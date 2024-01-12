«Рот закрой, #####». Судья жестко ответил на вопрос тренера «Авангарда» и получил штраф

КХЛ уже за него извинилась.

«Авангард» на выезде обыграл «Амур» (3:2). До середины третьего периода «Амур» сохранял шансы на победу, но подвел вратарь. Игорь Бобков не только не спас команду от гола Никиты Холодилина, но и сам его организовал. Бобков вышел к борту и отдал пас игроку «Авангарда», который сразу пробил по пустым воротам.

Еще раньше случился момент, который перекрыл все игровые события. В первом периоде главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец обратился к арбитрам с вопросом, на что получил ответ от судьи Дениса Наумова: «Рот закрой, ##### (блин)» .

Главный тренер «Авангарда» отреагировал на его слова другим вопросом: «Что это такое, эй?» В тот момент игра уже продолжилась. Кравец не успокоился и после гола «Авангарда» – снова подозвал арбитров для объяснения. Скандальный эпизод попал в прямой эфир, поэтому вышел за рамки локального скандала.

Что мы знаем про судью Дениса Наумова: 14 лет работает в КХЛ и играл у Кравеца

На пресс-конференции после матча Кравец рассказал, что в прошлом уже плотно пересекался с Наумовым: «К сожалению, этот человек – мой воспитанник, он играл у меня в команде. Я достаточно хорошо к нему относился, но, видимо, где-то не дал ему играть. Может, он по-прежнему обижен».

Кравец и Наумов действительно пересекались. Денис играл за «Спартак» из Санкт-Петербурга, а Кравец работал там тренером до 2006 года. Наумов ушел из команды в 2004-м: «Я не доиграл сезон в питерском «Спартаке» в Высшей лиге, сидел без дела , а агент предложил вариант с «Гранитом».

КХЛ извинилась перед Кравецом за поведение судьи. Главный арбитр Алексей Анисимов выступил с обращением: «Континентальная хоккейная лига в лице Департамента судейства приносит извинения за неподобающее поведение главного арбитра. Данный эпизод не красит арбитра, мы все – одна хоккейная семья, и нужно уважительно относиться друг к другу. Арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям».

«СЭ» пишет , что сумма штрафа составит 200-300 тысяч рублей.

Денис Наумов работает арбитром в КХЛ с 2009 года. С сезона-2011/12 он выступает в качестве главного судьи. В предыдущем плей-офф Наумов отработал один матч в финале ЦСКА и «Ак Барса». Всего Наумов отработал главным арбитром уже 708 матчей в КХЛ.

С Наумовым и «Авангардом» связаны несколько скандальных историй. Среди них – эпизод с удалением Семена Чистякова за несуществующий удар в голову. В начале регулярки-2022/23 «Торпедо» обыграло «Авангард» (4:2), где исход матча во многом определил штраф Чистякова. Нападающий «Авангарда» толкнул плечом Ю Сато, после чего игрок «Торпедо» резко упал. Арбитры назначили Чистякову большой дисциплинарный штраф до конца матча за атаку в область головы. Позже лига признала, что нарушения в этом моменте не было.

В 2019-м из-за судейства Наумова в плей-офф переживал даже Боб Хартли. Несмотря на крупную победу «Авангарда» в первом матче серии с «Ак Барсом» (6:0), он эмоционально высказался о работе арбитра: «Худшее судейство, что я видел. Наши игроки могли угодить в инвалидную коляску по итогам этой игры».

Привоз Бобкова – главный игровой момент матча

Во втором периоде за «Авангард» забил Рид Буше. Он набрал 61-е очко в сезоне и повторил клубный рекорд по очкам за регулярку, установленный Романом Червенкой в сезоне-2010/11. Эта шайба стала для Буше уже 35-й. До рекорда Сергея Мозякина среди снайперов КХЛ (48 шайб) осталось 13 шайб и 19 матчей. Мозякин установил ориентир в сезоне-2016/17.

«Амур» перебросал «Авангард» (40:31). Со стороны Омска героем стал Павел Хомченко: сделал 38 сэйвов, сыграл третий матч подряд. Вратарь «Амура» Игорь Бобков вообще проводил 19-ю игру без перерыва. В ней и случился тот самый момент с голом Холодилина. Примечательно, что после него «Амур» отыграл одну шайбу. Ошибка Бобкова в итоге оказалась решающей.

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов не ругал Бобкова, но восхищался яркой игрой Хомченко: «Ключевую роль сыграл вратарь. Очень сильно сыграл, не видел его игру раньше, но сегодня произвел впечатление. Очень солидно, уверенно. В нужные моменты выручал команду».

Бобков выступал в КХЛ в «Адмирале», «Авангарде» и в «Ак Барсе». В Казани он чаще был на вторых ролях, а прошлый сезон вообще провел в «Автомобилисте». Там показал неплохую статистику – 34 игры, 14 побед и 92,4% отраженных бросков. «Амур» взял Бобкова в обмен на Евгения Аликина.

Игорь Бобков не сразу начал эту регулярку. В межсезонье он получил разрыв мениска и перенес операцию. Восстановление продлилось до конца сентября. Впервые Бобков сыграл за «Амур» только 1 октября против «Ак Барса» (1:5).

Все изменилось после матча с «Торпедо» (4:3). Бобков провел всю игру в воротах, отразил 35 бросков и принес «Амуру» победу. Потом он стабильно попадал на матчи основным вратарем. В регулярке-2023/24 на счету Бобкова 26 игр, 12 побед, 93,6% отраженных бросков и единственный сухарь в матче с «Сибирью» (4:0).

Интересно, что после первого сухаря за Хабаровск Игорь провел один из худших матчей в сезоне с той же самой «Сибирью» (1:4). Он пропустил три шайбы с 25 бросков, а его показатель отраженных бросков составил 88%. Вратарь «Амура» в одном из моментов растерялся и завозился на пятаке. Итог – пропущенная шайба.

«Амур» упустил инициативу в борьбе за плей-офф, а впереди сложный календарь

«Авангард» набрал 69 очков за 49 матчей. Клуб борется за лидерство на Востоке: разница с лидирующим «Металлургом» составляет 3 очка. Омск имеет 2 игры в запасе.

У «Амура» все намного хуже. За те же 49 игр Хабаровск заработал 50 очков. Команда идет девятой и вместе с «Нефтехимиком» (10) борется за место в зоне плей-офф. На восьмом расположилась «Сибирь», которая параллельно победила «Адмирал» (4:2). В активе Новосибирска 51 игра и 55 очков. Теперь «Амуру» не помогают даже две игры в запасе.

«Нефтехимик» вряд ли выйдет в топ-8. После сегодняшнего матча с «Салаватом» команда сравняется по количеству игр с «Сибирью», но очков в активе Нижнекамска намного меньше – всего 49.

Исправить турнирное положение «Амуру» будет тяжело. До конца января Хабаровск ждет сложный календарь. Среди соперников – три первых места Востока («Металлург», «Авангард», «Салават») и СКА с «Локомотивом». В это время «Сибирь» из топов встретится только с «Ак Барсом» и «Салаватом».

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид; VK/hc_avangardomsk , hcamur