете и каждый раз отыгрывались. Однако им никак не удавалось добыть преимущество – виной тому был невозмутимый Грант Фюр, защищавший канадские ворота. Сборная Канады играет в десять форвардов – главный тренер Майк Кинэн выпустит на лед 29 разных сочетаний звеньев.

Гретцки считает Кубок Канады 1987 года лучшим хоккеем в своей карьере. Вот смена, которая являет собой хоть и крохотный, но идеальный микрокосмос тех незабываемых сентябрьских вечеров. Пол Коффи разрезающей передачей отправляет Гретцки на выход 3-в-2. Справа от него Лемье. Слева – Мишель Гуле. В обороне у русских Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов – лучшая пара защитников в мире.

Гретцки, у которого левый хват, входит в зону, катит вправо, забирая с собой Фетисова, и все в Copps Coliseum ждут передачу на Лемье, включая его самого. Тем более, всего три минуты назад он завершил точным броском классический выход 2-в-1 с передачи Гретцки. Но Фетисов откатывается к Лемье, и Гретцки, не глядя, делает подкидку на Гуле, который стоит совсем один рядом с вратарем русских Евгением Белошейкиным.

Гретцки летит на полной скорости, но его передача настолько мягкая и изящная, что под шайбой вот-вот лед растает. Однако Гуле получает шайбу немного близко к русскому вратарю, и Белошейкин, который через 12 лет наложит на себя руки, с легкостью справляется с броском.

Но момент еще не окончен. Шайба оказывается у синей линии, где за нее ведет борьбу звезда русских Владимир Крутов. Гретцки снова материализуется перед ним, отбирает шайбу и пробрасывает ее мимо Касатонова, который как раз покатил наверх. И вот Гретцки снова в атаке, а Лемье поддерживает его с правого края. И снова он катит в сторону Лемье, забирая с собой всю оборону русских, включая Белошейкина.

Все смотрят на Гретцки, в то время как вымотанный Гуле ковыляет в сторону скамейки сборной Канады. На смену ему через бортик перепрыгивает 24-летний Даг Гилмор и тут же устремляется в атаку. Шайба на крюке у Гретцки, он делает небольшой вираж и оставляет шайбу Гилмору – он совсем один и перед ним пустые на три четверти ворота. Зрители снова вскочили на ноги. Гилмор бросает по воротам, но тут вдруг из ниоткуда возникает Крутов, бросается под шайбу, и она улетает за пределы площадки.

Вся эта цепочка игровых эпизодов – с момента, когда Коффи начал раскат из-за ворот сборной Канады – в реальном времени занимает 25 секунд. В конце смены Гретцки с трудом доезжает до канадской скамейки и опирается на бортик, чуть не падая. Лемье валится на лед у дальней штанги рядом с Белошейкиным. Вся арена на ногах. К этому моменту болельщики вскакивали со своих мест и садились обратно уже 20 раз, стоя приветствуя каждый опасный момент аплодисментами.

Они вскочат со своих мест еще 20 раз прежде чем игра завершится в час ночи – уже после того как обессиленный Гретцки обоссытся на скамейке, Фюр даст Канаде шанс на победу сериями невероятных сэйвов, а затем Гретцки выдаст голевую передачу Лемье на победный гол. Только тогда зрители покинут Copps Collesium, лишь для того, чтобы снова вернуться туда два дня спустя на игру, которая будет уже не столь артистичной, но от того не менее драматичной.

С тех пор прошло уже почти 20 лет, но тот хоккей по-прежнему вспоминаешь с замиранием сердца. Форвард сборной Канады Рик Токкет, который сделал себе имя на этом турнире, до сих пор хранит записи финальных матчей. Он пересматривает их всякий раз, когда ему нужно поверить в свои силы.

«У меня до сих пор мурашки по телу бегут, когда я пересматриваю те записи», – говорит он.

В Детройте же Игорь Ларионов – русский волшебник, который играл в центре величайшей пятерки в истории хоккея – до сих пор c восхищением вспоминает этот турнир.

«Можно вспоминать серию 1972 года, – говорит Ларионов. – Это была первая страница истории. Но в 1987-м был хоккей в чистом виде. Никаких систем. Никаких ловушек. Мы просто играли в открытый хоккей на инстинктах. Нельзя сказать, что канадцы выиграли, а русские проиграли. В этой серии победил хоккей».

Кинэн, конечно же, смотрит на исход финала не столь философски, но даже этот многоопытный тренер, который никогда не считался сентиментальным человеком, вспоминает серию поэтично.

«Если Гэри Беттмэн хочет изменить облик хоккея, ему надо показать эту серию и сказать: «Вот к чему мы стремимся», – говорит Кинэн. – Скорость игры и ее ритм были просто невероятными. Времени на размышления там не было. Нужно было находится в моменте и даже несколько предвосхищать события. Но сейчас, сидя в своем офисе, я могу сказать, что, да, это было невероятно».

Так же скажет и любой болельщик, который видел те три матча, видел хоккей в его наивысшем проявлении и видел, как две команды исследуют бесконечные возможности этого вида спорта. Кроме того, в этой финальной серии сошлись будущие члены Зала хоккейной славы, которые были на пике своей карьеры. Гретцки тогда было 26 лет, и он был на вершине своего могущества. Его партнерам Марку Мессье и Полу Коффи было столько же лет, и они тоже были в самом соку. Лемье был 21-летним юнцом, который учился секретам величия у игроков «Эдмонтона». Брайан Пропп был самым возрастным игроком в составе сборной Канады. Ему было 28 лет.

Сборная СССР находилась в схожей ситуации. Фетисову и великолепному Сергею Макарову было по 29, так что они выступали стариками в этой серии. Другим игрокам Великолепной пятерки – Ларионову, Крутову и Касатонову – было по 27. Новой звезде русских Валерию Каменскому был 21 год.

И несмотря на все это, наверное, самое потрясающее в серии заключалось в том, что целая картина была лучше суммы всех ее бесподобных слагаемых.

«Не знаю почему меня никто никогда не спрашивает про Кубок Канады 1981 года, – со смехом говорит Касатонов о победе русских шестью годами ранее. – Только и спрашивают что про 1984-й и 1987-й. Пожалуй, в 1987-м все было драматичнее, но в России только и говорят что о Кубке Канады 1981 года».

Так давайте же насладимся этим моментом. Давайте вспомним те три сентябрьских вечера 1987 года, когда все было в лучших традициях противостояния России и Канады, и как уже не будет никогда. Русские услышат про перестройку и больше никогда не будут прежними. «Эдмонтон Ойлерс», создавшие команду-династию на севере Альберты, узнают о новом мире, который сулит новые богатства, и тоже больше никогда не будут прежними. Алан Иглсон, главный импресарио НХЛ, уже слышит недовольство своих клиентов, и его империя клонится к закату.

Это все произойдет совсем скоро. Но сейчас все внимание на хоккее. Лучшем хоккее в истории.

«Что это был за хоккей?, – спрашивает помощник главного тренера сборной Канады Жан Перрон. – Я такого хоккея больше никогда не видел. И никто такого хоккея больше не видел».

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Номер карты – 4274 3200 3863 2371

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Юрий Сомов; Gettyimages.ru/Frank Lennon/Toronto Star; globallookpress.com/www.imago-images.de